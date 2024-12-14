Vortex Gold MT4

5

Vortex - o seu investimento no futuro

O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com precisão os pontos de entrada e saída ideais. No coração do Vortex Gold EA está uma rede neural avançada e tecnologia de aprendizado de máquina. Esses algoritmos analisam continuamente os dados históricos e em tempo real, permitindo que o EA se adapte e responda às tendências de mercado em evolução com maior precisão. Ao alavancar o aprendizado profundo, o Vortex Gold EA reconhece padrões, ajusta os parâmetros dos indicadores automaticamente e melhora seu desempenho ao longo do tempo. A poderosa combinação de indicadores proprietários, aprendizagem automática e algoritmos de negociação adaptáveis do Vortex Gold EA. Invista no seu futuro com o Vortex Gold EA.

Preço $675 (2/10 restantes), próximo preço $795

https://www.mql5.com/en/signals/2345024

Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

Especificação:

  • Símbolos de trabalho: XAUUSD(GOLD)
  • Período de trabalho: H1
  • O depósito mínimo recomendado é de $300
  • A alavancagem depende das configurações de risco, em risco conservador e baixo, uma alavancagem de 1:30 é adequada
  • Tipo de conta: Qualquer
  • É necessário um bom corretor ECN (Peça ao autor uma recomendação de corretor)
  • VPS é altamente recomendado

Vantagens:

  • Sem martingale
  • Não são utilizados métodos perigosos de gestão de dinheiro
  • Stop loss e take profit para cada posição
  • Resultados de teste estáveis com 99,9% de cotações de qualidade
  • Não é sensível às condições do corretor
  • Fácil de instalar
  • Pronto para FTMO e Prop firm

O Vortex Advisor oferece o seguinte

Duas estratégias independentes, cada uma contém a função de ordens adicionais. Todas as estratégias são protegidas por um Stop Loss rígido, que minimiza a perda do depósito. O Expert Advisor é extremamente flexível nas configurações e pode ser optimizado para quaisquer necessidades de negociação com qualquer rácio RR, com qualquer nível de stop loss e qualquer take profit para se adequar às necessidades do utilizador. Por defeito, são oferecidas duas estratégias para o autor escolher. O perito também tem um sistema inteligente de seleção de risco. O utilizador só precisa de selecionar uma estratégia e um nível de risco e anexar o consultor ao gráfico.

Pronta para negociar:

  • O EA foi projetado com um amplo foco no gerenciamento de risco, desde o controle de rebaixamento em tempo real até o dimensionamento de lote adaptável. Isto torna-o totalmente compatível com a maioria dos requisitos das Prop Firms, alinhando-se com todos os principais padrões de risco para uma negociação segura e em conformidade.

Indicadores:

  • CCI (Commodity Channel Index): Ajuda a identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda, permitindo entradas e saídas precisas com base na direção e força da tendência.
  • Parabolic SAR: Define níveis de paragem dinâmicos que se ajustam às tendências do mercado, proporcionando uma gestão de risco eficaz e maximização de lucros em mercados de tendências.

Aprendizagem automática e redes neurais:

  • A tecnologia de rede neural adaptativa permite uma resposta dinâmica às mudanças nas condições do mercado.
  • Aprendizagem constante a partir de dados de mercado para aperfeiçoar as decisões de negociação e melhorar a precisão da negociação.

Ferramentas de gestão de risco:

  • Definições ajustáveis de stop-loss e take-profit para gerir o risco de cada transação.
  • Funcionalidade de trailing stop para bloquear os lucros à medida que as transacções se movem favoravelmente.
  • Filtros de spread e derrapagem para evitar entrar em negociações em condições de mercado desfavoráveis.

Parâmetros personalizáveis:

  • As definições de fácil utilização permitem que os negociadores ajustem os níveis de risco, tamanhos de lote e outros parâmetros com base no seu estilo de negociação e tolerância ao risco.

Aviso de risco: O desempenho passado não garante resultados futuros. Por favor, esteja ciente dos riscos envolvidos. O desempenho passado não é garantia de rentabilidade futura (a EA também pode registar perdas).

Comentários 16
Ramizian123
22
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

dieterkoelbl
49
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

Responder ao comentário