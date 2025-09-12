BTC Pro Breakdown Pro MT5
- Allan Graham Pike
- Versione: 5.2
- Attivazioni: 20
BTC Breakdown Pro MT5
La maggior parte degli EA cerca di operare su tutte le coppie e configurazioni. Alla fine non offrono risultati consistenti. BTC Breakdown Pro MT5 è stato creato con un unico obiettivo: catturare le maggiori rotture ribassiste del Bitcoin con chiarezza e controllo.
Il sistema attende una rottura con alto volume, quindi cerca un retest pulito prima di entrare. Le operazioni sono filtrate dal trend, il rischio è controllato con stop e target predefiniti, e i setup vengono annullati se il mercato riprende il livello. Tutto è basato su regole — senza esitazioni, senza emozioni.
Caratteristiche principali:
-
Progettato specificamente per BTCUSD
-
Opera sul timeframe M5
-
Logica chiara di breakdown + retest con conferma del volume
-
Filtro di trend basato su EMA
-
Ordini pendenti annullati automaticamente al recupero o scadenza
-
Gestione del rischio con lotti fissi o rischio in dollari
-
Sviluppato per MetaTrader 5 (.ex5 file, senza codice sorgente)
Questo EA è stato testato sia in mercati rialzisti che ribassisti, dimostrando performance consistenti con un win rate intorno al 50% anche in condizioni volatili. È inoltre forward-testato in ambienti reali per verificarne la robustezza.
Prezzo:
-
$40 al mese
-
$400 all’anno (2 mesi gratis rispetto al mensile)
BTC Breakdown Pro MT5 non è fatto per inseguire tutto. È fatto per specializzarsi. E così facendo, offre ai trader ciò che vogliono davvero — uno strumento disciplinato e affidabile per il trading di Bitcoin.
Incluso Renter Pack – Dopo il noleggio, inviami un messaggio privato via MQL5 per ricevere il link privato di Google Drive con il pacchetto completo (Guida Rapida, Manuale, FAQ, Changelog e altro).
i have waited to give this feedback, so far the EA has been performing great, also good risk reward ratio. It is not one of the useless martingale or grid strategies, fixed SL and TP makes it safe with sniper entry and exit. Kudos!