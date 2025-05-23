Opening Range Breakout Master

El   Opening Range Breakout Master es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como   TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...   rupturas del rango de apertura (ORB)   en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas   Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones , lo que permite a los comerciantes alinearse con   Movimientos de creadores de mercado, búsquedas de liquidez y volatilidad impulsada por la sesión .

Creado para comerciantes que siguen   Acción del precio basada en el tiempo, dinámica del flujo de órdenes y metodologías de comercio institucional , este EA elimina la toma de decisiones emocionales al ingresar sistemáticamente a operaciones cuando el precio rompe el   saldo inicial alto o bajo   de una sesión. Se centra en   brotes limpios   al tiempo que incorpora parámetros de riesgo ajustables,   Selección de sesión y filtros de confirmación de salida   para mejorar la precisión comercial.


Cómo funciona: automatización de Smart Money Breakout

La EA opera identificando la   Primera hora (TimeBox) de cada sesión de negociación principal , que marca el   Máximo y mínimo del rango de apertura , y vigilancia de rupturas más allá de estos niveles. La estrategia se basa en el principio de que   Los operadores institucionales suelen generar liquidez arrasando con los niveles clave antes de revertir o mantener el impulso . Al automatizar este proceso, el EA captura   movimientos de ruptura temprana, rupturas falsas y barridos de sesión   mientras se integra   mecanismos de stop-loss, take-profit y trailing stop   para una gestión disciplinada de riesgos.


Características clave y lógica comercial

  • Detección de rupturas basadas en sesiones:   Realiza un seguimiento automático   Londres (07:00-08:00 GMT), Nueva York (13:00-14:00 GMT), Tokio (00:00-01:00 GMT) y Midnight ORB   rangos para configuraciones de ruptura óptimas.

  • Filtros de confirmación de Smart Money:   Usos   Cierre anterior, margen de ruptura y confirmación del marco temporal   para validar entradas, reduciendo señales falsas.

  • Parámetros de riesgo personalizables:   Ajustable   Tamaño del lote, gestión de lotes, stop-loss (SL), take-profit (TP), trailing stops y protección de beneficios   para alinearse con la tolerancia al riesgo individual.

  • Marcadores de sesión visuales:   Pantallas   cuadros de sesión, líneas altas/bajas y señales de ruptura   para verificación manual (opcional).

  • Flexibilidad de múltiples sesiones:   Comercio   sesiones únicas o múltiples   basado en la preferencia de volatilidad (por ejemplo, centrarse en Londres y Nueva York para pares de alto impulso).

  • Lógica de no repintado:   Las operaciones se ejecutan solo después   Fugas confirmadas , asegurando que no haya repintados ni entradas tardías.


Estrategia comercial y ejecución

La EA sigue un enfoque estructurado para   Trading de ruptura de rango de apertura , una metodología favorecida por   Operadores institucionales y de acción del precio . Así es como se desarrolla la estrategia:

  1. Identificar el rango de sesión:   La EA marca el   Máximo y mínimo de la primera hora (TimeBox)   después de que se abre una sesión (por ejemplo, Londres a las 07:00 GMT).

  2. Monitorizar los brotes:   Espera a que el precio   Romper por encima del máximo (ruptura alcista) o por debajo del mínimo (ruptura bajista)   con filtros de confirmación opcionales.

  3. Entrar en Confirmación:   Abre una operación cuando el precio   Cierra más allá del rango con desplazamiento , lo que indica un potencial   toma de liquidez o movimiento de continuación .

  4. Gestionar el Comercio:   Usos   stop-loss más allá del nivel de rango opuesto   (o puntos de oscilación) y toma ganancias en   zonas de liquidez clave, extremos de sesión o rellenos de FVG .

Los mejores pares de divisas para esta estrategia

El EA funciona de forma óptima en   principales pares de divisas   con alta liquidez y volatilidad impulsada por la sesión:

  • EURUSD, GBPUSD   (Ideal para sesiones en Londres y Nueva York)

  • USDJPY, AUDUSD   (Reacciona bien a la liquidez de la sesión de Tokio)

  • USDCAD, XAUUSD   (Fuertes tendencias de ruptura durante la sesión de Nueva York)


¿Quién debería usar este EA?

Esta herramienta es ideal para:

  • Comerciantes de TIC y SMC   que siguen   Conceptos de flujo de órdenes institucionales y liquidez .

