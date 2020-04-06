Golden Shower

Las preguntas y respuestas sobre el asesor Golden Shower le ayudarán a comprender mejor sus características y ventajas frente a otras herramientas de negociación. Echemos un vistazo más de cerca a los puntos clave.

Los principios básicos de Golden Shower

1. Estrategia de scalping

La estrategia se basa en operaciones cortas destinadas a obtener rápidamente un pequeño beneficio. Este enfoque reduce el riesgo de pérdidas significativas y promueve ganancias estables, especialmente con pequeñas fluctuaciones de precios.

Pregunta: ¿Por qué es eficaz el scalping?

Respuesta: El scalping le permite reaccionar rápidamente a los movimientos más ligeros del mercado, obteniendo pequeños beneficios varias veces seguidas. Esto reduce el riesgo general y aumenta la probabilidad de obtener un resultado positivo en las operaciones.

2. Optimizar los beneficios y proteger el capital

Cada operación abierta va acompañada de niveles Stop Loss y Trailing Stop, que reducen el riesgo de perder una parte significativa de su depósito. Estas herramientas le permiten cerrar una posición inmediatamente en cuanto se alcance su objetivo de beneficios o amenace con una pérdida significativa.

Pregunta: ¿Cómo funciona el mecanismo de protección del capital?

Respuesta: El sistema establece automáticamente un stop-loss y un trailing stop para cada operación en función de las condiciones actuales del mercado. Si el precio se mueve en contra de la operación, el sistema la cerrará rápidamente, limitando las pérdidas. Cuando el mercado es favorable, la posición permanece abierta más tiempo, permitiendo mayores ganancias.

3. Sistema inteligente de gestión del riesgo

Golden Shower supervisa constantemente las condiciones del mercado y selecciona los puntos óptimos de entrada y salida. Los algoritmos minimizan el impacto negativo de factores como los diferenciales y el deslizamiento, garantizando la máxima protección de los fondos.

Pregunta: ¿Qué es la gestión inteligente del riesgo?

Respuesta: Se trata de un conjunto de medidas que incluyen la supervisión constante del mercado, la elección del momento óptimo para abrir y cerrar operaciones, el uso de órdenes de protección y algoritmos especiales para evitar riesgos no deseados.

4. Adaptación al mercado

La estrategia es capaz de adaptarse con flexibilidad a cualquier situación del mercado ajustando automáticamente su comportamiento en función de las condiciones del mercado y de la cantidad de capital disponible.

Pregunta: ¿Cuáles son las ventajas de adaptarse a las distintas condiciones del mercado?

Respuesta: Gracias a esta cualidad, la estrategia mantiene una alta eficiencia independientemente de las condiciones del mercado. Se adapta a la volatilidad, la liquidez y el tamaño del depósito, aumentando las posibilidades de éxito de las operaciones.

Ventajas de utilizar Golden Shower

  • Riesgos mínimos debido al rechazo de métodos agresivos como la Martingala y el arbitraje.
  • Alta calidad de ejecución de las operaciones debido al reducido impacto de los factores negativos (spread y deslizamiento).
  • Flexibilidad de personalización y capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del mercado.
  • Análisis automatizado del mercado con indicadores exclusivos.
  • Protección fiable del capital gracias a las herramientas integradas de control de riesgos.

Pregunta: ¿Qué ventajas obtiene un operador al utilizar Golden Shower?

Respuesta: El usuario recibe un sistema que le ayuda a reducir riesgos, mejorar la precisión de los análisis y automatizar las operaciones de trading, lo que le libera tiempo y nervios, permitiéndole centrarse en el análisis del mercado y la gestión de la cartera.

Recomendaciones de uso

Configuración recomendada:

  • Divisa: XAUUSD (oro)
  • Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta es adecuada
  • Apalancamiento: Cualquier apalancamiento es posible
  • Plazo: M5 (5 minutos)
  • Servidor recomendado: Servidor VPS para un funcionamiento sin problemas

Precauciones adicionales

  • Ausencia de martingala
  • Límite diario de pérdidas
  • Gestión del Drawdown máximo
  • Restricciones de negociación por hora del día
  • Filtrado de noticias económicas importantes
  • Negociación de una posición cada vez

Preguntas: ¿Por qué necesita un filtro de noticias?

Respuesta: Los acontecimientos económicos importantes pueden provocar fluctuaciones bruscas en el mercado, dando lugar a resultados impredecibles. Al filtrar las operaciones durante los periodos de publicación de noticias, el asesor protege su depósito de posibles movimientos inesperados.

Conclusión

El asesor Golden Shower está diseñado para operadores experimentados que buscan mejorar la seguridad y rentabilidad de sus operaciones. Su funcionalidad incluye mecanismos únicos de mitigación de riesgos, adaptabilidad al mercado y automatización de todos los procesos de toma de decisiones. Es una herramienta poderosa para aquellos que buscan beneficios sostenibles y desean reducir la carga emocional de las operaciones en Forex.

Antes de utilizar cualquier asesor, asegúrese de que:

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.


