BTC Pro Breakdown Pro MT5

5

BTC Breakdown Pro MT5

大多数EA试图交易所有货币对和所有设置，结果没有任何稳定性。BTC Breakdown Pro MT5 专注于一件事：以清晰和控制捕捉比特币最大的下破行情。

系统会等待高成交量的下破，然后寻找干净的回测再入场。交易由趋势过滤，风险由预设的止损和止盈水平控制，如果市场重新站回关键位，信号会自动取消。一切基于规则 —— 没有犹豫，没有情绪。

主要特点：

  • 专为 BTCUSD 设计

  • 运行于 M5 时间框架

  • 清晰的下破 + 回测逻辑，并结合成交量确认

  • 使用 EMA 的趋势过滤器

  • 挂单在回补或过期时自动取消

  • 固定手数或基于美元的风险管理

  • 适用于 MetaTrader 5 (.ex5 文件，无源码)

该EA在牛市和熊市中均经过测试，表现稳定，即使在高波动时期，胜率也保持在约50%。并且已在真实市场环境中前向测试，验证其稳健性。

价格：

  • 每月 $40

  • 每年 $400 （相当于送2个月）

BTC Breakdown Pro MT5 并不是为了什么都追，而是专注于一个方向。在此过程中，它为交易者提供了真正需要的 —— 一个纪律性强、可靠的比特币交易工具。

 包含 Renter Pack – 租赁后请通过 MQL5 私信联系我获取 Google Drive 私人链接，内含完整资源包（快速上手、用户指南、常见问题、更新日志等）。


评分 1
Semiu Kilaso
1016
Semiu Kilaso 2025.09.25 20:57 
 

i have waited to give this feedback, so far the EA has been performing great, also good risk reward ratio. It is not one of the useless martingale or grid strategies, fixed SL and TP makes it safe with sniper entry and exit. Kudos!

