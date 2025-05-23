Oktagon Ultra XAUUSD h1
- Asesores Expertos
- Raphael Schwietering
- Versión: 2.0
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Backtested from 2024 to Present | Construido para Mercados Activos | Prop Firm Ready
Oktagon Ultra es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento diseñado para operar con XAUUSD H1 con una precisión inigualable e inteligencia adaptativa. Construido para dominar las condiciones actuales del mercado, Oktagon Ultra combina un robusto control de riesgo con una lógica de estrategia de vanguardia-perfecto para los traders individuales y los retos de las empresas de props.Por qué Oktagon Ultra sobresale
Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit
Sin excepciones-cada operación está totalmente protegida para una gestión inteligente del riesgo.
Dos años de rendimiento real del mercado (2024-Presente)
Optimizado para el mercado de oro de hoy. Oktagon Ultra ignora los patrones obsoletos y se centra en las condiciones actuales.
Construido para el comercio en vivo, no para ilusiones de backtest
EAs con pruebas de décadas de duración a menudo fallan en el mercado actual. Oktagon Ultra ofrece fiabilidad y adaptabilidad en tiempo real.
Pruebas de estrés para la volatilidad extrema del mercado
Probado para funcionar bajo picos repentinos, la ampliación de los diferenciales, y eventos de noticias.
Preparado para empresas de capital riesgo
Diseñado con configuraciones de protección integradas para cumplir con la mayoría de las normas de los programas de financiación, incluidos los controles de reducción máxima y de capital.
Modo de backtest acelerado
Panel de información en tiempo real opcional
Modos de cobertura, sólo largo o sólo corto
Comentarios de órdenes personalizados y número mágico único
Lote fijo o negociación porcentual
Riesgo por saldo o capital
Riesgo y tamaño de lote personalizados para cualquier plan de negociación
SL y TP para cada operación
Límites de beneficios/pérdidas con reinicio automático
Filtro de diferencial para evitar entradas costosas
Máximo de posiciones, lotes y entradas por vela
Límites diarios de pérdidas y caídas
Protecciones de suelo y techo
Reinicios automáticos y paradas de operaciones basadas en sus reglas
Sesiones de negociación personalizadas por día de la semana
Cierre opcional de operaciones los viernes o al final de la sesión
Negociación en domingo
Broker: Cualquier broker con spreads ajustados (recomendado: IC Markets)
Depósito mínimo: 500 $ (con apalancamiento de 1:500)
Depósito recomendado: $1000 (con apalancamiento 1:500)
Apalancamiento: Mínimo 1:100 - idealmente 1:500
Tipo de cuenta: Debe admitir cobertura
VPS: Necesario para operar ininterrumpidamente 24/7
Excellent opens many positions of which 70/80% in win and those in lost are acceptable since it operates with stoploss and takeprofit practically equal and therefore on about ten operations a day taking into account that the 2-3 in loss are compensated by 2-3 won it is as if it made 4-5 operations all in winning. Used with high leverage and appropriate percentage risks it is extremely profitable. Compliments to Raphael