Vortex Gold MT4

5

Vortex - 未来への投資

Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取引アルゴリズムの強力な組み合わせです。Vortex Gold EAであなたの未来に投資しましょう。

価格 $675（残り2/10）、次回の価格 $795

https://www.mql5.com/en/signals/2345024

Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

仕様：

  • 作業シンボル： XAUUSD（ゴールド）
  • 作業時間枠： H1
  • 最低推奨保証金 $300
  • レバレッジはリスク設定に依存し、保守的で低リスクの場合、1:30のレバレッジが適しています。
  • アカウントの種類： どれでも
  • 優れたECNブローカーが必要（推奨ブローカーは著者にお尋ねください）
  • VPSを強く推奨

利点

  • マーチンゲールなし
  • 危険な資金管理方法を使用しない
  • 各ポジションにストップロスとテイクプロフィット
  • 99.9％のクォート品質で安定したテスト結果
  • ブローカーの条件に影響されない
  • インストールが簡単
  • FTMOとプロップファーム対応

Vortex Advisorは以下を提供します

つの独立したストラテジーは、それぞれ追加注文の機能を含んでいます。全てのストラテジーはハードストップロスにより保護されており、保証金の損失を最小限に抑えます。Expert Advisorは非常に柔軟な設定が可能で、どのようなRR比率でも、どのようなストップロス・レベルでも、どのようなテイクプロフィットでも、ユーザーのニーズに合わせて最適化することができます。デフォルトでは、2つのストラテジーが提供され、その中から選択することができます。また、エキスパートには賢いリスク選択システムがあります。ユーザーは、ストラテジーとリスク・レベルを選択し、アドバイザーをチャートに添付するだけでよい。

プロップファーム取引対応

  • このEAは、リアルタイムのドローダウンコントロールや適応的なロットサイジングなど、リスク管理に重点を置いて設計されています。これにより、ほとんどのプロップファームの要件と完全に互換性があり、安全でコンプライアンスに準拠した取引のためのすべての主要なリスク基準に準拠しています。

指標

  • CCI（コモディティ・チャネル・インデックス）： 買われすぎと売られすぎのレベルを識別し、トレン ドの方向と強さに基づいた的確なエントリーとエグジット を可能にします。
  • パラボリックSAR: 相場のトレンドに合わせてダイナミックなストップ・レベルを設定し、トレンド相場における効果的なリスク管理と利益の最大化を実現します。

機械学習とニューラルネットワーク：

  • 適応型ニューラル・ネットワーク技術により、市場環境の変化にダイナミックに対応。
  • 市場データから常に学習し、取引判断を洗練させ、取引精度を向上させます。

リスク管理ツール：

  • 調整可能なストップロスおよびテイクプロフィット設定により、各取引のリスクを管理。
  • トレーリング・ストップ機能により、取引が有利に動くと利益を確定。
  • スプレッドとスリッページのフィルターにより、不利な相場状況下での取引を回避。

カスタマイズ可能なパラメータ：

  • ユーザーフレンドリーな設定により、トレーダーは取引スタイルとリスク許容度に基づいてリスクレベル、ロットサイズ、その他のパラメーターを調整できます。

リスクに関する警告 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。リスクをご理解ください。過去の実績は将来の収益性を保証するものではありません（EAは損失を出す可能性もあります）。