  • Operadores de ruptura e intradía   Centrándose en   Killzones de Londres/Nueva York .

  • Comerciantes algorítmicos   buscando la automatización de   Estrategias de alcance basadas en el tiempo .

  • Operadores de acción del precio   que combinan   ORB con cambios en la estructura del mercado .

  • Scalpers de Forex y operadores de swing   Buscando   Configuraciones de sesión de alta probabilidad .


Gestión de riesgos y personalización

El EA incluye   controles de riesgo flexibles , que permiten a los operadores ajustar:

  • Dimensionamiento del lote (riesgo fijo o basado en porcentaje)

  • Métodos de stop loss (nivel de rango opuesto, pips fijos o basados en swing)

  • Estrategias de toma de ganancias (RR 1:1, 1:2 o salidas basadas en sesiones)

  • Trailing stops y protección de beneficios   para fijar ganancias durante tendencias fuertes.


Notas finales: Un sistema de escape de nivel profesional

El   Opening Range Breakout Master está diseñado para traders que comprenden   Modelos de creación de mercado, liquidez de sesión y acción del precio basada en el tiempo . No garantiza ganancias, pero proporciona...   enfoque sistemático basado en reglas   para operar con breakouts institucionales. Al automatizar   Rupturas de máximos y mínimos de sesión : este EA ayuda a los operadores a alinearse con   Movimientos de dinero inteligente   manteniendo una gestión disciplinada de riesgos.

Para obtener mejores resultados, úselo en   Pares de mayor liquidez durante las horas de sesión activa   y combinar con   Análisis manual de la estructura del mercado, perfiles de volumen y mayor sesgo temporal . Este EA está optimizado para   MetaTrader 4   y se adapta a   hora del servidor del corredor   para un seguimiento preciso de la sesión.


