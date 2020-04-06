SMC Order Block EA Pro
- Asesores Expertos
John Samuel Ifegwu
Versión: 2.3
Actualizado: 14 julio 2025
- Activaciones: 5
SMC Order Block EA Pro con Asistencia de IA para XAUUSD
SMC Order Block EA Pro es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 diseñado específicamente para XAUUSD. Integra los Conceptos de Dinero Inteligente (Smart Money Concepts, SMC) con un módulo asistido por IA para mejorar la toma de decisiones, la consistencia y el control de riesgos. El sistema está diseñado para ayudar a los traders a gestionar tanto cuentas personales como condiciones de firmas de trading (prop firm) con una ejecución estructurada y basada en reglas.
El EA utiliza lógica de estilo institucional, identificando bloques de órdenes (order blocks), sesgo direccional (directional bias) y comportamiento estructurado del precio. Con el módulo de IA integrado, mejora el filtrado de operaciones y se adapta a las condiciones cambiantes del mercado.
Para comenzar, adjunte el EA a un gráfico de XAUUSD y cargue el archivo de configuración recomendado disponible en la sección de comentarios del producto.
Características Principales
- Trading totalmente automatizado sin necesidad de intervención manual.
- Optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo H4.
- Combina una lógica enfocada en ganancias con parámetros estrictos de gestión de riesgos.
- Configuración sencilla con entradas de configuración claras.
Requisitos Mínimos y Recomendaciones
- Bróker: Cualquier bróker de buena reputación con spreads competitivos.
- Formato de Precios: Requiere una cotización de XAUUSD con 2 decimales.
- Depósito Inicial:
- Mínimo: 150 USD (con apalancamiento 1:500)
- Recomendado: 500 USD (con apalancamiento 1:500)
- Apalancamiento: Mínimo 1:100 (1:500 recomendado).
SMC Order Block EA Pro está diseñado para ofrecer un enfoque estructurado, consistente y adaptable al trading de oro utilizando los Conceptos de Dinero Inteligente con soporte de IA.
Obtenga el EA hoy y aplique un método disciplinado y sistemático a su trading de XAUUSD.