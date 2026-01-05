🔷 MSX Híbrido HeikenAshi Pro EA (v1.38.9)

Un sistema de trading algorítmico de nivel profesional, que prioriza el riesgo, creado para traders disciplinados, retos de empresas de accesorios y entornos de copy trading.

📌 VISIÓN GENERAL

MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA es un Asesor Experto completamente automatizado diseñado con control de riesgo de estilo institucional, estricta seguridad de ejecución y filtrado de eficiencia de tendencia en su núcleo.

El EA combina:

Detección avanzada de tendencias Heiken Ashi

Filtrado de Eficiencia Direccional (para evitar mercados ruidosos)

Sistemas de protección contra riesgos multicapa

Guardias de ejecución conformes con el mercado

No es una rejilla, no es una martingala y no promedia las pérdidas.

🎯 MEJORES CASOS DE USO

Este EA es especialmente adecuado para:

✅ Master Copy Trading (MQL5 / Sistemas de copia privada).

Lógica de una sola posición

Sin apilamiento de operaciones

Riesgo limpio y predecible por operación

Sin lógica de recuperación agresiva

Desafíos de FTMO / Prop Firm

Protección del límite diario de pérdidas

Protección global contra la caída de la renta variable

Interruptor de pérdidas flotantes por operación

Ningún comportamiento comercial prohibido

Sin abuso de latencia ni lógica HFT

Negociación institucional y de fondos

Modelo de ejecución que da prioridad al riesgo

Filtrado estricto de operaciones

Sin multiplicación de la exposición

Adecuado para un despliegue de capital conservador

Proveedores de señales

Frecuencia de negociación estable

Lógica transparente

Comportamiento SL/TP limpio

Ruido de ejecución mínimo

Operadores minoristas profesionales y especuladores

Funciona bien en XAUUSD M5

Se puede utilizar desde M5 hasta H1

Diseñado para cuentas de más de $1000

Sin trucos de sobre-optimización

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Recomendación principal

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M5

Tamaño de la cuenta: $1000+

Broker: Low-spread, ECN preferido

También compatible con

EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Símbolos principales y de gran liquidez

Plazos: M5 → H1

📦 E l archivo .set a medida se puede proporcionar por separado para diferentes símbolos, estilos de negociación o casos de uso empresarial.

🧠 LÓGICA DE LA ESTRATEGIA PRINCIPAL (RESUMEN)

Detección de tendencias:

Velas Heiken Ashi suavizadas (suavizado multietapa).

Filtro de calidad de entrada:

Directional Efficiency Ratio (filtra los mercados laterales)

Stop-Loss / Take-Profit:

Fijo o basado en ATR (seleccionable por el usuario)

Gestión de operaciones: Cierre parcial (50%) Lógica de punto de equilibrio Trailing stop basado en ATR

Lógica de salida:

Salida opcional en tendencia opuesta

🛡️ SISTEMAS DE RIESGO Y SEGURIDAD (PUNTO FUERTE)

Este EA incluye múltiples capas de seguridad independientes:

🔐 Interruptor de pérdidas flotantes por operación

Hard stop basado en la equidad de la cuenta en la entrada

Funciona a nivel de tick

Lógica de máxima prioridad

🔐 Protecciones diarias

Operaciones diarias máximas

Límite de pérdidas diarias

Límite de ganancias diarias

🔐 Protección global de la renta variable

Tope de reducción a nivel de cuenta

Cierra automáticamente las posiciones del EA si se supera

🔐 Seguridad de ejecución (mercado y broker seguros)

Filtro de spread

Control de deslizamiento

Validación de nivel de stop y nivel de congelación

Aplicación de la seguridad de márgenes

Protección de la ejecución a prueba de probadores

⚠️ LIMITACIONES IMPORTANTES (DIVULGACIÓN HONESTA)

Este EA NO es adecuado para:

❌ Martingala o traders de rejilla

❌ Cuentas muy pequeñas (por debajo de ~$500)

❌ Scalping de ultra alta frecuencia

❌ Estrategias de riesgo estilo apuestas

❌ Traders que esperan operaciones cada pocos minutos.

Este sistema prioriza la preservación del capital sobre la frecuencia de las operaciones.

📈 EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO (REALISTAS)

Frecuencia de negociación moderada

Concentración en condiciones tendenciales de alta calidad

Drawdown controlado por diseño

El rendimiento depende de: Calidad del broker Condiciones del diferencial Volatilidad del símbolo Ajustes de riesgo adecuados



⚠️ Ningún EA puede garantizar beneficios. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

🧩 CONFIGURACIÓN Y SOPORTE

Todos los parámetros son ajustables por el usuario

Agrupación clara de las entradas

Un solo archivo EA (sin DLL, sin dependencias externas)

Compatible con las reglas del mercado MQL5

Futuras actualizaciones previstas

Los archivos .set personalizados, la orientación estratégica y el soporte de implementación a nivel empresarial pueden ofrecerse por separado como parte de la hoja de ruta del proyecto del autor.

🏁 NOTAS FINALES

MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA está construido para traders serios que respetan el riesgo, no para buscadores de ganancias rápidas.

Si usted valora:

Control del riesgo

Ejecución limpia

Disciplina de negociación profesional

Este EA ha sido creado para usted.