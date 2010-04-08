AP DayTrader Impulse Box MT4

AP DayTrader Impulse Box MT4

Qué hace

Motor intradía que combina unrango de "caja" de sesión ( M5) con unfiltro de impulso ( EMA/RSI en M15). Cuando el precio escapa de la caja con confirmación de impulso, el EA coloca una única orden de mercado en esa dirección.Una posición por símbolo.

  • Lógica simple, pocos mandos

  • Caja + confirmación de impulso

  • Sin martingala, sin rejilla, sin promediado

  • Funciona en cuentas de compensación

Cómo se deciden las entradas

  1. Construya una "caja" de ventana temporal a partir de las últimas horas de sesión (entradas de inicio/fin).

  2. Espere a que el precioescape de la caja por un búfer (puntos).

  3. Confirme elimpulso mediante la alineación rápida/lenta de la EMA y el filtro RSI.

  4. Envíe una única orden con SL/TP (basada en ATR por defecto).

  5. Seguimiento opcionaldel punto de equilibrio + ATR una vez que el precio se mueva a favor.

Entradas clave

  • Modo: Impulso / Caja / Ambos

  • Señales TF: normalmente M15;Box TF:M5

  • Horas Box: inicio / fin, buffer de entrada, altura min/max box

  • Niveles EMA(20/50/200) y RSI(14)

  • Stops: múltiplos ATR o puntos fijos

  • BE & Trail: trigger (pts), buffer BE, multiplicador trail ATR

  • Límites diarios: máximo de operaciones/día, enfriamiento, límite diario de pérdidas

  • Lotes: fijos o con porcentaje de riesgo

Inicio rápido (EURUSD)

  • Señales TF: M15 ,Box TF: M5

  • BoxHours:07:00-09:00 ( hora del servidor)

  • Buffer:80-120 pts ( ajustar a los dígitos del broker)

  • Stops:SL = 2×ATR,TP = 1.5×ATR

  • MaxTrades/Día:2, Enfriamiento:10 min

Símbolos y plazos

EURUSD, GBPUSD primero; XAUUSD opcional. Mantenimiento intradía; objetivoM5-M15.

Notas

  • Pruebas a plazo en su broker (las especificaciones de los contratos y los niveles de los stops varían).

  • Diseñado para un gráfico/símbolo por instancia.

  • Sin DLL/WebRequest. Sólo entradas en inglés.

Productos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto analiza las últimas velas y determina si habrá un retroceso o una gran corrección. Además, se analizan las lecturas de algunos indicadores (sus parámetros se pueden ajustar). Es una versión gratuita de Proftrader . A diferencia de la versión completa, en la versión gratuita del asesor el lote inicial no puede ser superior a 0,1, el par de negociación sólo EURUSD y también tiene menos parámetros configurables. Parámetros de entrada Lots - tamaño del lote (a 0, el lote se calcu
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Asesores Expertos
Mismo comportamiento de https://www.mql5.com/en/market/product/25552 pero lote fijo 0.01 El EA espera un pico de acuerdo con una lógica específica y abre una posición en la dirección del pico estableciendo stop loss y take profit. Cuando las posiciones están en beneficios se gestionan con un mecanismo de seguimiento inteligente basado también en el tiempo transcurrido desde la posición abierta. Funciona con brokers de 5 y 4 dígitos. Debe utilizarse en el gráfico M1. No necesita datos históricos
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador suavizado Heiken Ashi . Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop p
FREE
Orca MT4
Noriyuki Suzuki
Asesores Expertos
Orca detecta una tendencia junto con un ligero estancamiento de los precios y, a continuación, toma una posición buscando una ruptura en la dirección de la tendencia. Al evitar los movimientos complicados típicos de las condiciones de rango limitado y, en su lugar, buscar las rupturas, consigue unos ajustes ajustados de los límites de pérdidas. Funciona bien en los mercados en tendencia, pero puede mostrar un estancamiento en los resultados cuando persisten las condiciones de rango limitado. Est
FREE
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Asesores Expertos
El EA puede operar con múltiples divisas. Por favor, consulte nuestras señales ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) para obtener información detallada. ¡No hay rejilla o martingala! No necesita configuración o ajuste manual. Cada operación está protegida por stop loss. Este Asesor Experto sólo opera durante un corto periodo de tiempo por la noche, durante el final de la sesión de Nueva York. Utiliza momentos de baja volatilidad e introduce operaciones basadas en indicadores. El cie
Eurusd Auto Trading Bot
Gabriel Beaird
4 (2)
Asesores Expertos
Totalmente automatizado y listo sólo tienes que seguir las instrucciones a continuación para ver que funcione correctamente. ¡Disfrute! TAMAÑO MÍNIMO DE LA CUENTA - $ 500 TAMAÑO DE CUENTA RECOMENDADO - $1000 Para EurUSD Comercio en vela 15M Para IG broker Otro broker con el que funciona es OANDA pero yo utilizo IG. Viene listo como es todo lo que necesitas hacer es asegurarse de que lo anterior es correcto y luego ejecutarlo en EUR USD (15M) Sale de la equidad en la cuenta He trabajado en est
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Asesores Expertos
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto automatizado que opera utilizando los indicadores MACD y Envelopes . La versión gratuita tiene las siguientes limitaciones. No tiene panel para abrir órdenes. La operativa está limitada al par de divisas EURUSD y similares. Sólo se pueden abrir órdenes con el lote mínimo, no se pueden abrir más de 5 órdenes en la misma dirección, hasta un total de 10 órdenes. La pausa después del cierre de todas las órdenes es de 6000 minutos. Durante el análisis, no se añaden más de 50
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Zcandle Robot
Hong Ling Mu
Asesores Expertos
La lógica de este robot es simple, pero muy potente. Supervisa la tendencia actual mediante velas a largo plazo, utilizando múltiples velas para aumentar la fiabilidad. El EA primero supervisa la tendencia actual y luego coloca órdenes en línea con la tendencia. La sincronización de las órdenes se basa en un indicador RCI interno. El valor de entrada del RCI puede ajustarse libremente. Un valor cercano a 1 aumentará la precisión, pero disminuirá la frecuencia de las entradas. Opera con un TP de
FREE
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto: Candle Cross DCR Candle Cross DCR es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 que genera señales de trading precisas cuando una vela cruza una media móvil exponencial (EMA), lo que representa una señal técnica clásica y poderosa de tendencia. Además, puede confirmar dichas señales utilizando el filtro DCR, compuesto por tres indicadores técnicos: DeMarker, CCI y RSI. Este EA es altamente configurable y se adapta tanto a estrategias de scalping
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador de Bandas de Bollinger . Ofrece muchos comportamientos de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables y un modo de martingala. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Configuración de indicadores totalmente personalizable Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personali
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Asesores Expertos
El Asesor Experto fue desarrollado para hacer crecer el saldo de la cuenta del usuario de forma persistente. Para lograrlo, tiene dos modos, el modo normal y el modo de recuperación. Los parámetros para los dos modos se pueden cambiar para adaptarse a la estrategia del usuario. También hay un botón de comercio automático, un botón de compra y un botón de venta. El botón de comercio automático puede activarse y desactivarse. Los botones de compra y venta son para que el usuario intervenga manual
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Asesores Expertos
Double Breakout es un asesor experto automático con dos estrategias separadas que utiliza martingala. El indicador MACD con parámetros ajustables se utiliza como entrada para cada flujo de órdenes. Los niveles de takeprofit y stoploss especificados se utilizan para salir de la posición. Recomendación general El depósito mínimo recomendado es de 1000 céntimos. Spread se recomienda no más de 3 puntos. Es mejor utilizar pares de divisas tendenciales. El parámetro martingala se puede ajustar desde
FREE
RRS Impulse Plus
Rajeev Ranjan Sharma
Asesores Expertos
RRS Impulse Plus EA es una versión avanzada de RRS Impulse EA . Esta versión mejorada proporciona más flexibilidad con varias opciones nuevas. El EA realiza scalping utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el Oscilador Estocástico, la Media Móvil (MA) y las Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de tendencia y contra-tendencia. Como EA multipar , escanea múltiples pares de divisas en busca de señales. Este EA incluye varias características como Trailing, Gestión de Riesgo, Ges
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
MerkaStudent
Merkabot
Asesores Expertos
https://drive.google.com/drive/folders/1DVJHxjrRRmmET2bqfdiGJivZX5-_EYrl?usp=share_link MerkaStudent es una versión básica, de un asesor experto que permite entender parte del comportamiento de un gráfico en tiempo histórico. Se utilizan algunos parámetros básicos en el trading, que nos permite entender matemáticamente como se mueve un grafico y de esta forma saber cual es nuestra esperanza matemática en el periodo histórico analizado. Partiendo de una lógica matemática, podremos crear una estra
FREE
DrawRectangular
Ivan Zhigalov
Asesores Expertos
DrawRectangular EA El Experto dibuja rectángulos Renko y los niveles de desarrollo de los siguientes "ladrillos" directamente en el gráfico, puede ser utilizado como un indicador. La orden puede abrirse a favor o en contra (se establece en los ajustes) de la tendencia, dependiendo del tamaño de las sombras de las dos últimas barras Renko. Características del experto: No más de una orden por símbolo; Debe establecer el tamaño de las dos últimas sombras: "desde" y "hasta"; Gestión del tamaño de
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto de la familia Forex Fraus , el sistema está diseñado para scalping el par EUR/USD en el marco de tiempo M1 (para cotizaciones de cinco dígitos), y adaptado para las cuentas con ejecución rápida de órdenes. Principio de funcionamiento Compra en los Extremos Bajos y vende en los Extremos Altos de los valores del indicador Estocástico. Cuando se recibe una señal, las órdenes se abren por inyección, utilizando datos de tick. Las posiciones se cierran por Trailing Stop Las posicion
FREE
DAX H1 Undecision breakout
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en DAX H1 TF. Todo está listo para su uso inmediato en una cuenta real. ESTRATEGIA LONG ONLY muy SIMPLE con solo POCOS PARAMETROS. La estrategia se basa en la ruptura de la UNDECISION en el gráfico diario. Entra si la volatilidad sube después de un tiempo de consolidación . Utiliza órdenes pendientes de STOP con ATR STOP LOSS. Para recoger los beneficios hay una función TRAILING PROFIT en la estrategia y TIME BASED EXIT . EA ha sido backte
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
MA Semi Automated EA
Tadanori Tsugaya
Asesores Expertos
"Los ajustes son intrincados, pero asegúrese de aprovecharlos al máximo". EA semiautomatizado centrado en operaciones de toque y cruce de MA Este EA está especializado en operaciones de toque y cruce de MA , con dos condiciones de salida de MA, ¡una de las cuales también puede utilizarse como trailing stop! El uso depende de usted. ¡Nunca he visto un EA de comercio MA con tantas configuraciones ajustables! Entrada MA y Salida MA Masiva para Posiciones Abiertas Este EA no sólo puede manejar la e
FREE
AutoClusterEdge
Hoang Loc Tran
Asesores Expertos
AutoClusterEdge - Nguồn điện có cấu trúc. Phục hồi chiến lược. AutoClusterEdge là một hệ thống tự động dịch hoàn toàn được thiết kế cho các giao dịch dựa trên hệ thống mạng. Hệ thống tích hợp Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động (MA) và Phạm vi biến động thực trung bình (ATR) để khởi tạo và quản lý các cụm giao dịch, điều chỉnh mô-đun thế một cách hoạt động bằng cách sử dụng chuỗi Fibonacci và thực hiện lệnh thoát chiến lược có điều kiện. Hệ thống này đặc biệt phù hợp với nhữn
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Otros productos de este autor
BTC Pro Breakdown Pro MT5
Allan Graham Pike
5 (1)
Asesores Expertos
BTC Breakdown Pro MT5 La mayoría de los EAs intentan operar todos los pares y todas las configuraciones, y al final no entregan nada consistente. BTC Breakdown Pro MT5 fue creado con un único objetivo: capturar las mayores rupturas bajistas de Bitcoin con claridad y control. El sistema espera una ruptura con alto volumen, luego busca un retest limpio antes de entrar. Las operaciones se filtran por tendencia, el riesgo se controla con stop y objetivo predefinidos, y las configuraciones se cancela
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
AP DayTrader Impulse Box MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP DayTrader Impulse Box (MT5) Para qué sirve Motor intradía que combina un rango de "caja" de sesión (M5) con un filtro de impulso (EMA/RSI en M15). Cuando el precio escapa de la caja con confirmación de impulso, el EA coloca una única orden de mercado en esa dirección. Lógica simple, pocos mandos Caja + confirmación de impulso Sin martingala, sin rejilla, sin promediado Funciona en cuentas de compensación Cómo se deciden las entradas Construya una "caja" de ventana temporal a partir de las últ
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT4) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC), divisas, índices y metales. Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste: Día, S
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT5) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC) , divisas , índices y metales . Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste : Día ,
FREE
AP Day Week Monthly High Low
Allan Graham Pike
5 (1)
Indicadores
AP Día-Semana-Mes Máximo-Mínimo superposición que dibuja los máximos y mínimos del día, semana y mes anteriores en cualquier gráfico. Ideal para planificar sesiones, confluencias y alertas cuando el precio vuelve a niveles de oscilación importantes. Qué hace Traza 6 líneas: Máximo/Bajo del día , Máximo/Bajo de la semana , Máximo/Bajo del mes (de las sesiones anteriores completadas). Alertas de toque/cerca cuando el precio alcanza una línea seleccionada (con una tolerancia fijada por el usuario).
FREE
AP Oil Navigator PRO MT4
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Oil Navigator PRO (MT4) Qué es AP Oil Navigator PRO es un Asesor Experto basado en reglas diseñado específicamente para símbolos energéticos como XTIUSD (WTI) y UKOIL (Brent). El EA busca un sesgo direccional utilizando un filtro de tendencia de marco de tiempo superior, y luego sincroniza las entradas en el marco de tiempo de trabajo utilizando una puerta de volatilidad y una ruptura de estructura. Las órdenes se colocan con comprobaciones seguras para el corredor y riesgo fijo. Sin martinga
AP Oil Navigator PRO
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Oil Navigator PRO (MT5) Qué es AP Oil Navigator PRO es un Asesor Experto basado en reglas diseñado específicamente para símbolos energéticos como XTIUSD (WTI) y UKOIL (Brent). El EA busca un sesgo direccional utilizando un filtro de tendencia de marco de tiempo superior, y luego sincroniza las entradas en el marco de tiempo de trabajo utilizando una puerta de volatilidad y una ruptura de estructura. Las órdenes se colocan con comprobaciones seguras para el corredor y riesgo fijo. Sin marting
AP Day Week Monthly High Low MT4
Allan Graham Pike
Indicadores
AP Día-Semana-Mes Máximo-Mínimo MT4 Superposición ligera que dibuja los máximos/mínimos del Día, Semana y Mes anteriores en cualquier gráfico. Ideal para planificar sesiones, confluencias y alertas cuando el precio vuelve a niveles de oscilación importantes. Qué hace Traza 6 líneas: Máximo/Mínimo del día, Máximo/Mínimo de la semana, Máximo/Mínimo del mes (de las sesiones anteriores completadas). Alerta cuando el precio alcanza una línea seleccionada (con una tolerancia fijada por el usuario)
FREE
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
Indicadores
AP Session Boxes - Superposición de rangos de Asia / Londres / NY (Indicador MT5) Cuadros de sesión limpios en su gráfico. Este ligero indicador dibuja las ventanas horarias de Asia , Londres y Nueva York directamente en el gráfico, incluyendo los máximos y mínimos de cada cuadro como líneas discontinuas. Es perfecto para un contexto rápido, planificación de rupturas y capturas de pantalla limpias. Estructura instantánea: vea dónde osciló el mercado durante las sesiones clave. Preparación de ru
FREE
AP London Breakout MT4
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP London Breakout MT4 negocia el primer impulso cuando Europa da el relevo y llega la liquidez de Londres. Construye un rango pre-Londres (servidor 02:00-07:00), comprueba la altura de la caja y el diferencial, y luego publica una ruptura limpia con riesgo fijo. Sin martingala, sin rejilla, sin persecución; una vez llenado, cancela el otro lado y se detiene para el día. Diseñado para las principales divisas y el oro en M5-M15, con una colocación segura para el broker (Stops/Freeze aware), redo
AP London Breakout PRO
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP London Breakout PRO negocia el primer impulso cuando Europa cede y llega la liquidez de Londres. Construye un rango pre-Londres (servidor 02:00-07:00), comprueba la altura de la caja y el diferencial, y luego publica una ruptura limpia con riesgo fijo. Sin martingala, sin rejilla, sin persecución; una vez llenado, cancela el otro lado y se detiene para el día. Diseñado para las principales divisas y el oro en M5-M15, con una colocación segura para el broker (Stops/Freeze aware), redondeo de l
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP BTC Retest alcista (MT5) EA de largo plazo para BTC. Espera un cierre decisivo por encima de la resistencia , confirma la calidad de la tendencia/volumen, luego coloca un LÍMITE DE COMPRA en el retroceso al nivel roto. Una configuración a la vez. Sin rejilla, sin martingala. Sin DLL/WebRequest. Qué es Un motor de breakout-and-retest para BTC. Construye manijas de resistencia significativas (clusters de cuerpo alto) en un TF más alto, requiere un cierre limpio a través de esa manija, luego com
AP Gold Pro MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
Motor intradía para XAUUSD (Oro). Construye una "caja" de ventana temporal, espera a que se produzca un movimiento decisivo más allá de ella y, a continuación, coloca una orden pendiente para participar en el retroceso. Controles de riesgo estrictos, sin rejilla ni martingala. Cómo funciona Usted define una o varias ventanas horarias (por ejemplo, Londres, Nueva York u horas personalizadas). Tras el cierre de una ventana, el EA comprueba si se ha producido un movimiento limpio más allá de la c
AP Trade Assistant
Allan Graham Pike
Utilidades
AP Trade Manager - Descripción del producto AP Trade Manager es una utilidad compacta y segura para MT5 que convierte su gráfico en una estación de trabajo rápida y disciplinada. Maneja entradas, salidas, parciales, breakeven+, lógica OCO/Bracket, trailing stops y acciones programadas desde un panel limpio que puede acoplar en cualquier lugar. Es puro MQL5 (sin DLL, sin WebRequest), y diseñado para gráficos en vivo. Lo que hace Ejecución con un solo toque. Mercado de compra/venta y los cuatro ti
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario