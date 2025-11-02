Call of Frost
- Asesores Expertos
- Dina Priyanti
- Versión: 1.77
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Contáctame para una configuración de backtest precisa. Te enviaré el ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN (.ini) adecuado y te guiaré.
Ponte en contacto para acceder a un archivo de PRUEBA durante unos días para probar en tu cuenta demo.
El Asombroso Call of Frost
Price Action Pin Bar Sniper: Este EA está diseñado para detectar patrones de velas de reversión de alta probabilidad, especialmente pin bars, en niveles clave de soporte y resistencia. Al analizar la acción del precio sin depender de indicadores rezagados, ofrece entradas precisas en puntos de inflexión, ideal para scalping y trading de swing.
Precios Especiales de Lanzamiento
Por tiempo limitado, Call of Frost está disponible a un XXXprecioXXX. El precio estándar pronto se ajustará a 424 USD. No pierdas la oportunidad de tener un asesor experto de alto rendimiento a una fracción de su valor.
¿Por qué elegir Call of Frost?
- Detecta divergencias MACD ocultas y clásicas automáticamente
- Ideal tanto para desafíos de firmas de prop como para cuentas de trading personales
- Requiere mínima configuración con reglas integradas de protección de capital
- Compatible con la mayoría de los brokers y tipos de cuenta
Regalo de agradecimiento — Compra Uno y Llévate Otro GRATIS , contáctame después de comprar para obtener un EA gratis.
Guía de Inicio Rápido
La instalación es simple y toma menos de 5 minutos:
- Abre tu terminal y adjunta Call of Frost a un gráfico único (recomendado: XAUUSD en M15)
- Carga una de las plantillas pre-optimizadas o configura tus ajustes de riesgo manualmente
- Habilita el AutoTrading y deja que Call of Frost se haga cargo
Mantente Conectado
Ofrecemos soporte continuo y mejoras. Después de tu compra:
- Únete a nuestro grupo de Telegram para actualizaciones en vivo y discusiones
- Accede a archivos de configuración listos para usar para diversos pares y tipos de cuenta
- Recibe notificaciones de nuevas estrategias y mejoras en el rendimiento
Canal MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Comienza a operar de manera más inteligente. Deja que Call of Frost trabaje mientras te concentras en tu estrategia.
The result of the live trade is not the same as the backtest. I bought at 270 USD and now the price is 150 USD