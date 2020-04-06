Breakout Emperor — Sistema de Trading de Rupturas para XAUUSD (M15)

Breakout Emperor es un Asesor Experto (EA) de trading de rupturas automatizado diseñado para XAUUSD en el marco temporal M15. El sistema fue desarrollado para identificar condiciones de ruptura estructuradas utilizando filtros de volatilidad, momentum y rango. Incluye múltiples capas de protección de riesgo y lógica de entrada adaptativa basada en las condiciones del mercado.

El EA fue evaluado mediante un backtest desde octubre de 2023 hasta julio de 2025, durante el cual ejecutó 213 operaciones con la configuración probada. Todas las métricas de rendimiento que se muestran a continuación se basan únicamente en los resultados del backtest para este período y configuración específicos.

Visión General de la Estrategia

La lógica de trading utiliza una combinación de ATR, ADX y RSI para filtrar escenarios de ruptura. El EA opera dentro de zonas de volatilidad predefinidas y aplica una gestión de operaciones adaptativa. Su estructura de entrada está diseñada para capturar movimientos de continuación manteniendo una exposición controlada.

Aspectos Técnicos Clave

213 operaciones ejecutadas en el período probado

Resultado neto del backtest para la configuración probada: $14,619.59 (saldo inicial $6,000)

Drawdown máximo (Saldo): 6.43%

Drawdown máximo (Equidad): 9.39%

Dimensionamiento dinámico de la posición basado en la equidad de la cuenta

Herramientas de gestión de riesgos: punto de equilibrio (breakeven), stop dinámico (trailing stop), amortiguación de stop-loss, toma de ganancias parcial, stop basado en drawdown

Refinamiento de la entrada utilizando condiciones ADX y RSI

Estadísticas clave del backtest: Factor de Ganancia 1.73, Factor de Recuperación 7.37, Ratio de Sharpe 4.91

Filtros Inteligentes de Operación

Filtro de Rango: Identifica zonas de ruptura entre 160–2200 pips

Identifica zonas de ruptura entre 160–2200 pips Filtros ADX y RSI: Utilizados para reducir entradas de bajo momentum o falsas rupturas

Utilizados para reducir entradas de bajo momentum o falsas rupturas Stop Loss y Trailing Basados en ATR: Ajusta los niveles de protección según la volatilidad del mercado

Ajusta los niveles de protección según la volatilidad del mercado Límite de Pérdida (Loss Cap): Opción para suspender el trading al acercarse a una reducción del 30% de la equidad

Configuración del Backtest

Símbolo: XAUUSD

XAUUSD Plataforma: MT5

MT5 Apalancamiento: 1:10

1:10 Sesión de Trading: Ruptura de la Sesión Asiática (Session 3)

Ruptura de la Sesión Asiática (Session 3) Período de Prueba: 2023.10.01 – 2025.07.22

2023.10.01 – 2025.07.22 Precisión del Modelado: 99% de precisión de ticks

Resumen del Rendimiento del Backtest

Métrica Valor Total de Operaciones 213 Factor de Ganancia 1.73 Drawdown Máximo (Saldo) 6.43% Ganancia Promedio por Operación $68.64 Mayor Operación con Ganancia $739.62 Mayor Operación con Pérdida -$284.97 Ratio de Sharpe 4.91 Factor de Recuperación 7.37

Nota: Para una replicación precisa de los resultados anteriores, asegúrese de que el parámetro "EnableTradeManagement" bajo la sección "DEBUG" esté configurado como true durante el backtesting.

Usuarios Objetivo

Traders que operan con XAUUSD en el marco temporal M15

Usuarios que implementan metodologías centradas en la ruptura

Traders que requieren filtros estructurados de riesgo y basados en volatilidad

Usuarios de sistemas algorítmicos que buscan un modelo de ruptura con reglas predefinidas

Descripción del Sistema

Breakout Emperor está estructurado para analizar las fases de compresión y expansión de la volatilidad. El EA integra la evaluación de rango, la confirmación de momentum y la adaptación al riesgo. Sus opciones de configuración permiten al usuario ajustar la tolerancia al riesgo, los umbrales de ruptura y la lógica de stop dinámico para adaptarse a los requisitos individuales de trading.