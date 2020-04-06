MultiAsset SuperTrend Trader: El Motor Definitivo de Tendencia Fractal para MetaTrader 4

Domine los mercados con precisión, diversificación y alineación pura de tendencias

Busca una estrategia de trading que combine el poder del seguimiento de tendencias puro con la seguridad de la diversificación de cartera? El MultiAsset SuperTrend Trader Pro no es solo otro Asesor Experto (EA); es un ecosistema de trading sofisticado diseñado para dominar la tendencia a través del análisis de múltiples marcos temporales.

Mientras que la mayoría de los robots se limitan a observar un solo par de divisas, el MultiAsset SuperTrend Trader Pro rompe esas cadenas. Le permite monitorear, analizar y operar una lista personalizada de hasta 10 instrumentos simultáneamente desde un solo gráfico. Este avance arquitectónico le permite construir una cartera equilibrada de activos no correlacionados, suavizando su curva de equidad y maximizando su potencial de beneficios en Forex, Índices y Materias Primas.

La Filosofía: Captura de Tendencia Fractal

La filosofía central de este EA es simple pero científicamente robusta: "Alinear la tendencia a través del tiempo". Una tendencia en un gráfico de 5 minutos es ruido; una tendencia confirmada por los gráficos H1, H4 y Diario es una oportunidad de beneficio masiva. Este software utiliza un Sistema de SuperTrend de Triple Capa para asegurar que solo entre al mercado cuando el impulso a corto plazo se alinee perfectamente con el flujo dominante del mercado a largo plazo.

Características y Capacidades Clave

1. Monitoreo Real de Múltiples Activos

Por primera vez en MT4, puede ingresar una lista personalizada de 1 a 10 instrumentos (ej. EURUSD, ORO, S&P500, BTCUSD) en una sola instancia del EA. El robot monitorea la acción del precio en todos ellos en paralelo.

Diversificación: Mezcle activos volátiles con estables para equilibrar el riesgo de la cartera.

Escalabilidad: Cada instancia del EA tiene su propio Magic Number, lo que le permite ejecutar diferentes estrategias en diferentes cestas de instrumentos simultáneamente.

2. El Sistema de Precisión "Triple-SuperTrend"

Las señales falsas son el enemigo de todo trader. Para eliminar los vaivenes del mercado, MultiAsset SuperTrend Trader Pro ofrece un Sistema de Filtro Fractal de 3 Etapas único. Dispone de 3 ranuras de filtro independientes. En cada ranura, puede asignar una instancia específica de SuperTrend con su propia configuración y marco temporal. Una operación solo se considera si todos los filtros activos coinciden.

Ejemplo de configuración para máxima seguridad: Filtro 1: SuperTrend en Diario (Define la Tendencia Macro). Filtro 2: SuperTrend en H4 (Define la Tendencia Swing). Filtro 3: SuperTrend en H1 (Define el Sesgo Inmediato).

Resultado: El EA ignorará estrictamente cualquier señal de compra a menos que los SuperTrends Diario, H4 y H1 estén TODOS en verde. Esto lo mantiene alejado de mercados agitados y asegura que siempre opere con la marea, nunca en contra.

3. La Lógica de Entrada "Giro Perfecto" (Perfect Flip)

Una vez que los filtros de marcos temporales superiores dan luz verde, el EA ejecuta con precisión de francotirador.

El Disparador: El EA espera a que el SuperTrend Intradía cambie de color (Giro) en la dirección de sus filtros.

El Beneficio: Usted no adivina suelos ni techos. Entra exactamente cuando el precio rompe hacia un nuevo tramo de tendencia, confirmado por el peso de los marcos temporales superiores que lo respaldan. Esta es la forma más pura de seguimiento de tendencias disponible.

4. Estrategias de Salida Inteligentes

Saber cuándo salir es más importante que saber cuándo entrar. Este EA proporciona un control granular sobre el cierre de operaciones:

Salida por Señal: Cierra automáticamente la operación si el SuperTrend se revierte en su contra.

Protección de Beneficios: Habilite una función donde el EA ignora las señales de salida si la operación está actualmente en pérdida, dando espacio al precio para respirar y recuperarse mientras confía en el Stop Loss duro para la protección final.

Gestión de Tiempo: Defina horas y días de trading específicos, incluyendo una función de "Salida de Viernes" para evitar brechas (gaps) de fin de semana.

5. Stop Loss Avanzado y Trailing

Proteger su capital es nuestra prioridad. El EA ofrece métodos versátiles para gestionar su riesgo:

Stop Loss Inicial: Coloque su stop duro en la línea SuperTrend (soporte/resistencia dinámico) o use una distancia fija en porcentaje/puntos.

Smart Trailing: Asegure ganancias arrastrando el Stop Loss a lo largo de la línea SuperTrend . A medida que la tendencia se fortalece, el SuperTrend se ajusta, asegurando sus ganancias automáticamente.

Activación Solo en Beneficio: Configure el Trailing Stop para que se active solo después de que el precio se haya movido una cierta distancia en beneficio, actuando como un escudo para sus ganancias.

6. Gestión de Riesgo de Nivel Institucional

Aquí es donde MultiAsset SuperTrend Trader Pro se distingue de las herramientas de aficionados.

Tamaño de Lote Dinámico: Elija entre Lotes Fijos o Riesgo % del Balance (calculado automáticamente según la distancia del Stop Loss).

Límite Global de Riesgo de Cartera: Puede establecer un "Riesgo Total %" máximo para su cuenta. Si tiene varias operaciones abiertas y su riesgo combinado alcanza su límite (ej. 5% del balance), el EA bloqueará inteligentemente nuevas señales para evitar el sobreapalancamiento.

7. El Panel de Mando Interactivo

Nunca volará a ciegas. El EA cuenta con un panel gráfico profesional en el gráfico que sirve como su centro de comando.

Estado de Filtros en Tiempo Real: Vea instantáneamente el estado de sus 3 Filtros SuperTrend para cada símbolo. Caja Verde: Tendencia alcista confirmada. Caja Roja: Tendencia bajista confirmada. Lógica del Panel: Vea de un vistazo qué activos están totalmente alineados y listos para operar.

Control Manual: Cada símbolo tiene un botón ON/OFF dedicado. Puede desconectar instantáneamente un símbolo específico del trading sin reiniciar el EA.

Telemetría de Cartera: Monitoree su Beneficio Acumulado, P/L No Realizado y Riesgo Total de Cartera en tiempo real.

Por qué elegir MultiAsset SuperTrend Trader?

Este Asesor Experto convierte MetaTrader 4 en una suite profesional de seguimiento de tendencias. Elimina el ruido de indicadores complejos y retrasados y se centra en lo que importa: La Dirección del Precio.

Al requerir la alineación a través de hasta 3 SuperTrends diferentes antes de entrar, logra un nivel de probabilidad que el trading en un solo gráfico simplemente no puede igualar.

Deje de operar contra la tendencia. Empiece a operar con el poder de la Alineación Fractal.





En mi oferta también encontrarás una versión más avanzada de este EA con una amplia lista de filtros disponibles y métodos de generación de señales comerciales: MultiAsset SuperTrend Trader Pro, disponible en mi perfil.

