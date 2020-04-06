Breakout Emperor

Breakout Emperor — Sistema de Trading de Rupturas para XAUUSD (M15)

Breakout Emperor es un Asesor Experto (EA) de trading de rupturas automatizado diseñado para XAUUSD en el marco temporal M15. El sistema fue desarrollado para identificar condiciones de ruptura estructuradas utilizando filtros de volatilidad, momentum y rango. Incluye múltiples capas de protección de riesgo y lógica de entrada adaptativa basada en las condiciones del mercado.

El EA fue evaluado mediante un backtest desde octubre de 2023 hasta julio de 2025, durante el cual ejecutó 213 operaciones con la configuración probada. Todas las métricas de rendimiento que se muestran a continuación se basan únicamente en los resultados del backtest para este período y configuración específicos.

Visión General de la Estrategia

La lógica de trading utiliza una combinación de ATR, ADX y RSI para filtrar escenarios de ruptura. El EA opera dentro de zonas de volatilidad predefinidas y aplica una gestión de operaciones adaptativa. Su estructura de entrada está diseñada para capturar movimientos de continuación manteniendo una exposición controlada.

Aspectos Técnicos Clave

  • 213 operaciones ejecutadas en el período probado
  • Resultado neto del backtest para la configuración probada: $14,619.59 (saldo inicial $6,000)
  • Drawdown máximo (Saldo): 6.43%
  • Drawdown máximo (Equidad): 9.39%
  • Dimensionamiento dinámico de la posición basado en la equidad de la cuenta
  • Herramientas de gestión de riesgos: punto de equilibrio (breakeven), stop dinámico (trailing stop), amortiguación de stop-loss, toma de ganancias parcial, stop basado en drawdown
  • Refinamiento de la entrada utilizando condiciones ADX y RSI
  • Estadísticas clave del backtest: Factor de Ganancia 1.73, Factor de Recuperación 7.37, Ratio de Sharpe 4.91

Filtros Inteligentes de Operación

  • Filtro de Rango: Identifica zonas de ruptura entre 160–2200 pips
  • Filtros ADX y RSI: Utilizados para reducir entradas de bajo momentum o falsas rupturas
  • Stop Loss y Trailing Basados en ATR: Ajusta los niveles de protección según la volatilidad del mercado
  • Límite de Pérdida (Loss Cap): Opción para suspender el trading al acercarse a una reducción del 30% de la equidad

Configuración del Backtest

  • Símbolo: XAUUSD
  • Plataforma: MT5
  • Apalancamiento: 1:10
  • Sesión de Trading: Ruptura de la Sesión Asiática (Session 3)
  • Período de Prueba: 2023.10.01 – 2025.07.22
  • Precisión del Modelado: 99% de precisión de ticks

Resumen del Rendimiento del Backtest

Métrica Valor
Total de Operaciones 213
Factor de Ganancia 1.73
Drawdown Máximo (Saldo) 6.43%
Ganancia Promedio por Operación $68.64
Mayor Operación con Ganancia $739.62
Mayor Operación con Pérdida -$284.97
Ratio de Sharpe 4.91
Factor de Recuperación 7.37
  • Nota: Para una replicación precisa de los resultados anteriores, asegúrese de que el parámetro "EnableTradeManagement" bajo la sección "DEBUG" esté configurado como true durante el backtesting.

Usuarios Objetivo

  • Traders que operan con XAUUSD en el marco temporal M15
  • Usuarios que implementan metodologías centradas en la ruptura
  • Traders que requieren filtros estructurados de riesgo y basados en volatilidad
  • Usuarios de sistemas algorítmicos que buscan un modelo de ruptura con reglas predefinidas

Descripción del Sistema

Breakout Emperor está estructurado para analizar las fases de compresión y expansión de la volatilidad. El EA integra la evaluación de rango, la confirmación de momentum y la adaptación al riesgo. Sus opciones de configuración permiten al usuario ajustar la tolerancia al riesgo, los umbrales de ruptura y la lógica de stop dinámico para adaptarse a los requisitos individuales de trading.

Productos recomendados
Progressing ADX
Roland Aimua Akenuwa
Asesores Expertos
EA ADX progresivo para MT5 Opere Tendencias Fuertes con Confianza Usando el Poder del ADX. El EA Progressing ADX es un asesor experto de seguimiento de tendencias que aprovecha el Índice Direccional Medio (ADX) para identificar y operar sólo tendencias fuertes, respaldadas por el impulso. Diseñado para los operadores que prefieren la calidad sobre la cantidad, este EA espera pacientemente movimientos direccionales de alta fuerza antes de ejecutar operaciones. Características principales : Filtro
Pro Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Pro Master Range Breakout EA V25 ->   Try Basic Master breakout    |   Upgrade to Unlimited Master Breakout EA  Professional Range Breakout Strategy for Consistent Profits Transform your trading with this sophisticated range breakout system designed for optimal performance across all market conditions. Core Strategy This EA identifies consolidation ranges during specified time periods and executes breakout trades when price moves beyond these ranges with confirmation. Perfect for trending market
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Yukon Gold EA
Pitt Petruschke
5 (2)
Asesores Expertos
Yukon Gold EA – Asesor Experto Multiestrategia Yukon Gold EA es un moderno Asesor Experto multiestrategia que combina dos enfoques de trading probados: reversiones y rupturas. Ha sido desarrollado, probado y optimizado cuidadosamente durante muchos meses para lograr un equilibrio estable entre limitación de riesgos y maximización de beneficios. El EA está diseñado para limitar consistentemente las pérdidas mientras amplía dinámicamente las posiciones en fases de ganancias. Así, el riesgo perman
Pipsquirt
Abdulsalim Usman
Asesores Expertos
El Asesor Experto Pipsquirt es una herramienta de comercio diseñado para el comercio de Oro (XAUUSD) y (USDJPY). Este asesor experto toma unas pocas operaciones al día, pero se puede personalizar para tomar tantas operaciones como el usuario desee. El asesor experto utiliza una combinación de indicadores para determinar la tendencia y utiliza un trailing stop para minimizar las pérdidas. El asesor experto utiliza indicadores de análisis técnico para identificar la tendencia del mercado. Cuando l
Golden Monarch EA
John Samuel Ifegwu
5 (2)
Asesores Expertos
Golden Monarch EA — Motor de Crecimiento Inteligente para Operadores de XAUUSD Golden Monarch EA es un sistema de trading automatizado avanzado y orientado al rendimiento, ofrecido estratégicamente a un precio muy rebajado para empoderar a los nuevos traders y reducir la barrera al trading de nivel profesional. Está diseñado para ayudar a los traders a conectarse con confianza, hacer crecer cuentas pequeñas de manera responsable y desarrollar consistencia mediante una ejecución disciplinada, se
Nova RVI Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RVI Trader se basa en los principios del Índice de Vigor Relativo - un indicador que mide la convicción detrás de los movimientos de precios mediante la comparación de los precios de cierre y apertura en relación con los rangos de negociación recientes. Este oscilador, a menudo pasado por alto, destaca a la hora de identificar el verdadero impulso direccional y los posibles retrocesos antes de que sean obvios para el mercado en general. Con Nova RVI Trader , la información en bruto del RVI
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
Assistant FVG MT5
Rahman Pavaleh
Asesores Expertos
Asistente FVG EA es un sistema totalmente automatizado para los comerciantes que utilizan FVGs para su comercio. Este sistema está a su lado como un asistente profesional para proporcionar un comercio más rápido y más preciso. Simplemente ajústelo a sus necesidades y él hará el trabajo. Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp Nota : Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje. Esto sólo pretende ser un asistente, no un sistema de comercio integral. Ve
AlgoForce X
Aymen Rami Cheikh
Asesores Expertos
AlgoForce X - Asesor Experto USDCHF M15 (MT5) Un EA basado en reglas que combina RSI, Estocástico, velas de inversión y zonas de oferta y demanda para entradas de alta precisión en USDCHF. Las características incluyen: Algoforce X - Asesor Experto para USDCHF (EXNESS) Símbolo: USDCHF Timeframe: M15 Compatibilidad con brokers: EXNESS Apalancamiento: Hasta 1:500 Tamaño máximo del lote: 0.3 Ajustes recomendados (Importante aplicar): Pruebe la Demo Gratuita - Totalmente Optimizado para Probador de E