レビュー 16
Ramizian123
22
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

dieterkoelbl
49
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

おすすめのプロダクト
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
エキスパート
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
エキスパート
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
EA EMAGIC
Antonin Skaryd
エキスパート
[EA] EMAGIC is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with two basic currency pairs EUR/USD and GBP/USD. With individual settings, it can work very well on other currency pairs as well. The EA implements complete, fully functional and exact mechanical trading strategy, with no place for emotions. It is based on standard MT4 indicators "EMA" and "Stochastic Oscillator". The strategy is working on Timeframe M5 only. It is very easy to set up and supervise. [EA] EMAGIC has a set of uniq
Yetech Pro EA AutoReverse
Omotosho Adekunle Adekoya
エキスパート
Yetech Pro EA AutoReverse v1.2 – The Smart Trend-Reversal Robot for AUDUSD Features:     Compatible with all brokers and account types     Designed specifically for the popular AUDUSD pair     The robot opens positions every day on M15 timeframe     A tested, stable product built by skilled programmers     ️ Quick installation – only one parameter (Lot size) needs to be changed     Built-in MA Filter to confirm trend direction     Private group access for excellent on
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
エキスパート
Overview Alpha Gold Minute is an Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe. It combines a structured entry layer (momentum/confirmation filters and time controls) with position-building logic that can add orders at configured distances. The EA includes minimum-distance checks between orders, optional indicator confirmations, and day/time filters. It supports symbol suffix handling and ECN-style order flow (send order first, then modify SL/TP if required by the broker). Tradin
Yogi EA
Pavel Yakovlev
エキスパート
Yogi EA is scalping Expert Advisor for EURCHF and GBPCHF. The EA performs a complex analysis, which reveals a quiet phase of the market to trade. The Expert Advisor does not use hedging, martingale, grid strategies, arbitrage, etc. Most of the settings are already integrated into the EA code. All you need to do is to select the currency pair, adjust the WET (Western European Time) time zone in the EA parameters and to start trading. Working timeframe - M15. Real account monitoring is available i
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
エキスパート
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
SW Scalper
Mhd Amran Bin Lop
エキスパート
SW Scalper EA SW Scalper is a fully automated Expert Advisor based on scalping when indicated the market makes a fast movement. It uses smart algorithms to open any trade.Also this system come with very smart Money Management code and not like other Expert Advisor with this ea you will cant use fixed lot to trade. You must use the very smart Money Management system inside this ea to open any trade, you will need only to put your risk and the system will do all other job for you. And if you put
Smart Engulf EA
Yong Li
エキスパート
稳定盈利set文件在评论区，如果自己想设置，可以参考下面。EA的参数只适合交易xuusd,xaueur,xauaud,xauchf,xaugbp,xaunzd,xaucad黄金系列,周期选择15分钟，30分钟，和60分钟，15分钟是激进型，30分钟是普通版本，60分钟是稳定型，多空间隔设置15分钟周期设置-80，30分钟设置-100，60分钟设置-120，点差选择ECN账户，EA有许多极限交易，所以务必使用低点差的平台，EA原理是跟随趋势波动做对冲量子交易，不管什么行情，都可以在波动中找到正确的方向。货币可以做日系USDJPY,AUDJPY,NZDJPY,EURJPY,GBPJPY,CHFJPY,CADJPY,货币 多空间隔设置15分钟周期设置-5，30分钟设置-10，60分钟设置-12。
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
