DollarEdge Reversal EA Pro
- 专家
- John Samuel Ifegwu
- 版本: 1.5
- 更新: 21 七月 2025
DollarEdge Reversal EA Pro：日线图上的美元反转检测
DollarEdge Reversal EA Pro 旨在识别美元主要货币对中潜在的反转条件。它在日线 (D1) 时间框架上运行，并使用美元影响反转策略 (UIRS)，这是一种宏观技术方法，用于评估美元在多个相关品种中的强弱。
该EA侧重于系统的信号检测、结构化的执行和可配置的风险参数，适用于偏好波段交易或头寸设置的交易者。
核心交易逻辑
-
DXY 情绪引擎： 该EA评估美元指数 (DXY) 趋势，并与多达九个美元主要货币对进行交叉核对。这有助于识别相关性变化和动量转换。
-
基于水平位的拒绝确认： 使用ATR调整的缓冲区评估支撑或阻力区域附近的价格行为，以过滤潜在的反转信号。
-
执行系统： 包括基于ATR的止损、保本功能、部分退出逻辑和可调节的风险回报目标。
-
动态头寸规模确定： 头寸规模根据账户净值、选定的风险百分比和可用保证金进行计算。
如果此EA对您的交易有帮助，我们感谢您的好评。
默认交易配置
-
时间框架： 日线 (D1)
-
主要美元货币对： NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD
-
交易时间： 03:00 – 21:00（服务器时间）
-
每个品种最大交易次数： 每天1次
-
每笔交易默认风险： 1.0%（可调节）
-
风险/回报比率： 1:1.6
-
可选功能： 追踪止损、部分止盈
-
回撤保护： 达到预设损失阈值时可配置自动平仓
-
手数规模确定： 基于净值和保证金可用性
回测表现总结 (EURUSD)
-
经纪商： IC Markets SC (MT5 Build 5135)
-
品种： EURUSD
-
期间： 2025年1月1日 – 7月20日
-
初始存款： $200
-
杠杆： 1:500
-
数据质量： 99% 真实点
|指标
|结果
|总净利润
|$125.73
|盈利因子
|2.67
|胜率
|80.65%
|夏普比率
|1.98
|恢复因子
|1.82
|最大净值回撤
|20.8%
|总交易次数
|31
|最大盈利交易
|$19.71
|最大亏损交易
|-$15.15
对复制的重要性： 要在MetaTrader 5中准确重现此回测配置，请确保：
-
EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true
-
BypassTestingModeInDebug = true
策略特征与安全性
-
基于反转的交易方法
-
为日线时间框架优化
-
支持多货币执行
-
无马丁格尔
-
无网格
-
无套利
资本保护功能：
-
基于ATR的止损，带有波动性缓冲区
-
每笔交易和每天可配置的最大损失
-
自动回撤止损
-
保本和部分平仓逻辑
-
每个品种每天一次交易的限制
理想使用场景
-
风险管理下的账户增长： 专为结构化地暴露于美元相关波动而设计。
-
波段或头寸交易： 适用于喜欢交易次数较少但过滤更精细的交易者。
-
美元波动性策略： 对专注于宏观驱动价格波动的交易者有用。
-
多样化交易系统： 可与其他不相关的策略结合使用。
入门指南
-
推荐经纪商： Exness（支持所有9个美元货币对并提供合适的执行条件）
-
最低资本： $80+
-
推荐杠杆： 1:500
-
账户类型： 对冲（不支持净额结算账户）
DollarEdge Reversal EA Pro 为专注于美元驱动的市场波动的交易者提供结构化的反转检测、可配置的风险控制和多货币对分析。
用户没有留下任何评级信息