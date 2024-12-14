Vortex Gold MT4

Vortex - 您对未来的投资

Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。

售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元

https://www.mql5.com/en/signals/2345024

Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

规格：

  • 工作符号： XAUUSD(GOLD)
  • 工作时间框架：H1 H1
  • 建议最低入金 300 美元
  • 杠杆取决于风险设置，在保守和低风险的情况下，1:30 的杠杆是合适的
  • 账户类型： 任何类型
  • 需要良好的 ECN 经纪商（向作者咨询经纪商建议）
  • 强烈建议使用 VPS

优点

  • 无马丁格尔
  • 不使用危险的资金管理方法
  • 每个仓位都有止损和止盈
  • 测试结果稳定，报价质量高达 99.9
  • 对经纪商条件不敏感
  • 易于安装
  • 支持 FTMO 和 Prop firm

Vortex Advisor 提供以下功能

两个独立的策略，每个策略都包含额外订单功能。所有策略均受硬止损保护，可最大限度地减少存款损失。Expert Advisor 的设置非常灵活，可根据任何交易需求进行优化，包括任何 RR 比率、任何止损水平和任何止盈，以满足用户的需求。默认情况下，系统提供两种策略供作者选择。专家还具有智能风险选择系统。用户只需选择策略和风险水平，然后将顾问附加到图表上即可。

提案公司交易就绪：

  • 从实时缩减控制到自适应手数大小，该 EA 的设计广泛关注风险管理。这使其完全符合大多数建议公司的要求，符合所有主要风险标准，实现安全、合规的交易。

指标：

  • CCI（商品通道指数）： 帮助识别超买和超卖水平，根据趋势方向和强度精确进出场。
  • 抛物线 SAR：根据市场趋势设置动态止损位，在趋势市场中提供有效的风险管理和利润最大化。

机器学习和神经网络：

  • 自适应神经网络技术可对市场条件的变化做出动态响应。
  • 不断学习市场数据，完善交易决策，提高交易准确性。

风险管理工具：

  • 可调整止损和止盈设置，以管理每笔交易的风险。
  • 跟踪止损功能可在交易有利时锁定利润。
  • 点差和滑点过滤器，避免在不利的市场条件下进入交易。

可定制参数：

  • 用户友好设置允许交易者根据自己的交易风格和风险承受能力调整风险水平、手数和其他参数。

风险警告 过去的表现并不保证未来的结果。请注意其中的风险。过往业绩不保证未来盈利（EA 也可能出现亏损）。

评分 16
Ramizian123
19
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

dieterkoelbl
49
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
166
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

作者的更多信息
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.76 (34)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
专家
Aura Bitcoin Hash EA 是一款独特的专家顾问，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura BTC 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款专家顾问完全自动化，旨在交易货币对 BTCUSD（比特币）。从 2017 年到 2025 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔或网格交易。Aura Bitcoin Hash 由多层感知器 (MLP) 神经网络提供支持，利用它来预测市场趋势和动向。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura BTC 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够做出更准确的预测，从而随着时间
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
专家
预言机：交易的未来 Oracle Trading Expert for Meta Trader 旨在利用最新的编程技术和机器学习工具，在 GBPUSD 和黄金市场上提供可靠的性能。借助专有算法和集成神经网络，Oracle 可以有效地分析数据，帮助用户做出明智的交易决策。Oracle 的设计还强调稳定性：其策略经过精心设计，避免过度优化，使其能够适应各种市场条件而无需过度调整。该系统将机器学习模块与 RSI 和布林带等关键指标相结合，创造了一种全面的市场分析和入场时机方法。经过历史数据测试，Oracle 显示出令人鼓舞的结果，为重视稳定性能的交易者提供了一个实用的选择。对于任何交易 GBPUSD 和黄金的人来说，Oracle Trading Expert 都是一款可靠的工具，旨在帮助您自信而平衡地驾驭市场。 此价格仅剩 1 份，之后价格将升至 999 美元 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile 安装（如何设置） 专家的主要优势是超级简单的安装。将 EA 附加到图表，选择每笔交易的风险作为存款的百分比，然后享受专家顾问的工作。
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
专家
Aura Superstar  是一款全自动 EA，旨在  在展期期间交易货币 。  它基于机器学习聚类分析和遗传剥头皮  算法。第一个使用深度机器学习机制、多级感知器和自适应神经过滤器结合经典指标的多货币剥头皮交易器。自 2003 年以来，专家表现出稳定的结果。不使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或对冲。适用于任何优秀的 ECN 经纪商。  在不久的将来，EA 的价格将会大幅上涨，以保持其独特性和有限的用户数量。 下一价格为 750 美元，最终价格为 1000 美元，以此价格还剩下 2/10 份。 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile 适用于 MT4 的 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market/product/86495 信息： 工作符号 EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURGBP  工作时间范围：M15 最低存款额：    50 美元   建议杠杆1：100及以上（最低杠杆1：30） 请询问作者如何
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
专家
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
Ramizian123
19
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

kanoshy
63
kanoshy 2025.12.17 00:48 
 

Great support from the seller. The EA is good but it need wise configuration because it use grid technique at certain condition.

