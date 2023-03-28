FTMO Smart Trader EA Ragnarock

4

Compras limitadas a $211 USD siguiente 566 USD , Por tiempo limitado:

Desbloquee el poder de operar como un experto con FTMO Smart Trader EA. Nuestros sofisticados algoritmos le ayudarán a identificar tendencias en el mercado y a tomar decisiones inteligentes y dinámicas para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Como única herramienta de trading algorítmico desarrollada específicamente para los mercados EURUSD, puede confiar en FTMO Smart Trader EA para ayudarle a triunfar en el mundo del trading.

Con una operativa totalmente automatizada, el robot cuenta con un stop loss de equidad y take profit y stop loss inteligentes y dinámicos, todos automatizados. Opera en función de los precios de tendencia e incluye un sistema de trading stop loss inteligente. El robot es fácil de configurar, probar y ejecutar, y tiene un filtro de tiempo.

Nuestro equipo técnico está disponible para proporcionarle la configuración y orientación necesarias para garantizar su éxito. Ofrecemos atención al cliente 24/7, y puede unirse a nuestrogrupo de Telegram @grizzly_traders para obtener más información.

Con FTMO Smart Trader EA puede estar seguro de que tiene una poderosa herramienta en su arsenal de trading que puede ayudarle a pasar los desafíos FTMO, Funded Next y MFF. El robot está totalmente automatizado, por lo que es fácil de usar tanto para traders principiantes como experimentados. El robot también cuenta con un sistema inteligente de stop loss que limita las pérdidas y protege los beneficios, garantizando que pueda operar con confianza.

Los símbolos recomendados incluyen EURUSD,XAUUSD, y el marco temporal recomendado es M1\.

Tenga en cuenta que las condiciones del mercado cambian constantemente, lo que puede hacer que las pruebas retrospectivas sean menos fiables. Sin embargo, las pruebas retrospectivas pueden ser una herramienta útil para comprender el rendimiento de una estrategia en diferentes condiciones de mercado. Para mejorar la fiabilidad del backtesting, recomendamos utilizar un periodo de tiempo más largo e incluir más datos históricos en el análisis. También es importante recordar que el backtesting es sólo una herramienta entre muchas otras para evaluar el rendimiento de una estrategia. Otras herramientas, como las pruebas prospectivas y las operaciones en tiempo real, también pueden ser útiles para evaluar el rendimiento de una estrategia.

Parámetros

    • El Asesor Experto es muy fácil de usar. Sólo tiene que ponerlo en el gráfico en cualquier marco de tiempo, y seleccionar el nivel de riesgo.
    • Símbolo de trabajo ), oro,nasdaq,M1
    • Take profit 100 en oro y Nasdaq 1000
    • Marco de tiempo - cualquiera (no sensible)
    • Hay tres niveles de riesgo para elegir: bajo, normal y alto.
    • Todos los parámetros del Asesor Experto están especialmente incrustados en el código para la máxima facilidad de uso del producto.
    • Adecuado para pasar FTMO, cuenta prop firm y otros desafíos.
    • Absolutamente insensible a las condiciones del broker, funciona bien en todo tipo de cuentas.
    • pasar ftmo
    • Sin técnicas de promediación
    • Siempre proteger las operaciones con stop loss y take profit
    • Se requiere un depósito de más de 1.000 para utilizar este EA en cuentas con apalancamiento 1:30)

El robot está disponible para su compra en $ 700. Por este precio razonable obtendrá unmuy buen robot, sin ningún tipo de restricciones tales como licencias de número de cuenta o limitaciones de tiempo. Puede utilizarlo con cualquier broker y además recibirá todas las actualizaciones de forma gratuita. Tenemos previsto actualizar el robot cada pocos meses, por lo que siempre puede comprobar la última versión que se ha añadido y descargarla en consecuencia. La versión actual es la 1.01, y la próxima será la 2.00. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos encantados.

THE ROBOT viene con una comunidad activa donde los traders pueden acceder a los archivos de configuración y hacer preguntas. La comunidad está alojada en la popular plataforma de comercio, MQL5, y se puede acceder a través del siguiente enlace: https://www.mql5.com/en/channels/tmotraderpro.

Nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio al cliente y esperamos poder ayudarle a alcanzar sus objetivos de trading. Obtenga un 20% de descuento visitando nuestra página web :

Comentarios 1
David
26
David 2023.04.14 21:50 
 

The bot is not working properly and apparently, it is being worked on. This is not the robot being advertised on the overview. I even asked telegram support and I was told the robots on the websites are much better than this one. The fault with this one is that it doesn't do any trades. Had it on for 2 days and it made 4 trades and made around 4$ profit haha. I am doubtful when it comes to investing over 500$ on their website for the bot they are using apparently. This pretty much broke my trust.

Productos recomendados
Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
FREE
Filtro:
David
26
David 2023.04.14 21:50 
 

The bot is not working properly and apparently, it is being worked on. This is not the robot being advertised on the overview. I even asked telegram support and I was told the robots on the websites are much better than this one. The fault with this one is that it doesn't do any trades. Had it on for 2 days and it made 4 trades and made around 4$ profit haha. I am doubtful when it comes to investing over 500$ on their website for the bot they are using apparently. This pretty much broke my trust.

Tshivhidzo Moss Mbedzi
3353
Respuesta del desarrollador Tshivhidzo Moss Mbedzi 2023.04.15 22:55
I'm sorry to hear that you're experiencing issues with the bot. It sounds like you've already reached out to Telegram support and didn't receive a satisfactory response. I understand that this has caused you to lose trust in the product and you're hesitant to invest further. In regards to the issue with the bot not making trades, have you tried adjusting the settings as instructed? The steps you provided suggest that there may be some settings that need to be adjusted in order for the bot to function properly. It's possible that there was an error in the initial setup that is causing the bot to underperform. If you haven't already, I recommend following the instructions provided and restarting your MT4 platform. This may help to resolve the issue with the bot not making trades. Additionally, it may be worth reaching out to the company's customer support team to see if they can offer any further assistance or guidance in resolving the issue. I understand that this experience has been frustrating for you, but I hope that by following these steps, you'll be able to get the bot working as advertised. If you continue to have issues or have any further concerns, please don't hesitate to reach out for additional support. Set take profit to 100 on gold and 1000 on BTC and NASDAQ use one munites time frame
Respuesta al comentario