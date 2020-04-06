Gold Machine Universal Forex EA MT5

Gold Machine es un Asesor Experto potente y flexible diseñado para trabajar concualquier par de divisas y cualquier marco temporal. Construido sobre una estrategia personalizada desarrollada y probada por el autor, este EA está optimizado tanto para principiantes como para traders experimentados que buscan una solución automatizada fiable.

Características principales:

  • Compatible con todos los marcos de tiempo (M5 a H4 y superiores)

  • Funciona con cualquier símbolo de divisas, incluyendo el oro (XAUUSD), pares mayores y menores

  • Parámetros de entrada totalmente personalizables para el control de la estrategia

  • Sistema avanzado de gestión de riesgos

  • Diseñado para manejar posiciones flotantes con lógica de salida inteligente

  • Incluye protección contra deslizamiento y diferencial

Configuración recomendada:

  • Capital mínimo inicial: 200

  • La cuenta Cent es muy recomendable para una mejor asignación del riesgo

  • Elija corredores con spreads bajos para un rendimiento óptimo

  • Deben aplicarse los ajustes adecuados según el par y el plazo seleccionados

Notas importantes:

  • Este no es un scalper plug-and-play. Sigue unaestrategia personalizada y probada con una gestión dinámica de las operaciones.

  • Las posiciones flotantes son parte de la lógica; el EA está diseñado para manejarlas inteligentemente.

  • Se recomienda un seguimiento y optimización regulares para obtener los mejores resultados.

Gold Machine ha sido desarrollado con un enfoque en laconsistencia a largo plazo y el riesgo controlado. Con la configuración adecuada, puede convertirse en una parte clave de su conjunto de herramientas de negociación.



