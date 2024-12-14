Vortex Gold MT4

5

볼텍스 - 미래를 위한 투자

메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다. Vortex Gold EA로 미래에 투자하세요.

Instruction(Manual)

사양:

  • 작동 기호: XAUUSD(GOLD)
  • 작동 기간: H1
  • 최소 권장 예치금 $300
  • 레버리지는 위험 설정에 따라 다르며, 보수적이고 낮은 위험에서는 1:30의 레버리지가 적합합니다.
  • 계좌 유형 모든
  • 좋은 ECN 브로커가 필요합니다 (브로커 추천은 저자에게 문의).
  • VPS를 적극 권장합니다.

혜택

  • 마틴 게일 없음
  • 위험한 자금 관리 방법을 사용하지 않습니다.
  • 각 포지션에 대한 손절 및 이익 실현
  • 99.9% 품질 견적을 통한 안정적인 테스트 결과
  • 브로커 조건에 민감하지 않음
  • 간편한 설치
  • FTMO 및 소품 회사 준비

볼텍스 어드바이저는 다음을 제공합니다.

두 개의 독립적인 전략에 각각 추가 주문 기능이 포함되어 있습니다. 모든 전략은 하드 스톱로스로 보호되어 예치금 손실을 최소화합니다. 전문가용 어드바이저는 설정이 매우 유연하며 사용자의 필요에 따라 손절매 수준과 테이크프로핏을 설정하여 모든 RR 비율로 모든 거래 요구에 맞게 최적화할 수 있습니다. 기본적으로 작성자가 선택할 수 있는 두 가지 전략이 제공됩니다. 전문가에게는 스마트 위험 선택 시스템도 있습니다. 사용자는 전략과 위험 수준을 선택하고 어드바이저를 차트에 첨부하기만 하면 됩니다.

프롭 펌 트레이딩 지원:

  • EA는 실시간 드로다운 제어 및 적응형 랏 사이징 등 리스크 관리에 중점을 두고 설계되었습니다. 따라서 대부분의 프롭 펌 요구사항과 완벽하게 호환되며, 안전하고 규정을 준수하는 거래를 위한 모든 주요 리스크 표준에 부합합니다.

인디케이터:

  • CCI(상품 채널 지수): 과매수 및 과매도 수준을 파악하여 추세 방향과 강도에 따라 정확한 진입과 청산을 할 수 있도록 도와줍니다.
  • 파라볼릭 SAR: 시장 추세에 맞춰 동적 스톱 레벨을 설정하여 추세장에서 효과적인 리스크 관리와 수익 극대화를 제공합니다.

머신러닝 및 신경망:

  • 적응형 신경망 기술로 시장 상황 변화에 동적으로 대응할 수 있습니다.
  • 시장 데이터를 지속적으로 학습하여 매매 결정을 개선하고 매매 정확도를 높입니다.

리스크 관리 도구:

  • 손절 및 이익실현 설정을 조정해 각 거래의 리스크를 관리할 수 있습니다.
  • 트레이딩이 유리하게 움직일 때 수익을 고정하는 추적손절 기능.
  • 스프레드 및 슬리피지 필터로 불리한 시장 조건에서 거래 진입을 방지합니다.

사용자 지정 가능한 매개변수:

  • 사용자 친화적인 설정을 통해 트레이더는 거래 스타일과 위험 허용 범위에 따라 위험 수준, 랏 크기 및 기타 매개변수를 조정할 수 있습니다.

위험 경고: 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 관련된 위험에 유의하시기 바랍니다. 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않습니다(EA가 손실을 낼 수도 있습니다).

리뷰 17
q369q369
54
q369q369 2025.12.30 09:37 
 

精准的ea，像一个发出致命一击的猎人。相应的等待时间也比较长。

Ramizian123
22
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

Dieter Kölbl
67
Dieter Kölbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

