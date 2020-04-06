SMC Order Block EA Pro con Asistencia de IA para XAUUSD

SMC Order Block EA Pro es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 diseñado específicamente para XAUUSD. Integra los Conceptos de Dinero Inteligente (Smart Money Concepts, SMC) con un módulo asistido por IA para mejorar la toma de decisiones, la consistencia y el control de riesgos. El sistema está diseñado para ayudar a los traders a gestionar tanto cuentas personales como condiciones de firmas de trading (prop firm) con una ejecución estructurada y basada en reglas.

El EA utiliza lógica de estilo institucional, identificando bloques de órdenes (order blocks), sesgo direccional (directional bias) y comportamiento estructurado del precio. Con el módulo de IA integrado, mejora el filtrado de operaciones y se adapta a las condiciones cambiantes del mercado.

Para comenzar, adjunte el EA a un gráfico de XAUUSD y cargue el archivo de configuración recomendado disponible en la sección de comentarios del producto.

Características Principales

Trading totalmente automatizado sin necesidad de intervención manual.

Optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo H4.

Combina una lógica enfocada en ganancias con parámetros estrictos de gestión de riesgos.

Configuración sencilla con entradas de configuración claras.

Requisitos Mínimos y Recomendaciones

Bróker: Cualquier bróker de buena reputación con spreads competitivos.

Cualquier bróker de buena reputación con spreads competitivos. Formato de Precios: Requiere una cotización de XAUUSD con 2 decimales.

Requiere una cotización de XAUUSD con 2 decimales. Depósito Inicial: Mínimo: 150 USD (con apalancamiento 1:500) Recomendado: 500 USD (con apalancamiento 1:500)

Apalancamiento: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado).

SMC Order Block EA Pro está diseñado para ofrecer un enfoque estructurado, consistente y adaptable al trading de oro utilizando los Conceptos de Dinero Inteligente con soporte de IA.

Obtenga el EA hoy y aplique un método disciplinado y sistemático a su trading de XAUUSD.