CrownFVG EA

El EA CrownFVG es un sistema de trading de precisión Breakout + Fair Value Gap (FVG) diseñado para proporcionar beneficios consistentes en el marco temporal M5.
Construido con una arquitectura de scalping multigrupo, este EA combina conceptos de trading institucional con velocidad algorítmica para identificar y operar las ineficiencias del mercado donde el precio es más probable que reaccione - los Fair Value Gaps.

Desarrollado para los comerciantes que valoran la precisión, el control y la protección del capital, CrownFVG EA evita técnicas de riesgo como Martingale o apilamiento de cuadrícula. En su lugar, se centra en la lógica inteligente de ruptura FVG, el crecimiento constante, y la reducción mínima - por lo que es ideal tanto para operadores profesionales como minoristas.


Información técnica

  • Marco temporal: M5 (Recomendado)

  • Tamaño mínimo del lote: 0.01

  • Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4

  • Depósito mínimo: $1000

  • Apalancamiento: 1:100 - 1:1000

  • Tipos de cuenta admitidos: ECN, Raw, Standard, Cent, Micro, Zero, Premium, Cobertura

  • Pares admitidos: XAU/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/JPY

