Scalp Master Pro EA

Scalp Master Pro EA: Scalping de Precisión y Control de Riesgo Avanzado para EURUSD M15

Scalp Master Pro EA está diseñado para traders que buscan un rendimiento consistente, una gestión de riesgos estructurada y configuraciones de trading de alta calidad en el marco de tiempo EURUSD M15. Combina dos estrategias complementarias con sólidas características de protección para respaldar resultados estables a lo largo del tiempo.

Marco de Estrategia Dual

Este EA incluye dos enfoques de trading integrados, lo que permite flexibilidad en diferentes condiciones de mercado:

       
  • Modo de Reversión a la Media (Mean Reversion Mode): Utiliza Bandas de Bollinger y RSI para identificar el agotamiento del precio y posibles zonas de reversión. Este enfoque apunta a capturar retrocesos del mercado y correcciones a corto plazo.
    •    
  • Modo de Seguimiento de Tendencia (Trend Following Mode): Utiliza cruces de medias móviles rápidas/lentas, confirmación de RSI y señales de velas para participar en movimientos direccionales sostenidos.
   

Si encuentra útil este EA, por favor considere dejar una reseña positiva. Su retroalimentación es apreciada.

Funciones de Gestión de Riesgos

Scalp Master Pro EA incluye varios mecanismos incorporados destinados a apoyar la preservación del capital a largo plazo:

       
  • Dimensionamiento Dinámico del Lote (Dynamic Lot Sizing): Ajusta automáticamente el tamaño del lote de acuerdo con el porcentaje de riesgo definido y la distancia del stop loss.
    •    
  • Opción de Lote Fijo (Fixed Lot Option): Permite operar con un volumen fijo cuando se prefiere.
    •    
  • Protección contra Pérdidas Diarias (Daily Loss Protection): Detiene el trading por el día si se alcanza el límite de pérdida predefinido.
    •    
  • Control de Uso Máximo de Margen (Maximum Margin Usage Control): Ayuda a mantener niveles de margen seguros al limitar la asignación de posiciones cuando la exposición al mercado se vuelve alta.

Confirmación de Marco de Tiempo Superior

El EA puede hacer referencia a tendencias de marcos de tiempo superiores (por ejemplo, M30) para validar la dirección del trade. Esto ayuda a mejorar la precisión de la entrada al alinear los trades con una estructura de mercado más grande.

Herramientas Opcionales de Gestión de Trades

Se pueden habilitar varias funciones de optimización para personalizar la protección de ganancias y el comportamiento de salida:

       
  • Ajuste de Punto de Equilibrio (Breakeven Adjustment): Mueve el stop loss al punto de equilibrio una vez que se alcanza un umbral de ganancia especificado.
    •    
  • Trailing Stop Basado en ATR (ATR-Based Trailing Stop): Ajusta el trailing stop dinámicamente en función de la volatilidad.
    •    
  • Toma de Ganancias Parcial (Partial Take Profit): Permite salir de posiciones de forma escalonada en niveles de ganancia predefinidos.

Herramientas de Filtrado de Mercado

Scalp Master Pro EA incluye filtros para evitar condiciones de trading desfavorables:

       
  • Horario de Trading Personalizado (Custom Trading Hours): Configure qué horas y días se le permite operar al EA.
    •    
  • Filtro de Noticias (Planeado): Una mejora futura destinada a evitar publicaciones económicas de alto impacto.
    •    
  • Filtro de Spread (Spread Filter): Bloquea nuevas operaciones cuando el spread excede un límite definido por el usuario.

Resumen del Backtest (EURUSD M15)

El EA ha sido probado en EURUSD M15 bajo condiciones de trading realistas:

       
  • Período del Backtest: 2025.01.01 – 2025.07.16
    •    
  • Depósito Inicial: 6,000 USD
    •    
  • Apalancamiento: 1:30
    •    
  • Riesgo por Trade: 1.25%
    •    
  • Calidad del Modelado: 100% Ticks Reales
    •    
  • Beneficio Neto Total: 1,178.05 USD
    •    
  • Beneficio Mensual Promedio: Aproximadamente 170.19 USD
    •    
  • Factor de Ganancia: 6.47
    •    
  • Reducción Máxima del Balance (Drawdown): 1.34% (92.97 USD)
    •    
  • Reducción Máxima del Patrimonio (Equity Drawdown): 1.84% (121.28 USD)

Para un backtesting preciso, asegúrese de que el parámetro EnableTradeManagement en la sección DEBUG esté activado.