Money Magnet
Farhad Kia
Asesores Expertos
es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier instrumento, pero los resultados son mejores con EURUSD en el marco de tiempo H1. Si usted es un inversor a largo plazo en busca de beneficios anuales con alta Sharpe-ratio entonces Money magnet es una buena opción. Por favor, compruebe la parte de comentarios para compartir su configuración con los demás y disfrutar de los últimos ajustes óptimos subidos por otros usuarios. Ventajas del Asesor Experto
Femto Ground
Imam Nasrudin
Asesores Expertos
[Femto Ground] Profesional, fiable y seguro GBPUSD robot de comercio. Presentación de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par GBPUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M12, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de los niveles de fibonacci personalizado y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarro
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
Asesores Expertos
Beta Applied MACD trabaja en varios principios afiliados a MACD (Moving average convergence/divergence). Para que se produzca la entrada en corto, el precio tiene que estar por encima de la MA o EMA 200, la línea de señal de cruce en MACD de abajo hacia arriba y el cruce se produce por debajo de la línea cero en el MACD. La entrada se produce en la vela posterior al cruce, el stop loss se sitúa por debajo de la media móvil y el take profit en una proporción de 1:1,5.
AW BW strategy based MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Las operaciones de EA basadas en la estrategia AW BW se basan en las señales de una combinación personalizada de indicadores creada por Bill M. Williams. Este robot comercial completamente automatizado tiene configuraciones flexibles y muchos escenarios de trabajo. El producto tiene muchas funciones útiles incorporadas: cálculo automático de lotes, sistema de rastreo, stop loss y mucho más. Si es necesario, se puede utilizar el promedio. ventajas: Adecuado para cualquier tipo de instrumentos y c
Night Lottery EA
Robots4Forex Ltd
Asesores Expertos
El EA Lotería Nocturna es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera por la noche y se basa en la reversión de precios. El EA opera utilizando órdenes de mercado y utiliza el promedio de tiempo para mejorar el rendimiento. Este EA funciona mejor en EURUSD utilizando el marco de tiempo M5. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema. Compruebe en los comentarios los resultados de las pruebas y los ajustes optimizados. Ver Más Productos - https://www.mql5.com/en/users/robots4
Delight
Roland Aimua Akenuwa
Asesores Expertos
Delight EA para MT5 - La precisión se une a la versatilidad Delight EA es un robot de trading multiestrategia robusto e inteligente para MetaTrader5. Ya sea que esté operando tendencias, reversiones, rupturas o mercados que van, Delight se adapta en tiempo real con análisis técnico probado y ejecución precisa usando 4H para Tendencia, y 1H para punto de entrada, es su solución de trading automatizada todo en uno. Estrategias básicas: Seguimiento de Tendencia: Entra con el impulso cuando
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
BELLA EA - Sistema de operaciones de ruptura para EURUSD Capture rupturas de niveles clave. Siga la tendencia. Proteja sus beneficios. El BELLA EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar rupturas de precios en niveles clave (máximos y mínimos) en el mercado de divisas. Al entrar en operaciones cuando el precio rompe estos puntos críticos, BELLA EA tiene como objetivo aprovechar los rápidos movimientos de precios para generar beneficios. Con un trailing stop incor
MMM Classic Alligator EA
Andre Tavares
Asesores Expertos
Este EA utiliza un indicador Alligator y tiene una estrategia clásica para operar, ya que los resultados de los cálculos de los Alligators Jaw, Teeth y Lips se comparan en cada tick. De esta manera, el EA abre órdenes en el momento adecuado y las cierra cuando alcanza el valor de beneficio correcto. Protege su dinero porque está provisto de: trailing stop loss para proteger su beneficio. Una vez que su orden tiene un beneficio positivo, se establece SL a una cierta distancia con el fin de manten
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Asesores Expertos
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Platform : MetaTrader 5 Marco temporal : H1 Par recomendado : EURUSD (Principal) Pares Secundarios (Menos Preferibles) : USDCAD, GBPUSD Estrategia : Reversión a la media (Pullback Trading) Visión general de la estrategia BB-RSI Mean Reversion EA opera inteligentemente en retrocesos detectando la fatiga del mercado a corto plazo utilizando una combinación de: Bandas de Bollinger (BB) para ide
Time based Range Breakout
Chi Chung Lam
5 (1)
Asesores Expertos
Envíeme un mensaje si cualquier problema o pregunta de configuración. Estaré encantado de ayudarle. Time-based Range Breakout EA - Version 2.00 (English Version) 1. Visión general Time-based Range Breakout EA (v2.00) es una estrategia de ruptura intradía que define una zona diaria alta/baja basada en una hora de inicio especificada más la duración . Una vez que el precio rompe esta zona, el EA coloca automáticamente órdenes Buy Stop / Sell Stop para capturar posibles movimientos de continuación
Bull Bat
Ryuki Ohno
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) utiliza una lógica simple pero sólida basada en la distancia entre las medias móviles exponenciales de corto y largo plazo (EMA20 y EMA200), así como en la detección del cruce del precio con la EMA200 para abrir posiciones en la dirección de la tendencia. Está diseñado para capturar movimientos amplios en mercados con tendencias fuertes, operando a favor de la tendencia. Parámetros recomendados: Par de divisas: USDJPY Marco temporal: H1 (ajustable tras realizar backtests
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Asesores Expertos
Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
Power Hedging X
Onyekachi Franklin Agbo
3 (2)
Asesores Expertos
Power Hedging X EA | Gestión avanzada del riesgo y protección de beneficios Power Hedging X es un Asesor Experto de última generación diseñado para operadores que desean controlar el riesgo, maximizar el potencial de beneficios y proteger sus cuentas mediante técnicas de cobertura estratégicas. Este EA gestiona de forma inteligente las posiciones de compra y venta para equilibrar la exposición, reducir el drawdown y asegurar los beneficios incluso en condiciones de mercado volátiles. Ca
FREE
Expert Trader Pro MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Expert Trader MT5 EA es un Asesor Experto de Trading TOTALMENTE Automatizado cuya lógica de control se basa en la estrategia de Recuperación de Zona . Expert Trader MT5 EA se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque en el manejo de las operaciones. Con una optimización predefinida, el EA ha demostrado tener una tasa de retorno del 75% . Básicamente, utiliza el sistema SUREFIRE para contrarrestar significativamente las operaciones con pérdidas. El EA ha añadido Break Even y
No Martingale Gold Digger
Samuele Libetti
Asesores Expertos
No Martingale Gold Digger - Asesor Exper to Profesional para XAUUSD No Martingale Gold Digger es un Asesor Experto diseñado para traders que quieren un sistema sólido, real y fiable-sin martingala, sin rejilla y sin trucos artificiales para generar curvas de equidad poco realistas. Funciona exclusivamente con Oro (XAUUSD), tanto CFD como Futuros, y utiliza una lógica de seguimiento de tendencia / ruptura simple, transparente y robusta. Filosofía de Trading No Martingale Gold Digger está constru
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Gold Flow Trader
Maicon Rodrigues Reis
Asesores Expertos
Gold Flow Trader - Descripción oficial Gold Flow Trader es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) , con un enfoque absoluto en la disciplina operativa, el control de riesgos y la preservación del capital . Este Asesor Experto fue diseñado para operar sólo cuando las condiciones del mercado son favorables , evitando entradas en entornos de alto riesgo. Su objetivo no es operar todo el tiempo, sino priorizar la calidad de entrada, la estr
Grid ATR Bands Midline Trend EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Nota Importante: ¡Este Asesor Experto está diseñado para operadores avanzados a los que les gusta personalizar! Presentación de la cuadrícula ATR Bandas Midline tendencia Asesor Experto: Su Compañero de Trading Flexible ¿Es usted un trader que ama la precisión, la adaptabilidad y las estrategias de trading inteligentes? ¡Este Asesor Experto es su próxima herramienta de trading! Enfoque Estratégico: Este Asesor Experto utiliza un sofisticado mecanismo de negociación de cuadrícula combinado con b
Market Anomaly Trading
Sebastian Ospina Valencia
5 (1)
Asesores Expertos
Este robot detecta anomalías estadísticas en el mercado y las explota. Se desempeña mejor en pares de moneda con baja volatilidad oero se desempeña relativamente bien en pares de alta volatilidad tales como el EUR/USD, con índices y commodities. Este robot usa el indicadores técnicos y sus propiedades estadísticas para realizar arbitraje estadístico. Máximo del Drawdown 22% (Backtesting) Mejor desempeño en: USDCHF GBPAUD NZDAUD JPYAUD Descargo de responsabilidad: Trade your own money. The devel
Alligator Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Alligator Trade X MT5 es un EA basado en Alligator. Parámetros de Alligator como Jawsperiod1, Jawsshift1, Teethsperiod1, Teethsshift1, Lipssperiod1 , Lipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellShift1, SellCandlestickShift1, SellShift2 , SellCandlestickShift2, SellShift3 y SellCandlestickShift3 pueden ser ajustados. Alligator Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Golden Monarch EA
John Samuel Ifegwu
5 (2)
Asesores Expertos
Golden Monarch EA — Motor de Crecimiento Inteligente para Operadores de XAUUSD Golden Monarch EA es un sistema de trading automatizado avanzado y orientado al rendimiento, ofrecido estratégicamente a un precio muy rebajado para empoderar a los nuevos traders y reducir la barrera al trading de nivel profesional. Está diseñado para ayudar a los traders a conectarse con confianza, hacer crecer cuentas pequeñas de manera responsable y desarrollar consistencia mediante una ejecución disciplinada, se
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
Scalp Master Pro EA: Scalping de Precisión y Control de Riesgo Avanzado para EURUSD M15 Scalp Master Pro EA está diseñado para traders que buscan un rendimiento consistente, una gestión de riesgos estructurada y configuraciones de trading de alta calidad en el marco de tiempo EURUSD M15. Combina dos estrategias complementarias con sólidas características de protección para respaldar resultados estables a lo largo del tiempo. Marco de Estrategia Dual Este EA incluye dos enfoques de trading integr
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
DollarEdge Reversal EA Pro: Detección de Reversión del USD en el Marco de Tiempo Diario DollarEdge Reversal EA Pro está diseñado para identificar posibles condiciones de reversión en los pares de divisas principales con USD. Opera en el marco de tiempo Diario (D1) y utiliza la Estrategia de Reversión de Influencia del USD (UIRS), un método macro-técnico que evalúa la fortaleza o debilidad del Dólar Estadounidense a través de múltiples símbolos relacionados. El EA se centra en la detección sistem
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
SMC Order Block EA Pro con Asistencia de IA para XAUUSD SMC Order Block EA Pro es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 diseñado específicamente para XAUUSD. Integra los Conceptos de Dinero Inteligente (Smart Money Concepts, SMC) con un módulo asistido por IA para mejorar la toma de decisiones, la consistencia y el control de riesgos. El sistema está diseñado para ayudar a los traders a gestionar tanto cuentas personales como condiciones de firmas de trading (prop firm) con una ej
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
Quantum Emperor Pro – Scalping de Alto Rendimiento para XAUUSD y Motor de Crecimiento Agresivo Soy Quantum Emperor Pro, diseñado para operar XAUUSD en el marco de tiempo M5 con precisión y velocidad. Mi fuerza reside en ofrecer un crecimiento agresivo de la cuenta, especialmente cuando se me da la libertad de optimizar los tamaños de lote y realizar scalping en todas las sesiones del mercado. Desbloquee mi potencial completo y experimente un trading de alto rendimiento impulsado por el impulso.
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
Gold Emperor Pro – Sistema de Trading Automatizado para XAUUSD (M5) Gold Emperor Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado exclusivamente para operar XAUUSD en el marco temporal M5 . Funciona utilizando seis estrategias independientes que trabajan simultáneamente para identificar oportunidades de trading bajo diversas condiciones de mercado. Para comenzar a operar, adjunte el EA al gráfico M5 de XAUUSD , ajuste los parámetros según sea necesario e inicie el Asesor Experto. P
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario