DollarEdge Reversal EA Pro
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 21 luglio 2025
Cattura inversioni ad alta probabilità nelle principali coppie USD con automazione intelligente e robusta gestione del rischio.
DollarEdge Reversal EA Pro è un Expert Advisor (EA) avanzato progettato per il timeframe Giornaliero (D1), che sfrutta un approccio macro-tecnico unico chiamato Strategia di Inversione dell'Influenza USD (UIRS). Questa strategia identifica e capitalizza i punti di svolta significativi nella forza o debolezza del Dollaro USA su più coppie FX principali, offrendo opportunità di trading swing e di posizione con protezione del capitale adattiva.
🧠 Logica di Trading Centrale
-
Motore di Sentimento DXY: Analisi in tempo reale dell'Indice del Dollaro USA (DXY), con riferimento incrociato a 9 principali coppie USD per rilevare divergenze di sentimento, inversioni di momentum e punti di ingresso basati sulla correlazione.
-
Conferma di Rigetto Basata sui Livelli: Le entrate vengono filtrate meticolosamente utilizzando una logica di supporto/resistenza personalizzata con zone cuscinetto potenziate da ATR per convalidare il rigetto del prezzo e la compressione della volatilità prima dell'esecuzione.
-
Sistema di Esecuzione Intelligente: Incorpora Stop Loss dinamico basato su ATR, gestione intelligente del punto di pareggio, logica di Take Profit parziale e un targeting rischio-rendimento completamente configurabile.
-
Dimensionamento Dinamico del Lotto: Regola automaticamente la dimensione della posizione in tempo reale in base all'equity del tuo account, alla percentuale di rischio specificata e al margine disponibile, garantendo un'esposizione ottimale e prevenendo un'eccessiva leva finanziaria.
⚙️ Configurazione di Trading Predefinita
-
Timeframe: Giornaliero (D1)
-
Coppie USD Principali: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD
-
Orari di Trading: 03:00 – 21:00 (Ora del Server)
-
Max Operazioni per Simbolo: 1 al giorno
-
Rischio Predefinito per Operazione: 1.0% (regolabile nelle impostazioni)
-
Rapporto Rischio/Rendimento: 1:1.6
-
Funzionalità Abilitate: Trailing Stop, Take Profit Parziale
-
Protezione dal Drawdown: Chiusura automatica alla soglia di perdita massima (configurabile)
-
Dimensionamento del Lotto: Calcolo basato su equity e margine
🔍 Riepilogo delle Prestazioni del Backtest (EURUSD)
-
Broker: IC Markets SC (MT5 Build 5135)
-
Simbolo: EURUSD
-
Periodo: 1 gennaio – 20 luglio 2025
-
Deposito Iniziale: $200
-
Leva: 1:500
-
Qualità dei Dati: 99% Tick Reali
|Metrica
|Risultato
|Profitto Netto Totale
|$125.73
|Fattore di Profitto
|2.67
|Tasso di Vittoria
|80.65%
|Rapporto di Sharpe
|1.98
|Fattore di Recupero
|1.82
|Max Drawdown dell'Equity
|20.8%
|Operazioni Totali
|31
|Operazione con Profitto Maggiore
|$19.71
|Operazione con Perdita Maggiore
|-$15.15
Importante per la Replicazione: Per replicare accuratamente questo backtest in MetaTrader 5, assicurati che questi input siano impostati:
-
EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true
-
BypassTestingModeInDebug = true
Queste impostazioni attivano la logica di esecuzione e di trailing principale utilizzata nel trading live all'interno dell'ambiente di test della strategia.
🧩 Punti Salienti della Strategia e Sicurezza
-
✅ Strategia di Inversione
-
✅ Ottimizzato per Timeframe Giornaliero
-
✅ Esecuzione Multi-Valuta
-
❌ No Martingala
-
❌ No Griglia
-
❌ No Arbitraggio
Protezione del Capitale Integrata:
-
Stop Loss basato su ATR con buffer
-
Percentuale di perdita massima regolabile per operazione e giornaliera
-
Sistema di Auto-Taglio del Drawdown
-
Motore di Breakeven e Take Profit Parziale
-
Limite di un'Operazione al Giorno per Simbolo
🌐 Casi d'Uso Ideali
-
Scalata di conti finanziati da prop firm: Gestisci il rischio efficacemente per conti più grandi.
-
Portafogli di swing trading a lungo termine: Progettato per una crescita sostenuta con meno operazioni di qualità superiore.
-
Esposizione gestita dal rischio alla volatilità USD: Capitalizza i principali movimenti valutari con rischio controllato.
-
Sistemi di macro-trading diversificati: Integra in strategie di trading più ampie.
🚀 Inizia Subito
-
Broker Consigliato: Exness (per spread ottimali, esecuzione e supporto completo di 9 coppie USD).
-
Capitale Minimo: $80+
-
Leva Consigliata: 1:500
-
Tipo di Conto: Hedging (gli account netting non sono supportati)
DollarEdge Reversal EA Pro è il tuo strumento di precisione per catturare le inversioni guidate dal USD con automazione intelligente, controllo del rischio adattivo e logica di segnale a livello macro — progettato per i trader che richiedono coerenza e controllo in un panorama FX volatile.
