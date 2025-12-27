CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Clima del Consumo de Suiza (Switzerland Consumer Climate)

País:
Suiza
CHF, Franco suizo
Fuente:
Secretaría del Estado de Asuntos Económicos (State Secretariat for Economic Affairs)
Sector:
Consumidor
Baja -37 -38
-33
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-36
-37
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Clima del Consumo de Suiza se calcula usando como base una encuesta telefónica trimestral realizada a aproximadamente 1,200 hogares. El índice muestra la opinión de los consumidores sobre las condiciones económicas y sus expectativas a medio plazo. El cuestionario contiene 11 preguntas divididas en 6 bloques. Los encuestados proporcionan estimaciones relativas (el valor ha mejorado/aumentado considerablemente, ha mejorado/aumentado ligeramente, sigue siendo el mismo, ha empeorado/disminuido ligeramente, ha empeorado/disminuido considerablemente; no sé; no tengo respuesta).

  • Bloque 1: valoración de las condiciones económicas generales en los últimos 12 meses y expectativas para los próximos 12 meses.
  • Bloque 2: valoración del movimiento de los precios en los últimos 12 meses y expectativas para los próximos 12 meses.
  • Bloque 3: valoración del estado del mercado laboral en los últimos 12 meses y expectativas para los próximos 12 meses.
  • Bloque 4: valoración de la situación financiera del encuestado en los últimos 12 meses y expectativas para los próximos 12 meses.
  • Bloque 5: valoración de la capacidad actual para ahorrar, expectativas para los próximos 12 meses y valoración de la intención de hacer grandes compras.

Usando las respuestas obtenidas, se realiza una estimación compuesta del índice del clima de consumo. Se trata de una estimación compuesta de la confianza y las expectativas de los hogares nacionales. Los valores del índice superiores a cero indican un aumento en la confianza del consumidor y los valores inferiores a cero apuntan a una disminución de la misma.

El crecimiento del Índice del Clima de Consumo puede afectar positivamente al franco suizo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Clima del Consumo de Suiza (Switzerland Consumer Climate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
4 T 2025
-37
-38
-33
3 T 2025
-33
-55
-42
2 T 2025
-42
-22
-29
1 T 2025
-29
-40
-37
4 T 2024
-37
-40
-32
3 T 2024
-37
-27
-38
2 T 2024
-38
-41
1 T 2024
-41
-29
-53
4 T 2023
-40
-7
-27
3 T 2023
-27
-7
-30
2 T 2023
-30
-34
-30
1 T 2023
-30
-61
-47
4 T 2022
-47
-29
-42
3 T 2022
-42
-10
-27
2 T 2022
-27
0
-4
1 T 2022
-4
5
4
4 T 2021
4
-6
8
3 T 2021
8
-9
-6
2 T 2021
-7
-9
-14
1 T 2021
-15
-7
-13
4 T 2020
-13
-8
-12
3 T 2020
-12
-35
-39
2 T 2020
-39
-6
-9
1 T 2020
-9
-4
-10
4 T 2019
-10
-8
-8
3 T 2019
-8
-10
-9
2 T 2019
-6
-8
-4
1 T 2019
-4
0
-6
4 T 2018
-6
2
-7
3 T 2018
-7
3
2
2 T 2018
2
-3
5
1 T 2018
5
-6
-2
4 T 2017
-2
-3
3 T 2017
-3
-8
2 T 2017
-8
-3
1 T 2017
-3
-13
4 T 2016
-13
-15
3 T 2016
-15
-15
2 T 2016
-15
-14
1 T 2016
-14
-18
4 T 2015
-18
-19
3 T 2015
-19
-6
2 T 2015
-6
-6
1 T 2015
-6
-11
4 T 2014
-11
-1
3 T 2014
-1
1
2 T 2014
1
2
1 T 2014
2
-5
4 T 2013
-5
-9
3 T 2013
-9
-5
12
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración