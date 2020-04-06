BVG Algo Trader

BVG Algo Trader

BVG Algo Trad er es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para un funcionamiento estable a largo plazo en diferentes condiciones de mercado.
El EA utiliza un algoritmo de promediación dinámica con gestión inteligente de posiciones, filtros de volatilidad, detección de tendencias y capas de protección incorporadas.
No se utilizan estrategias arriesgadas como tick scalping, arbitraje o trading de alta frecuencia.

Características principales

Gestión inteligente de posiciones

El EA aplica un mecanismo de promediado controlado combinado con un espaciado basado en la volatilidad.
El tamaño de la posición se ajusta dinámicamente en función de la estructura del mercado, evitando el crecimiento agresivo de los lotes.

✔ Protección multicapa

  • Protección de pérdida máxima diaria

  • Protección de capital/saldo

  • Filtros de diferencial y deslizamiento

  • Límite de negociación basado en el tiempo

  • Auto-pausa tras volatilidad anormal

Lógica de entrada adaptativa

Utiliza filtros internos de precio-acción para detectar desequilibrios temporales.
Las entradas sólo se permiten cuando las condiciones de volatilidad y diferencial son óptimas.

✔ Sistema de recuperación automática

Un módulo de recuperación incorporado reduce la exposición después de grandes movimientos de precios y cierra los ciclos de manera eficiente.

Fácil de usar

El EA es plug-and-play.
Simplemente conéctelo a un gráfico, ajuste la configuración de riesgo y deje que el sistema opere automáticamente.

Ajustes recomendados

  • Marco de tiempo: M5 o M15

  • Pares: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (u otros pares con spread bajo)

  • Depósito mínimo: 100-300 USD

  • Apalancamiento: 1:100 o superior

  • Broker: ECN recomendado

Resumen de entradas

Configuración de operaciones

  • Tamaño de Lote / Auto Lote - elija lote fijo o lote basado en riesgo

  • Max Spread - bloquea las entradas cuando el spread es alto

  • Control de deslizamiento - evita la ejecución a malos precios

  • Número Mágico - ID único para órdenes

Módulo de Promedio

  • Multiplicador de distancia

  • Órdenes máximas por ciclo

  • Paso Inicial

  • Modo de paso dinámico

Protección

  • Límite de Pérdida Diaria (%)

  • Límite Máximo de Reducción (%)

  • Protección del capital

  • Pausa Tras Stop-Out

Control de tiempo

  • Hora de inicio/fin de las operaciones

  • Filtro de noticias (opcional)

Otros

  • Botón Cerrar Todo

  • Forzar ciclo de parada

  • Opciones de notificación

Notas de Backtesting

  • Utilice Cada Tick Basado en Ticks Reales para obtener resultados más precisos.

  • El spread debe ajustarse a las condiciones reales de su broker.

  • El EA está diseñado para un rendimiento estable a largo plazo, no para pruebas de alta ganancia a corto plazo.

Importante

Este EA no garantiza beneficios ni elimina el riesgo de negociación.
El rendimiento depende del spread, la volatilidad, las condiciones del mercado y la configuración del riesgo.

Soporte

Todos los compradores reciben:

