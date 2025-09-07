SGear

SGear – Lógica de tendencia clara, no promesas de IA

SGear es un Asesor Experto totalmente automatizado que sigue estrictamente la tendencia principal del mercado.
Se enfoca en movimientos estables, evitando las reacciones impulsivas o contramovimientos de corto plazo.
La estrategia se basa en configuraciones claras y estructuradas, y evita conscientemente operar en fases de mercado confusas.

El conjunto de reglas es compacto y fácil de entender. Las entradas y salidas siguen criterios fijos claramente definidos para cada fase del mercado.
Solo se opera cuando se cumplen ciertas condiciones – esto proporciona estructura, claridad y reduce el riesgo de operaciones innecesarias.
Uno de los pilares de SGear es el control de calidad de las señales. El algoritmo filtra únicamente configuraciones que aparecen en contextos de mercado estables y con tendencia definida.
Las estructuras confusas o fases laterales volátiles se descartan automáticamente. Así, el enfoque se mantiene en los momentos con mayor potencial.

¿Por qué no utilizamos Inteligencia Artificial?

Hemos realizado pruebas exhaustivas para ver si la IA podía integrarse de forma eficaz en la estrategia.
Pero, a pesar de las expectativas, los resultados fueron decepcionantes: la mayoría de los modelos de IA son imprecisos, demasiado sensibles al ruido del mercado y poco confiables en escenarios reales a largo plazo.
Por eso hemos decidido excluir conscientemente el uso de IA. SGear no es una caja negra, sino un sistema basado en reglas claras y comprensibles.
La ventaja: cada operación puede ser entendida y evaluada sin depender de sistemas opacos.


Gestión de riesgo con estructura

Cada operación está protegida con un stop-loss fijo y un take-profit claramente definido.
El riesgo está siempre controlado, sin importar las condiciones del mercado.
Además, se utiliza un mecanismo dinámico que protege las ganancias a medida que se desarrollan.
SGear no está diseñado para scalping agresivo ni para operar en exceso.
El enfoque está en la eficiencia: menos operaciones, pero mejor posicionadas.
Ideal para traders que no quieren estar frente a la pantalla todo el día.


¿Por qué SGear vale la pena? – Comparativa directa
Criterio SGear Otros EAs / Sistemas con IA
Dirección de operación Siempre a favor de la tendencia principal Opera sin considerar la tendencia general
Calidad de señales Filtros estrictos, señales limpias y selectivas Alta frecuencia, señales poco confiables
Transparencia Reglas claras y lógica comprensible Decisiones opacas tipo "caja negra"
Inteligencia Artificial No se utiliza – decisión consciente Lógica de IA inestable y difícil de entender
Gestión del riesgo SL y TP fijos + protección dinámica de beneficios Frecuente sobreoptimización o rigidez
Sobreoptimización Evita ajuste excesivo al historial Altamente ajustado a datos pasados
Cantidad de operaciones Pocas pero bien seleccionadas Muchas operaciones sin beneficio real
Adaptabilidad al mercado Detecta fases laterales y se detiene Opera constantemente incluso en fases confusas
Estabilidad a largo plazo Enfoque en crecimiento sostenible Éxito momentáneo, inestabilidad en el largo plazo
Apto para traders ocupados Sí – funciona de forma autónoma y estable Requiere supervisión y ajustes constantes
El EA funciona en XAUUSD y se puede utilizar con cualquier bróker. Las cuentas de firmas propietarias (prop firms) son bienvenidas. El marco de tiempo es M30, y puedes empezar con tan solo 50 USD.


¿Por qué SGear funciona en la práctica?
  • Menos es más: SGear no opera todo el tiempo – solo cuando el mercado lo justifica. Así se protege el capital y se evita el sobretrading.
  • Sin decisiones oscuras de IA: Cada operación tiene una lógica clara. Eso genera confianza – especialmente al trabajar con dinero real.
  • Rendimiento realista: Muchos sistemas funcionan solo en backtest. SGear está hecho para operar en mercados reales – con volatilidad real.
  • Bajo mantenimiento: Gracias a su lógica basada en tendencia y reglas claras, SGear es ideal para quienes no quieren intervenir cada día.
  • Sin hype de IA: Actualmente, la IA en trading aún no está madura. SGear confía en la lógica, no en promesas vacías.
ASS21
311
ASS21 2025.11.16 09:02 
 

Great product so far. In the last weeks only wins.

Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Eugen T
537
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Eleonora
201
Eleonora 2025.12.24 12:51 
 

The bot shows very promising results in backtests, based on small profits and a relatively large stop loss. Historical data suggests that losses are quickly recovered. In live trading, many of the trades shown in the backtest are not executed. As a result, when a large stop loss occurs, the recovery trades often do not take place and losses remain unrecovered. For this reason, the bot performs very poorly in live trading and is not reliable.

cerwann
214
cerwann 2025.11.18 05:20 
 

Hello. I have been using SGEAR for 2 months. 7 trades only, but all in Profit, with IC Market. Will install the new version now and see if the number of trades increase.

Olesia Kusmenko
576
Respuesta del desarrollador Olesia Kusmenko 2025.11.18 11:01
Thank you for your review.
I’m glad to hear all trades have been profitable so far. I am sure the new version delivers even better activity and performance for you.
ASS21
311
ASS21 2025.11.16 09:02 
 

Great product so far. In the last weeks only wins.

Olesia Kusmenko
576
Respuesta del desarrollador Olesia Kusmenko 2025.11.18 11:00
Thank you for your review.
I’m pleased to hear the recent performance has been strong. It’s great to know the EA is delivering good results for you.
neHko83
53
neHko83 2025.11.03 22:42 
 

Another product that looks great in backtesting but fails completely in real trading. I regret the purchase and would like a refund. Please be careful before buying.

Olesia Kusmenko
576
Respuesta del desarrollador Olesia Kusmenko 2025.11.18 10:59
Thank you for your feedback. I’m sorry to hear about your initial experience, but after the latest update everything is working flawlessly.
If you need help with the correct setup or have any questions, I’m here to support you.
maakufx
254
maakufx 2025.10.17 18:28 
 

better performance after the update

Olesia Kusmenko
576
Respuesta del desarrollador Olesia Kusmenko 2025.10.19 16:59
Thank you for your feedback. I truly appreciate that you took the time to share your experience. I’ve already reached out to you to offer my help, but unfortunately, I haven’t received any reply yet.
Without your cooperation or insight into your settings, it’s very difficult for me to identify what went wrong or provide effective support. Please get back to me, I’m more than willing to assist you and make sure everything works as intended.
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Olesia Kusmenko
576
Respuesta del desarrollador Olesia Kusmenko 2025.09.26 17:32
Thank you so much for your wonderful feedback!
I’m very happy to hear that SGear completed its first trade successfully and that you’re satisfied with the support. Your trust and recommendation mean a lot. Wishing you continued success and many profitable trades ahead!
Eugen T
537
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Olesia Kusmenko
576
Respuesta del desarrollador Olesia Kusmenko 2025.09.12 09:15
Thank you so much for your feedback. I'm pleased that you're satisfied with the initial results.
irisyak
512
irisyak 2025.09.11 21:02 
 

C'est le seul robot sur lequel je suis arrivé à régler le DD! Il faut le signaler. De plus avec un DD max de 1.5% et un risk de 2, on obtient de bons résultats, moins de 10% par mois mais plus de 5%! Pour un compte Prop Firm, c'est plutôt bon! Le broker utilisé: IC Markets!

Olesia Kusmenko
576
Respuesta del desarrollador Olesia Kusmenko 2025.09.11 21:38
Merci pour votre retour. Je suis ravi que les paramètres intégrés vous plaisent.
3hoshino
32
3hoshino 2025.09.11 17:30 
 

皆さん、こんにちは。 このEAで最初のトレードがすでに実行され、EAの価格を上回る利益をすぐに出すことができました。 素晴らしいスタートだと思います。

Olesia Kusmenko
576
Respuesta del desarrollador Olesia Kusmenko 2025.09.11 17:44
本当にありがとうございます。とてもご親切に感謝いたします。
100ドル以下でこのEAを手に入れられた幸運な方のお一人ですね。:p
