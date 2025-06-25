DollarEdge Reversal EA Pro: Detecção de Reversão do USD no Prazo Diário

O DollarEdge Reversal EA Pro foi projetado para identificar potenciais condições de reversão em pares de moedas USD principais. Ele opera no prazo Diário (D1) e usa a Estratégia de Reversão de Influência do USD (UIRS), um método macro-técnico que avalia a força ou fraqueza do Dólar Americano em vários símbolos relacionados.

O EA se concentra na detecção sistemática de sinais, execução estruturada e parâmetros de risco configuráveis, sendo adequado para traders que preferem configurações de estilo swing ou posicional.

Lógica de Negociação Central

Motor de Sentimento DXY: O EA avalia as tendências do Índice do Dólar Americano (DXY) e as verifica em até nove pares principais de USD. Isso ajuda a identificar mudanças de correlação e transições de momentum.

Confirmação de Rejeição Baseada em Nível: A ação do preço em torno de zonas de suporte ou resistência é avaliada usando buffers ajustados por ATR para filtrar potenciais sinais de reversão.

Sistema de Execução: Inclui Stop Loss baseado em ATR, funções de ponto de equilíbrio (breakeven), lógica de saída parcial e metas ajustáveis de risco-recompensa.

Dimensionamento Dinâmico da Posição: O tamanho da posição é calculado com base no patrimônio da conta, porcentagem de risco selecionada e margem disponível.

Configuração de Negociação Padrão

Prazo: Diário (D1)

Pares USD Primários: NZDUSD, GBPUSD, USDCAD, EURUSD

Horário de Negociação: 03:00 – 21:00 (Hora do Servidor)

Máx. Negociações por Símbolo: 1 por dia

Risco Padrão por Negociação: 1.0% (ajustável)

Relação Risco/Recompensa: 1:1.6

Recursos Opcionais: Trailing Stop, Lucro Parcial (Partial Take Profit)

Proteção contra Drawdown: Fechamento automático configurável ao atingir um limite de perda predefinido

Dimensionamento de Lote: Baseado no patrimônio e na disponibilidade de margem

Resumo de Desempenho do Backtest (EURUSD)

Corretora: IC Markets SC (MT5 Build 5135)

Símbolo: EURUSD

Período: 1 de janeiro – 20 de julho de 2025

Depósito Inicial: $200

Alavancagem: 1:500

Qualidade dos Dados: 99% ticks reais

Métrica Resultado Lucro Líquido Total $125.73 Fator de Lucro 2.67 Taxa de Vitória 80.65% Índice de Sharpe 1.98 Fator de Recuperação 1.82 Drawdown Máx. do Patrimônio 20.8% Total de Negociações 31 Maior Negociação com Lucro $19.71 Maior Negociação com Perda -$15.15

Importante para Replicação: Para reproduzir esta configuração de backtest com precisão no MetaTrader 5, certifique-se de:

EnableBE_Trail_ST_In_DebugMode = true

BypassTestingModeInDebug = true

Características e Segurança da Estratégia

Abordagem de negociação baseada em reversão

Otimizado para o prazo Diário

Suporta execução multi-moeda

Sem martingale

Sem grid (grade)

Sem arbitragem

Recursos de Proteção de Capital:

Stop Loss baseado em ATR com buffer de volatilidade

Perda máxima configurável por negociação e por dia

Corte de drawdown automatizado

Lógica de ponto de equilíbrio e fechamento parcial

Limitação de uma negociação por dia por símbolo

Casos de Uso Ideais

Crescimento de conta gerenciado por risco: Projetado para exposição estruturada a movimentos relacionados ao USD.

Negociação swing ou posicional: Adequado para traders que preferem menos negociações, mas mais filtradas.

Estratégias de volatilidade do USD: Útil para traders focados em movimentos de preços impulsionados por macrofatores.

Sistemas de negociação diversificados: Pode ser combinado com outras estratégias não correlacionadas.

Primeiros Passos

Corretora Recomendada: Exness (suporta todos os 9 pares USD e oferece condições de execução adequadas)

Capital Mínimo: $80+

Alavancagem Recomendada: 1:500

Tipo de Conta: Hedging (as contas de netting não são suportadas)

O DollarEdge Reversal EA Pro oferece detecção de reversão estruturada, controle de risco configurável e análise de múltiplos pares para traders que se concentram nos movimentos de mercado impulsionados pelo USD.