Productos recomendados
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
MidasZigzag EA
Youju Maesako
4 (3)
Asesores Expertos
MidasZigzag EA Este EA es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con el ORO (XAUUSD). Emplea una estrategia de ruptura basada en el indicador ZigZag y está optimizado para operar en el marco temporal de 15 minutos. Recomendaciones: Par de divisas: XAUUSD (ORO) Marco temporal: M15 (15 minutos) Depósito Mínimo: $500 Tipo de cuenta: ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos Brokers: IC Markets, Pepperstone, Exness, y otros brokers con spreads bajos Importante: El
FREE
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡La clave para múltiples cuentas financiadas! Presentamos el Prop Firm Pass EA, diseñado para traders que desean aprobar y mantener cuentas financiadas en las firmas de fondeo más populares. Construido para ofrecer consistencia, precisión y bajo drawdown, este EA es una herramienta probada para traders serios. Prop Firm Pass EA combina el reconocimiento inteligente de la estructura del mercado con una lógica de ruptura diseñada para identificar retrocesos de alta probabilidad antes de la contin
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
DollarEdge Reversal EA Pro: Detección de Reversión del USD en el Marco de Tiempo Diario DollarEdge Reversal EA Pro está diseñado para identificar posibles condiciones de reversión en los pares de divisas principales con USD. Opera en el marco de tiempo Diario (D1) y utiliza la Estrategia de Reversión de Influencia del USD (UIRS), un método macro-técnico que evalúa la fortaleza o debilidad del Dólar Estadounidense a través de múltiples símbolos relacionados. El EA se centra en la detección sistem
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Asesores Expertos
El Expert Advisor que presentamos es una herramienta de trading automatizada diseñada para operar en el mercado de divisas (Forex) utilizando dos indicadores técnicos ampliamente conocidos y respetados: las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda superior, una banda inferior y una media móvil simple en el medio. Estas bandas ayudan a identificar la volatilidad y posibles puntos de reversió
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Asesores Expertos
Muchas gracias por su interés en nuestro producto. MustForex Bandas de Bollinger V1 Premium Asesor Experto Sigue una estrategia Swing determinada. Opera siguiendo y analizando el indicador de las Bandas de Bollinger para determinar los puntos de entrada y salida. Los beneficios pueden ser bloqueados por las entradas ajustables de trailing stop/Break Even. Cada operación está protegida por un stop loss dinámico automático y un take profit dinámico automático para proteger su cuenta. Dado que la
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Asesores Expertos
Blaster Gold EA es un robot de oro híbrido que combina entradas de precisión basadas en RSI con un scalper inteligente para obtener beneficios adicionales. Abre operaciones principales controladas con capas DCA fijas, cierre automático de beneficios, protección contra huecos y filtro de noticias opcional. Ultra seguro con modos de riesgo preestablecidos y control estricto de 1 operación principal + 1 scalper. Diseñado para la automatización estable XAUUSD con fuerte recuperación y flujo de benef
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
Nuker - Precisión a través del análisis de la longitud de las velas Nuker es un Expert Advisor altamente práctico que se centra en la longitud de las velas previas, actuando cuando estas superan un umbral predeterminado. Analizando el contexto histórico de las longitudes de las velas, Nuker se adapta de manera eficiente a las variaciones del mercado. Backtesting y Rendimiento en Vivo Las pruebas se realizaron con datos in-sample desde 2012 hasta 2019 y out-of-sample desde 2020 hasta mediados de
BTC Pro Breakdown Pro MT5
Allan Graham Pike
5 (1)
Asesores Expertos
BTC Breakdown Pro MT5 La mayoría de los EAs intentan operar todos los pares y todas las configuraciones, y al final no entregan nada consistente. BTC Breakdown Pro MT5 fue creado con un único objetivo: capturar las mayores rupturas bajistas de Bitcoin con claridad y control. El sistema espera una ruptura con alto volumen, luego busca un retest limpio antes de entrar. Las operaciones se filtran por tendencia, el riesgo se controla con stop y objetivo predefinidos, y las configuraciones se cancela
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Laodengxi 429 MT5
Xing Yuan Wang
Asesores Expertos
Esta es la versión MT5 , la versión MT4: https://www.mql5.com/zh/market/product/135163 ¡¡¡¡ADVERTENCIA: Este es un Martingale EA y es extremadamente arriesgado!!!! ¡ Asesor de Expertos (EA) no es infalible , el uso de este EA de acuerdo en asumir el riesgo de todas las pérdidas derivadas de la EA! ¡Divisas, oro y otros productos financieros de comercio es un producto de alto riesgo , existe la posibilidad de que el principal a cero , antes de negociar, por favor asegúrese de entender el riesgo!
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Kingscalping PRO2
Daophet Seng Athit
Asesores Expertos
Hice para el comercio de oro se puede utilizar para el largo plazo y el cuero cabelludo, este robot es reversiones gran tendencia pequeña tendencia y la forma lateral hay 3 modo : -El modo de alto riesgo funciona bien en el camino lateral, pero el uso de más equilibrio. -Modo de riesgo medio de trabajo en la tendencia a corto siguiente. Caracteristicas: 1. Francotirador de Riesgo ( MODO ) - Alto Riesgo = Operación abierta sin dirección de tendencia. - Riesgo Medio = Abrir la operación siguiendo
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Asesores Expertos
Descripción general   Thanos EA BETA es un bot de trading avanzado que utiliza tecnologías de vanguardia en inteligencia artificial y aprendizaje automático, diseñado específicamente para aplicaciones de trading. Equipado con algoritmos de inteligencia artificial modernos y de aprendizaje profundo, este EA ofrece capacidades predictivas superiores, superando a muchos modelos existentes en el campo. Esta versión beta gratuita es un entorno de desarrollo en el que continuamente integro nuevas fu
FREE
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Asesores Expertos
Dynamic Trend MACD Expert es una solución avanzada de trading algorítmico diseñada para operar eficientemente en MetaTrader 5 (MT5). Utilizando una combinación inteligente de indicadores, el algoritmo tiene como objetivo identificar oportunidades de trading rentables basadas en el indicador MACD y el análisis de tendencias. El algoritmo incorpora el potente indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para evaluar la fuerza y la dirección de una tendencia. Esto permite analizar con pre
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading algorítmico. El Nascore Scalper EA es un robot de scalping diseñado con precisión e inspirado en la IA y construido exclusivamente para operar con el NAS100 (US Tech 100 Index) . Analiza las huellas del dinero inteligente, las zonas de ruptura y el sesgo del marco temporal alto para capturar entradas de scalping de alta probabilidad. Características principales: Optimizado para NAS100 (US100) - Negociación de índices rápidos basados en el Nasdaq. Conceptos de di
FREE
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Asesores Expertos
# RoboInvest RoboInvest es un Asesor Experto profesional basado en cuadrícula construido para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Combina cruces de medias móviles, filtro de volatilidad ATR y confirmación RSI opcional para ofrecer entradas altamente adaptables durante condiciones de tendencia. --- ## Visión general de la estrategia - Señales de entrada basadas en MA rápida vs MA lenta (3 / 20 por defecto) - Filtro RSI opcional (entrada cuando el RSI confirma el sesgo de la tendenci
Lovec MT5
Vladimir Lovec
Asesores Expertos
Robot Lovec MT5. Te ofrezco un Asesor, mi propio desarrollo. Diseñado exclusivamente para trabajar en la tendencia en el gráfico diario D1. Adecuado para los índices, futuros, materias primas y bonos. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, lo que da la misma ejecución ideal Salida de la transacción por una combinación de condiciones. Al Asesor le encantan las tendencias. ¡Donde aporta el principal beneficio! Sin martingala, sin promedios ni rejillas de órdenes
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Asesores Expertos
MACD RSI Optimized EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para capturar tendencias utilizando una combinación clásica de indicadores. Mediante la fusión de las capacidades de seguimiento de tendencias del MACD (Moving Average Convergence Divergence) con el filtrado de impulso del RSI (Relative Strength Index), este EA tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y entrar en operaciones con mayor probabilidad. Esta versión se ha optimizado específicamente para e
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Asesores Expertos
King_Expert EA - Sistema de trading profesional Visión general King_Expert EA es un sofisticado sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que combina estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión inteligente del riesgo. El EA utiliza un enfoque de múltiples capas para identificar las oportunidades de negociación de alta probabilidad, mientras que la incorporación de características avanzadas como el promedio de rejilla y la gestión dinámica de posiciones. Estrategia de negocia
FREE
Zonas Oferta y Demanda
Jose Antonio Rojas Amaricua
Asesores Expertos
¡Identifica Zonas de Alta Probabilidad y Opera con la Tendencia Confirmada! Presentamos el EA Zonas de Oferta y Demanda PRO con Filtro ZigZag v5.5 , una herramienta de trading algorítmico avanzada, diseñada para operadores que buscan combinar la robustez del análisis de Soportes y Resistencias (Oferta y Demanda) con la confirmación de tendencia del indicador ZigZag . Esta versión, optimizada para la estabilidad y eficiencia en MQL5, te permite automatizar la identificación y el trading en zonas
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetro Descripción StartTrade = Tiempo para empezar a operar / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de la
FREE
CrossMA With SLTP MT5
Erwin Rustandi
Asesores Expertos
Expert Advisor de Cross dos medias móviles acompañado de stop loss, take profit y multi timeframes en cada media móvil. Puede cambiar todos los parámetros contenidos en las medias móviles Por favor, utilice según corresponda, espero que pueda ser útil y le ayudará en la transacción No olvide dar una reseña si este producto le ayuda Método MA 0 = simple 1 = exponencial 2 = suavizado 3 = LW
FREE
Yellow mouse scalping MT5
Vasiliy Kolesov
5 (2)
Asesores Expertos
Ratón amarillo scalping Yellow mouse scalping es un Asesor Experto totalmente automático diseñado para el trading nocturno en un mercado tranquilo. La estrategia es el scalping nocturno. Los indicadores estándar RSI y ATR se utilizan para encontrar puntos de entrada. El cierre de las operaciones se realiza según el algoritmo del autor, lo que mejora significativamente el control del riesgo y la seguridad del depósito. No se utilizan estrategias arriesgadas como la "martingala". El seguimiento d
Nikkei Breakout Zones
Tomas Vanek
Asesores Expertos
La JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX es una estrategia de trading algorítmica para MetaTrader, probada en JP usando el marco temporal M15 desde el 7 de diciembre de 2017 hasta el 2 de junio de 2023 . No hay necesidad de configurar parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Corredor recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Los deta
FREE
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Spiky beta
Dennis Manase Juma
Asesores Expertos
Spiky beta EA trabaja con el principio de detección de picos. Un pico en este caso es más alto que las barras BarsNumber anteriores, más alto que la barra anterior por diferencia porcentual y que cerró en la parte inferior ThirdOrHalf de su longitud. Para señal alcista, todo se invierte. La posición se mantiene abierta hasta que pasen las barras Hold o se reciba una señal contraria.
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad. Características principales Entrada de precisión basada en RSI
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos Visión general CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de vela
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Rejilla RSI Dinámica - Negociación Inteligente en Rejilla con Optimización RSI Visión General Dynamic RSI Grid es un Asesor Experto (EA) avanzado que ajusta inteligentemente los niveles de Take Profit (TP) basándose en las señales RSI. Este enfoque garantiza salidas optimizadas de las operaciones, reducciones reducidas y mayor rentabilidad al alinearse con el impulso real del mercado. Diseñado para operadores que buscan operaciones automatizadas, precisas y adaptables, este AE modifica dinámic
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Gold Blitz es un avanzado robot de trading basado en IA diseñado para ofrecer precisión, velocidad y rentabilidad en el trading de oro. Utilizando algoritmos de vanguardia, escanea las tendencias del mercado, identifica configuraciones comerciales de alta probabilidad y las ejecuta con la máxima eficiencia. Tanto si realiza scalping, day trading o mantiene posiciones, Gold Blitz está optimizado para ofrecer un rendimiento constante con un riesgo controlado. Nota : Establezca MQLTEST en falso en
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
FX Hydra 13 es un EA de Forex de última generación , diseñado para dominar el mercado con 13 potentes modos de trading . Inspirado en el legendario Hydra, este bot ofrece operaciones de alta precisión en el marco temporal H1 y es compatible con todos los pares de divisas principales y exóticos . Características principales: 13 Modos de Trading Adaptativos - Optimizados para cada condición de mercado Soporte Multidivisa - Funciona con todos los pares principales y exóticos Lógica Inteli
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DualEdge FX – Bot Avanzado de Trading de Tendencias y Reversiones Descripción: DualEdge FX es un bot de trading profesional diseñado para seguir tendencias del mercado e identificar puntos de reversión con alta precisión. Permite a los traders aprovechar tanto estrategias de seguimiento de tendencia como operaciones contrarias , adaptándose automáticamente a las condiciones del mercado. Características Principales: Modo de Estrategia Dual: Combina seguimiento de tendencias y trading de reversió
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
BullionX Trader - Operador avanzado de oro, criptomonedas y multidivisas Visión general BullionX Trader es un potente robot de trading basado en IA diseñado para oro (XAU/USD), criptodivisas (BTC/USD) y los principales pares de divisas. Tanto si opera con metales preciosos, divisas o criptodivisas, este asesor experto se adapta a las condiciones del mercado y ejecuta operaciones de alta precisión en múltiples clases de activos. Características principales Optimización de Oro y Cripto: Diseñado
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SARXpert es un robot profesional de Forex que utiliza una estrategia de Doble SAR Parabólico para capturar las tendencias del mercado y los retrocesos con alta precisión. Está diseñado para operadores que buscan puntos de entrada y salida optimizados para obtener la máxima rentabilidad tanto en mercados con tendencias como con fluctuaciones. Características principales: Estrategia de Doble SAR: Utiliza dos indicadores SAR Parabólico para una mejor detección de tendencias. Detección de Tendencia
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
SafeTradeX - Seguro y Estable Forex Trading Bot Visión general SafeTradeX es un robot de comercio altamente seguro y estable diseñado para una rentabilidad constante sin depender de estrategias de alto riesgo como Martingala o el aumento de tamaño de los lotes. Construido para los traders que priorizan la protección del capital y el crecimiento constante , este EA garantiza un trading disciplinado y gestionado por el riesgo en todas las condiciones del mercado. Características principales Sin M
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
CandleMomentum FX - Bot de precisión para operar con velas y momentos Visión general CandleMomentum FX es un robot de alto rendimiento diseñado para analizar patrones de velas y cambios de impulso para ejecutar operaciones de alta precisión. Al combinar el análisis de la acción del precio con las operaciones basadas en el impulso, este EA garantiza entradas rápidas y precisas en el mercado, por lo que es ideal para los operadores que confían en la fuerza de la tendencia y las formaciones de vel
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Divergence Sniper - Bot para operar con divergencias MACD de alta precisión Visión general Divergence Sniper es un bot de trading automatizado de alta precisión diseñado para los traders que capitalizan las divergencias MACD y los patrones de acción del precio. Explora el mercado en busca de divergencias ocultas y regulares, combinándolas con señales clave de la acción del precio para generar oportunidades precisas de compra y venta. Características principales Detección de divergencias MACD: Id
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Breakout Hunter es un potente robot de trading automatizado diseñado para identificar y capitalizar las rupturas de los niveles clave de soporte y resistencia. Explora continuamente el mercado en busca de oportunidades de ruptura de alta probabilidad, permitiendo a los operadores capturar fuertes movimientos de precios con precisión. Características principales Detección de soportes y resistencias: Identifica fuertes niveles de mercado para identificar oportunidades de ruptura.
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
GoldVertex EA - Bot de Oro y Forex de Grado Institucional Visión general El EA GoldVertex es un bot de trading de alto rendimiento y grado institucional diseñado específicamente para el trading premium de oro (XAU/USD) y forex. Construido para los operadores de alto patrimonio neto, este EA se centra en la precisión, la ejecución de riesgo controlado, y la máxima rentabilidad a través del análisis avanzado del mercado y la gestión inteligente de órdenes. El nombre "Vértice" representa el punt
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general FVG Scalper Pro es un robot de trading de alta velocidad diseñado para explotar los Fair Value Gaps (FVGs) con estrategias de scalping de precisión. Este asesor experto detecta las ineficiencias del mercado y ejecuta operaciones rápidas y de alta precisión, por lo que es una opción ideal para los operadores que buscan sacar provecho de las condiciones volátiles del mercado. Garantiza entradas y salidas optimizadas al tiempo que mantiene una estricta gestión del riesgo para un re
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Candle Beast EA es un avanzado robot de scalping de alta frecuencia diseñado para sacar provecho de los rápidos movimientos de precios dentro de una sola vela. Este asesor experto ejecuta operaciones con la precisión de la velocidad del rayo, por lo que es ideal para estrategias de scalping tanto en forex como en materias primas como el XAU/USD (Oro). Características principales Single Candle Scalping: Se centra en operaciones rápidas basadas en el impulso de una sola vela. Ent
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general CloudMaster EA es un potente algoritmo de trading totalmente automatizado diseñado para maximizar el potencial de la estrategia de la Nube Ichimoku. Este asesor experto está diseñado para los operadores que buscan precisión, automatización y rentabilidad constante mediante la utilización de Kumo Breakouts, Tenkan-Kijun Crossovers, y Chikou Span Confirmaciones para identificar las configuraciones de comercio de alta probabilidad. Configuración y especificaciones del EA Símbolo:
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
FX Hydra 13 - Avanzado H1 Forex Trading Bot Visión general FX Hydra 13 es un robot de Forex de alto rendimiento diseñado para ofrecer precisión y adaptabilidad en el marco temporal H1. Inspirado en la mítica Hydra, este asesor experto integra 13 potentes modos de negociación, lo que le permite adaptarse perfectamente a las diferentes condiciones del mercado. Está totalmente optimizado para trabajar con todos los pares de divisas principales y exóticos, garantizando un trading consistente y efi
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
AuricDynamiX - Oro avanzada y Forex Trading Bot He añadido el indicador de este robot en la sección de comentarios por favor revise la sección de comentarios a continuación, instalar la versión demo Visión general AuricDynamiX es un bot de alto rendimiento basado en IA diseñado específicamente para el oro (XAU/USD) y los principales pares de divisas. Mediante la adaptación dinámica de estrategias, este asesor experto identifica el impulso del mercado, los cambios de tendencia y las oportunid
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
GridFortune es un robot de negociación de divisas basado en IA diseñado para ejecutar estrategias de negociación de cuadrícula con un mecanismo de cierre de órdenes de beneficio primero y último. A diferencia de los EA de cuadrícula tradicionales, GridFortune prioriza las operaciones rentables, garantizando una asignación de lotes controlada y una gestión de riesgos optimizada para un crecimiento constante y sostenible en varios pares de divisas. El nombre "GridFortune" representa la acumulaci
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Trap Grid EA es un bot de trading avanzado diseñado para el marco temporal H1, por lo que es ideal para operar con múltiples pares de divisas como EUR/USD, NZD/USD y otras divisas importantes. También se puede utilizar para el comercio de oro (XAU/USD), pero debido a la volatilidad del oro, los ajustes manuales son necesarios para un rendimiento óptimo. Características principales Detección de Fakeouts y Breakouts: Identifica trampas de mercado y falsas rupturas para maximizar la rentabilidad.
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Grid Synergy es un robot de negociación automatizado diseñado para aplicar una estrategia de negociación estructurada en cuadrícula que se adapta a las condiciones del mercado. Proporciona a los operadores un enfoque sistemático para la gestión de las operaciones, centrándose en las entradas estratégicas y la gestión controlada del riesgo. El EA está optimizado para varios pares de divisas y oro, ofreciendo ajustes personalizables para alinearse con diferentes estilos de negociac
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general Pro Grid Master es un robot de negociación totalmente automatizado diseñado para maximizar los beneficios utilizando una estrategia de cuadrícula avanzada. Gestiona eficientemente las operaciones a través de múltiples pares de divisas, adaptándose a las condiciones del mercado para asegurar puntos óptimos de entrada y salida. Nota Importante: Si desea probar este bot, por favor asegúrese de que en la configuración, SL = 0 para una correcta funcionalidad. Especificaciones Técnic
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DynaGrid Diver - EA Avanzado para Operar con Divergencias y Cuadrículas Visión general DynaGrid Diver es un potente Asesor Experto (EA) que combina la detección de divergencias con una estrategia de negociación de cuadrícula para maximizar la rentabilidad. Identifica de forma inteligente las inversiones del mercado utilizando señales de divergencia mientras gestiona las operaciones a través de un sistema de cuadrícula estructurado, asegurando entradas y salidas optimizadas. Este AE está diseña
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general RSI Bullseye Gold es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado exclusivamente para operar con XAU/USD (Oro). Construido sobre una estrategia de francotirador basada en el RSI, este EA identifica los puntos de entrada óptimos para una ejecución de operaciones aguda y eficiente. Ya sea en scalping o swing trading, RSI Bullseye Gold está optimizado para capturar consistentemente operaciones de alta probabilidad. Características principales Entrada de precisión basada en RSI
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
XAU TrendSeeker - Bot de negociación de oro avanzado basado en EMA Visión general XAU TrendSeeker es un Asesor Experto (EA) de seguimiento de tendencias basado en Medias Móviles Exponenciales (EMA) diseñado específicamente para operar con XAU/USD (Oro). Este EA ayuda a los operadores a identificar y seguir las tendencias fuertes del mercado, asegurando entradas y salidas comerciales de alta probabilidad. Tanto si se centra en rupturas, retrocesos o continuaciones de tendencia, XAU TrendSeeker
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
Visión general ScalpX 5M es un Asesor Experto (EA) de scalping de alta velocidad diseñado para el marco temporal M5 (5 minutos). Aprovecha patrones precisos de velas y entradas basadas en el impulso para capturar movimientos rápidos de precios, asegurando una ejecución rápida de las operaciones y una toma de beneficios optimizada. Este EA es perfecto para los operadores que buscan scalping de alta frecuencia y bajo riesgo en condiciones de mercado volátiles. Características principales Scalpi
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
DoubleSAR X - Bot avanzado de seguimiento de tendencias y recuperación Visión general DoubleSAR X es un potente Asesor Experto (EA) basado en seguimiento de tendencias y recuperación que combina la estrategia de Doble SAR Parabólico (Stop and Reverse) con el sistema Martingala para mejorar la ejecución de las operaciones. Detecta los cambios de tendencia mediante una estrategia de doble SAR y aplica un escalado de lotes basado en martingala para una gestión eficaz del riesgo. Este EA garantiza
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
TheLeoTraderFX - Supreme - Bot de scalping de alto nivel para Oro (XAU/USD) Visión general TheLeoTraderFX - Supreme no es sólo otro bot de trading - es un Asesor Experto (EA) premium, de grado institucional, diseñado para traders de élite que exigen precisión, velocidad y ejecución de mercado exclusiva. Específicamente construido para XAU/USD (Oro) en el marco de tiempo M1, este bot ofrece scalping de alta frecuencia, gestión avanzada de operaciones y control de riesgo superior. Característic
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
ICT Phantom Trader es un algoritmo de trading profesional que aprovecha los patrones envolventes de Inner Circle Trader (ICT) y las estrategias de trading institucionales. Está diseñado para operadores que siguen los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC), centrándose en la liquidez, los bloques de órdenes y la confirmación de la acción del precio. Anteriormente a un precio de $ 100 por mes , todos mis robots están ahora disponibles para una promoción por tiempo limitado a sólo $ 36 por mes. Ca
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario