EulerEdge - Inteligente Breakout-Hedge EA con Basket TP, Adaptación ATR y Seguridad Multi-Capa

Plataforma: MT4 (Asesor Experto)

Marco temporal por defecto: H1

Instrumentos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, DE40 (y otros FX/índices/CFDs líquidos)

Estilo: Breakout pendiente de dos caras + escalera de cobertura + cesta Take-Profit (cesta TP) + distancias/trailling adaptables al ATR

Visión general de la estrategia

Inicio de la serie (apertura de una "cesta").

El EA coloca un Stop de Compra y un Stop de Venta alrededor del precio actual. Las distancias pueden ser fijas (puntos) o basadas en ATR, o ancladas a un canal de Donchian. Disparo y cobertura.

Cuando un lado se dispara en una posición de mercado, el EA cancela/rearma la pendiente opuesta y crea una pata de cobertura, ya sea inmediatamente o a través de una orden pendiente. Volumen de cobertura = lote abierto más grande × multiplicador inteligente (consciente del riesgo). Cobertura continua.

La pendiente opuesta nunca "desaparece". Admite órdenes pendientes GTC, recolocación automática al vencimiento y reajuste de OrderModify a un anclaje elegido (inicial / Donchian±ATR / ATR puro). Cesta TP.

Cuando la cesta contiene ≥2 posiciones, el EA rastrea el P/L neto y, una vez que alcanza el BasketTPMoney, cierra toda la cesta a la vez. Single-leg trailing.

Si sólo queda una pata abierta, el EA aplica ATR trailing (o trailing clásico) para montar tendencias mientras bloquea beneficios. Barandillas de seguridad.

Hard equity drawdown stop, límites diarios de beneficios/pérdidas (pausa de nuevas series), timeout de series (cierre a BE+ después de X horas) y otros vigilantes para mantener el riesgo contenido.

Por qué funciona

Adaptable al mercado. Distancias, trailing y anclas son ATR/Donchian-driven, por lo que el EA se adapta automáticamente a la volatilidad.

La cobertura siempre está ahí. Incluso si el broker expira pendientes o gaps de precios, la lógica keep-alive re-posiciona o re-precia el pendiente opuesto.

Escalado racional. El multiplicador inteligente no es una martingala ciega: se contrae cuando el margen es estrecho o la tendencia es débil (ADX bajo) y se relaja en tendencias fuertes (ADX alto), siempre limitado por las reglas de MaxLot/pasos/margen.

Resolución rápida. El TP de la cesta prioriza el P/L total de la cesta, evitando que cada operación tenga que alcanzar su propio TP.

Capacidades clave

Breakout bilateral: BuyStop/SellStop simultáneos.

Distancia ATR por nivel (L1/LN): el primer paso y los siguientes pueden utilizar diferentes factores ATR.

Escalera de cobertura: lote de cobertura = lote abierto más grande × multiplicador inteligente , obedeciendo al paso MaxLot/min lot/lot.

Hedge keep-alive: GTC, re-post de vencimiento, retarificación de OrderModify (Initial / Donchian±ATR / ATR) y auto upsizing si el lote pendiente es demasiado pequeño.

Basket TP/SL: monitoriza el P/L de la cesta en dinero y cierra todas las posiciones juntas.

ATR trailing (single leg): Inicio y paso basados en ATR; trailing clásico también disponible.

Series timeout: después de X horas, si P/L ≥ ExitAtBE_Money , cierra la cesta (BE+ exit).

Límites diarios: pausa las nuevas series después del TP/SL diario hasta la siguiente hora de reinicio.

Sesiones de negociación: ventanas por día de la semana, soporta cruce de medianoche.

Filtro de tendencia (opcional): ADX + EMA(50/200); opcional un solo lado con tendencia.

Filtro de spread: hard cap o relativo al ATR.

Failsafes: global DD stop; watchdog resetea una serie obsoleta.

Configuración práctica

Marco temporal: H1 (equilibrado señal/ruido).

Símbolos: XAUUSD / FX principales / CFD sobre índices.

Broker: ECN/RAW, spreads ajustados, ejecución pendiente fiable.

VPS: Recomendado para operar 24/5.

Riesgo: Empezar con lotes pequeños, MaxLevels=2-3, LotMultyMax conservador. Mantener DD stop y daily caps activados.

FAQ

P: No hay operaciones abiertas, ¿por qué?

R: Puede que esté fuera del horario de sesión; el spread es demasiado amplio; el filtro de tendencia dice "plano"; los límites diarios han puesto en pausa nuevas series; o OneSeriesInDay ya se ha utilizado hoy.

P: ¿Por qué a veces el lote de cobertura es más pequeño?

R: Lote de cobertura = lote abierto más grande × multiplicador inteligente, luego se sujeta por MaxLot , MaxNetLots , MinMarginLevelPct , y paso de lote/min. Si parece más pequeño, es probable que una restricción de riesgo o un nivel de margen hayan limitado el volumen. El EA también se auto-ajusta: si el lote pendiente opuesto existente es de tamaño insuficiente, será reemplazado por un lote más grande.

P: La cobertura "desapareció" o no se actualizó a tiempo.

R: Active SeriesGTC=true y UseOrderModifyReprice=true . La lógica Keep-alive volverá a publicar/revalorizar las pendientes opuestas, con RepriceSeconds / RepriceMinShiftPoints controlando la frecuencia y el desplazamiento mínimo.

P: ¿Puedo usar un TP de pips fijos?

R: Si ( TakeProfit>0 ). O use ATR TP ( ATR_K_TP>0 ).

P: ¿Es esto martingala?

R: No. El multiplicador es adaptativo (ADX/margin-aware) y está limitado por estrictos parámetros de riesgo.

Parámetros (agrupados)

Núcleo

Lots - lote inicial;

LotMulty - multiplicador base (se utiliza cuando el multiplicador inteligente está desactivado);

Distance - distancia L1 fija (cuando la distancia ATR está desactivada);

TakeProfit - puntos TP fijos (0 = ninguno);

TrailStart , TrailDistance - trailing clásico (si el trailing ATR está desactivado);

OneSeriesInDay - como máximo una nueva serie por día;

MaxLot , MaxDrawdown , Magic .

Sesiones

MondayTime ... SundayTime como HH:MM-HH:MM , admite el cruce a medianoche.

Filtros y seguridad

UseTrendFilter , ADX_TF/Periodo/Umbral ;

EMA_TF/Rápido/Lento , EMA_Slope_ATR_K , UseOneSide ;

MaxSpreadPoints o MaxSpread_ATR_K .

Escalado ATR

UseATRDistance , ATR_TF/Periodo ;

ATR_K_Distance_L1 , ATR_K_Distance_LN , Distance_LN (alternativa cuando ATR está desactivado);

UseATRTrailing , ATR_K_TrailInicio/Paso , ATR_K_TP .

Anclaje Donchian (opcional)

UseDonchianAnchor , Donchian_TF/N , Donchian_Buffer_ATR .

Limitadores

MaxLevels , MaxNetLots , MinMarginLevelPct .

Multiplicador inteligente

UseSmartMulty , LotMultyMin , LotMultyMax ,

ADX_ForMaxMulty (permite max cuando ADX es fuerte),

MinMarginForMulty (reduce el multiplicador cuando el nivel de margen es bajo).

Confirmación de cobertura (opcional)

HedgeWithConfirm , MinMoveToHedge_ATR , CooldownMin .

Keep-Alive / Reprice

SeriesGTC , PendingExpiryMin ;

HedgeAnchorMode (0=Inicial, 1=Donchian±ATR, 2=ATR vs actual), HedgeATR_K_Dist ;

UseOrderModifyReprice , RepriceSeconds , RepriceMinShiftPoints .

Cesta / Diario / Tiempo

CestaTPMoney , CestaSLMoney ;

DailyTPMoney , DailySLMoney , DailyResetHour ;

MaxSeriesHoras , ExitAtBE_Money .

Backtesting y Optimización

Calidad de los datos: más tiempo es mejor (≥2-3 años), spreads variables. Modelado MT4: utilice datos de ticks de alta calidad para evaluar de forma realista el comportamiento pendiente de relleno/cobertura. Riesgo primero: empezar con LotMultyMax y MaxLevels=2 más pequeños. Aumentar gradualmente una vez estable. Ajuste por símbolo: Oro/índices: mantener las distancias ATR; ATR_K_Distance_L1 ~ 0.9-1.2; filtro spread más estricto.

Divisas principales: deje que ATR_K_Distance_LN sea ligeramente mayor que L1 (por ejemplo, 1,3-1,6) para espaciar los pasos de la escalera.

Si el broker expira a menudo pendings: SeriesGTC=true + UseOrderModifyReprice=true , y pruebe RepriceSeconds=60-90 .

Descargo de riesgos

Este EA es una herramienta de trading algorítmico. Todas las estrategias pueden incurrir en drawdowns. Configure el riesgo con prudencia, utilice un VPS, y realice pruebas en demo/pequeñas operaciones en vivo primero para asegurar la compatibilidad con la ejecución de su broker y las especificaciones del instrumento.



