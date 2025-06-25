DollarEdge Reversal EA Pro
- Experten
- John Samuel Ifegwu
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 21 Juli 2025
DollarEdge Reversal EA Pro: USD-Umkehrerkennung auf dem Tages-Zeitrahmen
Der DollarEdge Reversal EA Pro wurde entwickelt, um potenzielle Umkehrbedingungen in USD-Hauptwährungspaaren zu identifizieren. Er arbeitet auf dem Tages-Zeitrahmen (D1) und verwendet die USD Influence Reversal Strategy (UIRS), eine makrotechnische Methode, die die Stärke oder Schwäche des US-Dollars über mehrere verwandte Symbole hinweg bewertet.
Der EA konzentriert sich auf systematische Signalerkennung, strukturierte Ausführung und konfigurierbare Risikoparameter, die für Trader geeignet sind, die Swing- oder Positionshandels-Setups bevorzugen.
Kernhandelslogik
-
DXY-Sentiment-Engine: Der EA bewertet die Tendenzen des US-Dollar-Index (DXY) und gleicht sie mit bis zu neun USD-Hauptpaaren ab. Dies hilft, Korrelationsverschiebungen und Momentum-Übergänge zu identifizieren.
-
Level-basierte Ablehnungsbestätigung: Die Preisaktion um Unterstützungs- oder Widerstandszonen wird mithilfe von ATR-angepassten Puffern bewertet, um potenzielle Umkehrsignale zu filtern.
-
Ausführungssystem: Umfasst ATR-basierten Stop Loss, Break-Even-Funktionen, Logik für teilweisen Ausstieg und anpassbare Risiko-Ertrags-Zielsetzung.
-
Dynamische Positionsgrößenbestimmung: Die Positionsgröße wird basierend auf dem Kontoguthaben (Equity), dem ausgewählten Risikoprozentsatz und der verfügbaren Margin berechnet.
Wenn dieser EA in Ihrem Handel nützlich ist, wird Ihre positive Bewertung geschätzt.
Standard-Handelskonfiguration
-
Zeitrahmen: Täglich (D1)
-
Primäre USD-Paare: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD
-
Handelszeiten: 03:00 – 21:00 (Serverzeit)
-
Max. Trades pro Symbol: 1 pro Tag
-
Standardrisiko pro Trade: 1.0% (anpassbar)
-
Risiko/Ertrags-Verhältnis: 1:1.6
-
Optionale Funktionen: Trailing Stop, Teilgewinnmitnahme
-
Drawdown-Schutz: Konfigurierbares automatisches Schließen beim Erreichen einer vordefinierten Verlustschwelle
-
Lot-Größenbestimmung: Basierend auf Equity und Margin-Verfügbarkeit
Zusammenfassung der Backtest-Performance (EURUSD)
-
Broker: IC Markets SC (MT5 Build 5135)
-
Symbol: EURUSD
-
Zeitraum: 1. Januar – 20. Juli 2025
-
Ersteinzahlung: $200
-
Hebelwirkung: 1:500
-
Datenqualität: 99% echte Ticks
|Metrik
|Ergebnis
|Gesamtnettogewinn
|$125.73
|Profitfaktor
|2.67
|Gewinnrate
|80.65%
|Sharpe Ratio
|1.98
|Recovery Factor
|1.82
|Max. Equity Drawdown
|20.8%
|Gesamtzahl Trades
|31
|Größter Gewinntrade
|$19.71
|Größter Verlusttrade
|-$15.15
Wichtig für die Replikation: Um diese Backtest-Konfiguration in MetaTrader 5 exakt zu reproduzieren, stellen Sie Folgendes sicher:
-
EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true
-
BypassTestingModeInDebug = true
Strategiemerkmale & Sicherheit
-
Umkehr-basierter Handelsansatz
-
Optimiert für den Tages-Zeitrahmen
-
Unterstützt die Ausführung mehrerer Währungen
-
Kein Martingale
-
Kein Grid
-
Keine Arbitrage
Kapitalschutzfunktionen:
-
ATR-basierter Stop Loss mit Volatilitäts-Puffer
-
Konfigurierbarer maximaler Verlust pro Trade und pro Tag
-
Automatisierter Drawdown-Cutoff
-
Break-Even- und Teil-Close-Logik
-
Begrenzung auf einen Trade pro Tag pro Symbol
Ideale Anwendungsfälle
-
Risikogesteuertes Kontowachstum: Entwickelt für eine strukturierte Exposition gegenüber USD-bezogenen Bewegungen.
-
Swing- oder Positionshandel: Geeignet für Trader, die weniger, aber stärker gefilterte Trades bevorzugen.
-
USD-Volatilitätsstrategien: Nützlich für Trader, die sich auf makrogesteuerte Preisbewegungen konzentrieren.
-
Diversifizierte Handelssysteme: Kann mit anderen nicht korrelierten Strategien kombiniert werden.
Erste Schritte
-
Empfohlener Broker: Exness (unterstützt alle 9 USD-Paare und bietet geeignete Ausführungsbedingungen)
-
Mindestkapital: $80+
-
Empfohlener Hebel: 1:500
-
Kontotyp: Hedging (Netting-Konten werden nicht unterstützt)
Der DollarEdge Reversal EA Pro bietet strukturierte Umkehrerkennung, konfigurierbare Risikokontrolle und Mehr-Paar-Analyse für Trader, die sich auf USD-gesteuerte Marktbewegungen konzentrieren.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen