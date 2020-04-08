AP Vwap Bands Pro MT4

AP VWAP Bandas Pro (MT4)
Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC), divisas, índices y metales. Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible.

Lo que muestra
Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen).

Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión.

Modos de reajuste: Día, Semana u Hora de anclaje (HH:MM) para iniciar el VWAP donde lo necesite (por ejemplo, apertura de la bolsa).

Por qué lo utilizan los operadores
Sesgo: La pendiente/distancia del VWAP indica cuándo el precio está aceptando un valor superior/inferior.

Zonas: Las bandas actúan como S/R dinámicas para fades o planificación de continuación.

Claridad: Una superposición limpia, sin desorden ni señales que deba seguir.

Entradas (en inglés)
Modo: Día / Semana / Hora de anclaje (HH:MM)

Anchor Hour / Minute (se utiliza cuando Mode = Anchor Time)

Reinicio en el siguiente anclaje (opcional)

Anchos de banda: Desviación estándar1 , Desviación estándar2

Colores y anchura para VWAP y bandas

Alertas:

Cross: el precio cruza el VWAP

Toque: el precio toca las bandas internas/externas

Popup / Sonido (archivo) / Push

Inicio rápido
Modo = Día para intradía, Semana para swing, o Anclaje a la apertura de mercado que prefiera.

Mantenga ±1σ para la banda interior y ±2σ para la banda exterior. Ampliar/reducir para ajustarse a la volatilidad del símbolo.

Añadir a los gráficos M5-H1 para la planificación, o TFs más altos para ver un contexto más amplio.

Consejos
Para BTC y criptomonedas, se utiliza el volumen de ticks, que está bien para las matemáticas VWAP.

Combine con su propia estructura o filtro de impulso; esta es una herramienta visual, no un auto-trader.

Los colores son configurables-que coincida con su tema gráfico.

Notas
Sólo indicador (sin órdenes). No DLL/WebRequest.

Los resultados varían según el corredor / feed. Confirmar siempre en una demo antes de usar en vivo.

Compatible con todos los símbolos y plazos que tengan datos.

Soporte: Si necesita un preajuste (Día/Semana/Anchor) o diferentes anchos de banda por defecto para un símbolo, deje un comentario y compartiré un conjunto listo para usar.
