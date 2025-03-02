AP Fibonacci Retracement PRO MT5

AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5)

Visión general

AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original.

Sin rejilla, sin martingala.

Lógica de la estrategia

Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En una barra cerrada, si el precio está dentro de la zona (con tolerancia opcional), el EA entra con la dirección del swing.

Gestión del riesgo

Stop loss en el extremo del swing con un colchón opcional, o stops basados en ATR.

Toma de beneficios por múltiples Risk-Reward o puntos fijos.

Autoajuste opcional de SL/TP a los niveles de stop y congelación del broker.

Controles de operaciones

Máximo de operaciones por día

Enfriamiento tras el cierre de la operación

Filtro de diferencial opcional

Ajuste de deslizamiento

Herramientas del gráfico

Dibujo opcional de la cuadrícula de Fibonacci que muestra el swing y los niveles clave de retroceso.

Se actualiza cuando se confirma una nueva oscilación.

Mercados y plazos recomendados

Divisas principales, XAUUSD, índices principales y BTCUSD.

Marco temporal de la señal: M5/M15 para un flujo intradía activo; M30/H1 para una estructura más lenta.

Entradas clave

SeñalTF_Minutos

ZoneLowPct / ZoneHighPct

ZoneTolerancePts

UseSwingSL / SwingSLCushionPts

UseATRStops / ATR_Period / ATR_SL_Mult

RR_TakeProfit / TP_FixedPts

MaxTradesPerDay / CooldownMinutes / MaxSpread_Points

AutoFit_ToStops / StopsCushion_Points

FixedLots

Notas

Operaciones en barras cerradas

Diseñado como un marco estructurado de retroceso de Fibonacci adecuado para realizar pruebas entre símbolos y configuraciones.

Divulgación de riesgos

Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.