AP Oil Navigator PRO (MT5)

Qué es

AP Oil Navigator PRO es un Asesor Experto basado en reglas diseñado específicamente para símbolos energéticos como XTIUSD (WTI) y UKOIL (Brent). El EA busca un sesgo direccional utilizando un filtro de tendencia de marco de tiempo superior, y luego sincroniza las entradas en el marco de tiempo de trabajo utilizando una puerta de volatilidad y una ruptura de estructura. Las órdenes se colocan con comprobaciones seguras para el corredor y riesgo fijo. Sin martingala, sin rejilla y sin promedios.

Cómo opera

- Sesgo: alineación de EMA y estructura de oscilación en el HTF (configurable; por ejemplo, H1/H4).

- Señal: en el gráfico principal TF (por ejemplo, M15/M30), un cierre de impulso a través de la estructura local con una guardia ATR/Spread confirma la configuración.

- Entrada: coloca una orden pendiente ligeramente por encima del nivel de activación (buffer en puntos) o ejecuta el mercado si se cumplen las condiciones de retest.

- Riesgo: el stop se fija más allá de la estructura reciente con un complemento ATR opcional; el take-profit puede ser un múltiplo R fijo o múltiplos ATR.

- Higiene: una posición por símbolo; autocancelación del lado opuesto en el momento de la ejecución; vencimiento pendiente opcional después de N barras; se gestionan los sufijos de los símbolos.

- Seguridad: respeta los Stops/Freeze, el paso de lote y los requisitos de margen; filtros de spread y deslizamiento disponibles.

Por qué es diferente

- Creado para el petróleo: gestiona el gran tamaño de los puntos y la volatilidad típica de las sesiones del WTI/Brent.

- Structure-first: las entradas están limitadas por una ruptura limpia o un retesteo, no por una persecución continua.

- Broker-aware: las distancias, los lotes y los rellenos se adaptan al tamaño del tick del instrumento y a los niveles de stop.

- Una idea clara cada vez: el EA gestiona una única posición controlada por símbolo.

Entradas clave (resumen)

- Plazos: WorkingTF, BiasTF1/BiasTF2.

- Filtros: EnableEMATrend, EMAPeriods, MinBox/Structure distance, MinATR, MaxSpreadPts.

- Entrada: ConfirmByClose, EntryBufferPts, RetestMode (on/off), PendingExpireBars.

- Riesgo: FixedLots o RiskMoney ($), SL_Points, TP_Points o TP_RMultiple, Trail options.

- Gestión: CancelOppOnFill, OnePositionPerSymbol, Desviación (deslizamiento), MagicNumber, Nivel de registro.

Inicio rápido

Adjuntar a XTIUSD o UKOIL en M15 o M30. Comience con los valores predeterminados; establezca FixedLots en un tamaño pequeño o cambie a RiskMoney. Mantenga MaxSpreadPts apropiado para el contrato de su broker. Realice las pruebas a plazo durante las horas de liquidez de su corredor (la sesión de EE.UU. suele ser la de mayor actividad para el petróleo). Revise la pestaña Journal/Experts en busca de mensajes de "demasiado cerca"; si aparecen, aumente EntryBufferPts y asegúrese de que Auto-fit to Stops esté activado si utiliza esa opción.

Notas

- Diseñado para CFDs de energía donde el valor del punto y el paso de lote difieren de FX. Las entradas están en puntos para mayor consistencia.

- Los resultados de las pruebas retrospectivas varían de un broker a otro debido a los modelos de ticks y a las especificaciones de los contratos. Pruebe siempre primero con su broker.

- El EA se envía como un único EX5. No utiliza DLL o WebRequest. Los parámetros y mensajes están en inglés.

Política de cambios

Las actualizaciones se centran en la estabilidad, la seguridad del broker y la claridad. Las notas de la versión se proporcionan en la pestaña "Versiones" para mayor transparencia.