¡Eleva tu experiencia de trading con Fund Trading Ultimate MT 5!

Un potente Asesor Experto diseñado para traders de todos los niveles 🎯

Optimizado para MetaTrader 5, combinando estrategias eficientes con una robusta gestión del riesgo ✅.

📊 Detalles de uso

💱 Par de divisas principal : EUR/USD o USD/JPY

⏱️ Marco temporal : M15

📉 Tamaño del Lote Inicial : 0.01 (para capital de $200) | 0.05 (para capital de $1,000)

Compatible con Prop Firm: Rendimiento probado en cuentas Prop Firm.

Corredores recomendados

Funciona con brokers GMT estándar como IC Markets, Tickmill .

⚡ A palancamiento 1:100 o superior (se puede ajustar para un apalancamiento inferior)

⚙️ Instalación y Recomendaciones

1️⃣ Adjunte el EA al gráfico EUR/USD o USD/JPY M15

2️⃣ Altamente recomendado utilizar un servidor VPS para obtener resultados óptimos

3️⃣ 📥 Descargue el archivo set (.set) [(clic)]

📈 Indicadores utilizados

📊 EMA9/21

📈 RSI(14)

📉 ADX(14)

🔄 Estocástico (20,80)

🟢 Condiciones de entrada

COMPRAR : EMA9 cruza por encima de EMA21 + RSI > 50 + ADX > 25 + Estocástico cruza al alza desde sobreventa.

VENTA : EMA9 cruza por debajo de EMA21 + RSI < 50 + ADX > 25 + Estocástico cruza a la baja desde sobrecompra.

✅ Confirmar con patrones de velas (por ejemplo, envolvente alcista, ruptura).

🌟 Características principales

🛡️ Siempre utiliza Stop Loss y Take Profit

📅 Sistema incorporado de apertura/cierre de órdenes diarias

🔐 Gestión de riesgos

🔹 Estándar

⛔ SL = 20 pips / 🎯 TP = RR configurable

⚖️ Riesgo = Máximo 1% por operación

📉 Tamaño del lote: 0,01 (para un capital de 200 $) | 0,05 (para un capital de 1.000 $)

🕑 Máx 1-2 operaciones al día

🔹 Prop Firm

💰 Lote 0.5 | 1 operación = $10,000 capital | RR 1:Max (Fast BOGO)

💰 Lote 0.5 | 2 operaciones = $10,000 capital | RR 1:2 (Rápido)

💰 Lote 0.15 | 1 operación = 10.000 $ de capital | RR 1:2.5 (Seguro)

Lote 0.15 | 2 operaciones = 10.000 $ de capital | RR 1:2.5 (Seguro)

📝 Notas

🧪 Prueba en una cuenta demo antes de operar en vivo

📊 Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado y de la configuración del EA

¡🎉 Descarga Fund Trading Ultimate MT5 hoy

y empieza a operar como un profesional! 🚀