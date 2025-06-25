DollarEdge Reversal EA Pro
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- Versão: 1.5
- Atualizado: 21 julho 2025
DollarEdge Reversal EA Pro: Detecção de Reversão do USD no Prazo Diário
O DollarEdge Reversal EA Pro foi projetado para identificar potenciais condições de reversão em pares de moedas USD principais. Ele opera no prazo Diário (D1) e usa a Estratégia de Reversão de Influência do USD (UIRS), um método macro-técnico que avalia a força ou fraqueza do Dólar Americano em vários símbolos relacionados.
O EA se concentra na detecção sistemática de sinais, execução estruturada e parâmetros de risco configuráveis, sendo adequado para traders que preferem configurações de estilo swing ou posicional.
Lógica de Negociação Central
-
Motor de Sentimento DXY: O EA avalia as tendências do Índice do Dólar Americano (DXY) e as verifica em até nove pares principais de USD. Isso ajuda a identificar mudanças de correlação e transições de momentum.
-
Confirmação de Rejeição Baseada em Nível: A ação do preço em torno de zonas de suporte ou resistência é avaliada usando buffers ajustados por ATR para filtrar potenciais sinais de reversão.
-
Sistema de Execução: Inclui Stop Loss baseado em ATR, funções de ponto de equilíbrio (breakeven), lógica de saída parcial e metas ajustáveis de risco-recompensa.
-
Dimensionamento Dinâmico da Posição: O tamanho da posição é calculado com base no patrimônio da conta, porcentagem de risco selecionada e margem disponível.
Se este EA for útil em sua negociação, seu feedback positivo é apreciado.
Configuração de Negociação Padrão
-
Prazo: Diário (D1)
-
Pares USD Primários: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD
-
Horário de Negociação: 03:00 – 21:00 (Hora do Servidor)
-
Máx. Negociações por Símbolo: 1 por dia
-
Risco Padrão por Negociação: 1.0% (ajustável)
-
Relação Risco/Recompensa: 1:1.6
-
Recursos Opcionais: Trailing Stop, Lucro Parcial (Partial Take Profit)
-
Proteção contra Drawdown: Fechamento automático configurável ao atingir um limite de perda predefinido
-
Dimensionamento de Lote: Baseado no patrimônio e na disponibilidade de margem
Resumo de Desempenho do Backtest (EURUSD)
-
Corretora: IC Markets SC (MT5 Build 5135)
-
Símbolo: EURUSD
-
Período: 1 de janeiro – 20 de julho de 2025
-
Depósito Inicial: $200
-
Alavancagem: 1:500
-
Qualidade dos Dados: 99% ticks reais
|Métrica
|Resultado
|Lucro Líquido Total
|$125.73
|Fator de Lucro
|2.67
|Taxa de Vitória
|80.65%
|Índice de Sharpe
|1.98
|Fator de Recuperação
|1.82
|Drawdown Máx. do Patrimônio
|20.8%
|Total de Negociações
|31
|Maior Negociação com Lucro
|$19.71
|Maior Negociação com Perda
|-$15.15
Importante para Replicação: Para reproduzir esta configuração de backtest com precisão no MetaTrader 5, certifique-se de:
-
EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true
-
BypassTestingModeInDebug = true
Características e Segurança da Estratégia
-
Abordagem de negociação baseada em reversão
-
Otimizado para o prazo Diário
-
Suporta execução multi-moeda
-
Sem martingale
-
Sem grid (grade)
-
Sem arbitragem
Recursos de Proteção de Capital:
-
Stop Loss baseado em ATR com buffer de volatilidade
-
Perda máxima configurável por negociação e por dia
-
Corte de drawdown automatizado
-
Lógica de ponto de equilíbrio e fechamento parcial
-
Limitação de uma negociação por dia por símbolo
Casos de Uso Ideais
-
Crescimento de conta gerenciado por risco: Projetado para exposição estruturada a movimentos relacionados ao USD.
-
Negociação swing ou posicional: Adequado para traders que preferem menos negociações, mas mais filtradas.
-
Estratégias de volatilidade do USD: Útil para traders focados em movimentos de preços impulsionados por macrofatores.
-
Sistemas de negociação diversificados: Pode ser combinado com outras estratégias não correlacionadas.
Primeiros Passos
-
Corretora Recomendada: Exness (suporta todos os 9 pares USD e oferece condições de execução adequadas)
-
Capital Mínimo: $80+
-
Alavancagem Recomendada: 1:500
-
Tipo de Conta: Hedging (as contas de netting não são suportadas)
O DollarEdge Reversal EA Pro oferece detecção de reversão estruturada, controle de risco configurável e análise de múltiplos pares para traders que se concentram nos movimentos de mercado impulsionados pelo USD.
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação