BVG Algo Trader
- Asesores Expertos
- Van Thong Vo
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
BVG Algo Trad er es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para un funcionamiento estable a largo plazo en diferentes condiciones de mercado.
El EA utiliza un algoritmo de promediación dinámica con gestión inteligente de posiciones, filtros de volatilidad, detección de tendencias y capas de protección incorporadas.
No se utilizan estrategias arriesgadas como tick scalping, arbitraje o trading de alta frecuencia.
Características principales
Gestión inteligente de posiciones
El EA aplica un mecanismo de promediado controlado combinado con un espaciado basado en la volatilidad.
El tamaño de la posición se ajusta dinámicamente en función de la estructura del mercado, evitando el crecimiento agresivo de los lotes.
✔ Protección multicapa
-
Protección de pérdida máxima diaria
-
Protección de capital/saldo
-
Filtros de diferencial y deslizamiento
-
Límite de negociación basado en el tiempo
-
Auto-pausa tras volatilidad anormal
Lógica de entrada adaptativa
Utiliza filtros internos de precio-acción para detectar desequilibrios temporales.
Las entradas sólo se permiten cuando las condiciones de volatilidad y diferencial son óptimas.
✔ Sistema de recuperación automática
Un módulo de recuperación incorporado reduce la exposición después de grandes movimientos de precios y cierra los ciclos de manera eficiente.
Fácil de usar
El EA es plug-and-play.
Simplemente conéctelo a un gráfico, ajuste la configuración de riesgo y deje que el sistema opere automáticamente.
Ajustes recomendados
-
Marco de tiempo: M5 o M15
-
Pares: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (u otros pares con spread bajo)
-
Depósito mínimo: 100-300 USD
-
Apalancamiento: 1:100 o superior
-
Broker: ECN recomendado
Resumen de entradas
Configuración de operaciones
-
Tamaño de Lote / Auto Lote - elija lote fijo o lote basado en riesgo
-
Max Spread - bloquea las entradas cuando el spread es alto
-
Control de deslizamiento - evita la ejecución a malos precios
-
Número Mágico - ID único para órdenes
Módulo de Promedio
-
Multiplicador de distancia
-
Órdenes máximas por ciclo
-
Paso Inicial
-
Modo de paso dinámico
Protección
-
Límite de Pérdida Diaria (%)
-
Límite Máximo de Reducción (%)
-
Protección del capital
-
Pausa Tras Stop-Out
Control de tiempo
-
Hora de inicio/fin de las operaciones
-
Filtro de noticias (opcional)
Otros
-
Botón Cerrar Todo
-
Forzar ciclo de parada
-
Opciones de notificación
Notas de Backtesting
-
Utilice Cada Tick Basado en Ticks Reales para obtener resultados más precisos.
-
El spread debe ajustarse a las condiciones reales de su broker.
-
El EA está diseñado para un rendimiento estable a largo plazo, no para pruebas de alta ganancia a corto plazo.
Importante
Este EA no garantiza beneficios ni elimina el riesgo de negociación.
El rendimiento depende del spread, la volatilidad, las condiciones del mercado y la configuración del riesgo.
Soporte
Todos los compradores reciben:
-
Soporte técnico completo
-
Asistencia detallada para la configuración
-
Orientación para la optimización de parámetros
-
Actualizaciones de por vida