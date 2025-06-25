DollarEdge Reversal EA Pro
- エキスパート
- John Samuel Ifegwu
- バージョン: 1.5
- アップデート済み: 21 7月 2025
DollarEdge Reversal EA Pro: 日足時間軸でのUSD反転検出
DollarEdge Reversal EA Pro は、USD主要通貨ペアにおける潜在的な反転条件を特定するために設計されています。これは日足 (D1) 時間軸で動作し、複数の関連シンボルにわたる米ドルの強さまたは弱さを評価するマクロテクニカルな手法であるUSD影響反転戦略 (UIRS) を使用しています。
このEAは、システマティックなシグナル検出、構造化された実行、およびスイングまたはポジションスタイルの設定を好むトレーダーに適した構成可能なリスクパラメーターに焦点を当てています。
コア取引ロジック
-
DXYセンチメントエンジン: このEAは米ドル指数 (DXY) の傾向を評価し、最大9つのUSD主要ペアと相互チェックします。これにより、相関関係の変化と勢いの転換を特定するのに役立ちます。
-
レベルベースの反発確認: サポートまたはレジスタンスゾーン周辺の価格行動は、ATR調整済みバッファーを使用して評価され、潜在的な反転シグナルをフィルタリングします。
-
実行システム: ATRベースのストップロス、ブレイクイーブン機能、部分決済ロジック、および調整可能なリスク対リワードターゲティングが含まれます。
-
動的なポジションサイズ設定: ポジションサイズは、口座の有効証拠金、選択されたリスクパーセンテージ、および利用可能な証拠金に基づいて計算されます。
このEAがあなたの取引に役立つ場合は、肯定的なレビューをいただけると幸いです。
デフォルトの取引設定
-
時間軸: 日足 (D1)
-
主要なUSDペア: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD
-
取引時間: 03:00 – 21:00 (サーバー時間)
-
シンボルあたりの最大取引数: 1日あたり1回
-
取引あたりのデフォルトリスク: 1.0% (調整可能)
-
リスク/リワード比率: 1:1.6
-
オプション機能: トレーリングストップ、部分的な利益確定 (Partial Take Profit)
-
ドローダウン保護: 事前定義された損失閾値に達した際の構成可能な自動クローズ
-
ロットサイズ設定: 有効証拠金と証拠金の利用可能性に基づく
バックテストパフォーマンスの概要 (EURUSD)
-
ブローカー: IC Markets SC (MT5 ビルド 5135)
-
シンボル: EURUSD
-
期間: 2025年1月1日 – 7月20日
-
初期入金: $200
-
レバレッジ: 1:500
-
データ品質: 99% リアルティック
|メトリック
|結果
|総純利益
|$125.73
|プロフィットファクター
|2.67
|勝率
|80.65%
|シャープレシオ
|1.98
|リカバリーファクター
|1.82
|最大有効証拠金ドローダウン
|20.8%
|総取引数
|31
|最大利益取引
|$19.71
|最大損失取引
|-$15.15
再現のための重要事項: MetaTrader 5でこのバックテスト設定を正確に再現するには、以下を確認してください。
-
EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true
-
BypassTestingModeInDebug = true
戦略の特徴と安全性
-
反転ベースの取引アプローチ
-
日足時間軸向けに最適化
-
複数通貨の実行をサポート
-
マーチンゲールなし
-
グリッドなし
-
裁定取引 (アービトラージ) なし
資金保護機能:
-
ボラティリティバッファー付きのATRベースのストップロス
-
取引ごとおよび日ごとの最大損失の構成可能
-
自動ドローダウンカットオフ
-
ブレイクイーブンおよび部分決済ロジック
-
シンボルあたり1日1取引の制限
理想的な使用事例
-
リスク管理された口座成長: USD関連の動きへの構造化されたエクスポージャーのために設計されています。
-
スイングまたはポジショナルトレーディング: 取引回数は少ないが、よりフィルタリングされた取引を好むトレーダーに適しています。
-
USDボラティリティ戦略: マクロ主導の価格変動に焦点を当てるトレーダーに役立ちます。
-
多様な取引システム: 他の非相関戦略と組み合わせることができます。
始めるにあたって
-
推奨ブローカー: Exness (すべての9つのUSDペアをサポートし、適切な実行条件を提供)
-
最低資本: $80+
-
推奨レバレッジ: 1:500
-
口座タイプ: ヘッジング (ネッティング口座はサポートされていません)
DollarEdge Reversal EA Pro は、USD主導の市場の動きに焦点を当てるトレーダー向けに、構造化された反転検出、構成可能なリスクコントロール、および複数ペア分析を提供します。
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした