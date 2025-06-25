En iyi canlı ticaret deneyimi ve en iyi geriye dönük test sonuçları için IC Markets'ı öneriyoruz. Bu EA'yı faydalı buluyorsanız, ücretsiz olarak paylaşmamıza teşvik olması için lütfen olumlu bir yorum bırakmayı düşünün.

💼 DollarEdge Reversal EA Pro: Günlük Grafikte Hassas USD Geri Dönüş Ticareti

Akıllı otomasyon ve sağlam risk yönetimi ile USD majör paritelerindeki yüksek olasılıklı geri dönüşleri yakalayın.

DollarEdge Reversal EA Pro, benzersiz bir makro-teknik yaklaşım olan USD Etki Geri Dönüş Stratejisi'nden (UIRS) yararlanarak Günlük (D1) zaman dilimi için tasarlanmış gelişmiş bir Expert Advisor'dır (EA). Bu strateji, birden fazla majör FX paritesinde ABD Doları'nın gücündeki veya zayıflığındaki önemli dönüm noktalarını belirler ve bunlardan faydalanır; uyarlanabilir sermaye korumasıyla swing ve pozisyon ticareti fırsatları sunar.

🧠 Temel Ticaret Mantığı

DXY Duyarlılık Motoru: ABD Doları Endeksi'nin (DXY) gerçek zamanlı analizi, 9 majör USD paritesiyle çapraz referanslama ile birleştirilmiştir. Bu, duyarlılık farklılığını, momentum geri dönüşlerini ve yüksek korelasyonlu giriş noktalarını belirler.

Seviye Bazlı Reddetme Onayı: Girişler, özel destek/direnç mantığı ve ATR ile güçlendirilmiş tampon bölgeler kullanılarak titizlikle filtrelenir, böylece yürütme öncesinde doğrulanmış fiyat reddi ve oynaklık sıkışması sağlanır.

Akıllı Yürütme Sistemi: Dinamik ATR tabanlı Zarar Durdurma, akıllı başabaş yönetimi, kısmi Kâr Al mantığı ve tamamen yapılandırılabilir risk-ödül hedeflemesi içerir.

Dinamik Lot Boyutlandırma: Hesap öz sermayenize, belirlenen risk yüzdesine ve mevcut marjine göre pozisyon boyutunu gerçek zamanlı olarak otomatik olarak ayarlar, optimum pozisyon büyüklüğünü sağlar ve aşırı kaldıraç kullanımını önler.

⚙️ Varsayılan Ticaret Yapılandırması

Zaman Dilimi: Günlük (D1)

Birincil USD Pariteleri: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD

Ticaret Saatleri: 03:00 – 21:00 (Sunucu Saati)

Sembol Başına Maksimum İşlem: Günde 1

İşlem Başına Varsayılan Risk: %1.0 (ayarlarda düzenlenebilir)

Risk/Ödül Oranı: 1:1.6

Etkinleştirilmiş Özellikler: Takip Eden Stop, Kısmi Kâr Alma

Düşüş Koruması: Maksimum kayıp eşiğinde otomatik kapanma (yapılandırılabilir)

Lot Boyutlandırma: Öz sermaye ve marj tabanlı hesaplama

🔍 Geriye Dönük Test Performans Özeti (EURUSD)

Broker: IC Markets SC (MT5 Sürüm 5135)

Sembol: EURUSD

Dönem: 1 Ocak – 20 Temmuz 2025

İlk Para Yatırma: $200

Kaldıraç: 1:500

Veri Kalitesi: %99 Gerçek Tikler

Metrik Sonuç Toplam Net Kâr $125.73 Kâr Faktörü 2.67 Kazanma Oranı %80.65 Sharpe Oranı 1.98 Kurtarma Faktörü 1.82 Maksimum Öz Sermaye Düşüşü %20.8 Toplam İşlem Sayısı 31 En Büyük Kârlı İşlem $19.71 En Büyük Zararlı İşlem -$15.15

Çoğaltma için Önemli Not: Bu geriye dönük testi MetaTrader 5'te doğru bir şekilde çoğaltmak için, bu girdilerin ayarlandığından emin olun:

EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true

BypassTestingModeInDebug = true

Bu ayarlar, strateji test cihazında canlı ticarette kullanılan temel yürütme ve takip mantığını etkinleştirir.

🧩 Strateji Öne Çıkanları ve Güvenlik

✅ Geri Dönüş Stratejisi

✅ Günlük Zaman Dilimi İçin Optimize Edilmiş

✅ Çoklu Para Birimi Yürütme

❌ Martingale Yok

❌ Grid Yok

❌ Arbitraj Yok

Yerleşik Sermaye Koruması:

Tamponlu ATR tabanlı Zarar Durdurma

İşlem ve günlük başına ayarlanabilir Maksimum Kayıp %

Düşüş Otomatik Kesme Sistemi

Başa Baş & Kısmi Kâr Alma Motoru

Sembol Başına Günde Bir İşlem Sınırı

🌐 İdeal Kullanım Alanları

Kurumsal fonlu hesap ölçeklendirme: Daha büyük hesaplar için riski etkin bir şekilde yönetin.

Uzun vadeli swing ticaret portföyleri: Daha az, daha yüksek kaliteli işlemlerle sürdürülebilir büyüme için tasarlanmıştır.

USD oynaklığına kontrollü riskli maruziyet: Kontrollü riskle majör para birimi hareketlerinden faydalanın.

Çeşitlendirilmiş makro-ticaret sistemleri: Daha geniş ticaret stratejilerine entegre edin.

🚀 Başlayın

Önerilen Broker: Exness (optimum spread, yürütme ve 9 USD paritesine tam destek için).

Minimum Sermaye: $80+

Önerilen Kaldıraç: 1:500

Hesap Türü: Hedging (netting hesapları desteklenmez)

DollarEdge Reversal EA Pro, USD odaklı geri dönüşleri akıllı otomasyon, uyarlanabilir risk kontrolü ve makro düzeyde sinyal mantığı ile yakalamak için hassas aracınızdır — değişken bir FX ortamında tutarlılık ve kontrol talep eden yatırımcılar için tasarlanmıştır.