HSS PRO PRICE ACTION EA は、プライスアクションリサーチに基づいた優れたデイトレードシステムです！ これは「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーで、すべての取引をあなたに代わって行います！8つの通貨ペアに対応する8つのSet_filesをご用意しています！ 取引アイデアは、ハンマーとシューティングスターといった有名な強力なプライスアクションパターンをベースに、トレンドとスキャルピングのテクニックを組み合わせています！ EAは、EUセッションと米国セッションのH1タイムフレームで動作します。 テストと取引用の EA Set_files をダウンロードしてください： GBPCHF Set_file NZDUSD Set_file GBPCAD Set_file USDCHF Set_file USDJPY Set_file EURAUD Set_file EURCAD Set_file EURJPY Set_file エキスパートアドバイザーの機能： - EAは8通貨ペアで同時に実行できます。 - 口座残高に応じてロットを自動計算します。 - EAには
Scalper Tick Manager
Lucas Hernan Diedrich
エキスパート
Scalper Tick Manager   It serves a large number of pairs, the more movement there is in the currency pair, the better it works, recommended pairs. EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY. I tried it on other pairs and it works well too, but for now I recommend doing the test on the recommended ones. The EA, It is not king-size gala, It is not an unnecessary high risk system, You can see it for yourself, the DDs are very low, in normal conditions they do not exceed 10%. Recommended Spread Try testing the
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
エキスパート
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
エキスパート
CrownFVG EA is a precision-engineered Breakout + Fair Value Gap (FVG) trading system designed to deliver consistent profits on the M5 timeframe . Built with a multi-group scalping architecture, this EA combines institutional trading concepts with algorithmic speed to identify and trade market inefficiencies where price is most likely to react — the Fair Value Gaps. Developed for traders who value accuracy, control, and capital protection , CrownFVG EA avoids risky techniques like Martingale or
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
エキスパート
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Golden Harmony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
The Logic of Gold Trading  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold trading, like any other form of investment activity, requires a deep understanding of the market, strategic planning, and close attention to numerous factors influencing its price. The logic behind gold trading is based on fundamental principles of supply and demand as well as analysis of macroeconomic indicators, geopolitical events, and investor sentiment. Gold has
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
エキスパート
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
BVG Algo Trader
Van Thong Vo
エキスパート
BVG Algo Trader BVG Algo Trader is a fully automated trading system designed for stable long-term operation under different market conditions. The EA uses a dynamic averaging algorithm with intelligent position management, volatility filters, trend detection and built-in protection layers. No risky strategies such as tick scalping, arbitrage or high-frequency trading are used. Key Features Smart Position Management The EA applies a controlled averaging mechanism combined with volatility-based
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Dangal
Vitalii Zakharuk
エキスパート
Dangal is trend trading using indicators and levels. The expert system goes through the whole history and can work with several currency pairs (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) with a single setting. If there is a commission on the account, it must be recalculated into the equivalent of the spread and fill in the MaxSpread field, taking into account the Wednesday and the commission. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, but it works with the H1 period. You can start using it
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
エキスパート
Shark Surfer is a new generation Expert Advisor applying a well-established trend-following trading. The trade period recommended by the developer is H1. The product is good both for scalping, as well as medium- and long-term trading. Shark Surfer always sets take profit and stop loss to its deals. It provides the option to force close all open trades at the specified time before the market closes, which helps avoid unnecessary gaps on Monday. Shark Surfer trades on all symbols and timeframes. I
Peregrine Scalper EA
Cutting Edge Forex LLC
エキスパート
Sophisticated   cutting edge algorithms are the heart of this professional fully automated trading system. Unique ability to identify key supply and demand areas using our in-house sophisticated "Time Strength" algorithm that calculates how strong supply and demand areas are as they move into the past. The areas with the highest likelihood for profitable scalping are identified and traded. Coded by professionals with over 12 years trading and system development for professional traders and hedge
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
エキスパート
Gold Throne EA – 金（XAUUSD）向け非マーチンゲールグリッド取引システム Gold Throne EAは、金（XAUUSD）取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。マーチンゲール・マネーマネジメントを回避し、構造化されたグリッド取引手法を採用しています。損失発生後にロットサイズを指数関数的に増加させるのではなく、固定または段階的に調整可能なロットサイズ設定を採用することで、トレーダーはエクスポージャーとリスクをより適切にコントロールできます。 Gold Throne EAは、マーチンゲール・ロジックを排除することで、より安定したポジションサイジング・フレームワークを提供することを目指しており、トレーダーはロットサイズを急激に増加させることなく、資金配分を計画することができます。そのため、マーチンゲール戦略に典型的に伴って発生する複利リスクを避け、体系的なグリッド構造を好むトレーダーに最適です。 Gold Throne EAをご購入いただくと、AllPair Engineと、弊社製品でご利用いただけるお好きなEAを無料プレゼントいたします。レンタルには
EulerEdge
Eduard Iutinskiy
エキスパート
EulerEdge — Smart Breakout-Hedge EA with Basket TP, ATR Adaptation & Multi-Layer Safety Platform: MT4 (Expert Advisor) Default timeframe: H1 Instruments: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, DE40 (and other liquid FX/indices/CFDs) Style: Two-sided pending breakout + hedge ladder + Basket Take-Profit (basket TP) + ATR-adaptive distances/trailling Strategy Overview Series start (opening a “basket”). The EA places both a Buy Stop and a Sell Stop around current price. Distances can be fixed (points) or
InfinX Elite MT4
Stanislav Shtiliyanov
エキスパート
when you take a test, write to me to give you the right management settings according to the balance you use. Automatic and semi-automatic trading robot Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan. Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and oth
TurtleStrategyMT4
Yan Xiong Xue
エキスパート
Single-Symbol Turtle Strategy (Medium-to-Long Term Version 1.00) Recommended Timeframe: H4 Recommended Instruments: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Strategy Overview Entry: Breakout of the long-period Donchian Channel (default: 55 periods). Position Sizing: Percentage-based stop loss to determine position size (default: 1% risk per trade). Exit: Reverse breakout of the short-period Donchian Channel (default: 10 periods). I
Bollinger Band Scalper EA
Gerardo Monita Ruiz
エキスパート
Estrategia basada en el indicador técnico Bandas de Bollinger. El EA abrirá compras o ventas al tocar las bandas superior o inferior. Trailings Stop: se activa y protege las ordenes positivas en Break even y recorre el SL dinámico a la distancia configurada. Sistema Martingala: cubre las ordenes abiertas en caso de que el precio rompa con fuerza la banda en caso de volatilidad para esperar el giro del precio y cerrar todas las coberturas en positivo. Ideal para todo tipo de activos FOREX, de pre
Winged Golden Dragon
Saad Amin-alami
エキスパート
翼の黄金龍 MT4 – プロップファームとライブアカウントのための高度なXAUUSDスキャルピングMT4 EA アジアンプレシジョントレーディングの力を解き放つ「翼の黄金龍」は、15分足のXAUUSD（ゴールド）専用に設計された最先端のエキスパートアドバイザーです。一貫した結果を求めるトレーダーのために、革新的なフェイクブレイクアウト検出と健全なリスク管理を組み合わせ、プロップファームのチャレンジやライブトレーディング環境で最適なパフォーマンスを発揮します。   **主な特徴:**   1. **独自のフェイクブレイクアウト戦略:**      - アジアンセッション中の偽のブレイクアウト（フェイクアウト）を検出し、キーレベルで正確なペンディングオーダーを出します。      - 価格が事前に定義された範囲内に戻った場合のみ取引を確定します。      - SLがトリガーされた場合、安全な資金管理でスマートなポジション反転を行います。   2. **プロップファームチャレンジモード:**      - プロップファームトレーダー向けに迅速に設計されています。      - エク
