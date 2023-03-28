FTMO Smart Trader EA Ragnarock

Compras limitadas a $211 USD siguiente 566 USD , Por tiempo limitado:

Desbloquee el poder de operar como un experto con FTMO Smart Trader EA. Nuestros sofisticados algoritmos le ayudarán a identificar tendencias en el mercado y a tomar decisiones inteligentes y dinámicas para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Como única herramienta de trading algorítmico desarrollada específicamente para los mercados EURUSD, puede confiar en FTMO Smart Trader EA para ayudarle a triunfar en el mundo del trading.

Con una operativa totalmente automatizada, el robot cuenta con un stop loss de equidad y take profit y stop loss inteligentes y dinámicos, todos automatizados. Opera en función de los precios de tendencia e incluye un sistema de trading stop loss inteligente. El robot es fácil de configurar, probar y ejecutar, y tiene un filtro de tiempo.

Nuestro equipo técnico está disponible para proporcionarle la configuración y orientación necesarias para garantizar su éxito. Ofrecemos atención al cliente 24/7, y puede unirse a nuestrogrupo de Telegram @grizzly_traders para obtener más información.

Con FTMO Smart Trader EA puede estar seguro de que tiene una poderosa herramienta en su arsenal de trading que puede ayudarle a pasar los desafíos FTMO, Funded Next y MFF. El robot está totalmente automatizado, por lo que es fácil de usar tanto para traders principiantes como experimentados. El robot también cuenta con un sistema inteligente de stop loss que limita las pérdidas y protege los beneficios, garantizando que pueda operar con confianza.

Los símbolos recomendados incluyen EURUSD,XAUUSD, y el marco temporal recomendado es M1\.

Tenga en cuenta que las condiciones del mercado cambian constantemente, lo que puede hacer que las pruebas retrospectivas sean menos fiables. Sin embargo, las pruebas retrospectivas pueden ser una herramienta útil para comprender el rendimiento de una estrategia en diferentes condiciones de mercado. Para mejorar la fiabilidad del backtesting, recomendamos utilizar un periodo de tiempo más largo e incluir más datos históricos en el análisis. También es importante recordar que el backtesting es sólo una herramienta entre muchas otras para evaluar el rendimiento de una estrategia. Otras herramientas, como las pruebas prospectivas y las operaciones en tiempo real, también pueden ser útiles para evaluar el rendimiento de una estrategia.

Parámetros

El Asesor Experto es muy fácil de usar. Sólo tiene que ponerlo en el gráfico en cualquier marco de tiempo, y seleccionar el nivel de riesgo.



Símbolo de trabajo ), oro,nasdaq,M1



Take profit 100 en oro y Nasdaq 1000



Marco de tiempo - cualquiera (no sensible)



Hay tres niveles de riesgo para elegir: bajo, normal y alto.



Todos los parámetros del Asesor Experto están especialmente incrustados en el código para la máxima facilidad de uso del producto.



Adecuado para pasar FTMO, cuenta prop firm y otros desafíos.



Absolutamente insensible a las condiciones del broker, funciona bien en todo tipo de cuentas.



pasar ftmo



Sin técnicas de promediación



Siempre proteger las operaciones con stop loss y take profit



Se requiere un depósito de más de 1.000 para utilizar este EA en cuentas con apalancamiento 1:30)

El robot está disponible para su compra en $ 700. Por este precio razonable obtendrá unmuy buen robot, sin ningún tipo de restricciones tales como licencias de número de cuenta o limitaciones de tiempo. Puede utilizarlo con cualquier broker y además recibirá todas las actualizaciones de forma gratuita. Tenemos previsto actualizar el robot cada pocos meses, por lo que siempre puede comprobar la última versión que se ha añadido y descargarla en consecuencia. La versión actual es la 1.01, y la próxima será la 2.00. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos encantados.

THE ROBOT viene con una comunidad activa donde los traders pueden acceder a los archivos de configuración y hacer preguntas. La comunidad está alojada en la popular plataforma de comercio, MQL5, y se puede acceder a través del siguiente enlace:

https:

Nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio al cliente y esperamos poder ayudarle a alcanzar sus objetivos de trading.