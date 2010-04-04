Introducción EA Omega Code es una estrategia central que ha sido destilada a lo largo de muchos años de investigación y optimización para los mercados Forex y Oro. La estrategia combina Scalper y Trailing para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las órdenes de trading tienen Stop Loss, Trailing para su personalización, y proporcionan muchos otros parámetros para optimizar el sistema y adaptarlo al plan de trading de cada usuario.

Promoción: con la compra del Código Omega, los usuarios pueden acceder al código fuente. Si usted está realmente interesado en el código fuente de este EA, puede enviarme un mensaje privado y leer más en este blog. + Si usted es un comerciante que quiere optimizar profundamente en el sistema y desea mejorar el sistema de acuerdo a sus propias ideas. + Si eres un EA vendedor y quieres tener nueva lógica y nuevos productos para tu tienda y librería estratégica. Sólo para las primeras 5 compras.

EA está optimizado para la configuración por defecto con los pares de divisas y Oro, los usuarios pueden comenzar con la configuración por defecto y el equilibrio de 200 USD.

Ajustes:

Max Spread = 30 a 50 (Debe ser mayor que el spread promedio del par) Lote Fijo = 0.0 (Lo te automático activado); Lote fijo > 0 (su tamaño de lote manual) Lote Automático = 1.0 a 4.0 (=1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...) Take Profit = 350 (puntos) Stop Loss = 250 (puntos) Usar Trailing = Verdadero (o Falso) Trailing = 10 (puntos) Iniciar arrastre = 45 (puntos) Operaciones máximas = 5 Volatilidad = 100 Usar EMA Tendencia = Falso (o Verdadero) Periodo EMA = 20 Periodo EMA = M5 Hora Inicio = 01:30 (hora:minutos) Hora Fin = 22:30 (hora:minutos) Número Mágico Automático = Verdadero (opción para que EA calcule automáticamente el Número Mágico para cada par, o Falso) Número Mágico = su número (si Auto Número Mágico = Falso)

* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).

* Si establece Lote Fijo = 0 y Auto Lote > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor de Auto Lote.

Recomendado:

Par: Paresde divisas y Oro, los pares con menor spread son mejores. Marco de tiempo: M5 o cualquier timeframe. Usar VPS con baja latencia (<30ms). Utilizar EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 25 puntos. Saldo Mínimo: no hay límite de saldo mínimo, pero recomendamos un saldo de200 USD . Nivel de Stops = 0 (compruebe el Nivel de Stops mediante: Presione Ctrl + U, seleccione el par de divisas , haga clic en Propiedades y Nivel de Stops en la 3ª línea).