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
EurJpy Booster Robot
Wassel Madani
エキスパート
Hello traders, Many traders lost confidence in trading traditional currency pairs like EURJPY because most EAs that have been pretended to be profitable crashed recently. But thanks to the EURJPY Booster Robot, you can trust forex trading again. In fact the Robot consists of non-martingale and non-grid trading system. The EURJPY Booster Robot combines three complementary strategies, based on a Main Mode and 2 optional strategies. The Robot trades are opened according to the main market trend.  T
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
エキスパート
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
エキスパート
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
エキスパート
Candle Power EA S&P 500向け 平均回帰型 5戦略ポートフォリオ 購入後 にご連絡ください。 マニュアル の PDF と、詳細な 解説動画 へのリンクをお送りします!!! EAは常に設定を有効にして使用してください!!! SETFILE と説明書はこちらからダウンロードしてください。 次のクラッシュが怖いですか？ Candle Power EA があれば心配は要りません。 EA は 相補的な平均回帰戦略5つ （ 5つの設定 と異なる フィルタ手法 ）を S&P 500 に対して束ねます。特に ストレス局面 での 行き過ぎ を体系的に捉え、急激な 調整 を伴う ボラティリティの高い相場局面 でその 強み を発揮します。通常の 相場局面 では EA は 市場全体 に概ね沿って稼働し、 戦術的なポートフォリオ・ヘッジ や追加の 収益源 を提供します。 マーチンゲールなし 、 グリッドなし 。 明確なドキュメント、堅牢、実用的。 15年 超の ティックデータ による長期 バックテスト実績 、 2008年 以降の S&P先物 との比較を備えています。 なぜこのEAなのか？ ク
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
エキスパート
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
エキスパート
クリスマス＆新年 がやってきました — 2026年のトレード計画 は決まっていますか？ Dynamic Pips EA が40%OFF — $799 （ 8回のアクティベーション 込み）になりました。 さらに： まだお持ちでない方には Boring Pips EA（MT4 または MT5）を無料提供 。 既存のお客様は 追加で10%割引 。 お早めに！ 本オファーは 先着5名 、または 2026年1月7日 まで（いずれか早い方）です。 詳細や参加をご希望の方は、お気軽にメッセージください。 トランプ氏の2期目 によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。 中東の緊張 が高まり、最近では イスラエルとイラン の間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。 ロシアとウクライナの戦争 は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。 経済的ナショナリズム が広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。 サプライチェーン は依然として脆弱
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
エキスパート
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Extractors MT4
DRT Circle
エキスパート
XAUUSDの抽出器 Extractors for XAUUSDは、金（XAUUSD）取引において、精度、リスク管理、そして柔軟な取引ロジックを重視するトレーダー向けに設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。2つの高度な組み込み戦略と5つの柔軟な市場アプローチモードを統合し、トレーダーはシステムがどのように取引を解釈、エントリー、そして管理するかを、様々な市場構造において完全に制御できます。 広範な研究開発に基づいて構築された Extractors は、以前のプロジェクトである   Gold Throne   の進化形であり、より広いグリッド間隔、強化されたリスク制限、攻撃性の低減と安全性の向上を実現するよりスマートな取引管理ロジックによって改良されています。 グリッド モードを非アクティブ化またはオフにするには、入力 EA_Deactivation_Key でこれらのキーを挿入し、1、2、3、4、5、6、11、12、13、14 を入力します。非グリッド モード (Prop Firm) を非アクティブ化またはオフにするには、7、8、9、10、11、12、
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
エキスパート
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Real Miner MT4
M Ardiansyah
エキスパート
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
エキスパート
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
エキスパート
グリッドシンクプロ   は   洗練されたグリッド取引EA     のために設計   メタトレーダー4     組み合わせる   完全に自動化された実行   と   手動取引の柔軟性 。これは   スマートグリッドEA     実装する   非マーチンゲール、高度なグリッド戦略   と   正確なリスク管理コントロール 、以下を含む   日々の利益目標、損失制限、トレーリングストップ   資本を保護するために   不安定な市場状況 。システムは   事前に間隔をあけた保留注文の連続グリッド     （停止または制限）両方向   境界なく 、体系的に埋める   価格差   両方の間   範囲と傾向の状況 。 EAは、     カスタマイズ可能なグリッドネットワーク   と   調整可能なステップサイズ（3ピップ以上）     そして   注文密度（片側2件以上の注文） により、トレーダーは以下のいずれかを選択できます。     ストップ注文、指値注文、またはハイブリッドアプローチ 。     高度なリスク管理   価格がちょうど反転すると、損失ポジションを利益で自動的にクローズします  
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
エキスパート
今すぐ コメント タブからAurum Apexのデモバージョンをダウンロードして、ご自身のブローカーでのパフォーマンスを評価できます！ の説明 Aurum Apex EAは、MT4プラットフォーム向けに設計された強力な100％自動化された取引ツールです。リアルタイムで市場を分析し、さまざまな取引の機会を検出します。 すべてのレベルのトレーダーに適したAurum Apex EAは、リスクパラメータを介して調整可能な3つのリスクモードを提供します： リスク = 0.1（低リスク）： 金の動きに慣れていない新規トレーダーに最適です。この設定では、驚きを最小限に抑えながら信頼を築きます。 リスク = 0.2（中リスク）： 金取引に精通した経験豊富なトレーダーにお勧めです。利益の可能性とドローダウンの間で最適なバランスを実現します。 リスク = 0.3（高リスク）： 1日数時間しかロボットを操作しない上級トレーダー向けです。この設定は、EAを3〜4時間後に無効にする人に適しています。USDやBTCの重要なニュースイベント中は注意が必要です。 ECNまたはゼロスプレッド口座で最低$1000から始
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
エキスパート
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
エキスパート
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
エキスパート
MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。 MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper は 高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。 このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない 。 （私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
作者のその他のプロダクト
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.76 (34)
エキスパート
One Gold EA をご紹介します。これは、Meta Trader プラットフォーム上の洗練された金取引ロボットで、高度な市場分析でトレーダーを支援するために開発されました。当社の独自のテクノロジーは、ニューラル ネットワークとデータ駆動型アルゴリズムを活用して、過去およびリアルタイムの金市場データを分析し、意思決定に役立つ洞察を提供します。従来の手動戦略とは異なり、One Gold EA は最小限の介入で動作し、取引プロセスを合理化し、関連するリスクの削減を目指しています。高度なニューラル プラグインの使用によりロボットの分析機能が強化されますが、他の取引ツールと同様に、One Gold EA は利益を保証するものではないことに留意することが重要です。ただし、より情報に基づいたデータに裏打ちされた洞察を提供することで、取引パフォーマンスを向上させる可能性を考慮して設計されています。One Gold EA は、金市場を継続的に監視して、人間のトレーダーが見つけるのが難しいパターンや傾向を検出します。このシステムはさまざまな市場状況に適応できるため、特に金取引のような非常に不安定な環
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
エキスパート
Aura Bitcoin Hash EA は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura BTC は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは、通貨ペア BTCUSD (ビットコイン) を取引するように設計されています。2017 年から 2025 年にかけて、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの危険な資金管理手法を回避します。Aura Bitcoin Hash は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、市場のトレンドと動きを予測するために利用しています。MLP は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は、「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層、隠し
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
エキスパート
Oracle: トレーディングの未来 Meta Trader の Oracle Trading Expert は、最新のプログラミング技術と機械学習ツールを利用して、GBPUSD およびゴールド市場で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するように構築されています。独自のアルゴリズムと統合されたニューラル ネットワークにより、Oracle はデータを効果的に分析し、ユーザーが情報に基づいた取引決定を下せるよう支援します。Oracle の設計では安定性も重視されています。その戦略は、過剰な最適化を回避するように作成されており、過度な調整をすることなくさまざまな市場状況に適応できます。このシステムは、機械学習モジュールと RSI やボリンジャー バンドなどの主要指標を組み合わせて、市場分析と参入タイミングに対する包括的なアプローチを生み出します。履歴データでテストされた Oracle は有望な結果を示しており、安定したパフォーマンスを重視するトレーダーにとって実用的なオプションを提供しています。GBPUSD およびゴールドで取引するすべての人にとって、Oracle Trading Expert
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
エキスパート
Aura Superstar は、 ロールオーバー時間中に通貨  を取引するように設計された、完全に自動化された EA です  。  これは、機械学習クラスター分析と遺伝的スキャルピング  アルゴリズムに基づいています。ディープ マシン ラーニング メカニズム、マルチレベル パーセプトロン、および従来のインジケーターと組み合わせた適応型ニューロ フィルターを使用した最初のマルチ通貨スキャルパーです。エキスパートは 2003 年以来安定した結果を示しています。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、ヘッジはありません。優れた ECN ブローカーに適しています。  近い将来、独占性とユーザー数の制限を維持するために、エキスパートアドバイザーの価格が大幅に引き上げられる予定です。 次回価格 750 ドル、最終価格 1000 ドル、この価格で残り 2/10 部。 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile MT4 用 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
エキスパート
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
エキスパート
One Gold EA をご紹介します。これは、Meta Trader プラットフォーム上の洗練された金取引ロボットで、高度な市場分析でトレーダーを支援するために開発されました。当社の独自のテクノロジーは、ニューラル ネットワークとデータ駆動型アルゴリズムを活用して、過去およびリアルタイムの金市場データを分析し、意思決定に役立つ洞察を提供します。従来の手動戦略とは異なり、One Gold EA は最小限の介入で動作し、取引プロセスを合理化し、関連するリスクの削減を目指しています。高度なニューラル プラグインの使用によりロボットの分析機能が強化されますが、他の取引ツールと同様に、One Gold EA は利益を保証するものではないことに留意することが重要です。ただし、より情報に基づいたデータに裏打ちされた洞察を提供することで、取引パフォーマンスを向上させる可能性を考慮して設計されています。One Gold EA は、金市場を継続的に監視して、人間のトレーダーが見つけるのが難しいパターンや傾向を検出します。このシステムはさまざまな市場状況に適応できるため、特に金取引のような非常に不安定な環
フィルタ:
Ramizian123
22
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