  • Soporte técnico completo

  • Asistencia detallada para la configuración

  • Orientación para la optimización de parámetros

  • Actualizaciones de por vida


Video BVG Algo Trader
Productos recomendados
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Asesores Expertos
Arrancador HFX 6.1 Este asesor experto puede intentar escanear todas las posibles tendencias tempranas de los mercados en todos los marcos de tiempo. Sin embargo, es lo suficientemente bueno como para poner a EA en M15 TimeFrame. Algunos de los osciladores incorporados en los indicadores se utilizan para predecir hacia dónde irá el precio de mercado, si la tendencia inicial falla, EA utilizará una cobertura de lote plano con una distancia de pedido controlada. Aquí debajo de los parámetros de
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
SW Scalper
Mhd Amran Bin Lop
Asesores Expertos
SW Scalper EA SW Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en scalping cuando se indica que el mercado hace un movimiento rápido. Utiliza algoritmos inteligentes para abrir cualquier trade.also este sistema vienen con el código de gestión de dinero muy inteligente y no como otros Expert Advisor con este ea usted no puede utilizar lote fijo para el comercio. Usted debe utilizar el sistema de gestión de dinero muy inteligente dentro de este ea para abrir cualquier comercio, sólo
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Asesores Expertos
[ EA] MECHANIC es un Asesor Experto para MetaTrader (MT4) diseñado para su uso con tres pares de divisas básicos EURUSD, GBPUSD y AUDUSD. Con ajustes individuales, puede funcionar muy bien en cualquier par de divisas también. El EA implementa una estrategia de negociación mecánica completa, totalmente funcional y exacta, sin lugar para las emociones. Se basa en los indicadores estándar de MT4 "Bandas de Bollinger" y "SAR Parabólico". La estrategia está trabajando en Timeframe M5 solamente. Es mu
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Asesores Expertos
MetaProfitX utiliza una estrategia única en la que continuamente scalping pequeñas operaciones rentables. MetaProfitX se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque en el manejo de operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan únicamente en órdenes Stop Loss para limitar las pérdidas, MetaProfitX emplea una sofisticada técnica para gestionar las posiciones perdedoras, operando como una cesta, cerrando todas a la vez con un pequeño beneficio. E
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Gold Minute es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1. Combina una capa de entrada estructurada (filtros de impulso/confirmación y controles de tiempo) con una lógica de creación de posiciones que puede añadir órdenes a distancias configuradas. El AE incluye comprobaciones de distancia mínima entre órdenes, confirmaciones de indicadores opcionales y filtros de día/hora. Soporta el manejo de sufijos de símbolos y el flujo de órdenes estilo ECN (e
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Asesores Expertos
Inversus Trend Scalper es una gran herramienta programado con una estrategia apoyada con un indicador tendencial para entrar al mercado en el mejor momento,  cuenta con un sistema de trailing dinámico para proteger las ordenes ganadoras y un sistema de coberturas para cubrir las perdidas con nuevas ordenes y cerrar en positivo una vez que se alcance el objetivo. Puedes invertir desde 100 dlls en cuenta cent y 1,000 usd en cuenta estándar por cada par de balance en la cuenta, no es necesario que
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
Asesores Expertos
Descripción Este asesor experto utiliza con una estrategia Super Scalping Técnica . Puede ser utilizado con un capital limitado y un capital mínimo de 100 USD con 1:500 de apalancamiento , se recomienda mediante el uso de 200 USD de capital de apalancamiento 1:500 , o más. El uso en los corredores con tickcharts y los datos en un debe M1 Time Frame en el gráfico, se recomienda mediante el uso de par GBPUSD/EURUSD en M1/M5 Time Frame . Uso en brokers con Spreads de menos de 30 puntos, se recom
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Asesores Expertos
Grid Hero es un EA totalmente automatizado que utiliza un revolucionario algoritmo Grid (P.A.M.A.) junto con una sinergia característica del trading de Acción del Precio y una Unidad de Procesamiento Auto-Adaptativa de Instinto Artificial. Grid Hero fue estrictamente desarrollado, probado y optimizado utilizando la metodología de desarrollo "Reversed Sampling" basada en la fase "In-Sample" (2012 a 2017) y la fase "Out-Of-Sample" (2004 a 2011). Ha superado la prueba retrospectiva de 13 años de da
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Asesores Expertos
El MaverickProPlus es un EA totalmente automatizado diseñado para operar el par EURUSD. Está diseñado para el comercio a lo largo de la tendencia y también el comercio durante la inversión. Utiliza la estrategia de rejilla adaptativa. En la estrategia de rejilla adaptativa la distancia entre las operaciones no es fija, la entrada de la siguiente operación se basa en las condiciones de mercado más favorables para cerrar la operación con ganancias. Así que el riesgo asociado con la estrategia de
Yogi EA
Pavel Yakovlev
Asesores Expertos
Yogi EA es un Asesor Experto de scalping para EURCHF y GBPCHF. El EA realiza un análisis complejo, que revela una fase tranquila del mercado para el comercio. El Asesor Experto no utiliza estrategias de cobertura, martingala, cuadrícula, arbitraje, etc. La mayoría de los ajustes ya están integrados en el código del EA. Todo lo que necesita hacer es seleccionar el par de divisas, ajustar la zona horaria WET (Hora de Europa Occidental) en los parámetros del EA y comenzar a operar. Marco de tiempo
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Asesores Expertos
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&amp ;lang=en (01) pruebas ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en (02) fecha de inicio 21 dic 2023 Ajustes nuevos y mejorados https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en (03) fecha de inicio 04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix?share=58da3d7968d6&amp; lang
LRY FX Robot
Ruiyuan Luo
Asesores Expertos
LRY FX Robot is a fully automatic trading Robot, which makes orders according to RSI indicators. EA operating environment The EA can be run in any currency, but the best test is EURUSD for H1, with a minimum of $1000. Parameters Lot - lot size for pending orders. MaxLotSize - the maximum number of open orders. InterestAmount - As the balance increased, so did the number of orders Star Hour - the EA operation start hour. End Hour - the EA operation end hour. LotMultiplier - lot multiplier for the
Standard Oscilators
Mars Safin
Asesores Expertos
Osciladores estándar robot utiliza una amplia gama de indicadores estándar MT4 en su trabajo . Las decisiones de trading se toman en base al complejo análisis de las lecturas de los indicadores. No hay martingala. No hay rejilla de órdenes - sólo una operación se puede abrir en cualquier momento. El robot está creado estrictamente para el par EurUsd, para el marco temporal H1 .Las decisiones de trading se toman tras el cierre de la siguiente vela. Para minimizar la inevitable caída en determina
NeuroIntelligence
Vitaliy Kashcheev
2 (1)
Asesores Expertos
Le presentamos NeuroIntelligence Advisor . Advisor se recomienda utilizar en TimeFrames (M1) y con Spread inferior a 13 pips. Pares recomendados para operar EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Opciones Riesgo- Este parámetro significa - qué riesgo estará involucrado en la transacción ( Bajo Riesgo - 3% / Mediam Riesgo - 10% / Depósito Overclocking - 15% ). Orders Magic Number- Este parámetro significa cuál será el Número Mágico de órdenes abiertas. FullRisk - Este parámetro aumenta StopLoss
Total P
Viktar Rudabelets
2 (4)
Asesores Expertos
Total P es un sistema de trading totalmente automático. El sistema utiliza en el trading los patrones básicos del mercado Forex - retorno del precio después de un movimiento brusco en cualquier dirección. El robot está totalmente optimizado y configurado para el comercio. Plazo recomendado: M15 Broker recomendado: cualquier broker Par de divisas recomendado: USDCHF El sistema de trading funciona tanto en VPS como en el ordenador personal del usuario. Pruebas retrospectivas de máxima precisión y
Great Ox EA
Hatem Koshok
Asesores Expertos
Great Ox EA es un EA totalmente automatizado que funciona tanto en cuentas clásicas como ECN. Está programado para utilizar varios sistemas de trading, como trending, hedging, red neuronal, etc. SL y TP están siempre presentes. La estrategia experta consiste en recopilar los datos de la tendencia anterior del par y luego tratar de igualar la tendencia anterior con diferentes estrategias como cobertura, red neuronal para obtener el lugar óptimo para las órdenes. Mientras tanto, una función de red
AlgoRai Yen
Charbel Abboud
1 (1)
Asesores Expertos
