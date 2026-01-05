MSX Hybrid HeikenAshi Pro

🔷 MSX Híbrido HeikenAshi Pro EA (v1.38.9)

Un sistema de trading algorítmico de nivel profesional, que prioriza el riesgo, creado para traders disciplinados, retos de empresas de accesorios y entornos de copy trading.

📌 VISIÓN GENERAL

MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA es un Asesor Experto completamente automatizado diseñado con control de riesgo de estilo institucional, estricta seguridad de ejecución y filtrado de eficiencia de tendencia en su núcleo.

El EA combina:

  • Detección avanzada de tendencias Heiken Ashi

  • Filtrado deEficiencia Direccional (para evitar mercados ruidosos)

  • Sistemas de protección contra riesgos multicapa

  • Guardias de ejecución conformes con el mercado

No es una rejilla, no es una martingala y no promedia las pérdidas.

🎯 MEJORES CASOS DE USO

Este EA es especialmente adecuado para:

✅ Master Copy Trading (MQL5 / Sistemas de copia privada).

  • Lógica de una sola posición

  • Sin apilamiento de operaciones

  • Riesgo limpio y predecible por operación

  • Sin lógica de recuperación agresiva

Desafíos de FTMO / Prop Firm

  • Protección del límite diario de pérdidas

  • Protección global contra la caída de la renta variable

  • Interruptor de pérdidas flotantes por operación

  • Ningún comportamiento comercial prohibido

  • Sin abuso de latencia ni lógica HFT

Negociación institucional y de fondos

  • Modelo de ejecución que da prioridad al riesgo

  • Filtrado estricto de operaciones

  • Sin multiplicación de la exposición

  • Adecuado para un despliegue de capital conservador

Proveedores de señales

  • Frecuencia de negociación estable

  • Lógica transparente

  • Comportamiento SL/TP limpio

  • Ruido de ejecución mínimo

Operadores minoristas profesionales y especuladores

  • Funciona bien en XAUUSD M5

  • Se puede utilizar desde M5 hasta H1

  • Diseñado para cuentas de más de $1000

  • Sin trucos de sobre-optimización

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Recomendación principal

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M5

  • Tamaño de la cuenta: $1000+

  • Broker: Low-spread, ECN preferido

También compatible con

  • EURUSD, GBPUSD, USDJPY

  • Símbolos principales y de gran liquidez

  • Plazos: M5 → H1

📦 E l archivo .set a medida se puede proporcionar por separado para diferentes símbolos, estilos de negociación o casos de uso empresarial.

🧠 LÓGICA DE LA ESTRATEGIA PRINCIPAL (RESUMEN)

  • Detección de tendencias:
    Velas Heiken Ashi suavizadas (suavizado multietapa).

  • Filtro de calidad de entrada:
    Directional Efficiency Ratio (filtra los mercados laterales)

  • Stop-Loss / Take-Profit:
    Fijo o basado en ATR (seleccionable por el usuario)

  • Gestión de operaciones:

    • Cierre parcial (50%)

    • Lógica de punto de equilibrio

    • Trailing stop basado en ATR

  • Lógica de salida:
    Salida opcional en tendencia opuesta

🛡️ SISTEMAS DE RIESGO Y SEGURIDAD (PUNTO FUERTE)

Este EA incluye múltiples capas de seguridad independientes:

🔐 Interruptor de pérdidas flotantes por operación

  • Hard stop basado en la equidad de la cuenta en la entrada

  • Funciona a nivel de tick

  • Lógica de máxima prioridad

🔐 Protecciones diarias

  • Operaciones diarias máximas

  • Límite de pérdidas diarias

  • Límite de ganancias diarias

🔐 Protección global de la renta variable

  • Tope de reducción a nivel de cuenta

  • Cierra automáticamente las posiciones del EA si se supera

🔐 Seguridad de ejecución (mercado y broker seguros)

  • Filtro de spread

  • Control de deslizamiento

  • Validación de nivel de stop y nivel de congelación

  • Aplicación de la seguridad de márgenes

  • Protección de la ejecución a prueba de probadores

⚠️ LIMITACIONES IMPORTANTES (DIVULGACIÓN HONESTA)

Este EA NO es adecuado para:

❌ Martingala o traders de rejilla
❌ Cuentas muy pequeñas (por debajo de ~$500)
❌ Scalping de ultra alta frecuencia
❌ Estrategias de riesgo estilo apuestas
❌ Traders que esperan operaciones cada pocos minutos.

Este sistema prioriza la preservación del capital sobre la frecuencia de las operaciones.

📈 EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO (REALISTAS)

  • Frecuencia de negociación moderada

  • Concentración en condiciones tendenciales de alta calidad

  • Drawdown controlado por diseño

  • El rendimiento depende de:

    • Calidad del broker

    • Condiciones del diferencial

    • Volatilidad del símbolo

    • Ajustes de riesgo adecuados

⚠️ Ningún EA puede garantizar beneficios. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

🧩 CONFIGURACIÓN Y SOPORTE

  • Todos los parámetros son ajustables por el usuario

  • Agrupación clara de las entradas

  • Un solo archivo EA (sin DLL, sin dependencias externas)

  • Compatible con las reglas del mercado MQL5

  • Futuras actualizaciones previstas

Los archivos .set personalizados, la orientación estratégica y el soporte de implementación a nivel empresarial pueden ofrecerse por separado como parte de la hoja de ruta del proyecto del autor.

🏁 NOTAS FINALES

MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA está construido para traders serios que respetan el riesgo, no para buscadores de ganancias rápidas.

Si usted valora:

  • Control del riesgo

  • Ejecución limpia

  • Disciplina de negociación profesional

Este EA ha sido creado para usted.


