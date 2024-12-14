Vortex Gold MT4

Vortex - 您对未来的投资



Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。



规格：



工作符号： XAUUSD(GOLD)



工作时间框架：H1 H1



建议最低入金 300 美元



杠杆取决于风险设置，在保守和低风险的情况下，1:30 的杠杆是合适的



账户类型： 任何类型



需要良好的 ECN 经纪商（向作者咨询经纪商建议）



强烈建议使用 VPS



优点



无马丁格尔



不使用危险的资金管理方法



每个仓位都有止损和止盈



测试结果稳定，报价质量高达 99.9



对经纪商条件不敏感



易于安装



支持 FTMO 和 Prop firm

Vortex Advisor 提供以下功能



两个独立的策略，每个策略都包含额外订单功能。所有策略均受硬止损保护，可最大限度地减少存款损失。Expert Advisor 的设置非常灵活，可根据任何交易需求进行优化，包括任何 RR 比率、任何止损水平和任何止盈，以满足用户的需求。默认情况下，系统提供两种策略供作者选择。专家还具有智能风险选择系统。用户只需选择策略和风险水平，然后将顾问附加到图表上即可。



提案公司交易就绪：



从实时缩减控制到自适应手数大小，该 EA 的设计广泛关注风险管理。这使其完全符合大多数建议公司的要求，符合所有主要风险标准，实现安全、合规的交易。



指标：



CCI（商品通道指数）： 帮助识别超买和超卖水平，根据趋势方向和强度精确进出场。



抛物线 SAR：根据市场趋势设置动态止损位，在趋势市场中提供有效的风险管理和利润最大化。



机器学习和神经网络：

自适应神经网络技术可对市场条件的变化做出动态响应。



不断学习市场数据，完善交易决策，提高交易准确性。



风险管理工具：



可调整止损和止盈设置，以管理每笔交易的风险。



跟踪止损功能可在交易有利时锁定利润。



点差和滑点过滤器，避免在不利的市场条件下进入交易。



可定制参数：



用户友好设置允许交易者根据自己的交易风格和风险承受能力调整风险水平、手数和其他参数。

风险警告： 过去的表现并不保证未来的结果。请注意其中的风险。过往业绩不保证未来盈利（EA 也可能出现亏损）。