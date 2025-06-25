DollarEdge Reversal EA Pro
- Эксперты
- John Samuel Ifegwu
- Версия: 1.5
- Обновлено: 21 июля 2025
DollarEdge Reversal EA Pro: Обнаружение разворота USD на дневном таймфрейме
DollarEdge Reversal EA Pro предназначен для выявления потенциальных условий разворота в основных валютных парах с USD. Он работает на дневном (D1) таймфрейме и использует стратегию разворота влияния USD (UIRS) — макротехнический метод, который оценивает силу или слабость доллара США по нескольким связанным символам.
Советник сфокусирован на систематическом обнаружении сигналов, структурированном исполнении и настраиваемых параметрах риска, подходящих для трейдеров, которые предпочитают свинг-трейдинг или позиционные установки.
Основная логика торговли
-
Двигатель настроений DXY: Советник оценивает тенденции Индекса доллара США (DXY) и перепроверяет их на соответствие до девяти основным парам с USD. Это помогает выявить сдвиги корреляции и переходы импульса.
-
Подтверждение отскока на основе уровней: Ценовое действие вокруг зон поддержки или сопротивления оценивается с использованием буферов, скорректированных по ATR, для фильтрации потенциальных сигналов разворота.
-
Система исполнения: Включает Стоп Лосс на основе ATR, функции безубытка, логику частичного выхода и настраиваемый таргет соотношения риска к прибыли.
-
Динамическое определение размера позиции: Размер позиции рассчитывается на основе эквити счета, выбранного процента риска и доступной маржи.
Если этот советник полезен в вашей торговле, мы будем признательны за ваш положительный отзыв.
Конфигурация торговли по умолчанию
-
Таймфрейм: Дневной (D1)
-
Основные пары с USD: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD
-
Торговые часы: 03:00 – 21:00 (Время сервера)
-
Макс. сделок на символ: 1 в день
-
Риск по умолчанию на сделку: 1.0% (настраивается)
-
Соотношение риск/прибыль: 1:1.6
-
Дополнительные функции: Трейлинг-стоп, Частичный тейк-профит
-
Защита от просадки: Настраиваемое автозакрытие при достижении заданного порога убытков
-
Расчет лота: На основе эквити и доступности маржи
Сводка результатов бэктеста (EURUSD)
-
Брокер: IC Markets SC (MT5 Сборка 5135)
-
Символ: EURUSD
-
Период: 1 января – 20 июля 2025 г.
-
Начальный депозит: $200
-
Кредитное плечо: 1:500
-
Качество данных: 99% реальных тиков
|Метрика
|Результат
|Общая чистая прибыль
|$125.73
|Фактор прибыли
|2.67
|Процент выигрыша
|80.65%
|Коэффициент Шарпа
|1.98
|Коэффициент восстановления
|1.82
|Макс. просадка эквити
|20.8%
|Всего сделок
|31
|Самая крупная прибыльная сделка
|$19.71
|Самая крупная убыточная сделка
|-$15.15
Важно для воспроизведения: Для точного воспроизведения этой конфигурации бэктеста в MetaTrader 5 убедитесь, что:
-
EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true
-
BypassTestingModeInDebug = true
Характеристики и безопасность стратегии
-
Торговый подход, основанный на развороте
-
Оптимизирован для дневного таймфрейма
-
Поддерживает исполнение на нескольких валютах
-
Без мартингейла
-
Без сетки
-
Без арбитража
Функции защиты капитала:
-
Стоп Лосс на основе ATR с буфером волатильности
-
Настраиваемый максимальный убыток на сделку и в день
-
Автоматическое отсечение просадки
-
Логика безубытка и частичного закрытия
-
Ограничение «одна сделка в день на символ»
Идеальные варианты использования
-
Рост счета с управлением риском: Предназначен для структурированного воздействия на движения, связанные с USD.
-
Свинг- или позиционная торговля: Подходит для трейдеров, которые предпочитают меньше, но более отфильтрованных сделок.
-
Стратегии волатильности USD: Полезен для трейдеров, ориентированных на ценовые движения, обусловленные макрофакторами.
-
Диверсифицированные торговые системы: Может сочетаться с другими нескоррелированными стратегиями.
Начало работы
-
Рекомендуемый брокер: Exness (поддерживает все 9 пар с USD и обеспечивает подходящие условия исполнения)
-
Минимальный капитал: $80+
-
Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500
-
Тип счета: Хеджирование (неттинговые счета не поддерживаются)
DollarEdge Reversal EA Pro обеспечивает структурированное обнаружение разворотов, настраиваемый контроль риска и анализ нескольких пар для трейдеров, которые фокусируются на движениях рынка, обусловленных USD.
