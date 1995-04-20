AP Day Week Monthly High Low MT4

AP Día-Semana-Mes Máximo-Mínimo MT4





Superposición ligera que dibuja los máximos/mínimos del Día, Semana y Mes anteriores en cualquier gráfico. Ideal para planificar sesiones, confluencias y alertas cuando el precio vuelve a niveles de oscilación importantes.





Qué hace

Traza 6 líneas: Máximo/Mínimo del día, Máximo/Mínimo de la semana, Máximo/Mínimo del mes (de las sesiones anteriores completadas).





Alerta cuando el precio alcanza una línea seleccionada (con una tolerancia fijada por el usuario).





Funciona con cualquier símbolo y marco temporal. Cero librerías externas.





Cómo utilizarlo

Colócalo en el gráfico en el que operas.





Alterne los conjuntos que desee (Día / Semana / Mes).





Establezca la tolerancia de toque (puntos) si desea alertas; déjelo por defecto para un pequeño buffer.





Entradas

Mostrar Día / Semana / Mes - activa/desactiva cada conjunto.





Alertas - activar/desactivar alertas emergentes al tocar/cercar.

Tolerancia al toque (puntos) - distancia desde una línea para activar la alerta.





Notas

Las líneas se actualizan automáticamente al comienzo de un nuevo día/semana/mes.





Este es un indicador (no un EA). No abre ni gestiona operaciones.