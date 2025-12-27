El Nivel de Empleo de Suiza muestra el número total de personas empleadas oficialmente en el trimestre reportado. El cálculo incluye tanto los empleos a tiempo completo, como los empleos a media jornada.

La versión completa ofrece datos detallados divididos por secciones económicas, por género y duración del día laboral. El cálculo del empleo incluye todos los sectores de la economía suiza, como la minería, la manufactura, el suministro de energía, el suministro de agua y la gestión de desechos, la construcción, el comercio y la reparación de vehículos automotores, el transporte y el almacenamiento, los servicios de alojamiento y alimentación, la información y la comunicación, los servicios financieros y los servicios de seguros, las actividades inmobiliarias, los servicios administrativos y de apoyo, la educación, la salud, las artes y otras actividades de servicios.

Los datos son recopilados por los servicios de empleo para los diferentes cantones por separado. Luego los datos se combinan en un informe general.

El nivel de empleo es uno de los indicadores más importantes que afectan la política monetaria y las decisiones sobre la tasa de interés del SNB. Los niveles de empleo más altos permiten predecir un mayor nivel de consumo: las personas gastarán más, aumentando así los flujos de dinero hacia la economía.

El crecimiento del empleo puede influir positivamente en las cotizaciones del franco suizo.

Gráfico de los últimos valores: