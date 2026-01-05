MSX Hybrid HeikenAshi Pro
- Asesores Expertos
- Som Prakash Gehlot
- Versión: 1.389
- Activaciones: 5
🔷 MSX Híbrido HeikenAshi Pro EA (v1.38.9)
Un sistema de trading algorítmico de nivel profesional, que prioriza el riesgo, creado para traders disciplinados, retos de empresas de accesorios y entornos de copy trading.
📌 VISIÓN GENERAL
MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA es un Asesor Experto completamente automatizado diseñado con control de riesgo de estilo institucional, estricta seguridad de ejecución y filtrado de eficiencia de tendencia en su núcleo.
El EA combina:
-
Detección avanzada de tendencias Heiken Ashi
-
Filtrado deEficiencia Direccional (para evitar mercados ruidosos)
-
Sistemas de protección contra riesgos multicapa
-
Guardias de ejecución conformes con el mercado
No es una rejilla, no es una martingala y no promedia las pérdidas.
🎯 MEJORES CASOS DE USO
Este EA es especialmente adecuado para:
✅ Master Copy Trading (MQL5 / Sistemas de copia privada).
-
Lógica de una sola posición
-
Sin apilamiento de operaciones
-
Riesgo limpio y predecible por operación
-
Sin lógica de recuperación agresiva
Desafíos de FTMO / Prop Firm
-
Protección del límite diario de pérdidas
-
Protección global contra la caída de la renta variable
-
Interruptor de pérdidas flotantes por operación
-
Ningún comportamiento comercial prohibido
-
Sin abuso de latencia ni lógica HFT
Negociación institucional y de fondos
-
Modelo de ejecución que da prioridad al riesgo
-
Filtrado estricto de operaciones
-
Sin multiplicación de la exposición
-
Adecuado para un despliegue de capital conservador
Proveedores de señales
-
Frecuencia de negociación estable
-
Lógica transparente
-
Comportamiento SL/TP limpio
-
Ruido de ejecución mínimo
Operadores minoristas profesionales y especuladores
-
Funciona bien en XAUUSD M5
-
Se puede utilizar desde M5 hasta H1
-
Diseñado para cuentas de más de $1000
-
Sin trucos de sobre-optimización
CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Recomendación principal
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M5
-
Tamaño de la cuenta: $1000+
-
Broker: Low-spread, ECN preferido
También compatible con
-
EURUSD, GBPUSD, USDJPY
-
Símbolos principales y de gran liquidez
-
Plazos: M5 → H1
📦 E l archivo .set a medida se puede proporcionar por separado para diferentes símbolos, estilos de negociación o casos de uso empresarial.
🧠 LÓGICA DE LA ESTRATEGIA PRINCIPAL (RESUMEN)
-
Detección de tendencias:
Velas Heiken Ashi suavizadas (suavizado multietapa).
-
Filtro de calidad de entrada:
Directional Efficiency Ratio (filtra los mercados laterales)
-
Stop-Loss / Take-Profit:
Fijo o basado en ATR (seleccionable por el usuario)
-
Gestión de operaciones:
-
Cierre parcial (50%)
-
Lógica de punto de equilibrio
-
Trailing stop basado en ATR
-
-
Lógica de salida:
Salida opcional en tendencia opuesta
🛡️ SISTEMAS DE RIESGO Y SEGURIDAD (PUNTO FUERTE)
Este EA incluye múltiples capas de seguridad independientes:
🔐 Interruptor de pérdidas flotantes por operación
-
Hard stop basado en la equidad de la cuenta en la entrada
-
Funciona a nivel de tick
-
Lógica de máxima prioridad
🔐 Protecciones diarias
-
Operaciones diarias máximas
-
Límite de pérdidas diarias
-
Límite de ganancias diarias
🔐 Protección global de la renta variable
-
Tope de reducción a nivel de cuenta
-
Cierra automáticamente las posiciones del EA si se supera
🔐 Seguridad de ejecución (mercado y broker seguros)
-
Filtro de spread
-
Control de deslizamiento
-
Validación de nivel de stop y nivel de congelación
-
Aplicación de la seguridad de márgenes
-
Protección de la ejecución a prueba de probadores
⚠️ LIMITACIONES IMPORTANTES (DIVULGACIÓN HONESTA)
Este EA NO es adecuado para:
❌ Martingala o traders de rejilla
❌ Cuentas muy pequeñas (por debajo de ~$500)
❌ Scalping de ultra alta frecuencia
❌ Estrategias de riesgo estilo apuestas
❌ Traders que esperan operaciones cada pocos minutos.
Este sistema prioriza la preservación del capital sobre la frecuencia de las operaciones.
📈 EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO (REALISTAS)
-
Frecuencia de negociación moderada
-
Concentración en condiciones tendenciales de alta calidad
-
Drawdown controlado por diseño
-
El rendimiento depende de:
-
Calidad del broker
-
Condiciones del diferencial
-
Volatilidad del símbolo
-
Ajustes de riesgo adecuados
-
⚠️ Ningún EA puede garantizar beneficios. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
🧩 CONFIGURACIÓN Y SOPORTE
-
Todos los parámetros son ajustables por el usuario
-
Agrupación clara de las entradas
-
Un solo archivo EA (sin DLL, sin dependencias externas)
-
Compatible con las reglas del mercado MQL5
-
Futuras actualizaciones previstas
Los archivos .set personalizados, la orientación estratégica y el soporte de implementación a nivel empresarial pueden ofrecerse por separado como parte de la hoja de ruta del proyecto del autor.
🏁 NOTAS FINALES
MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA está construido para traders serios que respetan el riesgo, no para buscadores de ganancias rápidas.
Si usted valora:
-
Control del riesgo
-
Ejecución limpia
-
Disciplina de negociación profesional
Este EA ha sido creado para usted.