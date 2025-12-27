El Clima del Consumo de Suiza se calcula usando como base una encuesta telefónica trimestral realizada a aproximadamente 1,200 hogares. El índice muestra la opinión de los consumidores sobre las condiciones económicas y sus expectativas a medio plazo. El cuestionario contiene 11 preguntas divididas en 6 bloques. Los encuestados proporcionan estimaciones relativas (el valor ha mejorado/aumentado considerablemente, ha mejorado/aumentado ligeramente, sigue siendo el mismo, ha empeorado/disminuido ligeramente, ha empeorado/disminuido considerablemente; no sé; no tengo respuesta).

Bloque 1: valoración de las condiciones económicas generales en los últimos 12 meses y expectativas para los próximos 12 meses.

Bloque 2: valoración del movimiento de los precios en los últimos 12 meses y expectativas para los próximos 12 meses.

Bloque 3: valoración del estado del mercado laboral en los últimos 12 meses y expectativas para los próximos 12 meses.

Bloque 4: valoración de la situación financiera del encuestado en los últimos 12 meses y expectativas para los próximos 12 meses.

Bloque 5: valoración de la capacidad actual para ahorrar, expectativas para los próximos 12 meses y valoración de la intención de hacer grandes compras.

Usando las respuestas obtenidas, se realiza una estimación compuesta del índice del clima de consumo. Se trata de una estimación compuesta de la confianza y las expectativas de los hogares nacionales. Los valores del índice superiores a cero indican un aumento en la confianza del consumidor y los valores inferiores a cero apuntan a una disminución de la misma.

El crecimiento del Índice del Clima de Consumo puede afectar positivamente al franco suizo.

Gráfico de los últimos valores: