DollarEdge Reversal EA Pro

💼 DollarEdge Reversal EA Pro: Trading di Precisione sulle Inversioni USD su Base Giornaliera

Cattura inversioni ad alta probabilità nelle principali coppie USD con automazione intelligente e robusta gestione del rischio.

DollarEdge Reversal EA Pro è un Expert Advisor (EA) avanzato progettato per il timeframe Giornaliero (D1), che sfrutta un approccio macro-tecnico unico chiamato Strategia di Inversione dell'Influenza USD (UIRS). Questa strategia identifica e capitalizza i punti di svolta significativi nella forza o debolezza del Dollaro USA su più coppie FX principali, offrendo opportunità di trading swing e di posizione con protezione del capitale adattiva.

🧠 Logica di Trading Centrale

  • Motore di Sentimento DXY: Analisi in tempo reale dell'Indice del Dollaro USA (DXY), con riferimento incrociato a 9 principali coppie USD per rilevare divergenze di sentimento, inversioni di momentum e punti di ingresso basati sulla correlazione.

  • Conferma di Rigetto Basata sui Livelli: Le entrate vengono filtrate meticolosamente utilizzando una logica di supporto/resistenza personalizzata con zone cuscinetto potenziate da ATR per convalidare il rigetto del prezzo e la compressione della volatilità prima dell'esecuzione.

  • Sistema di Esecuzione Intelligente: Incorpora Stop Loss dinamico basato su ATR, gestione intelligente del punto di pareggio, logica di Take Profit parziale e un targeting rischio-rendimento completamente configurabile.

  • Dimensionamento Dinamico del Lotto: Regola automaticamente la dimensione della posizione in tempo reale in base all'equity del tuo account, alla percentuale di rischio specificata e al margine disponibile, garantendo un'esposizione ottimale e prevenendo un'eccessiva leva finanziaria.

⚙️ Configurazione di Trading Predefinita

  • Timeframe: Giornaliero (D1)

  • Coppie USD Principali: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD

  • Orari di Trading: 03:00 – 21:00 (Ora del Server)

  • Max Operazioni per Simbolo: 1 al giorno

  • Rischio Predefinito per Operazione: 1.0% (regolabile nelle impostazioni)

  • Rapporto Rischio/Rendimento: 1:1.6

  • Funzionalità Abilitate: Trailing Stop, Take Profit Parziale

  • Protezione dal Drawdown: Chiusura automatica alla soglia di perdita massima (configurabile)

  • Dimensionamento del Lotto: Calcolo basato su equity e margine

🔍 Riepilogo delle Prestazioni del Backtest (EURUSD)

  • Broker: IC Markets SC (MT5 Build 5135)

  • Simbolo: EURUSD

  • Periodo: 1 gennaio – 20 luglio 2025

  • Deposito Iniziale: $200

  • Leva: 1:500

  • Qualità dei Dati: 99% Tick Reali

Metrica Risultato
Profitto Netto Totale $125.73
Fattore di Profitto 2.67
Tasso di Vittoria 80.65%
Rapporto di Sharpe 1.98
Fattore di Recupero 1.82
Max Drawdown dell'Equity 20.8%
Operazioni Totali 31
Operazione con Profitto Maggiore $19.71
Operazione con Perdita Maggiore -$15.15

Importante per la Replicazione: Per replicare accuratamente questo backtest in MetaTrader 5, assicurati che questi input siano impostati:

  • EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true

  • BypassTestingModeInDebug = true

Queste impostazioni attivano la logica di esecuzione e di trailing principale utilizzata nel trading live all'interno dell'ambiente di test della strategia.

🧩 Punti Salienti della Strategia e Sicurezza

  • ✅ Strategia di Inversione

  • ✅ Ottimizzato per Timeframe Giornaliero

  • ✅ Esecuzione Multi-Valuta

  • ❌ No Martingala

  • ❌ No Griglia

  • ❌ No Arbitraggio

Protezione del Capitale Integrata:

  • Stop Loss basato su ATR con buffer

  • Percentuale di perdita massima regolabile per operazione e giornaliera

  • Sistema di Auto-Taglio del Drawdown

  • Motore di Breakeven e Take Profit Parziale

  • Limite di un'Operazione al Giorno per Simbolo

🌐 Casi d'Uso Ideali

  • Scalata di conti finanziati da prop firm: Gestisci il rischio efficacemente per conti più grandi.

  • Portafogli di swing trading a lungo termine: Progettato per una crescita sostenuta con meno operazioni di qualità superiore.

  • Esposizione gestita dal rischio alla volatilità USD: Capitalizza i principali movimenti valutari con rischio controllato.

  • Sistemi di macro-trading diversificati: Integra in strategie di trading più ampie.

🚀 Inizia Subito

  • Broker Consigliato: Exness (per spread ottimali, esecuzione e supporto completo di 9 coppie USD).

  • Capitale Minimo: $80+

  • Leva Consigliata: 1:500

  • Tipo di Conto: Hedging (gli account netting non sono supportati)

DollarEdge Reversal EA Pro è il tuo strumento di precisione per catturare le inversioni guidate dal USD con automazione intelligente, controllo del rischio adattivo e logica di segnale a livello macro — progettato per i trader che richiedono coerenza e controllo in un panorama FX volatile.


Filtro:
E-MALL ONLINE
29
E-MALL ONLINE 2025.08.30 12:00 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

John Samuel Ifegwu
1310
Risposta dello sviluppatore John Samuel Ifegwu 2025.08.30 12:04
That’s awesome! I’m glad the set file made the setup smoother for you. Wishing you continued success with the EA!
David Mark
28
David Mark 2025.08.29 09:48 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

John Samuel Ifegwu
1310
Risposta dello sviluppatore John Samuel Ifegwu 2025.08.29 10:23
Thank you, David! 🙌
I’m glad to hear the backtest worked well with the shared Set File and that you’ve already deployed it on your IC Markets live account. Running it on the D1 timeframe is a solid choice, and I’ll be looking forward to your updates as you gather more live trading results. Wishing you consistent success and green pips! ✅📈
Rispondi alla recensione