BTC Pro Breakdown Pro MT5

BTC Breakdown Pro MT5

大多数EA试图交易所有货币对和所有设置，结果没有任何稳定性。BTC Breakdown Pro MT5 专注于一件事：以清晰和控制捕捉比特币最大的下破行情。

系统会等待高成交量的下破，然后寻找干净的回测再入场。交易由趋势过滤，风险由预设的止损和止盈水平控制，如果市场重新站回关键位，信号会自动取消。一切基于规则 —— 没有犹豫，没有情绪。

主要特点：

专为 BTCUSD 设计

运行于 M5 时间框架

清晰的下破 + 回测逻辑，并结合成交量确认

使用 EMA 的趋势过滤器

挂单在回补或过期时自动取消

固定手数或基于美元的风险管理

适用于 MetaTrader 5 (.ex5 文件，无源码)

该EA在牛市和熊市中均经过测试，表现稳定，即使在高波动时期，胜率也保持在约50%。并且已在真实市场环境中前向测试，验证其稳健性。

价格：

每月 $40

每年 $400 （相当于送2个月）

BTC Breakdown Pro MT5 并不是为了什么都追，而是专注于一个方向。在此过程中，它为交易者提供了真正需要的 —— 一个纪律性强、可靠的比特币交易工具。

包含 Renter Pack – 租赁后请通过 MQL5 私信联系我获取 Google Drive 私人链接，内含完整资源包（快速上手、用户指南、常见问题、更新日志等）。