Productos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Asesores Expertos
El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader LOTE MÁXIMO : 100 Lotes (US$10.000.000) por OPERACIÓN/POSICIÓN ¡TOTALMENTE PROBADO, COMPROBADO Y VERIFICADO EN UNA CUENTA REAL! ¡PRUEBE LA DEMO! La versión de Trader Experimentado y Gestor Global de Dinero. 89% Porcentaje de Operaciones Ganadas. 32.679% de Ganancia o ROI en 2 Días de Operación. Factor de ganancia 3.59 Duración media de la operación 1h 22m. El MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader es fácil de usar. Tiene La Ventaja De Retira
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Trend BtD
Roman Meskhidze
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 249 El precio se incrementará para limitar el número de usuarios para esta estrategia La "Tendencia BtD" Asesor de Expertos es un representante de los robots de comercio ruptura niveles. Niveles construidos de forma automática. La singularidad del asesor es que funciona SIN promediar y utilizando el principio de martingala. TODAS las órdenes tienen StopLoss y TakeProfit. MUY IMPORTANTE: ¡Cargue siempre archivos SET para cada par! ¡Ajuste el tamaño del lo
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Gold Bullion
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Asesores Expertos
El robot Wolf Stream tiene en su núcleo la capacidad de "ver" el gráfico como lo ve un humano. Por eso lee con precisión el estado de ánimo de los jugadores. Los miedos y esperanzas de la multitud se forman en el momento actual, en las situaciones actuales. El robot reacciona ante ellos y actúa de la forma óptima para cada situación. Las operaciones en tiempo real han reportado ganancias del 103% desde el 26 de julio de 2021 (3,5 meses) Existen muchas fases en el mercado, cuya naturaleza es fund
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
El asesor incluye tres estrategias independientes que funcionan según los métodos de distribución de fases de tendencia para la elaboración de cada una de las estrategias. Se aplica el modo de promediación, que le permite llevar un grupo de órdenes para cerrar sin pérdidas. El EA tiene la opción de cierre de emergencia de todas las órdenes, cuando alcanzan la cantidad y el beneficio total en la moneda de depósito especificado en la configuración. El asesor determina automáticamente el flujo d
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Asesores Expertos
Presentamos el Two Hearts Zone Trading EA de VUK (Mejor aplicar en quiebres, zonas de oferta y demanda, reversals, etc.) - la herramienta definitiva para los entusiastas del trading ZONE. Este potente robot de trading está diseñado para mejorar tu experiencia de trading, proporcionando soporte automatizado en la aplicación de la estrategia de trading ZONE. Con Two Hearts Zone Trading EA, los traders pueden participar en el trading ZONE con precisión y eficiencia sin esfuerzo. Ya seas un trader e
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
EA Black Spark
Suparma Suparma
Asesores Expertos
Presentamos Black Spark: su camino hacia la inversión informada. A menudo, las decisiones de inversión pueden resultar abrumadoras para los inversores. Sin embargo, con Black Spark, usted puede tomar el control y hacer elecciones bien informadas. Nuestro sistema de vanguardia está diseñado para proporcionarle información actualizada mediante el análisis de grandes cantidades de datos de mercado en tiempo real. Mediante algoritmos avanzados, identificamos patrones y tendencias, y le ofrecemos rec
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Asesores Expertos
Gracias por visitarnos. Nos gustaría presentar nuestro nuevo BLACK OUT EA que viene junto con un indicador de media móvil para un mejor trading. Este EA abre y cierra las operaciones para usted, no hay necesidad de estresarse. Usted puede operar en cualquier broker usando cualquier marco de tiempo , no hay restricciones. Usted puede aumentar fácilmente su tamaño del lote en la configuración de EA Backtest se hizo durante dos meses. ¡ Manténgase en sintonía para más !
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
Asesores Expertos
Shark Surfer es un Asesor Experto de nueva generación que aplica una operativa de seguimiento de tendencia bien establecida. El periodo de negociación recomendado por el desarrollador es H1. El producto es bueno tanto para scalping, así como el comercio a medio y largo plazo. Shark Surfer siempre establece take profit y stop loss a sus operaciones. Proporciona la opción de forzar el cierre de todas las operaciones abiertas a la hora especificada antes del cierre del mercado, lo que ayuda a evita
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Asesores Expertos
Es un EA muy rentable, para el comercio de tendencias ruptura, y gestionar operaciones, takeprofit, stoploss, mover a punto de equilibrio, y trailing stop. Yo trabajo con este EA, y la versión reversal/pullback desde 2014. Esta es una versión demo versión demo de la completa Breakout Monster EA . Funciona en cuentas reales y demo. Restricciones de la versión demo: La gestión del dinero está desactivada. El tamaño del lote está restringido a 0.01 lotes solamente (O el mínimo permitido por el b
FREE
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
Ultimate Daily Breakout
Ryan Ross
Asesores Expertos
