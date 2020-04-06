Fund Trading Ultimate
- Asesores Expertos
- Thannawut Khankhat
- Versión: 1.6
- Activaciones: 10
¡Eleva tu experiencia de trading con Fund Trading Ultimate MT 5!
Un potente Asesor Experto diseñado para traders de todos los niveles 🎯
Optimizado para MetaTrader 5, combinando estrategias eficientes con una robusta gestión del riesgo ✅.
📊 Detalles de uso
-
💱 Par de divisas principal: EUR/USD o USD/JPY
-
⏱️ Marco temporal: M15
-
📉 Tamaño del Lote Inicial: 0.01 (para capital de $200) | 0.05 (para capital de $1,000)
-
Compatible con Prop Firm: Rendimiento probado en cuentas Prop Firm.
Corredores recomendados
-
Funciona con brokers GMT estándar como IC Markets, Tickmill.
-
⚡ A palancamiento 1:100 o superior (se puede ajustar para un apalancamiento inferior)
⚙️ Instalación y Recomendaciones
1️⃣ Adjunte el EA al gráfico EUR/USD o USD/JPY M15
2️⃣ Altamente recomendado utilizar un servidor VPS para obtener resultados óptimos
3️⃣ 📥 Descargue el archivo set (.set) [(clic)]
📈 Indicadores utilizados
-
📊 EMA9/21
-
📈 RSI(14)
-
📉 ADX(14)
-
🔄 Estocástico (20,80)
🟢 Condiciones de entrada
-
COMPRAR: EMA9 cruza por encima de EMA21 + RSI > 50 + ADX > 25 + Estocástico cruza al alza desde sobreventa.
-
VENTA: EMA9 cruza por debajo de EMA21 + RSI < 50 + ADX > 25 + Estocástico cruza a la baja desde sobrecompra.
-
✅ Confirmar con patrones de velas (por ejemplo, envolvente alcista, ruptura).
🌟 Características principales
-
🛡️ Siempre utiliza Stop Loss y Take Profit
-
📅 Sistema incorporado de apertura/cierre de órdenes diarias
🔐 Gestión de riesgos
🔹 Estándar
-
⛔ SL = 20 pips / 🎯 TP = RR configurable
-
⚖️ Riesgo = Máximo 1% por operación
-
📉 Tamaño del lote: 0,01 (para un capital de 200 $) | 0,05 (para un capital de 1.000 $)
-
🕑 Máx 1-2 operaciones al día
🔹 Prop Firm
-
💰 Lote 0.5 | 1 operación = $10,000 capital | RR 1:Max (Fast BOGO)
-
💰 Lote 0.5 | 2 operaciones = $10,000 capital | RR 1:2 (Rápido)
-
💰 Lote 0.15 | 1 operación = 10.000 $ de capital | RR 1:2.5 (Seguro)
-
Lote 0.15 | 2 operaciones = 10.000 $ de capital | RR 1:2.5 (Seguro)
📝 Notas
-
🧪 Prueba en una cuenta demo antes de operar en vivo
-
📊 Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado y de la configuración del EA
¡🎉 Descarga Fund Trading Ultimate MT5 hoy
y empieza a operar como un profesional! 🚀