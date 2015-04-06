Gold Emperor Pro – Sistema de Trading Automatizado para XAUUSD (M5)

Gold Emperor Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado exclusivamente para operar XAUUSD en el marco temporal M5. Funciona utilizando seis estrategias independientes que trabajan simultáneamente para identificar oportunidades de trading bajo diversas condiciones de mercado.

Para comenzar a operar, adjunte el EA al gráfico M5 de XAUUSD, ajuste los parámetros según sea necesario e inicie el Asesor Experto. Para una mayor frecuencia de operaciones, puede habilitar las opciones INCLUDE SCALPING (Incluir Scalping) e INCLUDE ASIAN SESSION (Incluir Sesión Asiática). No se requiere una configuración compleja.

Características Principales

Sistema de trading totalmente automatizado

Optimizado específicamente para XAUUSD en el marco temporal M5

Seis estrategias integradas operando en paralelo

Opciones de gestión de posiciones basadas en el riesgo

Proceso de instalación y configuración sencillo

Requisitos Mínimos

Símbolo: XAUUSD

XAUUSD Marco Temporal: M5

M5 Formato de Precio: El EA requiere una cotización del precio del oro con 2 decimales

El EA requiere una Depósito Inicial: Mínimo: $500 Recomendado: $1,000

Apalancamiento: Mínimo 1:100 (un mayor apalancamiento puede mejorar la flexibilidad)

Guía de Inicio Rápido

Gold Emperor Pro está construido para un trading consistente y controlado en XAUUSD. A continuación, se presenta una descripción general de inicio rápido de las principales entradas y características.

Niveles de Riesgo

El EA admite múltiples modos de riesgo predefinidos basados en la equidad. Cuando se habilitan, cada modo se activa una vez que el saldo de la cuenta alcanza el umbral correspondiente:

Riesgo Muy Bajo – se activa a los $100

Riesgo Bajo – se activa a los $300

Riesgo Medio-Bajo – se activa a los $600

Riesgo Medio – se activa a los $1,000

Riesgo Alto – se activa a los $150,000

Riesgo Muy Alto – se activa a los $200,000

Riesgo Extremo – se activa a los $250,000

Tamaño del Lote

Lote Fijo (Fixed Lot): Utiliza un tamaño de lote constante para cada operación.

Utiliza un tamaño de lote constante para cada operación. Lote Fijo OFF: Habilita el escalado automático basado en la equidad de la cuenta.

Tamaño de Lote Fijo Dinámico

Cuando se habilitan las opciones FixedLot y Dynamic Fixed Lot, el EA ajusta el tamaño del lote automáticamente según hitos de equidad predefinidos. Esto permite que el sistema aumente gradualmente el tamaño de las posiciones mientras mantiene el control del drawdown.

Incluir Scalping

Habilitar esta opción activa el Motor de Scalping, permitiendo al EA ejecutar operaciones adicionales durante períodos de mayor actividad del mercado. Esto puede aumentar la frecuencia de trading. Los usuarios deben evaluar este modo mediante backtesting antes de aplicarlo en vivo.

Nota: La función INCLUDE SCALPING está destinada a datos a partir de 2024. Cuando se habilita, el nivel de la cuadrícula (grid) se reduce automáticamente a 2.

Incluir Sesión Asiática

Esta opción permite que el EA ejecute una estrategia adicional durante la sesión de trading asiática. Puede aumentar las oportunidades generales de comercio dependiendo de las condiciones del mercado.

Gold Emperor Pro proporciona un enfoque estructurado y multi-estrategia para el trading de XAUUSD. Está diseñado para operar de manera consistente bajo diversos entornos de mercado y ofrece configuraciones flexibles de riesgo y tamaño de lote para diferentes tipos de cuentas.