Asesor Experto Ultimate Daily Breakout Muchas estrategias de trading buscan operar con oscilaciones de tendencia diarias definiendo niveles basados en el máximo y mínimo del día anterior en el gráfico diario. Cuando estos niveles se rompen, el precio tiende a la tendencia en esa dirección a veces por 100s de pips. Este EA es una herramienta tanto para buscar estos patrones a través de backtesting y luego después de ser encontrado para el comercio en vivo. El EA Ultimate Daily Breakout puede ser
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Meat es un sistema de negociación totalmente automático que funciona las 24 horas del día. Opera basado en el análisis del movimiento del mercado sobre la base de un indicador incorporado y el indicador de tendencia Media Móvil. El sistema está optimizado para trabajar con el par de divisas EURUSD en el marco temporal M30. Se recomienda utilizar un broker ECN/STP con bajo spread, baja comisión y rápida ejecución. Monitorización de señales Par de divisas/marco temporal de trabajo: EURUSD M3
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
MILCH COW HEDGE V1.12 EA es principalmente una estrategia de cobertura. El apoyo de expertos es aprovechar todas las oportunidades en cualquier dirección. No sólo abre las operaciones, pero elige el momento adecuado para cerrar las posiciones abiertas para comenzar a operar de nuevo. Recomendamos el uso de un experto con un par de alta volatilidad de la moneda, como GBPAUD, AUDCAD Experto de prueba durante el período comprendido entre 01.01.2016 hasta 09.12.2016 beneficio se duplicó cuatro veces
Forebot
Marek Kvarda
Asesores Expertos
Este robot utiliza un indicador oscilante oculto personalizado y también analiza la respuesta del mercado. Opera sobre todo en los momentos de mayor volatilidad. Trabaja con varias órdenes pendientes con diferente tamaño de volumen y su posición se modifica activamente. Utiliza una gestión monetaria avanzada. La configuración de TradingMode también puede cumplir las condiciones FIFO. Tiene éxito en diferentes mercados y diferentes marcos de tiempo. Los mejores resultados se consiguen con un bro
Avato
Nikolaos Bekos
Asesores Expertos
El Avato es una de nuestras herramientas independientes. (Una señal basada en ella también se proporcionará en Mt4 Market en el futuro). Está diseñado en torno a una forma combinada de técnicas de cobertura y martingala y utiliza sofisticados algoritmos y filtros para colocar las operaciones. Utiliza niveles de Stop loss y Take profit, mientras que el tamaño del lote se calcula automáticamente siguiendo la configuración del multiplicador correspondiente. Lo consideramos una caja de herramientas
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Asesores Expertos
Area 51 EA genera señales en diferentes estrategias. Dispone de diferentes estrategias de gestión monetaria y función de tamaño de lote dinámico. Cuando se abre una posición, está equipada con un take profit y un stop loss. Si la posición se convierte en rentable, se establecerá para ella un stop loss dinámico basado en los valores especificados (TrailingStep y DistanceStep) y se seguirá constantemente. Esto le permite cerrar las posiciones siempre con beneficios. Si desea que sus posiciones abi
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Asesores Expertos
Nota : el valor del spread, el deslizamiento del broker y la velocidad del VPS afectan a los resultados de negociación del Asesor Experto. Recomendaciones: oro con spread hasta 3, USDJPY con spread hasta 1.7, EURUSD con spread hasta 1.5. Los resultados serán mejores con mejores condiciones. El valor de Ping entre el VPS y el servidor del broker debe ser inferior a 10 ms. Además, cuanto menor sea el requisito de nivel de parada del broker, mejor; 0 es lo mejor. El Asesor Experto se basa en un sis
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
EA es principalmente una estrategia de cobertura y múltiplos. Apoya a aprovechar todas las oportunidades en cualquier dirección como MILCH COW MIX pero con múltiples resultados de beneficios sin aumentar el riesgo. Milch Cow Mix EA comienza a abrir Hedge en el primer nivel solamente Pero EA abre Hedge en cada nivel No sólo abre las operaciones, sino que elige el momento adecuado para cerrar las posiciones abiertas para comenzar a operar de nuevo. Recomendamos el uso de un experto con un par de a
Otros productos de este autor
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Indicadores
El       Candle Power Pro       es una herramienta comercial sofisticada diseñada para decodificar       Presión del volumen real, desequilibrios en los datos de ticks y dinámica del flujo de órdenes institucionales       midiendo la       batalla entre las garrapatas del toro y las garrapatas del oso       en tiempo real. Este indicador transforma los datos brutos       datos de volumen en información procesable   , lo que ayuda a los operadores a identificar       Movimientos de dinero inteli
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
Indicadores
El   Indicador de Rupturas de Rango de Apertura   es una herramienta de trading basada en sesiones, diseñada para operadores que siguen conceptos de trading institucional, como   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC)   y estrategias basadas en   volumen   o   flujo de órdenes   . Este indicador traza rangos de apertura esenciales de la sesión, lo que permite a los operadores identificar posibles   barridos de liquidez, zonas de ruptura, fakeouts   y   niveles intradía clave   en
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   indicador ICT NewYork Open Killzone   está diseñado para operadores que siguen   los conceptos de Smart Money (SMC)   ,   los modelos de trading ICT   y   las estrategias basadas en liquidez   en el   mercado Forex   . Esta herramienta marca la   zona de cierre de New York Open Killzone   , que abarca   de 11:00 a 14:00 GMT   , un momento crítico en el que el volumen institucional suele provocar movimientos importantes. El indicador destaca   rangos de sesión   ,   rangos de creadores de m
