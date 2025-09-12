BTC Pro Breakdown Pro MT5
- Uzman Danışmanlar
- Allan Graham Pike
- Sürüm: 5.2
- Etkinleştirmeler: 20
Çoğu EA her paritede ve her senaryoda işlem yapmaya çalışır, ancak sonunda hiçbir tutarlılık sağlamaz. BTC Breakdown Pro MT5 tek bir amaçla geliştirildi: Bitcoin’in en büyük kırılışlarını netlik ve kontrol ile yakalamak.
Sistem yüksek hacimli bir kırılmayı bekler, ardından giriş yapmadan önce temiz bir retest arar. İşlemler trende göre filtrelenir, risk önceden belirlenmiş SL/TP seviyeleri ile kontrol edilir ve piyasa seviyeyi geri alırsa sinyal iptal edilir. Her şey kurallara dayalıdır — tereddüt yok, duygu yok.
Ana özellikler:
-
Özellikle BTCUSD için tasarlandı
-
M5 zaman diliminde çalışır
-
Hacim onaylı net kırılım + retest mantığı
-
EMA trend filtresi
-
Geri alma veya süre bitiminde otomatik iptal edilen bekleyen emirler
-
Sabit lot veya $-bazlı risk yönetimi
-
MetaTrader 5 için geliştirilmiş (.ex5 dosyası, kaynak kod yok)
Bu EA hem boğa hem ayı piyasalarında test edildi ve yüksek volatilite dönemlerinde bile yaklaşık %50 kazanma oranı ile tutarlı performans gösterdi. Ayrıca gerçek piyasa koşullarında forward test edilerek sağlamlığı kanıtlandı.
Fiyat:
-
Aylık $40
-
Yıllık $400 (aylık plana göre 2 ay ücretsiz)
BTC Breakdown Pro MT5 her şeyi kovalamak için yapılmadı. Uzmanlaşmak için yapıldı. Ve bu şekilde, traderlara gerçekten istediklerini sunuyor — disiplinli ve güvenilir bir Bitcoin işlem aracı.
Renter Pack Dahil – Kiraladıktan sonra, tam paket (Hızlı Başlangıç, Kullanım Kılavuzu, SSS, Günlük değişiklikler ve daha fazlası) için özel Google Drive bağlantısını almak üzere bana MQL5 üzerinden özel mesaj gönderin.
i have waited to give this feedback, so far the EA has been performing great, also good risk reward ratio. It is not one of the useless martingale or grid strategies, fixed SL and TP makes it safe with sniper entry and exit. Kudos!