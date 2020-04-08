AP Vwap Bands Pro MT4

AP VWAP Bandas Pro (MT4)

Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC), divisas, índices y metales. Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible.





Lo que muestra

Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen).





Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión.





Modos de reajuste: Día, Semana u Hora de anclaje (HH:MM) para iniciar el VWAP donde lo necesite (por ejemplo, apertura de la bolsa).





Por qué lo utilizan los operadores

Sesgo: La pendiente/distancia del VWAP indica cuándo el precio está aceptando un valor superior/inferior.





Zonas: Las bandas actúan como S/R dinámicas para fades o planificación de continuación.





Claridad: Una superposición limpia, sin desorden ni señales que deba seguir.





Entradas (en inglés)

Modo: Día / Semana / Hora de anclaje (HH:MM)





Anchor Hour / Minute (se utiliza cuando Mode = Anchor Time)





Reinicio en el siguiente anclaje (opcional)





Anchos de banda: Desviación estándar1 , Desviación estándar2





Colores y anchura para VWAP y bandas





Alertas:





Cross: el precio cruza el VWAP





Toque: el precio toca las bandas internas/externas





Popup / Sonido (archivo) / Push





Inicio rápido

Modo = Día para intradía, Semana para swing, o Anclaje a la apertura de mercado que prefiera.





Mantenga ±1σ para la banda interior y ±2σ para la banda exterior. Ampliar/reducir para ajustarse a la volatilidad del símbolo.





Añadir a los gráficos M5-H1 para la planificación, o TFs más altos para ver un contexto más amplio.





Consejos

Para BTC y criptomonedas, se utiliza el volumen de ticks, que está bien para las matemáticas VWAP.





Combine con su propia estructura o filtro de impulso; esta es una herramienta visual, no un auto-trader.





Los colores son configurables-que coincida con su tema gráfico.





Notas

Sólo indicador (sin órdenes). No DLL/WebRequest.





Los resultados varían según el corredor / feed. Confirmar siempre en una demo antes de usar en vivo.





Compatible con todos los símbolos y plazos que tengan datos.





Soporte: Si necesita un preajuste (Día/Semana/Anchor) o diferentes anchos de banda por defecto para un símbolo, deje un comentario y compartiré un conjunto listo para usar.