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Asesores Expertos
El   Asesor Experto Fibo Scalper Pro   es una poderosa herramienta diseñada para automatizar las populares   estrategias comerciales de Fibonacci   . Simplifica el proceso de negociación dibujando y ajustando automáticamente los niveles de Fibonacci en el gráfico. Esta función brinda comodidad y precisión a los operadores que utilizan extensiones y retrocesos de Fibonacci en sus análisis. Una de las características clave de Fibo Scalper Pro es su función de personalización. Permite a los comer
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Asesores Expertos
El   EA Breakout Robot   es una herramienta de trading especializada, diseñada para automatizar   las rupturas basadas en sesiones de tiempo   . El EA dibuja un cuadro de rango de precios y líneas de máximos y mínimos según los parámetros de tiempo especificados. Cuando el precio supera el máximo o el mínimo de este rango definido, el EA ejecuta operaciones automáticamente. La funcionalidad principal del sistema se centra en la   ruptura del EURJPY   entre las 22:00 y las 02:00 GMT, mientras que
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El       Indicador de rango asiático de las TIC       Es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar estructuras clave del mercado y zonas de liquidez, basándose en la Estrategia de Trading de Rango Asiático de ICT. Marca los niveles de precio máximo y mínimo de la sesión asiática (de 19:00 a medianoche, hora de Nueva York) y proporciona información crucial sobre los movimientos del mercado en las siguientes sesiones. Este indicador mejora la precisión de las oper
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   Indicador de Estrategia de Ruptura de la Sesión de Londres   está diseñado para operadores que siguen   las metodologías ICT (Inner Circle Trader)   y   Smart Money Concepts (SMC)   , centrándose en   la búsqueda de liquidez basada en la sesión, las zonas de liquidación   y   el comportamiento de los creadores de mercado   durante la sesión de Londres. Esta herramienta captura los niveles de precio máximo y mínimo entre   las 00:00   y   las 07:00 GMT   , comúnmente conocidos como la   Zon
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El indicador   de Velas Multi-Timeframe   es una potente herramienta de visualización diseñada para ayudar a los operadores a alinear su análisis de marcos temporales inferiores con la estructura de marcos temporales superiores. Al trazar velas de un marco temporal superior seleccionado (H1, H4, D1, etc.) directamente en su gráfico actual, este indicador le ofrece una perspectiva más clara de la narrativa general del mercado sin cambiar de gráfico. ¿Quién necesita este indicador? Esta herramie
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   Indicador de Rango de Nueva York   es una herramienta de análisis basada en sesiones, desarrollada para operadores que aplican conceptos   de ICT (Inner Circle Trader)   , trading con dinero inteligente   y   métodos institucionales de acción del precio   . Diseñado específicamente para la sesión de Nueva York, este indicador captura el rango de precios entre   las 12:00   y   las 14:00 GMT   , un período crítico que coincide con el   cierre de Londres   y   la apertura de Nueva York   . Id
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
El   indicador de sesiones SMC   es una herramienta de precisión diseñada para   operadores de dinero inteligente   que confían en   conceptos de TIC, búsquedas de liquidez   y   estrategias basadas en sesiones   . Mapea a la perfección zonas críticas de negociación basadas en sesiones utilizando los conceptos más probados y populares utilizados por operadores de nivel institucional. Este indicador de sesión todo en uno superpone su gráfico con las estrategias de rango más efectivas y de alta pr
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicadores
Exit Area Ultimate   es un indicador técnico diseñado para mejorar las decisiones comerciales al indicar los niveles diarios   de rango real promedio (ATR)   y   tasa diaria promedio (ADR)   en el gráfico. Al comprender estos niveles, los operadores pueden evaluar fácilmente el movimiento promedio de un activo a lo largo del día. Este indicador versátil sirve para múltiples propósitos para los comerciantes diarios, ayudando en la colocación de pedidos, identificando tendencias intradía, establec
FVG Zone Indicator MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El       Indicador de zona FVG MT5       es una poderosa herramienta diseñada para identificar brechas de valor justo (FVG) en el mercado, destacando los desequilibrios de precios entre el valor justo y el precio de mercado. Esta identificación precisa de brechas permite a los operadores detectar posibles puntos de entrada y salida del mercado, mejorando significativamente su capacidad para tomar decisiones comerciales informadas. Con su interfaz intuitiva y fácil de usar, el indicador de zona F
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicadores
El indicador   Candle GAP   es una herramienta esencial para los comerciantes que utilizan   estrategias de negociación de brechas   , ya que identifica automáticamente las brechas de velas para cada día de la semana. Una brecha se refiere a una diferencia de nivel de precios entre el cierre y la apertura de dos días consecutivos. Este indicador reconoce cuatro tipos de patrones de brecha: común, ruptura, continuación y agotamiento. Al incorporar este indicador en cualquier gráfico, los operador
