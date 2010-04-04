Omega Code

Introducción EA Omega Code es una estrategia central que ha sido destilada a lo largo de muchos años de investigación y optimización para los mercados Forex y Oro. La estrategia combina Scalper y Trailing para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las órdenes de trading tienen Stop Loss, Trailing para su personalización, y proporcionan muchos otros parámetros para optimizar el sistema y adaptarlo al plan de trading de cada usuario.

Promoción: con la compra del Código Omega, los usuarios pueden acceder al código fuente. Si usted está realmente interesado en el código fuente de este EA, puede enviarme un mensaje privado y leer más en este blog.

+ Si usted es un comerciante que quiere optimizar profundamente en el sistema y desea mejorar el sistema de acuerdo a sus propias ideas.

+ Si eres un EA vendedor y quieres tener nueva lógica y nuevos productos para tu tienda y librería estratégica.

Sólo para las primeras 5 compras.

EA está optimizado para la configuración por defecto con los pares de divisas y Oro, los usuarios pueden comenzar con la configuración por defecto y el equilibrio de 200 USD.

Ajustes:

Max Spread = 30 a 50 (Debe ser mayor que el spread promedio del par)
Lote Fijo = 0.0 (Lo te automático activado); Lote fijo > 0 (su tamaño de lote manual)
Lote Automático = 1.0 a 4.0 (=1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...)
Take Profit = 350 (puntos)
Stop Loss = 250 (puntos)
Usar Trailing = Verdadero (o Falso)
Trailing = 10 (puntos)
Iniciar arrastre = 45 (puntos)
Operaciones máximas = 5
Volatilidad = 100
Usar EMA Tendencia = Falso (o Verdadero)
Periodo EMA = 20
Periodo EMA = M5
Hora Inicio = 01:30 (hora:minutos)
Hora Fin = 22:30(hora:minutos)
Número Mágico Automático = Verdadero (opción para que EA calcule automáticamente el Número Mágico para cada par, o Falso)
Número Mágico = su número (si Auto Número Mágico = Falso)

* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).

* Si establece Lote Fijo = 0 y Auto Lote > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor de Auto Lote.

Recomendado:

Par: Paresde divisas y Oro, los pares con menor spread son mejores.

Marco de tiempo: M5 o cualquier timeframe. Usar VPS con baja latencia (<30ms).

Utilizar EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 25 puntos. Saldo Mínimo: no hay límite de saldo mínimo, pero recomendamos un saldo de200 USD .

Nivel de Stops = 0 (compruebe el Nivel de Stops mediante: Presione Ctrl + U, seleccione el par de divisas , haga clic en Propiedades y Nivel de Stops en la 3ª línea).

Nota:

+ Si utiliza EA con Oro y el precio tiene3 decimales (como 3100.123), entonces necesita incrementar 10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, Trailing. Por ejemplo, establezca Take Profit = 3500 (en lugar del valor por defecto = 350). Porque el cálculo del Punto es diferente con 2 decimales.

+ La configuración por defecto es la recomendada, pero aún puede cambiar los valores de los parámetros para ajustar el sistema a su medida.

