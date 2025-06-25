DollarEdge Reversal EA Pro: Обнаружение разворота USD на дневном таймфрейме

DollarEdge Reversal EA Pro предназначен для выявления потенциальных условий разворота в основных валютных парах с USD. Он работает на дневном (D1) таймфрейме и использует стратегию разворота влияния USD (UIRS) — макротехнический метод, который оценивает силу или слабость доллара США по нескольким связанным символам.

Советник сфокусирован на систематическом обнаружении сигналов, структурированном исполнении и настраиваемых параметрах риска, подходящих для трейдеров, которые предпочитают свинг-трейдинг или позиционные установки.

Основная логика торговли

Двигатель настроений DXY: Советник оценивает тенденции Индекса доллара США (DXY) и перепроверяет их на соответствие до девяти основным парам с USD. Это помогает выявить сдвиги корреляции и переходы импульса.

Подтверждение отскока на основе уровней: Ценовое действие вокруг зон поддержки или сопротивления оценивается с использованием буферов, скорректированных по ATR, для фильтрации потенциальных сигналов разворота.

Система исполнения: Включает Стоп Лосс на основе ATR, функции безубытка, логику частичного выхода и настраиваемый таргет соотношения риска к прибыли.

Динамическое определение размера позиции: Размер позиции рассчитывается на основе эквити счета, выбранного процента риска и доступной маржи.

Конфигурация торговли по умолчанию

Таймфрейм: Дневной (D1)

Основные пары с USD: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD

Торговые часы: 03:00 – 21:00 (Время сервера)

Макс. сделок на символ: 1 в день

Риск по умолчанию на сделку: 1.0% (настраивается)

Соотношение риск/прибыль: 1:1.6

Дополнительные функции: Трейлинг-стоп, Частичный тейк-профит

Защита от просадки: Настраиваемое автозакрытие при достижении заданного порога убытков

Расчет лота: На основе эквити и доступности маржи

Сводка результатов бэктеста (EURUSD)

Брокер: IC Markets SC (MT5 Сборка 5135)

Символ: EURUSD

Период: 1 января – 20 июля 2025 г.

Начальный депозит: $200

Кредитное плечо: 1:500

Качество данных: 99% реальных тиков

Метрика Результат Общая чистая прибыль $125.73 Фактор прибыли 2.67 Процент выигрыша 80.65% Коэффициент Шарпа 1.98 Коэффициент восстановления 1.82 Макс. просадка эквити 20.8% Всего сделок 31 Самая крупная прибыльная сделка $19.71 Самая крупная убыточная сделка -$15.15

Важно для воспроизведения: Для точного воспроизведения этой конфигурации бэктеста в MetaTrader 5 убедитесь, что:

EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true

BypassTestingModeInDebug = true

Характеристики и безопасность стратегии

Торговый подход, основанный на развороте

Оптимизирован для дневного таймфрейма

Поддерживает исполнение на нескольких валютах

Без мартингейла

Без сетки

Без арбитража

Функции защиты капитала:

Стоп Лосс на основе ATR с буфером волатильности

Настраиваемый максимальный убыток на сделку и в день

Автоматическое отсечение просадки

Логика безубытка и частичного закрытия

Ограничение «одна сделка в день на символ»

Идеальные варианты использования

Рост счета с управлением риском: Предназначен для структурированного воздействия на движения, связанные с USD.

Свинг- или позиционная торговля: Подходит для трейдеров, которые предпочитают меньше, но более отфильтрованных сделок.

Стратегии волатильности USD: Полезен для трейдеров, ориентированных на ценовые движения, обусловленные макрофакторами.

Диверсифицированные торговые системы: Может сочетаться с другими нескоррелированными стратегиями.

Начало работы

Рекомендуемый брокер: Exness (поддерживает все 9 пар с USD и обеспечивает подходящие условия исполнения)

Минимальный капитал: $80+

Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500

Тип счета: Хеджирование (неттинговые счета не поддерживаются)

DollarEdge Reversal EA Pro обеспечивает структурированное обнаружение разворотов, настраиваемый контроль риска и анализ нескольких пар для трейдеров, которые фокусируются на движениях рынка, обусловленных USD.