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicadores
Extract Candle Power   es un indicador extractor de volumen en tiempo real que proporciona información valiosa sobre el comportamiento de los vendedores y compradores durante cada vela. Al analizar los datos de volumen, los comerciantes pueden tomar decisiones más informadas sobre las tendencias del mercado y las posibles reversiones, superando las capacidades de los indicadores de promedio móvil tradicionales. Esta poderosa herramienta le permite extraer y analizar el volumen de vendedores y co
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Indicadores
El indicador   Three MA Alert   es una herramienta esencial para los comerciantes que confían en la   estrategia de cruce de medias móviles   . Simplifica su vida comercial al enviar notificaciones a su dispositivo móvil, correo electrónico y mostrar alertas emergentes con sonido cada vez que hay un cruce de tres promedios móviles. Al seguir esta técnica ampliamente utilizada, puede asegurarse de estar siempre en el lado correcto de la tendencia y evitar operar en contra de la dirección predomin
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
Presentamos   a Mr. Fibonacci   , un sorprendente indicador diseñado para simplificar el proceso de dibujar y ajustar los niveles de Fibonacci en su gráfico. Este indicador ofrece opciones de personalización excepcionales para comerciantes profesionales, permitiéndoles dibujar cualquier nivel de Fibonacci con precisión. Además, proporciona notificaciones móviles, alertas por correo electrónico y alertas emergentes cuando el precio ingresa a los niveles de Fibonacci, lo que garantiza que nunca pi
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicadores
Two MA Crossover   es un poderoso sistema de notificación diseñado específicamente para los comerciantes que confían en la   estrategia de cruce de media móvil   . Este indicador completamente automatizado sirve como un sistema de alerta integral, lo que garantiza que nunca se pierda un evento comercial crucial. Envía notificaciones a su dispositivo móvil, correo electrónico y muestra alertas emergentes con sonido en su computadora, todo cuando detecta un cruce de promedio móvil basado en sus pa
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
El indicador técnico   Pivot Bro   es una poderosa herramienta diseñada para identificar áreas de retroceso utilizando niveles   Pivot, Fibonacci, ATR   y   ADR   . Va más allá al reconocer también   patrones de velas   de reversión basados en la acción del precio. Además, el   medidor de divisas   es un compañero valioso para evaluar la verdadera fortaleza de las principales divisas. Al analizar 28 pares de divisas y mostrar su fuerza en el gráfico con cambios de color, permite a los operadores
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicadores
Este indicador técnico identifica y analiza automáticamente la acción del precio utilizando una variedad de   patrones de velas japonesas   en el gráfico. Dibuja convenientemente signos de flecha junto con los nombres de patrones correspondientes, lo que facilita la detección de los últimos patrones de velas inversas. Con este indicador, puede identificar y comparar rápidamente el análisis de gráficos con patrones de velas previamente identificados. El indicador incluye una variedad de patrones
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Indicadores
El indicador   Reversal Alert Pro   es una poderosa herramienta diseñada para detectar automáticamente áreas de reversión en el mercado. Ofrece notificaciones convenientes enviadas directamente a su dispositivo móvil y muestra alertas emergentes con sonido. Al incorporar este indicador en su estrategia comercial, puede filtrar posiciones comerciales de manera efectiva. Además, el indicador brinda la opción de utilizar indicadores CCI, RSI y estocásticos para refinar aún más las señales generadas
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Indicadores
El indicador técnico   Currency Strength 7   es una poderosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores a medir la fortaleza de las siete monedas más populares. Al analizar la fortaleza de AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF y CAD, este indicador proporciona información valiosa sobre la dinámica de las divisas. Representa la fuerza de la moneda en el gráfico mediante líneas, lo que permite a los operadores evaluar rápidamente la fuerza relativa de las diferentes monedas. Una de las característic
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El   Asesor Experto de Acción BullsBears   es una solución de trading avanzada diseñada para operadores que utilizan análisis de mercado basados en el volumen. Utilizando los datos de volumen de Bulls y Bears, este EA identifica automáticamente oportunidades de trading potenciales según la fortaleza del mercado y ejecuta órdenes de compra o venta según los parámetros definidos por el usuario. Es totalmente personalizable, lo que permite a los operadores ajustar sus estrategias con múltiples fil
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El   asesor experto de Crossover Action   es una herramienta avanzada diseñada para automatizar una de las estrategias comerciales más populares, la   estrategia de cruce de medias móviles   . Con su interfaz intuitiva y sus potentes funciones, este asesor experto elimina la complejidad del comercio manual y ejecuta operaciones automáticamente en función de los cruces de medias móviles. Una de las características clave de este asesor experto es su adecuado sistema de gestión de riesgos, que gara
