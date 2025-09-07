Se aplica un modelo de precios escalonados: cada quinta compra aumenta el precio en 50 dólares. Con cada nuevo comprador, el siguiente nivel de precio se acerca más, lo que hace que tu entrada sea más cara. Asegura SGear al precio actual antes de que se active el siguiente aumento de precio. Esta oferta es limitada, tanto en tiempo como en cantidad. Después de eso, se aplicará el precio de mercado regular.

¡Oferta de fin de verano – Por tiempo limitado!

SGear – Lógica de tendencia clara, no promesas de IA

SGear es un Asesor Experto totalmente automatizado que sigue estrictamente la tendencia principal del mercado.

Se enfoca en movimientos estables, evitando las reacciones impulsivas o contramovimientos de corto plazo.

La estrategia se basa en configuraciones claras y estructuradas, y evita conscientemente operar en fases de mercado confusas.

El conjunto de reglas es compacto y fácil de entender. Las entradas y salidas siguen criterios fijos claramente definidos para cada fase del mercado.

Solo se opera cuando se cumplen ciertas condiciones – esto proporciona estructura, claridad y reduce el riesgo de operaciones innecesarias.

Uno de los pilares de SGear es el control de calidad de las señales. El algoritmo filtra únicamente configuraciones que aparecen en contextos de mercado estables y con tendencia definida.

Las estructuras confusas o fases laterales volátiles se descartan automáticamente. Así, el enfoque se mantiene en los momentos con mayor potencial.

Hemos realizado pruebas exhaustivas para ver si la IA podía integrarse de forma eficaz en la estrategia.

Pero, a pesar de las expectativas, los resultados fueron decepcionantes: la mayoría de los modelos de IA son imprecisos, demasiado sensibles al ruido del mercado y poco confiables en escenarios reales a largo plazo.

Por eso hemos decidido excluir conscientemente el uso de IA. SGear no es una caja negra, sino un sistema basado en reglas claras y comprensibles.

La ventaja: cada operación puede ser entendida y evaluada sin depender de sistemas opacos.

Cada operación está protegida con un stop-loss fijo y un take-profit claramente definido.

El riesgo está siempre controlado, sin importar las condiciones del mercado.

Además, se utiliza un mecanismo dinámico que protege las ganancias a medida que se desarrollan.

SGear no está diseñado para scalping agresivo ni para operar en exceso.

El enfoque está en la eficiencia: menos operaciones, pero mejor posicionadas.

Ideal para traders que no quieren estar frente a la pantalla todo el día.

Criterio SGear Otros EAs / Sistemas con IA Dirección de operación Siempre a favor de la tendencia principal Opera sin considerar la tendencia general Calidad de señales Filtros estrictos, señales limpias y selectivas Alta frecuencia, señales poco confiables Transparencia Reglas claras y lógica comprensible Decisiones opacas tipo "caja negra" Inteligencia Artificial No se utiliza – decisión consciente Lógica de IA inestable y difícil de entender Gestión del riesgo SL y TP fijos + protección dinámica de beneficios Frecuente sobreoptimización o rigidez Sobreoptimización Evita ajuste excesivo al historial Altamente ajustado a datos pasados Cantidad de operaciones Pocas pero bien seleccionadas Muchas operaciones sin beneficio real Adaptabilidad al mercado Detecta fases laterales y se detiene Opera constantemente incluso en fases confusas Estabilidad a largo plazo Enfoque en crecimiento sostenible Éxito momentáneo, inestabilidad en el largo plazo Apto para traders ocupados Sí – funciona de forma autónoma y estable Requiere supervisión y ajustes constantes

Menos es más: SGear no opera todo el tiempo – solo cuando el mercado lo justifica. Así se protege el capital y se evita el sobretrading.

Sin decisiones oscuras de IA: Cada operación tiene una lógica clara. Eso genera confianza – especialmente al trabajar con dinero real.

Rendimiento realista: Muchos sistemas funcionan solo en backtest. SGear está hecho para operar en mercados reales – con volatilidad real.

Bajo mantenimiento: Gracias a su lógica basada en tendencia y reglas claras, SGear es ideal para quienes no quieren intervenir cada día.

Sin hype de IA: Actualmente, la IA en trading aún no está madura. SGear confía en la lógica, no en promesas vacías.

El EA funciona en XAUUSD y se puede utilizar con cualquier bróker. Las cuentas de firmas propietarias (prop firms) son bienvenidas. El marco de tiempo es M30, y puedes empezar con tan solo 50 USD.