Estimados usuarios, estamos orgullosos de presentarles nuestro algoritmo Samurai totalmente automatizado Expert Advisor hecho con la más nueva tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. El robot AlgoRai Yen no utiliza martingala, rejillas o cualquier otro método de comercio tóxico. Cada operación va acompañada de un stop loss y un take profit fijos. AlgoRai Yen es un EA de cartera profesional que combina 5 estrategias que funcionan con éxito en todos los pares de yenes ja
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Asesores Expertos
AutoTraderEA Descripción Como su nombre indica, este es un robot de autotrading. Opera en el marco de tiempo H1. Busca operaciones claras, y es muy preciso, sin embargo, todavía tomará un par de operaciones por semana. Por lo demás, las pérdidas se minimizan mediante un StopLoss de 130 pips que puede modificarse. AutoTrader ofrece al usuario la posibilidad de elegir si desea mantener los volúmenes de negociación igual o cambiar en proporción directa al cambio en la equidad de la cuenta. El EA h
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Asesores Expertos
Stufic es el resultado de un largo camino de desarrollo. Se creó para su uso en la gestión del capital de grupos comerciales. La idea principal es preservar el capital a través de las fluctuaciones inesperadas de los mercados. Es uno de los sistemas que puede funcionar en el 90% de los pares de divisas. Es un participante en el Campeonato Mundial de Trading 2016 con 10K USD reales. Stufic también estuvo entre los cinco mejores traders en el concurso de dinero real organizado por Fidelis Capital
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
AlphaX Investment King
Michael Martens
Asesores Expertos
Descripción El autómata de trading utiliza patrones estacionales. Se implementan un total de siete estrategias. Las estrategias A, B y AB y Christmas Run se pueden ejecutar con diferentes conjuntos, y las medias móviles se pueden variar para Turnaround Tuesday. Las horas de entrada y salida pueden ajustarse para la estrategia Witchcraft Wonder. También hay un filtro variable para optimizar las entradas. Mercados soportados Índices bursátiles (p.ej. S&P 500, DAX) Oro (XAUUSD) para la estrateg
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Elite Ranger
Amirhossein Heydarijokani
Asesores Expertos
Sin Martingala No a la anti-martingala Sin cuadrícula Sin HFT Sin duplicación Cada posición tiene su stoploss Recomendaciones para este EA Recomiendo encarecidamente   el EURCHF , pero también los pares de divisas EURJPY y EURCAD tendrían buenos resultados. Para EURCHF   se recomienda usar M30, pero M5, M15, H1 también son buenos plazos. EA debería ejecutarse en una buena cuenta   ECN . El promedio   de Sspare   no debe ser superior a   10 puntos . El nivel de parada   cero funcionará mejor. Ev
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Asesores Expertos
Última copia a 399$ -> próximo precio 499$. Dark Algo es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Eurusd y Gbpusd . Este Asesor Experto se basa en la última generación de algoritmos y es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades comerciales. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener un segundo EA de forma gratuita , para más información en contacto conmigo La estrategia básica de este EA se basa en un so
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Asesores Expertos
GOLDMINER MT4 PRO es un robot de trading de Oro en el marco temporal M15 o H1, que combina patrones de velas, indicadores técnicos y rupturas de soporte y resistencia. El robot utiliza una estrategia inteligente de reconocimiento de tendencias para mantener el EA estable. Comprometido a acompañarle en nuevas versiones y siendo actualizado SETFILE siguiendo de cerca cada ciclo de mercado ayuda a que el robot sea estable y adecuado a la pendiente del mercado en cada momento. GOLDMINER MT4 PRO es
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Otros productos de este autor
BVG BankAlgo EA
Van Thong Vo
Asesores Expertos
BVG BankAlgo EA - Sistema inteligente de recuperación de cobertura y DCA BVG BankAlgo EA es un motor de trading de estilo institucional que combina una estrategia adaptativa de escalado DCA con un potente Sistema de Recuperación de Cobertura . Sin indicadores, sin repintado, sin lag - sólo pura ejecución impulsada por el precio diseñada para un drawdown bajo y una rápida recuperación del ciclo. El EA es totalmente personalizable y adecuado para el trading M1 , donde la precisión y la velocida
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario