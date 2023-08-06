TPS Gold Scalper EA - Edición de Alto Riesgo: Aproveche las oportunidades de comercio de oro con precisión agresiva Capital Mínimo :- 1000 $ Plazos :- H1 Pares recomendados :- XAUUSD





Experimente el siguiente nivel de trading en oro con el TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Diseñado para los operadores que prosperan en estrategias de alto riesgo y alta recompensa, este avanzado robot de trading es su billete para aprovechar los rápidos movimientos de precios en el mercado del oro.





Algoritmo agresivo de scalping: El EA TPS Gold Scalper está programado para capitalizar las rápidas fluctuaciones de precios en el mercado del oro. Su agresivo algoritmo de scalping tiene como objetivo extraer rápidamente beneficios de los movimientos de precios intradía.





Perfil de alto riesgo: Esta edición especial del EA TPS Gold Scalper está diseñada para operadores con un apetito de alto riesgo. Si usted está listo para adoptar estrategias de negociación audaces, este EA es su socio en la búsqueda de ganancias significativas.





Frecuencia de operaciones mejorada: Desbloquee el potencial para aumentar la frecuencia de las operaciones, aprovechando numerosas oportunidades comerciales en plazos cortos. Ideal para operadores que prefieren un entorno de negociación lleno de acción.





Tamaño de lote dinámico: El AE ajusta dinámicamente el tamaño de los lotes en función de su porcentaje de riesgo predefinido, optimizando el tamaño de las posiciones para cada operación y gestionando al mismo tiempo la exposición global al riesgo.





Gestión de riesgos integrada: Aproveche las funciones integradas de gestión de riesgos, incluidos los niveles de stop loss y take profit. Proteja su capital con controles de riesgo estratégicos incluso en escenarios de alta volatilidad.





Supervisión en tiempo real: Mantenga el control total de sus actividades de negociación con la supervisión en tiempo real de las operaciones, el saldo de la cuenta y la equidad. Siga el rendimiento del EA mientras navega por el dinámico mercado del oro.





Ajustes personalizables: Adapte la configuración del EA para que coincida con su tolerancia al riesgo y sus preferencias de negociación. Ajuste los parámetros para alinearlos con su estrategia de trading, permitiendo flexibilidad y personalización.





Rendimiento probado en el mercado: El EA TPS Gold Scalper - High-Risk Edition ha sido sometido a rigurosas pruebas para garantizar su rendimiento y fiabilidad en condiciones de mercado desafiantes.



