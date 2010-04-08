AP DayTrader Impulse Box MT4
- Asesores Expertos
- Allan Graham Pike
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Qué hace
Motor intradía que combina unrango de "caja" de sesión ( M5) con unfiltro de impulso ( EMA/RSI en M15). Cuando el precio escapa de la caja con confirmación de impulso, el EA coloca una única orden de mercado en esa dirección.Una posición por símbolo.
-
Lógica simple, pocos mandos
-
Caja + confirmación de impulso
-
Sin martingala, sin rejilla, sin promediado
-
Funciona en cuentas de compensación
Cómo se deciden las entradas
-
Construya una "caja" de ventana temporal a partir de las últimas horas de sesión (entradas de inicio/fin).
-
Espere a que el precioescape de la caja por un búfer (puntos).
-
Confirme elimpulso mediante la alineación rápida/lenta de la EMA y el filtro RSI.
-
Envíe una única orden con SL/TP (basada en ATR por defecto).
-
Seguimiento opcionaldel punto de equilibrio + ATR una vez que el precio se mueva a favor.
Entradas clave
-
Modo: Impulso / Caja / Ambos
-
Señales TF: normalmente M15;Box TF:M5
-
Horas Box: inicio / fin, buffer de entrada, altura min/max box
-
Niveles EMA(20/50/200) y RSI(14)
-
Stops: múltiplos ATR o puntos fijos
-
BE & Trail: trigger (pts), buffer BE, multiplicador trail ATR
-
Límites diarios: máximo de operaciones/día, enfriamiento, límite diario de pérdidas
-
Lotes: fijos o con porcentaje de riesgo
Inicio rápido (EURUSD)
-
Señales TF: M15 ,Box TF: M5
-
BoxHours:07:00-09:00 ( hora del servidor)
-
Buffer:80-120 pts ( ajustar a los dígitos del broker)
-
Stops:SL = 2×ATR,TP = 1.5×ATR
-
MaxTrades/Día:2, Enfriamiento:10 min
Símbolos y plazos
EURUSD, GBPUSD primero; XAUUSD opcional. Mantenimiento intradía; objetivoM5-M15.
Notas
-
Pruebas a plazo en su broker (las especificaciones de los contratos y los niveles de los stops varían).
-
Diseñado para un gráfico/símbolo por instancia.
-
Sin DLL/WebRequest. Sólo entradas en inglés.