DollarEdge Reversal EA Pro: USD-Umkehrerkennung auf dem Tages-Zeitrahmen

Der DollarEdge Reversal EA Pro wurde entwickelt, um potenzielle Umkehrbedingungen in USD-Hauptwährungspaaren zu identifizieren. Er arbeitet auf dem Tages-Zeitrahmen (D1) und verwendet die USD Influence Reversal Strategy (UIRS), eine makrotechnische Methode, die die Stärke oder Schwäche des US-Dollars über mehrere verwandte Symbole hinweg bewertet.

Der EA konzentriert sich auf systematische Signalerkennung, strukturierte Ausführung und konfigurierbare Risikoparameter, die für Trader geeignet sind, die Swing- oder Positionshandels-Setups bevorzugen.

Kernhandelslogik

DXY-Sentiment-Engine: Der EA bewertet die Tendenzen des US-Dollar-Index (DXY) und gleicht sie mit bis zu neun USD-Hauptpaaren ab. Dies hilft, Korrelationsverschiebungen und Momentum-Übergänge zu identifizieren.

Level-basierte Ablehnungsbestätigung: Die Preisaktion um Unterstützungs- oder Widerstandszonen wird mithilfe von ATR-angepassten Puffern bewertet, um potenzielle Umkehrsignale zu filtern.

Ausführungssystem: Umfasst ATR-basierten Stop Loss, Break-Even-Funktionen, Logik für teilweisen Ausstieg und anpassbare Risiko-Ertrags-Zielsetzung.

Dynamische Positionsgrößenbestimmung: Die Positionsgröße wird basierend auf dem Kontoguthaben (Equity), dem ausgewählten Risikoprozentsatz und der verfügbaren Margin berechnet.

Standard-Handelskonfiguration

Zeitrahmen: Täglich (D1)

Primäre USD-Paare: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD

Handelszeiten: 03:00 – 21:00 (Serverzeit)

Max. Trades pro Symbol: 1 pro Tag

Standardrisiko pro Trade: 1.0% (anpassbar)

Risiko/Ertrags-Verhältnis: 1:1.6

Optionale Funktionen: Trailing Stop, Teilgewinnmitnahme

Drawdown-Schutz: Konfigurierbares automatisches Schließen beim Erreichen einer vordefinierten Verlustschwelle

Lot-Größenbestimmung: Basierend auf Equity und Margin-Verfügbarkeit

Zusammenfassung der Backtest-Performance (EURUSD)

Broker: IC Markets SC (MT5 Build 5135)

Symbol: EURUSD

Zeitraum: 1. Januar – 20. Juli 2025

Ersteinzahlung: $200

Hebelwirkung: 1:500

Datenqualität: 99% echte Ticks

Metrik Ergebnis Gesamtnettogewinn $125.73 Profitfaktor 2.67 Gewinnrate 80.65% Sharpe Ratio 1.98 Recovery Factor 1.82 Max. Equity Drawdown 20.8% Gesamtzahl Trades 31 Größter Gewinntrade $19.71 Größter Verlusttrade -$15.15

Wichtig für die Replikation: Um diese Backtest-Konfiguration in MetaTrader 5 exakt zu reproduzieren, stellen Sie Folgendes sicher:

EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true

BypassTestingModeInDebug = true

Strategiemerkmale & Sicherheit

Umkehr-basierter Handelsansatz

Optimiert für den Tages-Zeitrahmen

Unterstützt die Ausführung mehrerer Währungen

Kein Martingale

Kein Grid

Keine Arbitrage

Kapitalschutzfunktionen:

ATR-basierter Stop Loss mit Volatilitäts-Puffer

Konfigurierbarer maximaler Verlust pro Trade und pro Tag

Automatisierter Drawdown-Cutoff

Break-Even- und Teil-Close-Logik

Begrenzung auf einen Trade pro Tag pro Symbol

Ideale Anwendungsfälle

Risikogesteuertes Kontowachstum: Entwickelt für eine strukturierte Exposition gegenüber USD-bezogenen Bewegungen.

Swing- oder Positionshandel: Geeignet für Trader, die weniger, aber stärker gefilterte Trades bevorzugen.

USD-Volatilitätsstrategien: Nützlich für Trader, die sich auf makrogesteuerte Preisbewegungen konzentrieren.

Diversifizierte Handelssysteme: Kann mit anderen nicht korrelierten Strategien kombiniert werden.

Erste Schritte

Empfohlener Broker: Exness (unterstützt alle 9 USD-Paare und bietet geeignete Ausführungsbedingungen)

Mindestkapital: $80+

Empfohlener Hebel: 1:500

Kontotyp: Hedging (Netting-Konten werden nicht unterstützt)

Der DollarEdge Reversal EA Pro bietet strukturierte Umkehrerkennung, konfigurierbare Risikokontrolle und Mehr-Paar-Analyse für Trader, die sich auf USD-gesteuerte Marktbewegungen konzentrieren.