kanoshy
63
kanoshy 2025.12.17 00:48 
 

Great support from the seller. The EA is good but it need wise configuration because it use grid technique at certain condition.

Stanislav Tomilov
29548
開発者からの返信 Stanislav Tomilov 2025.12.17 00:58
Thank you very much for your review and for your support! I’d like to clarify one important point, the EA can use additional positions depending on the selected strategy. However, calling this a classic grid is not quite accurate, especially for Strategy #2 and Strategy #3 and #4. These are controlled additional entries, not an unlimited grid. This is controlled averaging with a strict limit on the number of positions, not a grid that keeps averaging until the deposit is wiped out. In addition, -all positions are always protected by a hard stop loss-. If reasonable risk settings are used, the stop loss does not pose a critical risk to the deposit. With a conservative risk profile and conservative strategies (#2 or #3 or #4), the risk per trade is approximately 3-5% percents (depend on strategy) So this is not a uncontrolled grid system, but a risk-managed strategy with predefined limits and stop-loss protection.
dieterkoelbl
49
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

richardforex
433
richardforex 2025.12.05 20:36 
 

Based on my two-week experience, the Vortex Gold MT4 Expert Advisor has proven to be a highly reliable and profitable automated trading system. Installation was straightforward, and its real-time performance has consistently matched the promising backtest results. I rigorously tested the EA across two computers—using two demo accounts and, more importantly, two separate live accounts with different brokers—and both the demo and live environments have shown impressive profits. The author's support is exceptionally professional and responsive, further enhancing the value, which includes a bonus EA for clients. I highly recommend Vortex Gold for traders seeking a well-supported and effectively performing automation solution.

flycaozhe
20
flycaozhe 2025.12.05 00:54 
 

稳定，可靠，非常令人欣喜的EA，希望长期稳定

Ahmed Mohamed
1738
Ahmed Mohamed 2025.12.04 18:45 
 

It is a promised EA as it opened 6 trades in the first week and close them all with profit

tu2216
61
tu2216 2025.12.03 13:01 
 

After testing, this is an EA that can generate stable profits. Of course, higher risk comes with higher returns. Only with proper risk control can we achieve steady and consistent profits. Thank you to the developer for creating it and for answering my questions.

Coixo2001
19
Coixo2001 2025.11.28 09:58 
 

Compre esta EA y supero mis expectativas, la atención al cliente es fabulosa, responde rápido y cualquier pregunta trata de resoloverla

smc_trader
529
smc_trader 2025.11.24 09:55 
 

I bought the Vortex EA, and it's been running for a week. It's made two profitable trades using Strategy 2_Moderate and a risk level Normal_BS-1000. I like the simplicity of this EA. Highly recommended for stable profits. Best regards.

ncognito13
59
ncognito13 2025.10.14 19:35 
 

Vortex gold has started trading well for me after the developer has help me through, the system is worth adding to your portfolio like to get more of new logic product in the future thank you

Al J
39
Al J 2025.10.11 16:35 
 

Purchased Vortex Gold and am impressed with the results. Back tests look awesome. Tested for a couple weeks on a demo account and averaged 2 - 3 trader per week, all profitable. Recently moved to live account. Seller is very responsive to inquiries and eager to help. 5 stars!

kenixchiu
49
kenixchiu 2025.08.21 01:02 
 

I bought this Vortex Gold EA on 19/8/25 and already received 4 trades yesterday with a good profit. The seller mentioned that it will only have 2 or 3 trades per week which I really like. I only used a $2000 deposit and yesterday I received $60 for just running a profit for one day. Based on the backtest result, I am so impressed, from $5000 to $29,600 from 1/1/25 to 20/8/25. Looking forward to receiving this result in the next few months. I hope that the seller will regularly maintain this EA and configure it to prevent any clashes from occurring. Stanislav is also very friendly and supportive. He is giving me some tips on how to run this EA as well.

Mohamad najjar
472
Mohamad najjar 2025.08.18 22:11 
 

Yesterday, I decided to purchase the EA Aura Neuron, attracted by its competitive price and impressive performance. I ran a quick BackTest, and the results were extremely positive, performar which led me to take the leap to a REAL account. The

168362029
51
168362029 2025.08.18 15:34 
 

I have used the Vortex EA for one week. It has made me profits consistently. I used the Strategy2_Moderate. Thank you Mr.Stanislav, you have been helpful.

Zsolt Antal
28
Zsolt Antal 2025.07.16 19:23 
 

Working exactly as in the backtests. Excellent customer support. I can only write positive things.

レビューに返信