AP Day Week Monthly High Low
- Indicadores
- Allan Graham Pike
- Versión: 1.0
superposición que dibuja los máximos y mínimos del día, semana y mes anteriores en cualquier gráfico. Ideal para planificar sesiones, confluencias y alertas cuando el precio vuelve a niveles de oscilación importantes.
Qué hace
-
Traza 6 líneas: Máximo/Bajo del día, Máximo/Bajo de la semana, Máximo/Bajo del mes (de las sesiones anteriores completadas).
-
Alertas de toque/cerca cuando el precio alcanza una línea seleccionada (con una tolerancia fijada por el usuario).
-
Funciona con cualquier símbolo y marco temporal. Cero librerías externas.
Instrucciones de uso
-
Colócalo en el gráfico en el que operas.
-
Cambie los conjuntos que desee (Día / Semana / Mes).
-
Establezca la tolerancia de toque (puntos) si desea alertas; déjela por defecto para un pequeño búfer.
Entradas
-
Mostrar Día / Semana / Mes - activa/desactiva cada conjunto.
-
Alertas - activa/desactiva las alertas emergentes al tocar/cercar.
-
Silenciar en Probador - silencia las alertas emergentes durante las ejecuciones del Probador de Estrategias.
-
Tolerancia al toque (puntos) - distancia desde una línea para activar la alerta.
Notas
-
Las líneas se actualizan automáticamente al comienzo de un nuevo día/semana/mes.
-
Este es un indicador (no un EA). No abre ni gestiona operaciones.
Very good indicator, the best i have used so far, working like a charm