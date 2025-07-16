Scalp Master Pro EA: Scalping de Precisión y Control de Riesgo Avanzado para EURUSD M15

Scalp Master Pro EA está diseñado para traders que buscan un rendimiento consistente, una gestión de riesgos estructurada y configuraciones de trading de alta calidad en el marco de tiempo EURUSD M15. Combina dos estrategias complementarias con sólidas características de protección para respaldar resultados estables a lo largo del tiempo.

Marco de Estrategia Dual

Este EA incluye dos enfoques de trading integrados, lo que permite flexibilidad en diferentes condiciones de mercado:

Modo de Reversión a la Media (Mean Reversion Mode): Utiliza Bandas de Bollinger y RSI para identificar el agotamiento del precio y posibles zonas de reversión. Este enfoque apunta a capturar retrocesos del mercado y correcciones a corto plazo.

Utiliza Bandas de Bollinger y RSI para identificar el agotamiento del precio y posibles zonas de reversión. Este enfoque apunta a capturar retrocesos del mercado y correcciones a corto plazo. Modo de Seguimiento de Tendencia (Trend Following Mode): Utiliza cruces de medias móviles rápidas/lentas, confirmación de RSI y señales de velas para participar en movimientos direccionales sostenidos.

Si encuentra útil este EA, por favor considere dejar una reseña positiva. Su retroalimentación es apreciada.

Funciones de Gestión de Riesgos

Scalp Master Pro EA incluye varios mecanismos incorporados destinados a apoyar la preservación del capital a largo plazo:

Dimensionamiento Dinámico del Lote (Dynamic Lot Sizing): Ajusta automáticamente el tamaño del lote de acuerdo con el porcentaje de riesgo definido y la distancia del stop loss.

Ajusta automáticamente el tamaño del lote de acuerdo con el porcentaje de riesgo definido y la distancia del stop loss. Opción de Lote Fijo (Fixed Lot Option): Permite operar con un volumen fijo cuando se prefiere.

Permite operar con un volumen fijo cuando se prefiere. Protección contra Pérdidas Diarias (Daily Loss Protection): Detiene el trading por el día si se alcanza el límite de pérdida predefinido.

Detiene el trading por el día si se alcanza el límite de pérdida predefinido. Control de Uso Máximo de Margen (Maximum Margin Usage Control): Ayuda a mantener niveles de margen seguros al limitar la asignación de posiciones cuando la exposición al mercado se vuelve alta.

Confirmación de Marco de Tiempo Superior

El EA puede hacer referencia a tendencias de marcos de tiempo superiores (por ejemplo, M30) para validar la dirección del trade. Esto ayuda a mejorar la precisión de la entrada al alinear los trades con una estructura de mercado más grande.

Herramientas Opcionales de Gestión de Trades

Se pueden habilitar varias funciones de optimización para personalizar la protección de ganancias y el comportamiento de salida:

Ajuste de Punto de Equilibrio (Breakeven Adjustment): Mueve el stop loss al punto de equilibrio una vez que se alcanza un umbral de ganancia especificado.

Mueve el stop loss al punto de equilibrio una vez que se alcanza un umbral de ganancia especificado. Trailing Stop Basado en ATR (ATR-Based Trailing Stop): Ajusta el trailing stop dinámicamente en función de la volatilidad.

Ajusta el trailing stop dinámicamente en función de la volatilidad. Toma de Ganancias Parcial (Partial Take Profit): Permite salir de posiciones de forma escalonada en niveles de ganancia predefinidos.

Herramientas de Filtrado de Mercado

Scalp Master Pro EA incluye filtros para evitar condiciones de trading desfavorables:

Horario de Trading Personalizado (Custom Trading Hours): Configure qué horas y días se le permite operar al EA.

Configure qué horas y días se le permite operar al EA. Filtro de Noticias (Planeado): Una mejora futura destinada a evitar publicaciones económicas de alto impacto.

Una mejora futura destinada a evitar publicaciones económicas de alto impacto. Filtro de Spread (Spread Filter): Bloquea nuevas operaciones cuando el spread excede un límite definido por el usuario.

Resumen del Backtest (EURUSD M15)

El EA ha sido probado en EURUSD M15 bajo condiciones de trading realistas:

Período del Backtest: 2025.01.01 – 2025.07.16

2025.01.01 – 2025.07.16 Depósito Inicial: 6,000 USD

6,000 USD Apalancamiento: 1:30

1:30 Riesgo por Trade: 1.25%

1.25% Calidad del Modelado: 100% Ticks Reales

100% Ticks Reales Beneficio Neto Total: 1,178.05 USD

1,178.05 USD Beneficio Mensual Promedio: Aproximadamente 170.19 USD

Aproximadamente 170.19 USD Factor de Ganancia: 6.47

6.47 Reducción Máxima del Balance (Drawdown): 1.34% (92.97 USD)

1.34% (92.97 USD) Reducción Máxima del Patrimonio (Equity Drawdown): 1.84% (121.28 USD)

Para un backtesting preciso, asegúrese de que el parámetro EnableTradeManagement en la sección DEBUG esté activado.

Para Quién Es Adecuado Este EA