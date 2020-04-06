Fund Trading Ultimate

🚀 Fund Trading Ultimate MT5 - Asesor Experto

¡Eleva tu experiencia de trading con Fund Trading Ultimate MT 5!
Un potente Asesor Experto diseñado para traders de todos los niveles 🎯
Optimizado para MetaTrader 5, combinando estrategias eficientes con una robusta gestión del riesgo ✅.

📊 Detalles de uso

  • 💱 Par de divisas principal: EUR/USD o USD/JPY

  • ⏱️ Marco temporal: M15

  • 📉 Tamaño del Lote Inicial: 0.01 (para capital de $200) | 0.05 (para capital de $1,000)

  • Compatible con Prop Firm: Rendimiento probado en cuentas Prop Firm.

Corredores recomendados

  • Funciona con brokers GMT estándar como IC Markets, Tickmill.

  • ⚡ A palancamiento 1:100 o superior (se puede ajustar para un apalancamiento inferior)

⚙️ Instalación y Recomendaciones

1️⃣ Adjunte el EA al gráfico EUR/USD o USD/JPY M15
2️⃣ Altamente recomendado utilizar un servidor VPS para obtener resultados óptimos
3️⃣ 📥 Descargue el archivo set (.set) [(clic)]

📈 Indicadores utilizados

  • 📊 EMA9/21

  • 📈 RSI(14)

  • 📉 ADX(14)

  • 🔄 Estocástico (20,80)

🟢 Condiciones de entrada

  • COMPRAR: EMA9 cruza por encima de EMA21 + RSI > 50 + ADX > 25 + Estocástico cruza al alza desde sobreventa.

  • VENTA: EMA9 cruza por debajo de EMA21 + RSI < 50 + ADX > 25 + Estocástico cruza a la baja desde sobrecompra.

  • ✅ Confirmar con patrones de velas (por ejemplo, envolvente alcista, ruptura).

🌟 Características principales

  • 🛡️ Siempre utiliza Stop Loss y Take Profit

  • 📅 Sistema incorporado de apertura/cierre de órdenes diarias

🔐 Gestión de riesgos

🔹 Estándar

  • ⛔ SL = 20 pips / 🎯 TP = RR configurable

  • ⚖️ Riesgo = Máximo 1% por operación

  • 📉 Tamaño del lote: 0,01 (para un capital de 200 $) | 0,05 (para un capital de 1.000 $)

  • 🕑 Máx 1-2 operaciones al día

🔹 Prop Firm

  • 💰 Lote 0.5 | 1 operación = $10,000 capital | RR 1:Max (Fast BOGO)

  • 💰 Lote 0.5 | 2 operaciones = $10,000 capital | RR 1:2 (Rápido)

  • 💰 Lote 0.15 | 1 operación = 10.000 $ de capital | RR 1:2.5 (Seguro)

  • Lote 0.15 | 2 operaciones = 10.000 $ de capital | RR 1:2.5 (Seguro)

📝 Notas

  • 🧪 Prueba en una cuenta demo antes de operar en vivo

  • 📊 Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del mercado y de la configuración del EA

¡🎉 Descarga Fund Trading Ultimate MT5 hoy
y empieza a operar como un profesional! 🚀

Otros productos de este autor
EA Close All Set TPSL All Panel
Thannawut Khankhat
4 (1)
Utilidades
EA Close All Set TPSL All Panel EA Close All Set TPSL All MT5 es una herramienta de utilidad profesional para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar las órdenes de forma rápida y eficiente. Con un panel de control limpio en el gráfico, puede cerrar operaciones o establecer niveles de Take Profit / Stop Loss para todas las órdenes con un solo clic. [ Versión MT4 ---> clic .] Características principales Panel de Control On-Chart - Fondo gris claro con un diseño simple e intuitivo. C
FREE
EA Close All Set TPSL All Panel MT4
Thannawut Khankhat
Utilidades
EA Close All Set TPSL All Panel MT4 EA Close All Set TPSL All MT4 es una herramienta profesional para MetaTrader 4 que ayuda a los operadores a gestionar las órdenes de forma rápida y eficiente. Con un panel de control limpio en el gráfico, puede cerrar operaciones o establecer niveles de Take Profit / Stop Loss para todas las órdenes con un solo clic. [Versión MT5 ---> clic .] Características principales Panel de Control On-Chart - Fondo gris claro con un diseño simple e intuitivo. Cerrar Todas
FREE
Telegram Alert With Emoji
Thannawut Khankhat
Utilidades
Descripción y manual de usuario de Telegram Alert With Emoji Descripción de EA Propósito: La Alerta de Telegramas con Emoji envía notificaciones de operaciones en tiempo real a un chat o grupo de Telegramas para todas las actividades de operaciones en MT5, incluyendo nuevas Posiciones (COMPRA/VENTA), Órdenes Pendientes (LÍMITE DE COMPRA, LÍMITE DE VENTA, STOP DE COMPRA, STOP DE VENTA), disparadores de Stop Loss/Take Profit (SL/TP), y Posiciones cerradas con detalles de ganancias/pérdidas. Incl
FREE
Telegram Alert With Emoji MT4
Thannawut Khankhat
Utilidades
Descripción y manual de usuario de Telegram Alert With Emoji Descripción de EA Propósito: La Alerta de Telegramas con Emoji envía notificaciones de trading en tiempo real a un chat o grupo de Telegramas para todas las actividades de trading en MT4, incluyendo nuevas Posiciones (COMPRA/VENTA), Órdenes Pendientes (LÍMITE DE COMPRA, LÍMITE DE VENTA, STOP DE COMPRA, STOP DE VENTA), disparadores de Stop Loss/Take Profit (SL/TP), y Posiciones cerradas con detalles de ganancias/pérdidas. Incluye una
FREE
MA Gold Happy
Thannawut Khankhat
Asesores Expertos
MA Gold Happy - EA Automatizado para Operar con Oro (XAUUSD M30) MA Gold Happy es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal M30 . Captura las tendencias de corto a medio plazo utilizando un sistema de 3 EMA combinado con SL/TP fijos y Trailing Stop para una alta tasa de ganancias y una fácil gestión del riesgo. Este EA es adecuado tanto para traders profesionales como para principiantes que deseen operar de forma totalmente automatizada en MT4 sin una sup