CCI Action
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El   CCI Action Expert Advisor   es una poderosa herramienta diseñada para automatizar la   estrategia CCI (Commodity Channel Index)   , lo que permite a los operadores capitalizar los toques de nivel CCI. Con su configuración fácil de usar y su sólido sistema de gestión de riesgos, este EA proporciona una solución confiable y eficiente para los comerciantes que buscan incorporar el indicador CCI en su enfoque comercial. Una de las características clave de este Asesor Experto es su adecuado sist
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Asesores Expertos
News Robo Expert Advisor es una poderosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores de noticias a abrir órdenes pendientes con stop loss oculto durante los comunicados de prensa. Ofrece varias características que mejoran su experiencia comercial y protegen sus operaciones. Una de las características clave de News Robo es el stop loss oculto, que es ideal para los operadores de noticias que prefieren ocultar su stop loss a los corredores creadores de mercado. El stop loss se revela automát
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Asesores Expertos
El   RSI Action Expert Advisor   es una poderosa herramienta que automatiza las estrategias populares   de RSI (Índice de fuerza relativa)   , lo que permite un comercio eficiente y preciso. Al utilizar niveles de sobrecompra y sobreventa, este EA identifica puntos de entrada óptimos para órdenes de compra y venta. También ofrece varias opciones de filtrado de señales para mejorar la precisión de las operaciones, incluidos puntos de reversión RSI, órdenes pendientes, identificación de tendencias
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Utilidades
Presentamos   TPSL Driver Utility   , una poderosa herramienta diseñada para mejorar su experiencia comercial al automatizar la gestión de Stop Loss y Take Profit. Esta utilidad atiende a todos los comerciantes que desean una gestión de pedidos sin problemas y técnicas avanzadas de protección de ganancias. Con TPSL Driver Utility, tiene la flexibilidad de elegir entre dos modos de gestión de pedidos: Oculto y Visual. El modo Oculto le permite ocultar los niveles Take Profit y Stop Loss, proporci
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indicadores
Presentamos el   Punto de Entrada   , un poderoso indicador técnico diseñado para proporcionar notificaciones de Compra/Venta. Este indicador analiza 5 promedios móviles, CCI, RSI, estocástico, Bill Williams e indicadores de volumen en 3 marcos de tiempo diferentes para generar señales precisas. Ofrece opciones de personalización ilimitadas para comerciantes profesionales, lo que les permite adaptar el indicador en función de su experiencia y estrategias. El punto de entrada envía señales a los
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Indicadores
Presentamos   Entry Point Dashboard Ultimate   , un poderoso indicador técnico diseñado para proporcionar notificaciones de compra/venta para 6 pares de divisas. Este indicador analiza 5 promedios móviles, CCI, RSI, estocástico, Bill Williams e indicadores de volumen en 3 marcos de tiempo diferentes para generar señales precisas. Ofrece opciones de personalización ilimitadas para comerciantes profesionales, lo que les permite adaptar el indicador en función de su experiencia y estrategias. Entry
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Indicadores
Presentamos el indicador técnico   Fibo Channels Ultimate   , una poderosa herramienta diseñada para revolucionar su estrategia comercial de Fibonacci. Con su funcionalidad avanzada, este indicador dibuja automáticamente todos los canales de Fibonacci pasados en su gráfico, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Lo que distingue a Fibo Channels Ultimate es su excepcional capacidad de personalización, que permite a los operadores profesionales dibujar cualquier nivel de Fibonacci que deseen. Este nivel d
Filtro:
Walter Ludwig Tengler
591
Walter Ludwig Tengler 2025.11.05 19:51 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Thushara Dissanayake
27568
Respuesta del desarrollador Thushara Dissanayake 2025.11.06 00:49
Hey, thank you so much for this incredibly thoughtful and detailed review! It truly means a lot. I’m really glad to hear that you’re finding value in the flexibility of the Opening Range Breakout Master and that you’ve put in the time to fine tune it for EURUSD that’s exactly how it’s meant to be used. It’s traders like you, who dive deep and personalize the settings, that really bring the strategy to life. Thanks again for your kind words and for sharing your experience. I’m always here to help if you need anything else. Happy trading, and keep up the great work!
Jptrading
307
Jptrading 2025.05.23 18:56 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Thushara Dissanayake
27568
Respuesta del desarrollador Thushara Dissanayake 2025.05.24 01:02
Wow, that’s awesome to hear! Really appreciate you taking the time to leave this review and stoked the Opening Range Breakout Master is already stacking profits across all 6 pairs! That’s exactly how it’s meant to work. If you ever need tweaks or run into anything odd, just shout. Keep crushing those breakouts. Happy trading!
Respuesta al comentario