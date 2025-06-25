DollarEdge Reversal EA Pro：日线图上的美元反转检测

DollarEdge Reversal EA Pro 旨在识别美元主要货币对中潜在的反转条件。它在日线 (D1) 时间框架上运行，并使用美元影响反转策略 (UIRS)，这是一种宏观技术方法，用于评估美元在多个相关品种中的强弱。

该EA侧重于系统的信号检测、结构化的执行和可配置的风险参数，适用于偏好波段交易或头寸设置的交易者。

核心交易逻辑

DXY 情绪引擎： 该EA评估美元指数 (DXY) 趋势，并与多达九个美元主要货币对进行交叉核对。这有助于识别相关性变化和动量转换。

基于水平位的拒绝确认： 使用ATR调整的缓冲区评估支撑或阻力区域附近的价格行为，以过滤潜在的反转信号。

执行系统： 包括基于ATR的止损、保本功能、部分退出逻辑和可调节的风险回报目标。

动态头寸规模确定： 头寸规模根据账户净值、选定的风险百分比和可用保证金进行计算。

如果此EA对您的交易有帮助，我们感谢您的好评。

默认交易配置

时间框架： 日线 (D1)

主要美元货币对： NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD

交易时间： 03:00 – 21:00（服务器时间）

每个品种最大交易次数： 每天1次

每笔交易默认风险： 1.0%（可调节）

风险/回报比率： 1:1.6

可选功能： 追踪止损、部分止盈

回撤保护： 达到预设损失阈值时可配置自动平仓

手数规模确定： 基于净值和保证金可用性

回测表现总结 (EURUSD)

经纪商： IC Markets SC (MT5 Build 5135)

品种： EURUSD

期间： 2025年1月1日 – 7月20日

初始存款： $200

杠杆： 1:500

数据质量： 99% 真实点

指标 结果 总净利润 $125.73 盈利因子 2.67 胜率 80.65% 夏普比率 1.98 恢复因子 1.82 最大净值回撤 20.8% 总交易次数 31 最大盈利交易 $19.71 最大亏损交易 -$15.15

对复制的重要性： 要在MetaTrader 5中准确重现此回测配置，请确保：

EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true

BypassTestingModeInDebug = true

策略特征与安全性

基于反转的交易方法

为日线时间框架优化

支持多货币执行

无马丁格尔

无网格

无套利

资本保护功能：

基于ATR的止损，带有波动性缓冲区

每笔交易和每天可配置的最大损失

自动回撤止损

保本和部分平仓逻辑

每个品种每天一次交易的限制

理想使用场景

风险管理下的账户增长： 专为结构化地暴露于美元相关波动而设计。

波段或头寸交易： 适用于喜欢交易次数较少但过滤更精细的交易者。

美元波动性策略： 对专注于宏观驱动价格波动的交易者有用。

多样化交易系统： 可与其他不相关的策略结合使用。

入门指南

推荐经纪商： Exness（支持所有9个美元货币对并提供合适的执行条件）

最低资本： $80+

推荐杠杆： 1:500

账户类型： 对冲（不支持净额结算账户）

DollarEdge Reversal EA Pro 为专注于美元驱动的市场波动的交易者提供结构化的反转检测、可配置的风险控制和多货币对分析。