DollarEdge Reversal EA Pro

DollarEdge Reversal EA Pro: USD-Umkehrerkennung auf dem Tages-Zeitrahmen

Der DollarEdge Reversal EA Pro wurde entwickelt, um potenzielle Umkehrbedingungen in USD-Hauptwährungspaaren zu identifizieren. Er arbeitet auf dem Tages-Zeitrahmen (D1) und verwendet die USD Influence Reversal Strategy (UIRS), eine makrotechnische Methode, die die Stärke oder Schwäche des US-Dollars über mehrere verwandte Symbole hinweg bewertet.

Der EA konzentriert sich auf systematische Signalerkennung, strukturierte Ausführung und konfigurierbare Risikoparameter, die für Trader geeignet sind, die Swing- oder Positionshandels-Setups bevorzugen.

Kernhandelslogik

       
  •        

    DXY-Sentiment-Engine: Der EA bewertet die Tendenzen des US-Dollar-Index (DXY) und gleicht sie mit bis zu neun USD-Hauptpaaren ab. Dies hilft, Korrelationsverschiebungen und Momentum-Übergänge zu identifizieren.

       
    •    
  •        

    Level-basierte Ablehnungsbestätigung: Die Preisaktion um Unterstützungs- oder Widerstandszonen wird mithilfe von ATR-angepassten Puffern bewertet, um potenzielle Umkehrsignale zu filtern.

       
    •    
  •        

    Ausführungssystem: Umfasst ATR-basierten Stop Loss, Break-Even-Funktionen, Logik für teilweisen Ausstieg und anpassbare Risiko-Ertrags-Zielsetzung.

       
    •    
  •        

    Dynamische Positionsgrößenbestimmung: Die Positionsgröße wird basierend auf dem Kontoguthaben (Equity), dem ausgewählten Risikoprozentsatz und der verfügbaren Margin berechnet.

       
   

Wenn dieser EA in Ihrem Handel nützlich ist, wird Ihre positive Bewertung geschätzt.

Standard-Handelskonfiguration

       

  • Zeitrahmen: Täglich (D1)

    •    

  • Primäre USD-Paare: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD

    •    

  • Handelszeiten: 03:00 – 21:00 (Serverzeit)

    •    

  • Max. Trades pro Symbol: 1 pro Tag

    •    

  • Standardrisiko pro Trade: 1.0% (anpassbar)

    •    

  • Risiko/Ertrags-Verhältnis: 1:1.6

    •    

  • Optionale Funktionen: Trailing Stop, Teilgewinnmitnahme

    •    

  • Drawdown-Schutz: Konfigurierbares automatisches Schließen beim Erreichen einer vordefinierten Verlustschwelle

    •    

  • Lot-Größenbestimmung: Basierend auf Equity und Margin-Verfügbarkeit

Zusammenfassung der Backtest-Performance (EURUSD)

       

  • Broker: IC Markets SC (MT5 Build 5135)

    •    

  • Symbol: EURUSD

    •    

  • Zeitraum: 1. Januar – 20. Juli 2025

    •    

  • Ersteinzahlung: $200

    •    

  • Hebelwirkung: 1:500

    •    

  • Datenqualität: 99% echte Ticks

                                                                                                                               
Metrik Ergebnis
Gesamtnettogewinn $125.73
Profitfaktor 2.67
Gewinnrate 80.65%
Sharpe Ratio 1.98
Recovery Factor 1.82
Max. Equity Drawdown 20.8%
Gesamtzahl Trades 31
Größter Gewinntrade $19.71
Größter Verlusttrade -$15.15

Wichtig für die Replikation: Um diese Backtest-Konfiguration in MetaTrader 5 exakt zu reproduzieren, stellen Sie Folgendes sicher:

       

  • EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true

    •    

  • BypassTestingModeInDebug = true

Strategiemerkmale & Sicherheit

       

  • Umkehr-basierter Handelsansatz

    •    

  • Optimiert für den Tages-Zeitrahmen

    •    

  • Unterstützt die Ausführung mehrerer Währungen

    •    

  • Kein Martingale

    •    

  • Kein Grid

    •    

  • Keine Arbitrage

Kapitalschutzfunktionen:

       

  • ATR-basierter Stop Loss mit Volatilitäts-Puffer

    •    

  • Konfigurierbarer maximaler Verlust pro Trade und pro Tag

    •    

  • Automatisierter Drawdown-Cutoff

    •    

  • Break-Even- und Teil-Close-Logik

    •    

  • Begrenzung auf einen Trade pro Tag pro Symbol

Ideale Anwendungsfälle

       

  • Risikogesteuertes Kontowachstum: Entwickelt für eine strukturierte Exposition gegenüber USD-bezogenen Bewegungen.

    •    

  • Swing- oder Positionshandel: Geeignet für Trader, die weniger, aber stärker gefilterte Trades bevorzugen.

    •    

  • USD-Volatilitätsstrategien: Nützlich für Trader, die sich auf makrogesteuerte Preisbewegungen konzentrieren.

    •    

  • Diversifizierte Handelssysteme: Kann mit anderen nicht korrelierten Strategien kombiniert werden.

Erste Schritte

       

  • Empfohlener Broker: Exness (unterstützt alle 9 USD-Paare und bietet geeignete Ausführungsbedingungen)

    •    

  • Mindestkapital: $80+

    •    

  • Empfohlener Hebel: 1:500

    •    

  • Kontotyp: Hedging (Netting-Konten werden nicht unterstützt)

Der DollarEdge Reversal EA Pro bietet strukturierte Umkehrerkennung, konfigurierbare Risikokontrolle und Mehr-Paar-Analyse für Trader, die sich auf USD-gesteuerte Marktbewegungen konzentrieren.

Auswahl:
E-MALL ONLINE
49
E-MALL ONLINE 2025.08.30 12:00 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

John Samuel Ifegwu
1837
Antwort vom Entwickler John Samuel Ifegwu 2025.08.30 12:04
That’s awesome! I’m glad the set file made the setup smoother for you. Wishing you continued success with the EA!
David Mark
29
David Mark 2025.08.29 09:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

John Samuel Ifegwu
1837
Antwort vom Entwickler John Samuel Ifegwu 2025.08.29 10:23
Thank you, David! 🙌
I’m glad to hear the backtest worked well with the shared Set File and that you’ve already deployed it on your IC Markets live account. Running it on the D1 timeframe is a solid choice, and I’ll be looking forward to your updates as you gather more live trading results. Wishing you consistent success and green pips! ✅📈
Antwort auf eine Rezension