Stanislav Tomilov
29520
来自开发人员的回复 Stanislav Tomilov 2025.12.17 00:58
Thank you very much for your review and for your support! I’d like to clarify one important point, the EA can use additional positions depending on the selected strategy. However, calling this a classic grid is not quite accurate, especially for Strategy #2 and Strategy #3 and #4. These are controlled additional entries, not an unlimited grid. This is controlled averaging with a strict limit on the number of positions, not a grid that keeps averaging until the deposit is wiped out. In addition, -all positions are always protected by a hard stop loss-. If reasonable risk settings are used, the stop loss does not pose a critical risk to the deposit. With a conservative risk profile and conservative strategies (#2 or #3 or #4), the risk per trade is approximately 3-5% percents (depend on strategy) So this is not a uncontrolled grid system, but a risk-managed strategy with predefined limits and stop-loss protection.
dieterkoelbl
49
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
166
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

richardforex
433
richardforex 2025.12.05 20:36 
 

Based on my two-week experience, the Vortex Gold MT4 Expert Advisor has proven to be a highly reliable and profitable automated trading system. Installation was straightforward, and its real-time performance has consistently matched the promising backtest results. I rigorously tested the EA across two computers—using two demo accounts and, more importantly, two separate live accounts with different brokers—and both the demo and live environments have shown impressive profits. The author's support is exceptionally professional and responsive, further enhancing the value, which includes a bonus EA for clients. I highly recommend Vortex Gold for traders seeking a well-supported and effectively performing automation solution.

flycaozhe
20
flycaozhe 2025.12.05 00:54 
 

稳定，可靠，非常令人欣喜的EA，希望长期稳定

Ahmed Mohamed
1738
Ahmed Mohamed 2025.12.04 18:45 
 

It is a promised EA as it opened 6 trades in the first week and close them all with profit

tu2216
61
tu2216 2025.12.03 13:01 
 

After testing, this is an EA that can generate stable profits. Of course, higher risk comes with higher returns. Only with proper risk control can we achieve steady and consistent profits. Thank you to the developer for creating it and for answering my questions.

Coixo2001
19
Coixo2001 2025.11.28 09:58 
 

Compre esta EA y supero mis expectativas, la atención al cliente es fabulosa, responde rápido y cualquier pregunta trata de resoloverla

smc_trader
529
smc_trader 2025.11.24 09:55 
 

I bought the Vortex EA, and it's been running for a week. It's made two profitable trades using Strategy 2_Moderate and a risk level Normal_BS-1000. I like the simplicity of this EA. Highly recommended for stable profits. Best regards.

ncognito13
59
ncognito13 2025.10.14 19:35 
 

Vortex gold has started trading well for me after the developer has help me through, the system is worth adding to your portfolio like to get more of new logic product in the future thank you

Al J
39
Al J 2025.10.11 16:35 
 

Purchased Vortex Gold and am impressed with the results. Back tests look awesome. Tested for a couple weeks on a demo account and averaged 2 - 3 trader per week, all profitable. Recently moved to live account. Seller is very responsive to inquiries and eager to help. 5 stars!

kenixchiu
49
kenixchiu 2025.08.21 01:02 
 

I bought this Vortex Gold EA on 19/8/25 and already received 4 trades yesterday with a good profit. The seller mentioned that it will only have 2 or 3 trades per week which I really like. I only used a $2000 deposit and yesterday I received $60 for just running a profit for one day. Based on the backtest result, I am so impressed, from $5000 to $29,600 from 1/1/25 to 20/8/25. Looking forward to receiving this result in the next few months. I hope that the seller will regularly maintain this EA and configure it to prevent any clashes from occurring. Stanislav is also very friendly and supportive. He is giving me some tips on how to run this EA as well.

Mohamad najjar
467
Mohamad najjar 2025.08.18 22:11 
 

Yesterday, I decided to purchase the EA Aura Neuron, attracted by its competitive price and impressive performance. I ran a quick BackTest, and the results were extremely positive, performar which led me to take the leap to a REAL account. The

168362029
51
168362029 2025.08.18 15:34 
 

I have used the Vortex EA for one week. It has made me profits consistently. I used the Strategy2_Moderate. Thank you Mr.Stanislav, you have been helpful.

Zsolt Antal
28
Zsolt Antal 2025.07.16 19:23 
 

Working exactly as in the backtests. Excellent customer support. I can only write positive things.

