Candle Power EA

Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500

Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!!

¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste!

Descargar aquí SETFILE y las instrucciones

¿Miedo al próximo Crash?

Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion (5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro) sobre el S&P 500. Aborda Excesos —especialmente en Fases de Estrés— de forma sistemática y juega su Fortaleza en Fases de Mercado volátiles con fuertes Correcciones. En Fases de Mercado normales, el EA corre en gran medida con el Mercado General y así puede aportar Cobertura Táctica de Cartera además de Fuentes de Rentabilidad adicionales.

Sin Martingala, sin Grid. Claramente documentado, Robusto, Práctico. Amplio Historial de Backtests con Datos Tick de más de 15 Años y comparación con Futuros del S&P desde 2008.

¿Por qué este EA?

Enfoque Crash: uso táctico de Picos de Volatilidad y Mean Reversion en Fases Bajistas .

Cartera en lugar de Estrategia Única: 5 Módulos independientes → menor Correlación , Equity más suave .

Práctica + Tecnología: Diseñado por Trader Certificado de Valores y Gestor de Cartera , implementado junto a un Dipl. Informático con 15 Años de Experiencia en Programación de EAs .

Ampliable con flexibilidad: Presets para VIX, Oro (XAUUSD), Petróleo (USOIL/UKOIL) están en Desarrollo.

Seguimiento en Vivo

(Inicio hace solo unos Días)

La Transparencia es obligatoria. Resultados en Vivo actuales:

Señal MQL5: https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile

Resumen en FX Blue: https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment

Nota: En la señal también se incluyen otras estrategias. En FX Blue las 5 Estrategias incluidas en el EA pueden seguirse aisladamente en https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

indicando los Magic Numbers.

Módulos de Estrategia (incl. Magic Numbers)

Términos: CPI = Candle Power Indicator, RSI = Índice de Fuerza Relativa.

Big Bad Bug Bounce

Enfoque: RSI + Filtro de Volatilidad

Magic Number: 10001 Marauder Mondays

Enfoque: CPI + Filtro por Día de la Semana

Magic Number: 10002 Arachnid Anchors

Enfoque: CPI + Filtro de Máximo/Mínimo Diario

Magic Number: 10003 CPI + Daily

Enfoque: CPI + Filtro de Máximo/Mínimo Diario + Variantes de Salida

Magic Number: 10004 ¿Te gustaría operar más?

Enfoque: CPI + CPI (Confirmación Multinivel de Señal CPI)

Magic Number: 10005

Motor de Señales y Filtros (Extracto)

Entradas: CPI (Candle Power Indicator) , RSI o Combinaciones .

Salidas: 7 Variantes (además de SL/TP/Trailing Stop ), incluidas Salidas RSI-/CPI- .

Gestión Monetaria: 8 Métodos , Riesgo solo en el Método de MM .

Stops y Objetivos: 7 SL , 6 TP , 3 Métodos de Break-Even , más Time Stop .

Tendencia/Volatilidad: 2 Medias Móviles (totalmente parametrizables), Filtro de Volatilidad (3 Métodos) .

Régimen/Timing: Máximo/Mínimo Diario, Precio de Cierre, Filtros de Mes/Semana/Día, Estacionalidad, Ciclo de Tipos, Día de Trading, Filtro de Vela y de Vela Previa (Color + %).

Tests y Base de Datos

Backtests con Datos Tick desde el 15.10.2010 .

Alineación de Datos con Futuros del S&P (M1) desde el 01.01.2008 (Chequeo de Robustez).

(Los Backtests/Análisis no Garantizan Resultados Futuros.)

Frecuencia de Operaciones (media anual)

Big Bad Bug Bounce: aprox. 35 Operaciones

Marauder Mondays: aprox. 17 Operaciones

Arachnid Anchors: aprox. 12 Operaciones

CPI + Daily: aprox. 21 Operaciones

¿Te gustaría operar más?: aprox. 21 Operaciones

No toda Lógica opera con la misma frecuencia: algunas 8–17 Operaciones/Año, otros Módulos más a menudo. Eso aporta Diversificación a lo largo del Tiempo y Regímenes de Mercado. El Número de Operaciones no dice nada sobre la Rentabilidad.

Símbolos y Presets

Principal: S&P 500

( Mapeo del Broker p. ej., US500 , SPX500USD , US500Cash )

Más Presets (planificados, aún no incluidos): VIX, Oro y Petróleo

Precio y Modelo de Licencia

Ventaja de Early-Adopter:

Lanzamiento Planeado de Ajustes/Presets adicionales para VIX , Oro y Petróleo , así como posiblemente otros Instrumentos , para inicios de 2026 .

Los Clientes Existentes los recibirán sin Costo Adicional como Update. Para Nuevos Compradores el Precio puede aumentar a medida que crece el Alcance de la Estrategia.

Alcance de Entrega y Soporte

EA (.ex4) + 5 Ajustes ( Estándar S&P ; los Presets para VIX/Oro/Petróleo se añadirán en cuanto estén disponibles)

Manual de 60 páginas disponible en Inglés y Alemán ; más Traducción a todos los Idiomas posible vía IA ( Inicio Rápido , Parámetros , Setups , Mejores Prácticas y Notas de Riesgo )

→ Recibirás tras la Compra vía Mensaje en MQL5 un Enlace de Descarga ( incluida Verificación del Comprador )

Video Explicativo (DE & EN): enlace privado solo para Compradores — cada Parámetro explicado en detalle

Estrategias de Ejemplo para el uso de Filtros de Estacionalidad y de Ciclo de Tipos

Soporte vía Mensajes MQL5; Updates vía el Market

Transparencia y Responsabilidad

Operar implica Riesgo. Resultados Pasados (Backtests/Seguimiento en Vivo) no Garantizan el Rendimiento Futuro. Empieza de forma conservadora, prueba en una Cuenta Demo, escala de manera controlada. No es Asesoramiento de Inversión.