Para Quién Es Adecuado Este EA

       
  • Traders de Firmas de Prop: Incluye controles de riesgo diseñados para respaldar el cumplimiento de las reglas.
    •    
  • Scalpers y Traders a Corto Plazo: Optimizado para capturar movimientos a corto plazo con lógica disciplinada.
    •    
  • Usuarios de Trading Automatizado: Adecuado para traders que prefieren sistemas estructurados y basados en reglas con énfasis en el control de riesgos.
Productos recomendados
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
Este indicador es especialmente para el comercio binario. Marco de tiempo es de 1 minuto y exp tiempo de 5 o 3 minutos solamente. Usted debe utilizar martingala 3 paso. Así que usted debe poner el tamaño de los lotes es del 10% como máximo. Usted debe utilizar Mt2 plataforma de negociación para conectar con mi indicador para obtener más señal sin trabajo humano. Este indicador wining tasa es más del 80%, pero usted puede obtener el 100% de los beneficios mediante el uso de martingala 3 paso. Ust
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Asesores Expertos
FusionTrailing EA - ¡Tu arma definitiva para dominar el mercado! Transforme sus operaciones y aplaste cada movimiento del mercado con el sistema de trailing stop más avanzado disponible. FusionTrailing EA ofrece un poder imparable con su configuración de modo dual: - Modo Fusión: Establece automáticamente un stop loss a prueba de balas utilizando un umbral de pérdida máxima y activa el trailing inteligente sólo cuando el mercado le favorece, asegurando un riesgo mínimo y la máxima protección de
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicadores
Visión general El indicador Magic 7 es un completo indicador de MetaTrader 5 (MQL5) que identifica siete escenarios de negociación diferentes basados en patrones de velas y análisis técnico. El indicador combina patrones tradicionales de acción del precio con conceptos modernos como Fair Value Gaps (FVG) para proporcionar señales de trading con puntos de entrada precisos y niveles de stop loss. Características 7 escenarios de negociación : Cada escenario identifica condiciones de mercado específ
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Asesores Expertos
Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
FREE
MiniMax EA
Loungvilat Seehalat
Asesores Expertos
MiniMax EA (XAUUSD) - Trading de Oro Inteligente en Piloto Automático Pequeño capital, bajo riesgo, máximo potencial de ganancias. Características principales. Candle + Volume Signal Analysis MiniMax EA combina patrones de velas alcistas / bajistas con filtros de volumen multinivel para identificar señales de inversión de mercado altamente precisas. Gestión inteligente del capital Calcula el tamaño del lote en función del capital inicial fijo Restablece la exposición después de alcanzar e
FREE
MultiCurrencyLite MT5
Hao-Wei Lee
Utilidades
Broker & Account Info / Network Connection / Historical Order Benchmarks / Market Watch Symbols / Current Order Status Características: 1. Symbol's Trading Privileges - Asegúrese de que el símbolo es negociable. 2. Order Execution Mode - Compruebe el tipo de ejecución del broker. 3. Trade Session Hours - Verifique el horario de negociación. 4. Min/Max Lot Sizes - Compruebe el rango de lotes permitidos. 5. Max Pending Orders - Confirme el número máximo de órdenes pendientes permitidas. 6. Free
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Forex 1 hour candle trader
Thej Karthiarath
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA es completamente privado EA dado después de back-testing una estrategia en particular. Usted puede solicitar para obtener la estrategia poniéndose en contacto con el siguiente número de WhatsApp +91 9567407508. Puede ponerse en contacto en telegrama también. La EA básicamente toma el comercio en particular una hora vela se rompe. Usted debe utilizar este EA sólo después de asistir a una reunión de zoom y un back-test adecuado. Entender las reglas y regulaciones de su país, mientras que
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
News Scalper EA es un Asesor Experto para operar los pares EURUSD - GBPUSD - XAUUSD, posicionando sus posiciones durante las noticias. Desarrollado por un trader experimentado con más de 17 años de experiencia en el trading. News Scalper EA utiliza un calendario de noticias de MQL5 y opera de acuerdo a ellas. Con una sofisticada estrategia y gestión de riesgos, el EA protege sus posiciones de grandes pérdidas. News Scalper EA le permite cerrar el SL después del tiempo establecido (1 minuto, prev
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Asesores Expertos
El EA Arbitrage365 es un script básico para MetaTrader que implementa una estrategia de arbitraje triangular. Identifica y explota las discrepancias de precios entre EURUSD, GBPUSD y EURGBP para beneficiarse de los precios erróneos temporales del mercado. Este EA capitaliza la ley de un precio comprando y vendiendo simultáneamente pares de divisas. Sus ventajas incluyen velocidad, precisión, escalabilidad, consistencia, rentabilidad, contribución a la liquidez del mercado y diversificación de l
