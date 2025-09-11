EulerEdge
- Asesores Expertos
- Eduard Iutinskiy
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Plataforma: MT4 (Asesor Experto)
Marco temporal por defecto: H1
Instrumentos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, DE40 (y otros FX/índices/CFDs líquidos)
Estilo: Breakout pendiente de dos caras + escalera de cobertura + cesta Take-Profit (cesta TP) + distancias/trailling adaptables al ATR
Visión general de la estrategia
-
Inicio de la serie (apertura de una "cesta").
El EA coloca un Stop de Compra y un Stop de Venta alrededor del precio actual. Las distancias pueden ser fijas (puntos) o basadas en ATR, o ancladas a un canal de Donchian.
-
Disparo y cobertura.
Cuando un lado se dispara en una posición de mercado, el EA cancela/rearma la pendiente opuesta y crea una pata de cobertura, ya sea inmediatamente o a través de una orden pendiente. Volumen de cobertura = lote abierto más grande × multiplicador inteligente (consciente del riesgo).
-
Cobertura continua.
La pendiente opuesta nunca "desaparece". Admite órdenes pendientes GTC, recolocación automática al vencimiento y reajuste de OrderModify a un anclaje elegido (inicial / Donchian±ATR / ATR puro).
-
Cesta TP.
Cuando la cesta contiene ≥2 posiciones, el EA rastrea el P/L neto y, una vez que alcanza el BasketTPMoney, cierra toda la cesta a la vez.
-
Single-leg trailing.
Si sólo queda una pata abierta, el EA aplica ATR trailing (o trailing clásico) para montar tendencias mientras bloquea beneficios.
-
Barandillas de seguridad.
Hard equity drawdown stop, límites diarios de beneficios/pérdidas (pausa de nuevas series), timeout de series (cierre a BE+ después de X horas) y otros vigilantes para mantener el riesgo contenido.
Por qué funciona
-
Adaptable al mercado. Distancias, trailing y anclas son ATR/Donchian-driven, por lo que el EA se adapta automáticamente a la volatilidad.
-
La cobertura siempre está ahí. Incluso si el broker expira pendientes o gaps de precios, la lógica keep-alive re-posiciona o re-precia el pendiente opuesto.
-
Escalado racional. El multiplicador inteligente no es una martingala ciega: se contrae cuando el margen es estrecho o la tendencia es débil (ADX bajo) y se relaja en tendencias fuertes (ADX alto), siempre limitado por las reglas de MaxLot/pasos/margen.
-
Resolución rápida. El TP de la cesta prioriza el P/L total de la cesta, evitando que cada operación tenga que alcanzar su propio TP.
Capacidades clave
-
Breakout bilateral: BuyStop/SellStop simultáneos.
-
Distancia ATR por nivel (L1/LN): el primer paso y los siguientes pueden utilizar diferentes factores ATR.
-
Escalera de cobertura: lote de cobertura = lote abierto más grande × multiplicador inteligente, obedeciendo al paso MaxLot/min lot/lot.
-
Hedge keep-alive: GTC, re-post de vencimiento, retarificación de OrderModify (Initial / Donchian±ATR / ATR) y auto upsizing si el lote pendiente es demasiado pequeño.
-
Basket TP/SL: monitoriza el P/L de la cesta en dinero y cierra todas las posiciones juntas.
-
ATR trailing (single leg): Inicio y paso basados en ATR; trailing clásico también disponible.
-
Series timeout: después de X horas, si P/L ≥ ExitAtBE_Money , cierra la cesta (BE+ exit).
-
Límites diarios: pausa las nuevas series después del TP/SL diario hasta la siguiente hora de reinicio.
-
Sesiones de negociación: ventanas por día de la semana, soporta cruce de medianoche.
-
Filtro de tendencia (opcional): ADX + EMA(50/200); opcional un solo lado con tendencia.
-
Filtro de spread: hard cap o relativo al ATR.
-
Failsafes: global DD stop; watchdog resetea una serie obsoleta.
Configuración práctica
-
Marco temporal: H1 (equilibrado señal/ruido).
-
Símbolos: XAUUSD / FX principales / CFD sobre índices.
-
Broker: ECN/RAW, spreads ajustados, ejecución pendiente fiable.
-
VPS: Recomendado para operar 24/5.
-
Riesgo: Empezar con lotes pequeños, MaxLevels=2-3, LotMultyMax conservador. Mantener DD stop y daily caps activados.
FAQ
P: No hay operaciones abiertas, ¿por qué?
R: Puede que esté fuera del horario de sesión; el spread es demasiado amplio; el filtro de tendencia dice "plano"; los límites diarios han puesto en pausa nuevas series; o OneSeriesInDay ya se ha utilizado hoy.
P: ¿Por qué a veces el lote de cobertura es más pequeño?
R: Lote de cobertura = lote abierto más grande × multiplicador inteligente, luego se sujeta por MaxLot , MaxNetLots , MinMarginLevelPct , y paso de lote/min. Si parece más pequeño, es probable que una restricción de riesgo o un nivel de margen hayan limitado el volumen. El EA también se auto-ajusta: si el lote pendiente opuesto existente es de tamaño insuficiente, será reemplazado por un lote más grande.
P: La cobertura "desapareció" o no se actualizó a tiempo.
R: Active SeriesGTC=true y UseOrderModifyReprice=true . La lógica Keep-alive volverá a publicar/revalorizar las pendientes opuestas, con RepriceSeconds / RepriceMinShiftPoints controlando la frecuencia y el desplazamiento mínimo.
P: ¿Puedo usar un TP de pips fijos?
R: Si ( TakeProfit>0 ). O use ATR TP ( ATR_K_TP>0 ).
P: ¿Es esto martingala?
R: No. El multiplicador es adaptativo (ADX/margin-aware) y está limitado por estrictos parámetros de riesgo.
Parámetros (agrupados)
Núcleo
-
Lots - lote inicial;
-
LotMulty - multiplicador base (se utiliza cuando el multiplicador inteligente está desactivado);
-
Distance - distancia L1 fija (cuando la distancia ATR está desactivada);
-
TakeProfit - puntos TP fijos (0 = ninguno);
-
TrailStart , TrailDistance - trailing clásico (si el trailing ATR está desactivado);
-
OneSeriesInDay - como máximo una nueva serie por día;
-
MaxLot , MaxDrawdown , Magic .
Sesiones
-
MondayTime ... SundayTime como HH:MM-HH:MM , admite el cruce a medianoche.
Filtros y seguridad
-
UseTrendFilter , ADX_TF/Periodo/Umbral ;
-
EMA_TF/Rápido/Lento , EMA_Slope_ATR_K , UseOneSide ;
-
MaxSpreadPoints o MaxSpread_ATR_K .
Escalado ATR
-
UseATRDistance , ATR_TF/Periodo ;
-
ATR_K_Distance_L1 , ATR_K_Distance_LN , Distance_LN (alternativa cuando ATR está desactivado);
-
UseATRTrailing , ATR_K_TrailInicio/Paso , ATR_K_TP .
Anclaje Donchian (opcional)
-
UseDonchianAnchor , Donchian_TF/N , Donchian_Buffer_ATR .
Limitadores
-
MaxLevels , MaxNetLots , MinMarginLevelPct .
Multiplicador inteligente
-
UseSmartMulty , LotMultyMin , LotMultyMax ,
-
ADX_ForMaxMulty (permite max cuando ADX es fuerte),
-
MinMarginForMulty (reduce el multiplicador cuando el nivel de margen es bajo).
Confirmación de cobertura (opcional)
-
HedgeWithConfirm , MinMoveToHedge_ATR , CooldownMin .
Keep-Alive / Reprice
-
SeriesGTC , PendingExpiryMin ;
-
HedgeAnchorMode (0=Inicial, 1=Donchian±ATR, 2=ATR vs actual), HedgeATR_K_Dist ;
-
UseOrderModifyReprice , RepriceSeconds , RepriceMinShiftPoints .
Cesta / Diario / Tiempo
-
CestaTPMoney , CestaSLMoney ;
-
DailyTPMoney , DailySLMoney , DailyResetHour ;
-
MaxSeriesHoras , ExitAtBE_Money .
Backtesting y Optimización
-
Calidad de los datos: más tiempo es mejor (≥2-3 años), spreads variables.
-
Modelado MT4: utilice datos de ticks de alta calidad para evaluar de forma realista el comportamiento pendiente de relleno/cobertura.
-
Riesgo primero: empezar con LotMultyMax y MaxLevels=2 más pequeños. Aumentar gradualmente una vez estable.
-
Ajuste por símbolo:
-
Oro/índices: mantener las distancias ATR; ATR_K_Distance_L1 ~ 0.9-1.2; filtro spread más estricto.
-
Divisas principales: deje que ATR_K_Distance_LN sea ligeramente mayor que L1 (por ejemplo, 1,3-1,6) para espaciar los pasos de la escalera.
-
Si el broker expira a menudo pendings: SeriesGTC=true + UseOrderModifyReprice=true , y pruebe RepriceSeconds=60-90 .
-
Descargo de riesgos
Este EA es una herramienta de trading algorítmico. Todas las estrategias pueden incurrir en drawdowns. Configure el riesgo con prudencia, utilice un VPS, y realice pruebas en demo/pequeñas operaciones en vivo primero para asegurar la compatibilidad con la ejecución de su broker y las especificaciones del instrumento.
