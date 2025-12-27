Calendario económico
Nivel de Empleo de Suiza (Switzerland Employment Level)
|Media
|N/D
|5.563 M
|
5.532 M
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Nivel de Empleo de Suiza muestra el número total de personas empleadas oficialmente en el trimestre reportado. El cálculo incluye tanto los empleos a tiempo completo, como los empleos a media jornada.
La versión completa ofrece datos detallados divididos por secciones económicas, por género y duración del día laboral. El cálculo del empleo incluye todos los sectores de la economía suiza, como la minería, la manufactura, el suministro de energía, el suministro de agua y la gestión de desechos, la construcción, el comercio y la reparación de vehículos automotores, el transporte y el almacenamiento, los servicios de alojamiento y alimentación, la información y la comunicación, los servicios financieros y los servicios de seguros, las actividades inmobiliarias, los servicios administrativos y de apoyo, la educación, la salud, las artes y otras actividades de servicios.
Los datos son recopilados por los servicios de empleo para los diferentes cantones por separado. Luego los datos se combinan en un informe general.
El nivel de empleo es uno de los indicadores más importantes que afectan la política monetaria y las decisiones sobre la tasa de interés del SNB. Los niveles de empleo más altos permiten predecir un mayor nivel de consumo: las personas gastarán más, aumentando así los flujos de dinero hacia la economía.
El crecimiento del empleo puede influir positivamente en las cotizaciones del franco suizo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Nivel de Empleo de Suiza (Switzerland Employment Level)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress