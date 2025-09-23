AP Day Week Monthly High Low

5
AP Día-Semana-Mes Máximo-Mínimo

superposición que dibuja los máximos y mínimos del día, semana y mes anteriores en cualquier gráfico. Ideal para planificar sesiones, confluencias y alertas cuando el precio vuelve a niveles de oscilación importantes.

Qué hace

  • Traza 6 líneas: Máximo/Bajo del día, Máximo/Bajo de la semana, Máximo/Bajo del mes (de las sesiones anteriores completadas).

  • Alertas de toque/cerca cuando el precio alcanza una línea seleccionada (con una tolerancia fijada por el usuario).

  • Funciona con cualquier símbolo y marco temporal. Cero librerías externas.

Instrucciones de uso

  1. Colócalo en el gráfico en el que operas.

  2. Cambie los conjuntos que desee (Día / Semana / Mes).

  3. Establezca la tolerancia de toque (puntos) si desea alertas; déjela por defecto para un pequeño búfer.

Entradas

  • Mostrar Día / Semana / Mes - activa/desactiva cada conjunto.

  • Alertas - activa/desactiva las alertas emergentes al tocar/cercar.

  • Silenciar en Probador - silencia las alertas emergentes durante las ejecuciones del Probador de Estrategias.

  • Tolerancia al toque (puntos) - distancia desde una línea para activar la alerta.

Notas

  • Las líneas se actualizan automáticamente al comienzo de un nuevo día/semana/mes.

  • Este es un indicador (no un EA). No abre ni gestiona operaciones.


Comentarios 1
Evolved
68
Evolved 2025.10.23 18:34 
 

Very good indicator, the best i have used so far, working like a charm

Filtro:
Respuesta al comentario