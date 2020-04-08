AP Vwap Bands Pro MT4
- Indicadores
- Allan Graham Pike
- Versión: 1.2
- Actualizado: 30 diciembre 2025
AP VWAP Bandas Pro (MT4)
Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC), divisas, índices y metales. Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible.
Lo que muestra
Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen).
Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión.
Modos de reajuste: Día, Semana u Hora de anclaje (HH:MM) para iniciar el VWAP donde lo necesite (por ejemplo, apertura de la bolsa).
Por qué lo utilizan los operadores
Sesgo: La pendiente/distancia del VWAP indica cuándo el precio está aceptando un valor superior/inferior.
Zonas: Las bandas actúan como S/R dinámicas para fades o planificación de continuación.
Claridad: Una superposición limpia, sin desorden ni señales que deba seguir.
Entradas (en inglés)
Modo: Día / Semana / Hora de anclaje (HH:MM)
Anchor Hour / Minute (se utiliza cuando Mode = Anchor Time)
Reinicio en el siguiente anclaje (opcional)
Anchos de banda: Desviación estándar1 , Desviación estándar2
Colores y anchura para VWAP y bandas
Alertas:
Cross: el precio cruza el VWAP
Toque: el precio toca las bandas internas/externas
Popup / Sonido (archivo) / Push
Inicio rápido
Modo = Día para intradía, Semana para swing, o Anclaje a la apertura de mercado que prefiera.
Mantenga ±1σ para la banda interior y ±2σ para la banda exterior. Ampliar/reducir para ajustarse a la volatilidad del símbolo.
Añadir a los gráficos M5-H1 para la planificación, o TFs más altos para ver un contexto más amplio.
Consejos
Para BTC y criptomonedas, se utiliza el volumen de ticks, que está bien para las matemáticas VWAP.
Combine con su propia estructura o filtro de impulso; esta es una herramienta visual, no un auto-trader.
Los colores son configurables-que coincida con su tema gráfico.
Notas
Sólo indicador (sin órdenes). No DLL/WebRequest.
Los resultados varían según el corredor / feed. Confirmar siempre en una demo antes de usar en vivo.
Compatible con todos los símbolos y plazos que tengan datos.
Soporte: Si necesita un preajuste (Día/Semana/Anchor) o diferentes anchos de banda por defecto para un símbolo, deje un comentario y compartiré un conjunto listo para usar.