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Descripción : Rainbow MT5 es un indicador técnico basado en la Media Móvil con período 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, entonces esta es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, entonces esta es una señal de venta. El Asesor Experto ( Rainbow EA MT5 ) basado en el indicador Rainbow MT5 ya está disponible aquí . MT4 versión está disponible aquí .
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
Line Master
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indicadores
Line Master - Líneas de tendencia y flechas de dirección Line Master es un indicador de tendencia profesional para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a identificar la dirección del mercado combinando líneas de tendencia rápidas y lentas y generando flechas en los puntos de cambio de tendencia. Características: Línea de tendencia lenta: Representa la tendencia general del mercado. Línea de tendencia rápida: Responde rápidamente a los cambios de precio a corto plazo. Líneas codificadas por color
FREE
Sharpe Domination
Sami Triki
Asesores Expertos
Descripción del EA Sharpe Domination Sharpe Domination es un Asesor Experto de negociación de alta frecuencia diseñado para obtener el máximo rendimiento en pares de divisas JPY utilizando el marco temporal de 1 minuto . Aprovechando los algoritmos patentados basados en el impulso y la gestión de riesgos meticulosamente optimizada , este EA está diseñado para ofrecer rendimientos consistentes y líderes en el mercado, lo que resulta en ratios de Sharpe extremadamente altos .
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
DollarEdge Reversal EA Pro: Detección de Reversión del USD en el Marco de Tiempo Diario DollarEdge Reversal EA Pro está diseñado para identificar posibles condiciones de reversión en los pares de divisas principales con USD. Opera en el marco de tiempo Diario (D1) y utiliza la Estrategia de Reversión de Influencia del USD (UIRS), un método macro-técnico que evalúa la fortaleza o debilidad del Dólar Estadounidense a través de múltiples símbolos relacionados. El EA se centra en la detección sistem
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Asesores Expertos
MultiTrend Commander - Sistema de Trading Automatizado ¿Qué es? Un software de trading automatizado que: Identifica de forma inteligente las tendencias del mercado Toma decisiones basadas en múltiples marcos temporales Gestiona automáticamente el riesgo ¿Qué hace? Identificar tendencias Analiza el mercado en tiempo real Combina señales de diferentes marcos temporales (15 min, 1 h, 4 h) Confirma la dirección de la tendencia antes de entrar Proteger su capital Calcula automáticamente l
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
El indicador Market Profile 3 MetaTrader 5 versión 4.70- es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una determinada sesión de negociación. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradiarias. Los plazos inferiores ofrecen una
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilidades
Calcular el volumen de órdenes cada vez que se crea una orden es algo extremadamente importante en la gestión de riesgos. ¡Deje que esta herramienta le simplifique el trabajo! ----------------------------------------------------- ¿Cómo utilizarlo? Fije el indicador al gráfico y configure sus parámetros: Tamaño del riesgo en % o en dinero y Ratio de recompensa por riesgo. Haga clic en el botón ON y localice la línea horizontal a su nivel de StopLoss. Opciones: Haga clic en el botón Pendiente/Inst
FREE
Bybit BTC Scalper
STANTON ROUX
4 (8)
Asesores Expertos
BTC Scalper - Estrategia de ruptura RSI automatizada para BTCUSD ¡Libere el poder del trading automatizado con BTC Scalper! Este asesor experto es una estrategia de negociación totalmente autónoma, diseñada para sacar provecho de los rápidos movimientos de los mercados BTCUSD. Aprovecha una potente combinación de RSI Breakouts y dos Medias Móviles Exponenciales (EMA) para encontrar entradas comerciales de alta probabilidad, asegurando una confluencia óptima para el éxito. Características princip
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Asesores Expertos
INFORMATIVO No hay precio para este Sistema de Trading "AvA - 8 limitado" es gratuito. Tiene parámetros de entrada limitados y un número limitado de niveles para los módulos GAMMA y DELTA, pero tiene suficiente para que usted pruebe e incluso opere, es totalmente funcional. La versión de pago es, por supuesto, ideal para operar. Siendo traders profesionales y diseñadores de sistemas, decidimos que el mejor camino a seguir es ser lo más transparentes posible. Esto es en lo que respecta a cómo nu
FREE
Forex Fakeout Grid
Onyekachi Franklin Agbo
Asesores Expertos
El Forex Fakeout o Falso Breakout + Grid Strategy EA está diseñado para detectar movimientos engañosos del mercado, donde el precio rompe brevemente los niveles clave de soporte o resistencia y rápidamente se invierte. Este EA capitaliza esas falsas rupturas con un sistema de Grid inteligente para maximizar el potencial de beneficios a la vez que controla el riesgo. Características principales: Detección automática de Fakeouts o Falsas Rupturas en los principales niveles Estrategia Smart Gr
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Golden Monarch EA
John Samuel Ifegwu
5 (2)
Asesores Expertos
Golden Monarch EA — Motor de Crecimiento Inteligente para Operadores de XAUUSD Golden Monarch EA es un sistema de trading automatizado avanzado y orientado al rendimiento, ofrecido estratégicamente a un precio muy rebajado para empoderar a los nuevos traders y reducir la barrera al trading de nivel profesional. Está diseñado para ayudar a los traders a conectarse con confianza, hacer crecer cuentas pequeñas de manera responsable y desarrollar consistencia mediante una ejecución disciplinada, se
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
DollarEdge Reversal EA Pro: Detección de Reversión del USD en el Marco de Tiempo Diario DollarEdge Reversal EA Pro está diseñado para identificar posibles condiciones de reversión en los pares de divisas principales con USD. Opera en el marco de tiempo Diario (D1) y utiliza la Estrategia de Reversión de Influencia del USD (UIRS), un método macro-técnico que evalúa la fortaleza o debilidad del Dólar Estadounidense a través de múltiples símbolos relacionados. El EA se centra en la detección sistem
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
SMC Order Block EA Pro con Asistencia de IA para XAUUSD SMC Order Block EA Pro es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 diseñado específicamente para XAUUSD. Integra los Conceptos de Dinero Inteligente (Smart Money Concepts, SMC) con un módulo asistido por IA para mejorar la toma de decisiones, la consistencia y el control de riesgos. El sistema está diseñado para ayudar a los traders a gestionar tanto cuentas personales como condiciones de firmas de trading (prop firm) con una ej
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
Breakout Emperor — Sistema de Trading de Rupturas para XAUUSD (M15) Breakout Emperor es un Asesor Experto (EA) de trading de rupturas automatizado diseñado para XAUUSD en el marco temporal M15 . El sistema fue desarrollado para identificar condiciones de ruptura estructuradas utilizando filtros de volatilidad, momentum y rango. Incluye múltiples capas de protección de riesgo y lógica de entrada adaptativa basada en las condiciones del mercado. El EA fue evaluado mediante un backtest desde octubr
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
Quantum Emperor Pro – Scalping de Alto Rendimiento para XAUUSD y Motor de Crecimiento Agresivo Soy Quantum Emperor Pro, diseñado para operar XAUUSD en el marco de tiempo M5 con precisión y velocidad. Mi fuerza reside en ofrecer un crecimiento agresivo de la cuenta, especialmente cuando se me da la libertad de optimizar los tamaños de lote y realizar scalping en todas las sesiones del mercado. Desbloquee mi potencial completo y experimente un trading de alto rendimiento impulsado por el impulso.
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Asesores Expertos
Gold Emperor Pro – Sistema de Trading Automatizado para XAUUSD (M5) Gold Emperor Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado exclusivamente para operar XAUUSD en el marco temporal M5 . Funciona utilizando seis estrategias independientes que trabajan simultáneamente para identificar oportunidades de trading bajo diversas condiciones de mercado. Para comenzar a operar, adjunte el EA al gráfico M5 de XAUUSD , ajuste los parámetros según sea necesario e inicie el Asesor Experto. P
Filtro:
E-MALL ONLINE
49
E-MALL ONLINE 2025.08.30 11:56 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

John Samuel Ifegwu
1825
Respuesta del desarrollador John Samuel Ifegwu 2025.08.30 12:02
Glad to hear that! Happy the set file worked well for you. Wishing you great results ahead!
David Mark
29
David Mark 2025.08.29 10:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

John Samuel Ifegwu
1825
Respuesta del desarrollador John Samuel Ifegwu 2025.08.30 20:57
Thank you for sharing your experience, David! 🙏
That’s a great observation regarding the UseSpreadFilter option — it can indeed limit trade frequency depending on broker conditions. Your suggestion about having it disabled by default is very valuable, and I’ll take it into account for future updates. I appreciate you uploading your set files for others to benefit from as well, and I look forward to hearing how it performs on your live account. Wishing you continued success! 📈✨
Respuesta al comentario