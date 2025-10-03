Golden Monarch EA

Golden Monarch EA — Motor de Crecimiento Inteligente para Operadores de XAUUSD

Golden Monarch EA es un sistema de trading automatizado avanzado y orientado al rendimiento, ofrecido estratégicamente a un precio muy rebajado para empoderar a los nuevos traders y reducir la barrera al trading de nivel profesional.

Está diseñado para ayudar a los traders a conectarse con confianza, hacer crecer cuentas pequeñas de manera responsable y desarrollar consistencia mediante una ejecución disciplinada, sentando una base sólida para el progreso hacia oportunidades de mayor nivel.

Impulsado por entradas de precisión, lógica de trading adaptativa y un estricto控制 de riesgos, Golden Monarch EA está diseñado para funcionar de manera confiable en diversas condiciones del mercado, manteniendo un enfoque de preservación del capital centrado en el trader.

Golden Monarch EA actúa como puente entre los primeros pasos y el escalamiento profesional, lo que lo convierte en una solución ideal para los traders que buscan un crecimiento estructurado en lugar de una exposición especulativa.

Para comenzar, simplemente adjunte el EA al gráfico XAUUSD M5, revise los parámetros de entrada y comience a operar. Para oportunidades de trading adicionales, puede activar las opciones INCLUDE SCALPING e INCLUDE ASIAN SESSION. No se requiere configuración avanzada.

Características Principales

  • Optimizado específicamente para XAUUSD en el marco temporal M5
  • Ejecución rápida y rendimiento estable
  • Configuración simple y estructura de parámetros clara

Requisitos Mínimos y Recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD
  • Formato de Precio: Requiere una cotización de oro con 2 decimales
  • Depósito Inicial:
    • Mínimo: 200 USD (con apalancamiento 1:500)
    • Recomendado: 500 USD (con apalancamiento 1:500)
  • Apalancamiento: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado)

Guía de Inicio Rápido

Golden Monarch EA está diseñado para un rendimiento consistente con control de riesgo estructurado. Las siguientes instrucciones le ayudarán a comenzar a operar de manera eficiente.

Saldo Mínimo de Trading

Saldo recomendado: 500 USD o superior.

Tamaño del Lote

  • Lote Fijo (predeterminado): Opera con un tamaño de lote constante.
  • Lote Fijo = Off: Los tamaños de lote se escalan automáticamente según la equidad de la cuenta.

Modo Scalping (Include Scalping)

Cuando se habilita, el EA activa su motor de scalping para aumentar la frecuencia de operaciones durante períodos de mayor actividad del mercado. Esta función puede aumentar la rentabilidad en condiciones de mercado adecuadas.

Notas importantes:

  • El modo scalping puede aumentar el drawdown.
  • Se recomienda realizar backtesting antes de usarlo en una cuenta real.
  • El modo scalping funciona eficazmente a partir de 2024 en adelante.
  • Habilitar el scalping reduce el nivel de la cuadrícula (grid) a 2.

Para Quién es Este EA

Golden Monarch EA es adecuado tanto para traders nuevos como experimentados que buscan un sistema automatizado estructurado y confiable para operar oro con opciones claras de gestión de riesgos.

Comentarios 8
Alejandro Toro Ibanez
134
Alejandro Toro Ibanez 2025.12.16 11:51 
 

Un bot bastante robusto con buenos resultados, me siento comodo usandolo ya que no tengo que estar pendiente si alguna vez toca SL ya que es muy poco probable que de operaciones negativas. muy contento con la compra!

Jesús Jiménez
49
Jesús Jiménez 2025.12.13 10:01 
 

After using two weeks this EA, my feedback is excellent!!! EA works properly getting continous profits and Samuel help is excellent. Any question is answered quickly. Congratulations!!!

