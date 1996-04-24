Mirror Signals Service

🧠 Visión general

Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamentenotificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5.
Está diseñado específicamente paraproveedores de señales,operadores de copiadoras de operaciones,auditores,educadores yservicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables.

Todo, desdeentradas, salidas, cambios de SL/TP, cambios de comentarios, activaciones de trailing stop, modificaciones de órdenes pendientes, e inclusoeventos omitidos o silenciosos, es capturado y entregado en un formato limpio y legible por humanos.


Comienza a entregarseñales 🔥 ultra-profesionales de Telegram en minutos.

Características principales

  • Notificaciones de Telegram en tiempo real ( entradas, cierres, cierres parciales, SL/TP, trailing

    🛠 Permisos Requeridos

    Para utilizar este EA, debes habilitar:

    • Herramientas → Opciones → Asesores Expertos

    No se requieren DLL externas ni dependencias.

    📥 Instalación

    1. Adjuntar EA acualquier gráfico
    2. Inserta el token del bot de Telegram y el ID del chat
    3. Habilitar WebRequest
    4. Configurar filtros (opcional)
    5. Listo - las notificaciones comienzan al instante

    ⚠️ Descargo de responsabilidad

    Esta herramientano proporciona señales de trading ni asesoramiento financiero. Sólo supervisa e informa de la actividad de la cuenta.

    stop, breakeven, cambio de comentario, etc.)
  • Seguimiento del ciclo de vida de las órdenes pendientes: colocadas → modificadas → activadas → canceladas → expiradas
  • Sistema de recuperación de "eventos perdidos" para capturar eventos que MT5 no emite
  • Captura de pantalla al entrar (opcional)
  • Filtrado de símbolos y números mágicos
  • Desglose completo de beneficios: comisión + swap + P/L neto
  • Resumen automático de todas las posiciones abiertas y órdenes pendientes
  • Funciona con cualquier broker, cualquier activo, cualquier marco temporal
  • Perfecto para crear un servicio de señales o un canal de notificación de operaciones

Casos de uso

  • Canales de señales de Telegram
  • Grupos privados para clientes/estudiantes
  • Seguimiento de PAMM/MAM
  • Informes de transparencia de la firma Prop
  • Registro de operaciones / creación de registros de auditoría
  • Sistema de difusión multiestrategia (mediante filtros)

Tabla de características

Función

Descripción

Notificaciones de órdenes de mercado

Entrada, salida, SL/TP hit, cierres parciales

Seguimiento de órdenes pendientes

Colocar, modificar, activar, cancelar, expirar

Modificaciones SL/TP

Detección de movimientos normales, trailing stop y breakeven

Envío de capturas de pantalla

Captura de pantalla opcional a la entrada

Filtro de símbolos

Supervise sólo los símbolos seleccionados

Filtro mágico

Seleccionar qué EAs/estrategias publicar

Detección de eventos perdidos

Captura los borrados/expiraciones silenciosos de órdenes

Resumen de inicio

Informa de todas las operaciones abiertas y órdenes pendientes

Seguimiento de comentarios

Detecta cambios de comentarios en las posiciones

Fácil configuración

Sólo bot token + chat ID



🎯 Por qué los comerciantes les encanta

  • Alertas inmediatas → sin retrasos
  • Formato súper limpio y profesional
  • Funciona con cualquier estrategia o EA
  • Reduce el trabajo manual de los proveedores de señales
  • Crea confianza con los suscriptores gracias a la transparencia de los informes

¿Por qué elegir este EA?

Configuración instantánea
No se necesita servidor
Extremadamente fiable
Funciona con cualquier estrategia
Cero codificación requerida
Formato profesional y capturas de pantalla


