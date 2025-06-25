DollarEdge Reversal EA Pro: Detección de Reversión del USD en el Marco de Tiempo Diario

DollarEdge Reversal EA Pro está diseñado para identificar posibles condiciones de reversión en los pares de divisas principales con USD. Opera en el marco de tiempo Diario (D1) y utiliza la Estrategia de Reversión de Influencia del USD (UIRS), un método macro-técnico que evalúa la fortaleza o debilidad del Dólar Estadounidense a través de múltiples símbolos relacionados.

El EA se centra en la detección sistemática de señales, la ejecución estructurada y los parámetros de riesgo configurables adecuados para traders que prefieren configuraciones de estilo swing o posicional.

Lógica de Trading Central

Motor de Sentimiento DXY: El EA evalúa las tendencias del Índice del Dólar Estadounidense (DXY) y las contrasta con hasta nueve pares principales con USD. Esto ayuda a identificar cambios de correlación y transiciones de impulso.

Confirmación de Rechazo Basada en Nivel: La acción del precio alrededor de las zonas de soporte o resistencia se evalúa utilizando búferes ajustados por ATR para filtrar posibles señales de reversión.

Sistema de Ejecución: Incluye Stop Loss basado en ATR, funciones de punto de equilibrio (breakeven), lógica de salida parcial y objetivos de riesgo-recompensa ajustables.

Determinación Dinámica del Tamaño de la Posición: El tamaño de la posición se calcula en base al patrimonio de la cuenta, el porcentaje de riesgo seleccionado y el margen disponible.

Si este EA es útil en su trading, se agradece su reseña positiva.

Configuración de Trading por Defecto

Marco de Tiempo: Diario (D1)

Pares USD Primarios: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD

Horario de Trading: 03:00 – 21:00 (Hora del Servidor)

Máx. Operaciones por Símbolo: 1 por día

Riesgo por Defecto por Operación: 1.0% (ajustable)

Relación Riesgo/Recompensa: 1:1.6

Características Opcionales: Trailing Stop, Toma de Ganancias Parcial

Protección contra Drawdown: Cierre automático configurable al alcanzar un umbral de pérdida predefinido

Tamaño del Lote: Basado en el patrimonio y la disponibilidad de margen

Resumen de Rendimiento del Backtest (EURUSD)

Bróker: IC Markets SC (MT5 Build 5135)

Símbolo: EURUSD

Período: 1 de enero – 20 de julio de 2025

Depósito Inicial: $200

Apalancamiento: 1:500

Calidad de Datos: 99% ticks reales

Métrica Resultado Beneficio Neto Total $125.73 Factor de Ganancia 2.67 Tasa de Ganancia 80.65% Ratio de Sharpe 1.98 Factor de Recuperación 1.82 Drawdown Máx. de Patrimonio 20.8% Operaciones Totales 31 Op. con Mayor Ganancia $19.71 Op. con Mayor Pérdida -$15.15

Importante para la Replicación: Para reproducir con precisión esta configuración de backtest en MetaTrader 5, asegúrese de que:

EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true

BypassTestingModeInDebug = true

Características y Seguridad de la Estrategia

Enfoque de trading basado en reversión

Optimizado para el marco de tiempo Diario

Soporta ejecución en múltiples divisas

Sin martingala

Sin cuadrícula (grid)

Sin arbitraje

Características de Protección de Capital:

Stop Loss basado en ATR con búfer de volatilidad

Pérdida máxima configurable por operación y por día

Corte de drawdown automatizado

Lógica de punto de equilibrio y cierre parcial

Limitación de una operación por día por símbolo

Casos de Uso Ideales

Crecimiento de cuenta con riesgo administrado: Diseñado para una exposición estructurada a movimientos relacionados con el USD.

Trading swing o posicional: Adecuado para traders que prefieren menos operaciones pero más filtradas.

Estrategias de volatilidad del USD: Útil para traders que se centran en movimientos de precios impulsados por factores macro.

Sistemas de trading diversificados: Se puede combinar con otras estrategias no correlacionadas.

Comenzando

Bróker Recomendado: Exness (soporta los 9 pares USD y proporciona condiciones de ejecución adecuadas)

Capital Mínimo: $80+

Apalancamiento Recomendado: 1:500

Tipo de Cuenta: Cobertura (hedging) (las cuentas de neteo no son compatibles)

DollarEdge Reversal EA Pro proporciona detección estructurada de reversiones, control de riesgo configurable y análisis de múltiples pares para traders que se enfocan en los movimientos del mercado impulsados por el USD.