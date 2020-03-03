Quantum Emperor Pro

Quantum Emperor Pro – Scalping de Alto Rendimiento para XAUUSD y Motor de Crecimiento Agresivo

Soy Quantum Emperor Pro, diseñado para operar XAUUSD en el marco de tiempo M5 con precisión y velocidad. Mi fuerza reside en ofrecer un crecimiento agresivo de la cuenta, especialmente cuando se me da la libertad de optimizar los tamaños de lote y realizar scalping en todas las sesiones del mercado.

Desbloquee mi potencial completo y experimente un trading de alto rendimiento impulsado por el impulso.

Para comenzar, adjunte el EA al gráfico XAUUSD M5, revise los parámetros de entrada, elija sus ajustes de riesgo preferidos y desactive UseFixedLotSize. Para actividad de trading adicional, puede activar las opciones INCLUDE SCALPING e INCLUDE ASIAN SESSION. No se requiere una configuración compleja.

Características Clave

  • Sistema de trading automatizado basado en cuadrícula (grid)
  • Optimizado específicamente para XAUUSD en el marco de tiempo M5
  • Múltiples estrategias internas trabajando en combinación
  • Opciones estructuradas de gestión de riesgos
  • Configuración sencilla y controles de parámetros claros

Requisitos Mínimos y Recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD
  • Formato de Precios: Requiere una cotización del oro con 2 decimales
  • Depósito Inicial:
    • Mínimo: 500 USD (con apalancamiento 1:500)
    • Recomendado: 2,500 USD (con apalancamiento 1:500)
  • Apalancamiento: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado)
  • Tipo de Cuenta: Se requiere cuenta de cobertura (hedging)
  • VPS: Recomendado para operación continua

Guía de Inicio Rápido

Quantum Emperor Pro está diseñado para un rendimiento consistente con control de riesgo estructurado. La siguiente guía proporciona una visión general de los modos de riesgo configurables y las opciones de dimensionamiento de la posición.

Niveles de Riesgo

El EA incluye modos de riesgo seleccionables que se activan automáticamente en umbrales de saldo de cuenta especificados:

  • Riesgo Muy Bajo — se activa con un saldo de 1,000 USD
  • Riesgo Bajo — se activa con un saldo de 1,500 USD
  • Riesgo Medio-Bajo — se activa con un saldo de 2,000 USD
  • Riesgo Medio — se activa con un saldo de 2,500 USD
  • Riesgo Alto — se activa con un saldo de 100,000 USD
  • Riesgo Muy Alto — se activa con un saldo de 150,000 USD
  • Riesgo Extremo — se activa con un saldo de 200,000 USD

Saldo Mínimo de Trading

Saldo recomendado: 2,500 USD o superior.

Dimensionamiento del Lote

  • Lote Fijo (predeterminado): Opera con un tamaño de lote constante.
  • Lote Fijo = Desactivado: Los tamaños de lote se escalan automáticamente con la equidad de la cuenta.

Dimensionamiento Dinámico del Lote Fijo

Cuando se habilita junto con la opción de Lote Fijo, el EA ajusta el tamaño del lote basándose en umbrales de saldo de cuenta predefinidos. Esto permite que el dimensionamiento de la posición aumente gradualmente a medida que la cuenta crece, manteniendo el riesgo controlado.

Incluir Scalping

Cuando se habilita, el EA activa su módulo de scalping para aumentar la frecuencia de trading durante períodos de mayor actividad del mercado. Esto puede aumentar tanto el número de operaciones como el drawdown general. Se recomienda el backtesting antes de usar esta característica en una cuenta real. El modo Scalping está optimizado para datos de 2024 en adelante y reduce el nivel de cuadrícula interno a 2.

Los archivos de configuración y la guía de configuración adicional se pueden encontrar en la sección de comentarios de la página del producto.

