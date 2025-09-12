BTC Pro Breakdown Pro MT5

BTC Breakdown Pro MT5

La maggior parte degli EA cerca di operare su tutte le coppie e configurazioni. Alla fine non offrono risultati consistenti. BTC Breakdown Pro MT5 è stato creato con un unico obiettivo: catturare le maggiori rotture ribassiste del Bitcoin con chiarezza e controllo.

Il sistema attende una rottura con alto volume, quindi cerca un retest pulito prima di entrare. Le operazioni sono filtrate dal trend, il rischio è controllato con stop e target predefiniti, e i setup vengono annullati se il mercato riprende il livello. Tutto è basato su regole — senza esitazioni, senza emozioni.

Caratteristiche principali:

Progettato specificamente per BTCUSD

Opera sul timeframe M5

Logica chiara di breakdown + retest con conferma del volume

Filtro di trend basato su EMA

Ordini pendenti annullati automaticamente al recupero o scadenza

Gestione del rischio con lotti fissi o rischio in dollari

Sviluppato per MetaTrader 5 (.ex5 file, senza codice sorgente)

Questo EA è stato testato sia in mercati rialzisti che ribassisti, dimostrando performance consistenti con un win rate intorno al 50% anche in condizioni volatili. È inoltre forward-testato in ambienti reali per verificarne la robustezza.

Prezzo:

$40 al mese

$400 all’anno (2 mesi gratis rispetto al mensile)

BTC Breakdown Pro MT5 non è fatto per inseguire tutto. È fatto per specializzarsi. E così facendo, offre ai trader ciò che vogliono davvero — uno strumento disciplinato e affidabile per il trading di Bitcoin.

Incluso Renter Pack – Dopo il noleggio, inviami un messaggio privato via MQL5 per ricevere il link privato di Google Drive con il pacchetto completo (Guida Rapida, Manuale, FAQ, Changelog e altro).



