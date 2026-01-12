Dark Nova
- Asesores Expertos
- Marco Solito
- Versión: 1.10
- Activaciones: 10
Última copia a 499$ -> próximo precio 599$.
Dark Nova es un Asesor Experto totalmente automático para operaciones de Scalping en AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD.
Este Asesor Experto se basa en un sofisticado algoritmo multiindicador que combina Bandas de Bollinger, Medias Móviles, ADX, RSI y detección de Puntos Extremos. Es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades de trading.
Si usted Compra este AsesorExperto usted puede escribir un comentario en el mercado y obtener un segundo EA para Gratis, para Más información póngase en contacto conmigo
La estrategia básica de este EA se basa en un enfoque contra-tendencia que identifica las condiciones de sobreventa y sobrecompra del mercado utilizando las Bandas de Bollinger, y luego confirma las entradas con múltiples filtros. Este algoritmo avanzado tiene en cuenta una amplia gama de datos de mercado e información histórica para hacer sus predicciones. Está diseñado para adaptarse a medida que cambia el mercado, por lo que es una de las herramientas de trading más avanzadas disponibles en mi colección.
Señal en vivo
- Este EA está en vivo desde hace más de 1 año, MQL5 Signal: Dark Nova 3 Pares - Crecimiento 681%, Tasa de Ganancia 77%, Factor de Ganancia 2.93
Recomendaciones
- El Timeframe Recomendado es M15
- El Experto está optimizado para AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD, pero también funciona en otros pares con los ajustes apropiados
- Siempre se recomienda un broker ECN
- Siempre se recomienda un VPS de baja latencia
- El Apalancamiento mínimo es de 1:20 y el depósito mínimo de 1000 USD
- Compatible con FTMO
- Puede empezar utilizando los Ajustes por Defecto, no se requieren archivos de configuración específicos.
- Comprenda cómo funciona el EA leyendo las ► instrucciones y los archivos Set
Parámetros
Configuración de Dark Nova
- Permitir Compra: Si el EA tiene permitido abrir operaciones de compra
- Allow Sell: Si el EA tiene permitido abrir operaciones de venta
- Max Number of Orders: El número máximo de órdenes que el EA puede tener abiertas al mismo tiempo
- Max one Trade any Bar: Si se permite al EA abrir sólo una operación por barra
- Cierre Fifo: Si el EA utilizará el modo First In First Out para cerrar las operaciones
- Allow Buy and Sell at Same Time: Si se permite al EA abrir operaciones de compra y venta al mismo tiempo
- Magic Number: Número de identificación de las órdenes
- Max Spread: Máximo spread para operar
- Max Average Spread: El spread promedio máximo que el EA aceptará antes de no abrir una operación.
Ajustes de Gestión Monetaria
- Lotes: Número de lotes si la opción de gestión monetaria está desactivada
- Money Management: Si es true, activa la opción de gestión monetaria
- Porcentaje de riesgo: Si la opción de gestión monetaria está activada, indica el factor de riesgo
Configuración de las Bandas de Bollinger
- Habilitar Bandas de Bollinger: Habilita/deshabilita el filtro de Bandas de Bollinger
- Estrategia de Bollinger: Elija entre SellAboveAndBuyBelow (contra tendencia) o BuyAboveAndSellBelow (sigue tendencia)
- Bollinger Period: El periodo para el cálculo de las Bandas Bollinger
- Desviaciones Bollinger: Desviaciones estándar para el ancho de banda
- Bollinger Timeframe: El marco temporal para el indicador de Bandas de Bollinger
Configuración del punto extremo
- Activar Punto Extremo: Activar/desactivar la detección del punto extremo
- Periodo del punto extremo: Número de barras a analizar para el punto más alto/más bajo
- Extreme Point Timeframe: El marco temporal para la detección del punto extremo
Configuración de la Media Móvil
- Activar MA: Activar/desactivar el filtro de Media Móvil
- Periodo de MA Rápida: Período de la media móvil rápida
- Período de la media móvil lenta: Período para la media móvil lenta
- Método MA: Método de cálculo de la media móvil (SMA, EMA, etc.)
- MA Timeframe: El marco temporal para el indicador de media móvil
Configuración ADX
- Activar ADX: Activar/desactivar el filtro ADX
- Periodo ADX: Periodo para el cálculo del ADX
- ADX Limit: Umbral para el filtro ADX
- ADX Reverse Rules: Si es verdadero, opera cuando el ADX está por debajo del límite (baja volatilidad)
- ADX Timeframe: El marco de tiempo para el indicador ADX
Configuración RSI
- Habilitar RSI: Activar/desactivar el filtro RSI
- Periodo RSI: Periodo para el cálculo del RSI
- RSI Upper Level: Nivel por encima del cual se generan señales de venta
- RSI Lower Level: Nivel por debajo del cual se generan señales de compra
- RSI Timeframe: El marco de tiempo para el indicador RSI
Ajustes de Cuadrícula
- Activar Cuadrícula: Habilitar/deshabilitar la negociación en cuadrícula
- Gestión de cuadrícula: Elija el método de tamaño de lote de cuadrícula (LotsSum, Martingale, AllLotsSum, Fix)
- Coefficient Grid Management: Multiplicador del tamaño de los lotes de la parrilla
- Distancia mínima: Distancia mínima en puntos entre órdenes de rejilla
- Distancia mínima en ATR: Utiliza la distancia dinámica basada en ATR
- Multiplicador de distancia mínima: Multiplicador de distancia progresivo para cada nivel de rejilla
Configuración del objetivo
- Tomar objetivo: Toma de beneficios en puntos a partir del precio medio ponderado
- Toma de beneficios diferente para la primera orden: Utiliza un objetivo diferente cuando sólo hay una orden abierta
- Objetivo de toma para la primera orden: Tomar beneficios sólo para la primera orden
- Only End Of Bar: Cerrar las operaciones sólo al cierre de la vela
Configuración de Stop Loss
- Enable Monetary Loss: Activar stop loss monetario
- Monetary Loss Amount: Pérdida máxima en la divisa de la cuenta
- Multiply Monetary Loss: Escala el stop loss con el tamaño del lote
- Stop EA After Money Loss: Elimine el EA después de alcanzar el stop loss
Para otras preguntas o soporte para este EA, puede ponerse en contacto conmigo.