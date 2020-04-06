NeoHedgeMulti

NeoHedgeMulti Asesor Experto de Cuadrícula Multidivisa para MetaTrader 5
Opere múltiples pares con un sistema inteligente. Este Asesor Experto profesional combina la entrada por ruptura de las Bandas de Bollinger con una estrategia de rejilla filtrada, mejorada por un motor multidivisa y un sistema de gestión de riesgo multinivel.
Estrategia Básica y Lógica Señal de Entrada: Primera Orden (Ancla): Se abre cuando el precio cierra fuera de las Bandas de Bollinger. COMPRA` - Cierre por encima de la Banda Superior VENTA` - Cierre por debajo de la Banda Inferior
Desarrollo de la Cuadrícula: Filtrado Inteligente: Las órdenes posteriores de la cuadrícula se activan sólo tras la confirmación: 1. Estocástico (Condiciones de sobrecompra/sobreventa) 2. ADX (Confirmación de la fuerza de la tendencia) * Grid Step: Las nuevas órdenes se añaden a una distancia de precio determinada (`Grid_Step`).
Lógica del ciclo: Una vez cerradas todas las órdenes, la parrilla se reinicia por completo. El Asesor Experto vuelve al modo de espera de una nueva ruptura de las Bandas de Bollinger para iniciar un nuevo ciclo de negociación independiente.
Negociación multidivisa


Descripción:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD (preestablecido) | parámetros por defecto.

Flexibilidad Posibilidad de añadir instantáneamente el símbolo actual del gráfico. | Protección de correlación

Protección contra correlaciones Lógica incorporada para evitar la sobreexposición a instrumentos correlacionados.
Sistema de gestión de riesgos multinivel
Mecanismos de protección: Límite de pérdida diaria** - Detiene la negociación tras alcanzar un umbral de pérdida diaria. Protección Stop Out** - Medidas preventivas para evitar la paralización de la cuenta. Máx. Operaciones Simultáneas - Limita el número de órdenes abiertas para todos los símbolos. Control de Volatilidad (ATR)** - Se adapta a la volatilidad actual del mercado. Comprobación de Margen Libre** - Comprueba el margen disponible antes de cualquier orden.
Control de Volumen: Tamaño de Lote Base - Tamaño de lote único para todos los pares. Multiplicador de rejilla - Aumento progresivo del lote para las órdenes de rejilla (`LotMultiplier`). Normalización de Lote - Ajuste automático al paso de lote del broker. Límite Máximo de Lote - Límite superior absoluto (`MaxLotSize`).
Lógica de toma de beneficios y cierre

Modo :

Principio de funcionamiento :

Beneficio Total : Cierra TODAS las posiciones de todos los símbolos cuando se alcanza el objetivo de beneficio total.

Beneficio Individual: Cierra las posiciones de cada símbolo de forma independiente cuando se alcanza su propio objetivo. Basado en ATR (Dinámico): Establece un take profit ajustado a la volatilidad utilizando el Average True Range.
Condiciones de cierre: 1. Se ha alcanzado el objetivo de beneficio (Total/Individual/ATR). 2. Orden de cierre forzado. 3. Mecanismo de gestión de riesgo activado (por ejemplo, Límite de Pérdida Diaria).


Panel de control en tiempo real

El panel en el gráfico muestra: Total P/L (Profit/Loss) en dinero y pips. Número de órdenes abiertas para cada símbolo.

Estado de la gestión de riesgo** (Activa/Ejecutada).

Información detallada por símbolo - P/L, órdenes, distancia al TP.

Nivel de margen y volatilidad actual (ATR).


Principales ventajas:

Auto-recuperación- Restaura sin problemas el estado después de un reinicio de MT5 o un fallo de conexión. Registro detallado- Archivos de registro detallados para un análisis en profundidad y depuración. Configuración flexible- Se adapta a los estilos de scalping, swing trading o grid trading. Protección completa- Conjunto completo de herramientas de gestión de riesgos. Multidivisa real- Gestión de cartera a través de múltiples pares.
Restricciones y riesgos importantes:
ESTRICTAMENTE PROHIBIDO: El código del EA bloquea las operaciones con metales (XAUUSD, XAGUSD, ORO, PLATA).

Riesgo de red:

Las estrategias de rejilla clásicas pueden conllevar drawdowns significativos durante tendencias fuertes.

Carga de depósito: El comercio multidivisa aumenta la carga de margen y el riesgo general. Optimización necesaria: Es obligatorio ajustar los parámetros (Grid_Step, lotes, filtros) a su broker y a las condiciones del mercado.
Broker recomendado y Guía de inicio
Broker óptimo:RoboForex (cuentas Pro ECN o R StocksTrader) para la mejor ejecución con este EA.
Cómo empezar: 1. Adjunte el EA a un gráfico de uno de los símbolos predeterminados (por ejemplo, EURUSD M15). 2. Configure los símbolos en los parámetros (añadir/eliminar pares). 3. Configure la protección: \Defina Límite de Pérdida Diario, Lote Máximo y Objetivo de Beneficio. 4. Ejecutar en DEMO durante al menos 2 semanas para optimizar los parámetros.
Descargo de responsabilidad Esta es una herramienta profesional para operadores con experiencia. Usted debe entender los riesgos de la negociación en la red y la gestión de carteras multidivisa. El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura. El trading está asociado a un alto riesgo de pérdida de fondos.

Categoría: MetaTrader 5 / Expertos (Asesores Expertos)

Tipo: Sistema Grid Multidivisa

Compatibilidad: Sólo cuentas de cobertura (Hedge)

