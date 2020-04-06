XBot Quantum IQ7

Hola, compañero comerciante...

Esta no es una promoción más. Es información exclusiva de alguien que ha estado contigo en la trinchera. No solo te ofrecemos un producto, sino que te damos las claves para un futuro más inteligente y ágil en el trading.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Only 5% of our arsenal is public.

Sí, esto es solo un pequeño adelanto de lo que hemos construido. Pero incluso esta pequeña parte es suficiente para cambiar tu juego.

Hasta un 95% de DESCUENTO en EA_Quantum_IQ7 TODO en UNO (/market/product/153369)

Este no es un EA cualquiera. Es una herramienta diseñada con precisión para traders que están cansados de las señales falsas y buscan un control real e inteligente.

Tiempo limitado. Cupo limitado.

Una vez que se acaba, se acaba. Y perderlo sería un grave error.

FULL Original Product – MT4 (/market/product/153369)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasta un 95% de descuento: EA_Quantum_IQ7 TODO en UNO

Perder esta oportunidad sería un gran error.

¿Por qué?

  • NO encontrarás este producto en ningún otro lugar.
  • Sin señales falsas
  • No hay historia manipulada
  • Marketing de EA sin trucos

No te pedimos que creas inmediatamente.

Pon a prueba nuestro compromiso a través del producto original y la versión de prueba de 7 días.


¿Por qué EA_Quantum_IQ7 es tan especial?

Creado para traders visionarios

Olvídate de los backtests manipulados y las promesas vacías. Esto es para quienes desean comprender el mercado y dominarlo con claridad.

3 funciones principales que redefinen el trading:

  1. Panel de control de inteligencia artificial : señales en tiempo real y conocimientos técnicos de un cerebro algorítmico inteligente.
  2. Panel de trading práctico : trading manual intuitivo con la simplicidad de arrastrar y soltar.
  3. EA-AutoRobot : trading automatizado que imita el comportamiento de múltiples pares con precisión.

Aprenda mientras opera

Cada función incluye un tutorial. No solo estás usando una herramienta, sino que la dominas.

Prueba antes de confiar

Creemos en la transparencia. Pruébalo gratis durante 7 días.

Simplemente ingrese ID_Code = DEMO-101 en el menú principal para desbloquear la versión completa.

Free Use 7-Day – MT4 (/market/product/151261)

Cómo empezar

  1. Descargue la demostración gratuita
  2. En el menú principal, ingrese: ID_Code = DEMO-101
  3. El algoritmo se activa y se desbloquean todas las funciones.

Resumen del juicio

Ai Mastermind > Ayuda a principiantes a predecir los mercados en una semana | > Señales en tiempo real + soporte técnico

Panel de Trading > Entorno de trading manual más inteligente | > Trading manual con función de arrastrar y soltar

EA-AutoRobot > Backtest para encontrar el mejor par coincidente |

Uso y configuración

• Ai Mastermind → déjalo girar

• Panel de trading → detener l   oop en H4

• EA-AutoRobot → prueba retrospectiva → ajuste → prueba hacia adelante

Con Predator IQ7, no solo pruebas un EA: aprendes a comprender el mercado de forma inteligente.

Los revisores inteligentes reciben recompensa. Únete a la comunidad BATIK y destaca como colaborador de 5 estrellas.

Una nota de tu aliado de BATIK :

Esto es solo una pequeña parte de lo que hemos creado entre bastidores. Pero si eres un verdadero trader, reconocerás su valor.

No esperes a que la puerta se cierre.

No dejes que otros tomen la iniciativa mientras tú dudas.

Únete a la comunidad BATIK.

Sea el comerciante que actúa cuando importa.

Oportunidades como esta no llaman dos veces.

Ventajas

  • Transparencia – Pruebe antes de comprar
  • Educativo – Vídeos tutoriales completos
  • Práctico: experiencia real, no solo teoría

Atención: Para los miembros de CyberBot, al usar el "ThinkBot IQ7" para operar en tiempo real, mejore sus decisiones con la experiencia y el reconocimiento de patrones de los pares principales. Los fundamentos y la psicología del trading de GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai y Google AI Gemini facilitan la toma de decisiones inteligentes. --- Si experimenta interferencias o el programa no funciona correctamente, asegúrese de que su MetaTrader haya confirmado lo siguiente:

IMPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us :  mql5 com/ru/users/BATIK

Nota final

EA AutoRobot está diseñado meticulosamente para reconocer y adaptarse a las características de comportamiento de la mayoría de los activos cotizados en los mercados Forex y Derivados. Su flexibilidad lo hace único: opera independientemente de cualquier par o marco temporal específico. Esto le brinda amplias oportunidades para su propia investigación y optimización, permitiéndole explorar e identificar las combinaciones de trading más rentables.

Te animamos a que dediques tiempo a   pruebas retrospectivas   Utilice el Probador de Estrategias en varios pares y marcos temporales para descubrir su configuración ideal. Como punto de partida, le recomendamos   EURUSD en el marco temporal H1 .

Si has estado esperando un verdadero...   Sistema de comercio de próxima generación , mejorado con   Mente maestra de IA   Actuando como su asesor personal 24/7: ahora es el momento de actuar. Lo que ganará supera con creces su inversión.


