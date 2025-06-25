DollarEdge Reversal EA Pro

💼 DollarEdge Reversal EA Pro : Trading de Précision sur les Retours du USD en Daily

Capturez les retours à haute probabilité sur les principales paires USD grâce à une automatisation intelligente et une gestion robuste des risques.

DollarEdge Reversal EA Pro est un Expert Advisor (EA) avancé conçu pour le cadre temporel Daily (D1), tirant parti d'une approche macro-technique unique appelée Stratégie de Reversal d'Influence du USD (UIRS). Cette stratégie identifie et capitalise sur les points d'inflexion significatifs de la force ou de la faiblesse du dollar américain sur plusieurs paires FX majeures, offrant des opportunités de trading de swing et de position avec une protection adaptative du capital.

🧠 Logique de Trading Principale

  • Moteur de Sentiment DXY : Analyse en temps réel de l'Indice du Dollar Américain (DXY), recoupée avec 9 paires USD majeures pour détecter les divergences de sentiment, les retours de momentum et les points d'entrée basés sur la corrélation.

  • Confirmation de Rejet Basée sur les Niveaux : Les entrées sont méticuleusement filtrées à l'aide d'une logique de support/résistance personnalisée avec des zones tampon améliorées par l'ATR pour valider le rejet des prix et la compression de la volatilité avant l'exécution.

  • Système d'Exécution Intelligent : Intègre un Stop Loss dynamique basé sur l'ATR, une gestion intelligente du seuil de rentabilité, une logique de Take Profit partiel et une cible de risque/récompense entièrement configurable.

  • Dimensionnement Dynamique des Lots : Ajuste automatiquement la taille de la position en temps réel en fonction de l'équité de votre compte, du pourcentage de risque spécifié et de la marge disponible, assurant une exposition optimale et évitant le surendettement.

⚙️ Configuration de Trading par Défaut

  • Cadre Temporel : Quotidien (D1)

  • Paires USD Principales : NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD

  • Heures de Trading : 03:00 – 21:00 (Heure du Serveur)

  • Max. Trades par Symbole : 1 par jour

  • Risque par Trade par Défaut : 1.0% (ajustable dans les paramètres)

  • Ratio Risque/Récompense : 1:1.6

  • Fonctionnalités Activées : Trailing Stop, Take Profit Partiel

  • Protection contre le Drawdown : Fermeture automatique au seuil de perte maximale (configurable)

  • Dimensionnement des Lots : Calcul basé sur l'équité et la marge

🔍 Résumé des Performances du Backtest (EURUSD)

  • Broker : IC Markets SC (MT5 Build 5135)

  • Symbole : EURUSD

  • Période : 1er janvier – 20 juillet 2025

  • Dépôt Initial : 200 $

  • Effet de Levier : 1:500

  • Qualité des Données : 99% Ticks Réels

Métrique Résultat
Bénéfice Net Total 125.73 $
Facteur de Profit 2.67
Taux de Gain 80.65%
Ratio de Sharpe 1.98
Facteur de Récupération 1.82
Drawdown Maximum de l'Équité 20.8%
Nombre Total de Trades 31
Trade le Plus Proﬁtable 19.71 $
Trade le Plus Perdant -15.15 $

Important pour la Réplication : Pour répliquer précisément ce backtest dans MetaTrader 5, assurez-vous que ces entrées sont définies :

  • EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true

  • BypassTestingModeInDebug = true

Ces paramètres activent la logique d'exécution et de suivi principale utilisée en trading réel dans l'environnement du testeur de stratégie.

🧩 Points Forts de la Stratégie et Sécurité

  • ✅ Stratégie de Reversal

  • ✅ Optimisé pour le Cadre Temporel Quotidien

  • ✅ Exécution Multi-Devise

  • ❌ Pas de Martingale

  • ❌ Pas de Grid

  • ❌ Pas d'Arbitrage

Protection du Capital Intégrée :

  • Stop Loss basé sur l'ATR avec tampon

  • Pourcentage de perte maximale ajustable par trade et par jour

  • Système d'auto-coupure du drawdown

  • Moteur de seuil de rentabilité et de prise de profit partielle

  • Limite d'un trade par jour par symbole

🌐 Cas d'Utilisation Idéaux

  • Mise à l'échelle des comptes financés par les sociétés de prop trading : Gérez efficacement les risques pour les comptes plus importants.

  • Portefeuilles de swing trading à long terme : Conçu pour une croissance soutenue avec moins de trades de meilleure qualité.

  • Exposition au risque gérée à la volatilité de l'USD : Capitalisez sur les mouvements majeurs des devises avec un risque contrôlé.

  • Systèmes de macro-trading diversifiés : Intégrez dans des stratégies de trading plus larges.

🚀 Commencez

  • Broker Recommandé : Exness (pour des spreads optimaux, une exécution et un support complet des 9 paires USD).

  • Capital Minimum : 80 $ et plus

  • Effet de Levier Recommandé : 1:500

  • Type de Compte : Hedging (les comptes de compensation ne sont pas pris en charge)

DollarEdge Reversal EA Pro est votre outil de précision pour capturer les retours impulsés par le USD avec une automatisation intelligente, un contrôle adaptatif des risques et une logique de signal macro-niveau – conçu pour les traders qui exigent cohérence et contrôle dans un paysage FX volatil.


